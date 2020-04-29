Güne Başlarken | 29 Nisan 2020

Sen uyurken neler oldu?

Hindistan'dan getirilen 87 Türk vatandaşı, yeni tip corona virüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında İzmir'de karantinaya alındı.

Fransa'da, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 23 bin 660'a yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sağlık Bakanlığı olarak, virüsü kendi laboratuvarımızda başarıyla izole ettik. Bu, araştırma kuruluşlarımızda aşı çalışmaları için daha fazla araştırma yapılmasının yolunu açacaktır." ifadesini kullandı.

Güne Dair Notlar

29 Nisan günü saat 7.42'de dolar 6,98 TL, euro ise 7,57 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 10°C, 23°C Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu Antalya, 14°C, 23°C Parçalı ve az bulutlu Ankara, 7°C, 22°C Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu Trabzon, 10°C, 15°C Az bulutlu Diyarbakır, 8°C, 23°C Zamanla parçalı ve çok bulutlu

Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji

Ramazan ayı nasıl sağlıklı geçirilir?

Sağlıklı Ramazan sofraları için 10 öneri

Kemik suyuyla yapılan sebze ve mercimek çorbaları tercih edin, ilk etapta çorbanızı salatayla birlikte tüketin.

Çok çay içerseniz gündüz çok susarsınız. Çünkü çay diüretiktir, yani vücuttan su atılmasına neden olur. Eğer mutlaka içecekseniz, susuz kalmamak için her çayın yanında bir bardak su için.

Oruç tutarken yapılan en büyük hatalardan biri bir defada çok fazla su içmektir, çünkü içtiğiniz su anında vücuttan atılır. İftardan imsak vaktine kadar her yarım saatte bir, büyük bir bardak su içmeye çalışın.

Sahurda yumurtayı eksik etmeyin. Bol tereyağında pişirin. Bu kombinasyon saatlerce tok tutar, açlık ataklarını önler.

Orucumuzu bir hurma ya da birkaç tane zeytinle açın

Kan şekerinizin aniden yükselmemesi ve kalp, damar problemleri yaşamamak için çorbadan sonra mutlaka 20 dakika ara verip daha sonra diğer yemeklere geçin.

Sofranızda en az bir tane fermente edilmiş yani mayalanmış gıdanız olsun.

İftarda çorba ve salatadan sonra et ya da sebze yemeği tercih edin.

Abartılı iftar sofralarından kaçının. Çünkü iftarda ağır yemekler tüketildiğinde kan şekeri dengesizlikleri yaşanır ve bu da ciddi sıkıntılara yol açar.

Ramazan ayıyla özdeşleşen şerbetli tatlılardan uzak durun. Tatlı ihtiyacınızı taze ve kuru meyvelerle gidermeyi deneyin!

Akşam evde n'apsak?

Televizyonda ne var?: Eyvah Eyvah (Kanal D), Kuruluş Osman (ATV), Salak Milyoner (SHOW)

Dizi önerisi: The Morning Show

Film önerisi: Ratatouille (2007)

Kitap önerisi: Somer Sivrioğlu & David Dale - Türk Mutfağında Bir Macera Anadolu

Oyun önerisi: Stranded Deep

Günlük burç yorumları (29 Nisan 2020)

KOÇ: Yaşam kaliteniz çok yükseliyor. Farklı fikirler üreterek ilginç organizasyonların ortaya çıkacağı bir gün. Sizi destekleyen kişilerle bir arada olmak isteyeceksiniz. Yaşadığınız stresi kaldırıp bir kenara koymalısınız.

Yaşam kaliteniz çok yükseliyor. Farklı fikirler üreterek ilginç organizasyonların ortaya çıkacağı bir gün. Sizi destekleyen kişilerle bir arada olmak isteyeceksiniz. Yaşadığınız stresi kaldırıp bir kenara koymalısınız. BOĞA: Duygularınızdaki artış yüzünden oto kontrol sınırlarınızı denetlemek zorunda kalacaksınız. Güç gösterisinde bulunabilir ve partnerinize meydan okuyabilirsiniz. Karmaşa içinde olacak ama emin hareket edeceksiniz.

Duygularınızdaki artış yüzünden oto kontrol sınırlarınızı denetlemek zorunda kalacaksınız. Güç gösterisinde bulunabilir ve partnerinize meydan okuyabilirsiniz. Karmaşa içinde olacak ama emin hareket edeceksiniz. İKİZLER : Yakın dostlarınızdan önemli destekler gelecek. İstediğiniz kişilere çok kolay ulaşacaksınız. Pratik yönlerinizi rahatça kullanabileceğiniz alanlarda başarı sizi bekliyor. Bazılarınızın birliktelikleri kimlik kazanacak.

: Yakın dostlarınızdan önemli destekler gelecek. İstediğiniz kişilere çok kolay ulaşacaksınız. Pratik yönlerinizi rahatça kullanabileceğiniz alanlarda başarı sizi bekliyor. Bazılarınızın birliktelikleri kimlik kazanacak. YENGEÇ : Pratik ve hızlı düşünceler içinde olacağınız için amaçlarınıza uygun hareket edeceksiniz. Başkalarının parasından faydalanabilirsiniz. İşleriniz hızla gelişecek. Ani çıkacak masraflarınızı unutmamalısınız.

: Pratik ve hızlı düşünceler içinde olacağınız için amaçlarınıza uygun hareket edeceksiniz. Başkalarının parasından faydalanabilirsiniz. İşleriniz hızla gelişecek. Ani çıkacak masraflarınızı unutmamalısınız. ASLAN : Gelen iş teklifleri karşısında kafanızın karışmasını istemiyorsanız partnerinizden yardım alabilirsiniz. Duygularınız bir hayli yoğun seyrediyor. Bugün özellikle planlarınızı sistemli bir şekilde uygulamayı deneyin.

: Gelen iş teklifleri karşısında kafanızın karışmasını istemiyorsanız partnerinizden yardım alabilirsiniz. Duygularınız bir hayli yoğun seyrediyor. Bugün özellikle planlarınızı sistemli bir şekilde uygulamayı deneyin. BAŞAK: Duygulardan çok, akılcı ve çıkarlarınıza uygun kişilerle görüşeceksiniz. Grup arkadaşlarınızla fiziksel aktiviteler için planlama yapacağınız bir gün. Önemli adımlar atacak ve onlarla daha çok vakit geçireceksiniz.

Duygulardan çok, akılcı ve çıkarlarınıza uygun kişilerle görüşeceksiniz. Grup arkadaşlarınızla fiziksel aktiviteler için planlama yapacağınız bir gün. Önemli adımlar atacak ve onlarla daha çok vakit geçireceksiniz. TERAZİ: Kararsızlık içindesiniz. Arkadaş çevreniz genişledikçe tercihleriniz genişliyor. Sizin yaşam boyunca mantığınızdan ayrılamayan bir yapınız olduğu için içinizde duyduğunuz kıpırdamalara anlam vermekte zorlanabilirsiniz.

Kararsızlık içindesiniz. Arkadaş çevreniz genişledikçe tercihleriniz genişliyor. Sizin yaşam boyunca mantığınızdan ayrılamayan bir yapınız olduğu için içinizde duyduğunuz kıpırdamalara anlam vermekte zorlanabilirsiniz. AKREP : Birlikte iş yaptığınız kişiler önemli olacak. Yeni ortaklıklar gündeme gelecek. İş başarınız arttıkça büyük işler ayağınıza gelecek. İş arayanlar teklifleri değerlendirebilirler. Koç’taki aşk gezegeni Venüs sizi olumlu etkiliyor.

: Birlikte iş yaptığınız kişiler önemli olacak. Yeni ortaklıklar gündeme gelecek. İş başarınız arttıkça büyük işler ayağınıza gelecek. İş arayanlar teklifleri değerlendirebilirler. Koç’taki aşk gezegeni Venüs sizi olumlu etkiliyor. YAY: İşyerinizde değişim ve yeni başlangıçlar için uyumlu dönemlerden birini yaşıyorsunuz. Paraya ve lükse olan merakınız sizi daha çok çalışmaya yöneltecek. Çalışmanızın karşılığını alacağınız işler yapmak istiyorsunuz.

İşyerinizde değişim ve yeni başlangıçlar için uyumlu dönemlerden birini yaşıyorsunuz. Paraya ve lükse olan merakınız sizi daha çok çalışmaya yöneltecek. Çalışmanızın karşılığını alacağınız işler yapmak istiyorsunuz. OĞLAK : Kariyerinize katkısı olacak konularda araştırmalarınızı sürdürmek istiyorsanız bu dönemin size sağlayacağı enerjiyi iyi kullanın. Uzun süredir planladığınız atılımları kolay bir şekilde gerçekleştirecek güçtesiniz.

: Kariyerinize katkısı olacak konularda araştırmalarınızı sürdürmek istiyorsanız bu dönemin size sağlayacağı enerjiyi iyi kullanın. Uzun süredir planladığınız atılımları kolay bir şekilde gerçekleştirecek güçtesiniz. KOVA: Dostlukların pekişeceği ve sizi olumlu yönlendirecek enerjiler alacaksınız. Güçlü kişilerin desteğini üzerinizde hissedecek ve onlarla ilişkilerinizi olumlu tutmayı başaracaksınız. Artık duygularınıza katı kurallar getirdiniz.

Dostlukların pekişeceği ve sizi olumlu yönlendirecek enerjiler alacaksınız. Güçlü kişilerin desteğini üzerinizde hissedecek ve onlarla ilişkilerinizi olumlu tutmayı başaracaksınız. Artık duygularınıza katı kurallar getirdiniz. BALIK: Uzak çevrelerin aranan kişisi haline geleceksiniz. Finans gezegeninizin size vereceği kozmik destekle para konularında akıllıca davranacaksınız. Yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Bazılarınız daha pratik davranacak.

29 Nisan gününe damga vuran olaylar