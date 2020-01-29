Güne Başlarken | 29 Ocak 2020

Bankalararası piyasada 29 Ocak günü saat 07.34’te dolar 5,94 TL’den işlem görürken, euro ise 6,54 TL civarında seyrediyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıklar şöyle:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu’un güney ve doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Muğla, Denizli, Aydın, Isparta, Bolu, Düzce, Zonguldak, Karabük, Çorum, Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Muş ve Diyarbakır çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Aydın çevrelerinde gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu’nun yağış alan kesimleri ile Sivas, Kayseri, Gümüşhane, Bayburt ve Bolu’nun yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, Marmara’da güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte iç Anadolu’nun kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Ankara: Parçalı çok bulutlu, puslu ve yer yer sisli 3°C, 10°C

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 7°C, 15°C

İzmir: Parçalı çok bulutlu 8°C, 18°C

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı 8°C, 16°C

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 8°C, 16°C

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 9°C, 17°C

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 9°C, 13°C

Erzurum: Sabah saatlerinde hafif kar yağışlı -9°C, 0°C

Diyarbakır: Sabah saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu 0°C, 8°C

Günün POSTA şiiri

Günün POSTA şiiri, Porto'da yaşayan Levent Seçer'den geliyor.

29 Ocak 2020 günlük burç yorumları ise şu şekilde:

KOÇ: Bugün, alım ve satımdan kaçınmalı, risklerden uzak durmalısınız. Kazanç sağlamak için normal zamanlardan daha fazla çaba göstermek zorunda kalacaksınız. Grup aktiviteleri ve yeni arkadaşlıklar içinde olacaksınız.

BOĞA: Bugün duygularınız maddi durumunuzla birlikte ilerleyecek. Aşk konusunda kendi isteklerinizi karşı tarafa benimsetme konusunda pürüzler yaşayabilirsiniz. İlişkilerinizi dengelemek zorunda kalacaksınız.

İKİZLER: Aile, aşk ve sevdikleriniz arasında istediğiniz dengeyi kolaylıkla kuracağınız için kendinizi epey mutlu hissedeceksiniz. Partnerinizin değer görmesi kıskançlık duygularınızı körükleyebilir. Sizin için önemli bir gün.

YENGEÇ: Ciddi bir ilişki için öncelikle sabıra ihtiyacınız olacak. Maddi konularda biraz gerileme olabilir. Özellikle arkadaşlarınızdan beklediğiniz desteğin gecikmesi moralinizi bozmamalı. Bu dönemde risk almaktan sakınmalısınız.

ASLAN: Aşk gezegeniniz sizi romantik ve çekici yapacak. Gizli kapaklı olaylardan uzak kalmak sizi iyi etkileyecek. Kıskançlıklar ve tutkular ön planda olacak. Eşinizden destek geliyor. Kıskançlık duygularınıza dikkat etmelisiniz.

BAŞAK: Manevi duygularla hareket edeceğiniz için her iş size yoğun başarıların ilk adımı olarak geri gelecek. Bugün, güçlü kişileri kendinize çekeceksiniz. Sosyal yaşantınız genişleyecek ve önemli kişilerle tanışacaksınız.

TERAZİ: Bu dönem eğlenceli ve sosyal ortamlarda bulunacaksınız. Tarzınızın dışına çıkmayacak doğal, akıllı ve kaliteli kişilerden alacağınız destek önemli yerlerdeki kişilerle tanışmanızı sağlayacak. Yaşam enerjiniz yüksek.

AKREP: Maddi durumlar beklediğinizden iyi gidiyor. Kariyerinizle eviniz arasında mekik dokuyacaksınız. Bugün eşyalarınızı yenileyebilirsiniz. Paranızı kendi ihtiyaçlarınız için harcamak sizi keyiflendirecek. Beslenmenize dikkat.

YAY: Kazançlarınız konusunda tüm olanaklar sizi destekleyecek. İş hayatında terfi veya maaş yükselmesi gibi sizi motive edecek olaylar yaşayabilirsiniz. Doğru mantıkla olumlu adımlar atacaksınız. Enerjinizi azaltan hareketlere dikkat.

OĞLAK: Enerjiniz yüksek. Duygularınızı istediğiniz gibi yönlendirecek ve aşkı kendinize çekmeyi başaracaksınız. Yatırımlar konusunda yeni bir yapılanma yoluna gideceksiniz. Kariyer fırsatları kapınızda olacak.

KOVA: Yeniliğe ihtiyacınız yok. Çünkü mevcut durumunuz size geçen aydan süren gelirlerin devamını sağlamak adına parasal kazançlarınızı destekliyor. Sahip olduğunuz malların değeri artacak. Dinlenmeye özen gösterin.

BALIK: Ailenizin maddi kazancınıza katkısı olacak. Onlarla yapacağınız ortak işlerden para kazanacaksınız. Aşk yaşamınız tüm yaşam değerlerinin önüne geçecek. Kendinizden yaşça büyük kişilerden etkileneceksiniz.

Günün Haydar Dümen sorusu

Dr. Haydar Dümen, cinsellikle ilgili sorularınızı yanıtlıyor. İşte günün sorusu:

21 yaşındayım. Ayda bir ilişkiye giriyorum. Aklıma boşalacağım gelir gelmez boşalıyorum. Yakında evleneceğim. İleride ne gibi sorunlarım olur?

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Bugün;

İlk zeplinli saldırı Paris üzerinde yapıldı. 1915

Mustafa Kemal Paşa İzmir'de Latife Hanım'la evlendi. 1923

Dünyanın en büyük savaş gemisi Missouri denize indirildi. 1944

Savaştan sonraki ilk turist kafilesi İstanbul'a geldi. 1950

Evli Kadınların Uyrukluğu sözleşmesi imzaya açıldı. Türkiye bu sözleşmeyi onaylamadı. 1957

Güven Partisi adını Milli Güven Partisi olarak değiştirdi. 1971

Çin Başkan yardımcısı Deng Xiaoping, ABD Başkanı Jimmy Carter ile Çin ve ABD arasındaki düşmanlığa son veren tarihi anlaşmayı imzaladılar. 1979

Şair Özdemir Asaf 58 yaşında İstanbul'da öldü. 1981

Dolar 1385 liraya fırladı. Polis Tahtakale'yi bastı ve döviz alışverişini engelledi. 1988

Anayasa profesörü Tarık Zafer Tunaya 75 yaşında İstanbul'da vefat etti 1991

Çin'den 55 yıl aradan sonra ilk defa Tayvan'a uçak seferi düzenlendi. 2005

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk öğretmenlerinden Saliha Nimet Altınöz, Marmaris'te öldü. 2005

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