Güne Başlarken | 29 Nisan 2021

Sen uyurken neler oldu?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bir aracın altına yerleştirilmiş halde 5 kilogram patlayıcı ele geçirildiğini açıkladı. Bakan Soylu'nun açıkladığı operasyonun görüntüleri saniye saniye DHA kamerasınca görüntülendi. Operasyon anı ayrıca güvenlik kamerası ve cep telefonu kamerasına da yansıdı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, ''İstanbul’da 5 vatandaşımızda Hindistan varyantı gözlendi. Ülkemizde bu varyant ilk kez görüldü ve vakalar izolasyon altında takip edilmektedir.'' dedi.Tam kapanma öncesi İstanbul'dan ayrılmak isteyenler TEM Otoyolu'nda trafik yoğunluğu oluşturdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa'daki bazı Türk sivil toplum kuruluşu temsilcilerini kabul etti.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 150 milyonu aştı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında "Pençe-Yıldırım Harekâtı bölgesinde bir üs bölgemize terör örgütü tarafından güdümlü tanksavar silahı ile yapılan saldırıda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır." denildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, HaberTürk canlı yayınında gündeme dair merak edilen soruları yanıtladı. 7 farklı yerli aşı çalışmasının sürdüğünü belirten Bakan Varank, "Sonbaharda VLP aşımızı elimize alabiliriz" ifadelerini kullandı.

Güne Dair Notlar

29 Nisan günü saat 7.40'ta dolar 8,21 TL euro ise 9,96 TL.

8,21 ise 9,96 Gram altın ise 470,50 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 10°C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu Antalya, 20°C, 26°C Parçalı ve az bulutlu Ankara, 15°C, 28°C Parçalı bulutlu Trabzon, 12°C, 18°C Yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı Diyarbakır, 13°C, 32°C Parçalı ve az bulutlu

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

Dünyayı olduğu kadar Türkiye’yi de kırıp geçiren nedir? Koronavirüs. Fakat ona bile toz kondurmayıp, birbirini suçlayan, birbirini sorumlu tutan kurumlar, hepimizin bir ayıbı olarak pandemiye damgasını vurdu. Rauf Tamer'İn yazısı...

Günün kitabı

Bülbülü Öldürmek / Harper Lee

Harper Lee 1930’ların Amerika’sında geçen Bülbülü Öldürmek romanında, ırk ve sınıf, masumiyet ve adaletsizlik, ikiyüzlülük ve kahramanlık, gelenek ve dönüşümün unutulmaz bir portresini çiziyor. İlk yayımlandığı 1960’lardan bu yana, yani insan hakları hareketinin en çalkantılı yıllarından günümüze dek önemini hiç yitirmedi. İnsan doğasının karmaşık yapısını ve insan yüreğinin derinliğini mizah, sarsılmaz bir dürüstlük ve şefkatle anlatan senelerin eskitemediği bu klasik, Fred Fordham’ın nadide çizimleriyle yeniden doğuyor. Scout, Jem, Öcü Radley, Atticus Finch ve Alabama'nın küçük Maycomb kasabası gözlerinizin önünde pek çok ince detayıyla canlanacak.

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29 Nisan günlük burç yorumları