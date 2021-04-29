Güne Başlarken | 29 Nisan 2021
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
29 Nisan 2021, Perşembe 07:32 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bir aracın altına yerleştirilmiş halde 5 kilogram patlayıcı ele geçirildiğini açıkladı. Bakan Soylu'nun açıkladığı operasyonun görüntüleri saniye saniye DHA kamerasınca görüntülendi. Operasyon anı ayrıca güvenlik kamerası ve cep telefonu kamerasına da yansıdı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, ''İstanbul’da 5 vatandaşımızda Hindistan varyantı gözlendi. Ülkemizde bu varyant ilk kez görüldü ve vakalar izolasyon altında takip edilmektedir.'' dedi.Tam kapanma öncesi İstanbul'dan ayrılmak isteyenler TEM Otoyolu'nda trafik yoğunluğu oluşturdu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa'daki bazı Türk sivil toplum kuruluşu temsilcilerini kabul etti.
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 150 milyonu aştı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında "Pençe-Yıldırım Harekâtı bölgesinde bir üs bölgemize terör örgütü tarafından güdümlü tanksavar silahı ile yapılan saldırıda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır." denildi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, HaberTürk canlı yayınında gündeme dair merak edilen soruları yanıtladı. 7 farklı yerli aşı çalışmasının sürdüğünü belirten Bakan Varank, "Sonbaharda VLP aşımızı elimize alabiliriz" ifadelerini kullandı.
Güne Dair Notlar
- 29 Nisan günü saat 7.40'ta dolar 8,21 TL euro ise 9,96 TL.
- Gram altın ise 470,50 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 10°C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu Antalya, 20°C, 26°C Parçalı ve az bulutlu Ankara, 15°C, 28°C Parçalı bulutlu Trabzon, 12°C, 18°C Yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı Diyarbakır, 13°C, 32°C Parçalı ve az bulutlu
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Günün köşe yazısı
Dünyayı olduğu kadar Türkiye’yi de kırıp geçiren nedir? Koronavirüs. Fakat ona bile toz kondurmayıp, birbirini suçlayan, birbirini sorumlu tutan kurumlar, hepimizin bir ayıbı olarak pandemiye damgasını vurdu. Rauf Tamer'İn yazısı...
Günün kitabı
Bülbülü Öldürmek / Harper Lee
Harper Lee 1930’ların Amerika’sında geçen Bülbülü Öldürmek romanında, ırk ve sınıf, masumiyet ve adaletsizlik, ikiyüzlülük ve kahramanlık, gelenek ve dönüşümün unutulmaz bir portresini çiziyor. İlk yayımlandığı 1960’lardan bu yana, yani insan hakları hareketinin en çalkantılı yıllarından günümüze dek önemini hiç yitirmedi. İnsan doğasının karmaşık yapısını ve insan yüreğinin derinliğini mizah, sarsılmaz bir dürüstlük ve şefkatle anlatan senelerin eskitemediği bu klasik, Fred Fordham’ın nadide çizimleriyle yeniden doğuyor. Scout, Jem, Öcü Radley, Atticus Finch ve Alabama'nın küçük Maycomb kasabası gözlerinizin önünde pek çok ince detayıyla canlanacak.
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29 Nisan günlük burç yorumları
- KOÇ: Yaşantınızda farklı değerlerin önemi büyük. Ama küçük şeylere takılmanız yüzünden zaman kaybediyorsunuz. Bugün iç sıkıntınız nedeniyle yavaşlayan durumlar söz konusu. Dengelerinizi kurmaya çalışın.
- BOĞA: İlişkilerinizdeki dengeyi bulabilmeniz zorlaşıyor. Düşüncelerinizi karşı tarafa kabul ettirmek için savaşabilirsiniz. Bazı konularda taviz vermek istemediğiniz için sorunlar çığ gibi büyüyecek.
- İKİZLER: Bugün takıntılarınızın sizi olumsuz etkilemesi iş başarınızda da sizi fazlasıyla zorluyor. Her işin belli bir sistemi var ve aceleci tavırlarınız yüzünden istenmeyen gecikmeler yaşamanız sizin hatanız.
- YENGEÇ: Günlük yaşantınıza sığdırmak zorunda kalacağınız çok iş var. Sosyal hayatınızla ilgili birtakım aktiviteleri birlikte çalıştığınız kişilerle gerçekleştirmelisiniz. Bulunduğunuz ortamın düzeni tarzınız olmayabilir.
- ASLAN: Yakın dostlarınızın size destek vereceği yeni konular gündeme gelecek. Ani değişimin size kazandıracağı bir şey yok ve temkinli yapınızı ispat edeceksiniz. Eski sorunları konuşma fırsatı doğuyor.
- BAŞAK: Sistemi sevdiğiniz halde bazen kurallarınızdan taviz vermek zorunda kalıyorsunuz. Yakın dostlarınızla birlikte ortak bir çalışma yapacaksınız. Çevrenizde sizi etkileyecek kişileri sınayacağınız bir gün.
- TERAZİ: Maddi olanaklarınızı çevrenizle paylaşmak zorunda kalabileceğiniz bir gün. Siz, dostluğu seven birisiniz. Kırgınlıklarınızı unutarak sevdiklerinizin her şeyine koşan bir yapınız var. Yeni fırsatlar kapıda.
- AKREP: Düşüncelerinizi gerçekleştirme konusunda aceleci davranmaktan korkmuyorsunuz. Bugün hiçbir engel sizi yıldırmayacak ve sadece duygularınıza güveneceksiniz. Değişik ve orijinal fikirlere açıksınız.
- YAY: Kariyerinizi güçlendirmeyi amaçlıyor, seçenekler arasında bocalıyorsunuz. Tarzınızı korumasını çok iyi biliyorsunuz. Duygularınızda artan arayışlar sizi tatminsiz yapabilir. Zevkleriniz ön plana çıkacak.
- OĞLAK: Romantik yönlerinizi ortaya koymanız sayesinde partnerinizle ilişkiniz canlanacak. Bugün, hareketli ve neşeli saatler sizi bekliyor. Sezgilerinizde artış var. Bazılarınız yollarla ilgili planlar yapacak.
- KOVA: Bugün, maddi güven arayışı içinde olabilirsiniz. Değişimden etkilenmeden kararlı davranmalısınız. Bazı gecikmeler size olumsuz yansıyabilir. İşinizde başarılı çalışmalar içindesiniz. Bol su içmelisiniz.
- BALIK: Bazı konuların sizi olumsuz etkilemesine izin vermediğiniz müddetçe her şeyi bir çırpıda halledeceksiniz. Kısa sürede olayların lehinize dönüşeceği kesin. Dostlarınızı aramak için fırsatları değerlendirin.