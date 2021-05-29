Güne Başlarken | 29 Mayıs 2021





Sen uyurken neler oldu?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs aşısının yan etkileriyle ilgili tanıtım klibi yayınladı. Tanıtımda "Hayatımızın yeninden normalleşmesi için aşıyla kovid-19’u aşıyoruz." sözlerine yer verildi.

Değişen oranlarda haftalık kazanç vaat eden 'Ava Premium' isimli yazılım şirketi yöneticilerinin 'Oyun ve uygulama geliştiriyoruz' diyerek yatırımcılardan topladığı paralarla kayıplara karıştığı öne sürüldü. Çok sayıda kişi savcılığa giderek, suç duyurunda bulundu.

Milli sporcu Ayşe Begüm Onbaşı, Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası’nda altın madalya kazandı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, İstanbul Boğazı’nda kuzey-güney seyrini gerçekleştirirken makine arızası yapan 249 metre uzunluğundaki RAVA isimli ham petrol taşıyan tankere müdahale edildiğini bildirdi.

Galatasaray Kulübü, bankalar konsorsiyumu ile imzalamış olduğu Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi’nin ön koşullarını yerine getirerek borçlarının yapılandırılmasının tamamlandığını açıkladı.

Turkish Airlines Euroleague Final Four mücadelesinde Anadolu Efes, CSKA Moskova´yı 89-86 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Efes´in finaldeki rakibi, Armani Exchange Milan'ı yenen Barcelona oldu.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın, resmi konutunun tadilatının nasıl finanse edileceği konusunda titiz davranmayarak düşüncesizlik yaptığı ancak herhangi bir çıkar çatışmasının yaşanmadığı belirtildi.





Güne Dair Notlar

29 Mayıs günü saat 7.40'ta dolar 8,57 TL euro ise 10,44 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 6°C, 21°C Antalya, Parçalı bulutlu. 19°C, 29°C Ankara, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 14°C, 21°C Trabzon, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 16°C, 20°C Diyarbakır, Az bulutlu ve açık. 16°C, 33°C

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

Aşka düşmek ne kadar doğalsa aşktan düşmek, yani bir süre sonra ilişkideki heyecanınızı kaybetmek de o kadar doğal. Ancak böyle oldu diye ilişkinizden hemen vaz mı geçeceksiniz? O kadar çaba, o kadar emek boşa mı gidecek? İşte size aşktan düşmenizi engelleyecek ipuçları... Mehmet Coşkundeniz'in yazısı...

Günün kitabı

Balıkçı ve Oğlu - Zülfü Livaneli





Toplumsal konulara duyarlılığı ile tanınan edebiyatçı ve fikir adamı Zülfü Livaneli, bu kez Ege balıkçılarının ve hayal kurmaktan bile mahrum bırakılan göçmenlerin kaderine eğiliyor. Usta edebiyatçı Livaneli, Balıkçı ve Oğlu ile son yılların en can yakıcı ve büyük dramı “göçmenliği” balıkçı Mustafa, Mesude ve Samir bebek üzerinden anlatıyor. O güne dek sıcak evlerinde televizyondan izledikleri haberlerden aşina oldukları ölü insan bedenleri ve yarı ölü bir bebek evliliklerinin tam ortasına düşerek bir bomba etkisi yaratıyor; aile ilişkilerini bambaşka bir çehreye büründürüyor.

Balıkçı ve Oğlu, Ege’nin tarihinden bugününe, balık çiftliklerine ve rant hırsıyla dağlara, kıyılara saldıran şirketlerin yarattığı ekolojik yıkıma dair çok şey söylüyor. Bunun ötesinde göçmenlerin bir bilinmeze doğru göze aldıkları yolculuğu, hayatta kalma çabalarını ya da ölümü; kısacası “deryaya yakın, dünyadan uzak” yaşamlarını odağına alıyor. Livaneli’nin belki de en şiirsel romanı olan Balıkçı ve Oğlu; aile, aşk, ebeveynlik, evlat, kadın dayanışması, dostluk, göç, doğa üzerine çağdaş bir epope. Zülfü Livaneli’nin, uzun bir aradan sonra yazdığı ve heyecanla beklenen yeni romanı Balıkçı ve Oğlu, ustalıkla seçilen tasvirlerle okurun zihninde capcanlı bir anlatı oluşturuyor.

29 Mayıs günlük burç yorumları

KOÇ: Siz her zaman doğal olmaktan yanasınız. Arkadaşlarınızla ortak çalışmalar içinde olmak isteyebilirsiniz. İş anlamında başarınızı çevrenin desteğini kullanmakla sağlıyorsunuz. Acele etmek işinizi zorlaştırır.

BOĞA: İnandığınız her şeyi sonuna kadar hırsla götürüyorsunuz. Her zamankinden fazla çalışmak zorunda kalacaksınız. İyi niyetli davranışlarınız çevreniz tarafından ilgiyle izleniyor. Eğlenceli olaylar gündeme gelecek.

İKİZLER: Bugün sözleriniz anlamlı ve güzel. Yaşadığınız olayları dengede tutmaya çalışmanız sizi yorabilir ama elde edeceğiniz başarı buna değecek. Size sunulacak konulara kayıtsız kalmak istemeyebilirsiniz.

YENGEÇ: Maddi konularda yaratıcılığınızı kullanıp şartları değerlendireceksiniz. Duygusal davranmamalı, her şeye mantıklı bakmalısınız. Alacağınız teklifleri düşünmeli ve hızlı karar vermemelisiniz.

ASLAN: Bugün özellikle her şeyi mantık süzgecinden geçirdiğiniz için hata yapma olasılığınız son derece az. Sezgileriniz yoğun olmasına karşın, acele verilmiş kararların sizi yanıltabileceğini iyi biliyorsunuz.

BAŞAK: Araştırmacı yapınızı daha da derinleştirme ihtiyacı içindesiniz. Bugün, ele aldığınız her konuyu irdelemekten yorulabilirsiniz. Arkadaşlarınız bazı önemli sorunlarını sizinle paylaşmak isteyecekler.

TERAZİ: Araştırmayı seviyor ve yeni şeyler keşfetmeye bayılıyorsunuz. Zihinsel aktiviteniz yüksek. Kendinizi ve etrafınızı yargılamaktan vazgeçin ve her şeyi olduğu gibi kabul etmeyi öğrenin. Yollar söz konusu olabilir.

AKREP: Yönetilmekten nefret ettiğiniz için işinizi kusursuz yapmaya gayret ediyor ve başarılı oluyorsunuz. Her türlü yeteneğinizi istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Karşılaşacağınız kişilerin özellikleri sizin için önemli.

YAY: Duygusal konularda kendinizi gizlemekten vazgeçin. Artık şeffaf olmanızın zamanı geldi. İsteklerinizi gerçekleştirme çabası içinde olacak ve birçok zincir çalışmanın içinde olacaksınız. Herkes size hayran.

OĞLAK: Yeni başlangıçlar ilginizi çekiyor ama cesur olamıyorsunuz. Artık ufkunuzu genişletin. Bugün, partnerinizle birlikte ortak kararlar alabilirsiniz. Duygularınızı yeteneklerinizle birleştirmeyi amaçlıyorsunuz.

KOVA: Yeteneğinizi denemek isteyebilirsiniz. Yaptığınız çalışmaları kazanca dönüştürmek isteyebilirsiniz. Bugün hobilerinizle ilgili geniş bir araştırma platformu oluşturabilir, çevrenizin sitemlerine hedef olabilirsiniz.

BALIK: Bugün sağlıklı yaşam gündeme gelebilir ve birçok diyeti gözden geçirebilirsiniz. Arkadaşlarınızla paslaşmanız gereken konular söz konusu. Bulunduğunuz ortamlarda çalışmalarınızla dikkat çekeceksiniz.