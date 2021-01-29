Güne Başlarken | 29 Ocak 2021

Sen uyurken neler oldu?

Galatasaray Kulübü, 23 yaşındaki Mısırlı golcü Mostafa Mohamed’in satın alma opsiyonlu kiralık transferi için futbolcu ve kulübü ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

Yılın ilk dolunayı olan ‘Kurt Ay’ dün gece gerçekleşti. Birçok ülkeden görülen dolunay kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Gelen son dakika haberine göre; Çin'den satın alınan inaktif covid-19 aşısının 10 milyon dozluk sevkiyatının ikinci bölümü olan 3,5 milyon doz aşı Türkiye'ye getirildi.

Üsküdar’da geçtiğimiz günlerde eski milli futbolcu Tanju Çolak ve arkadaşlarının bir restoranda yemek yediği görüntüleri ortaya çıktı. "2 dünya savaşı, 4 dünya kupası finali gördüm ben böyle bir kaz görmedim" dediği görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Tanju Çolak ve 2 arkadaşına 3 bin 150’şer lira para cezası uygulandı.

Nijerya açıklarında korsanların saldırısına uğrayan "Mozart" adlı gemide görev yapan ve kaçırılan 15 personel arasında yer almayan 3 gemicinin yarın Türkiye’ye geleceği öğrenildi.

Güne Dair Notlar

28 Ocak günü saat 7.40'ta dolar 7,37 TL euro ise 8,91 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Parçalı ve çok bulutlu. 2°C, 9°C Antalya, Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde doğu kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı. 5°C, 15°C Ankara, Parçalı ve çok bulutlu. -5°C, 3°C Trabzon, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların zamanla kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 7°C, 9°C Diyarbakır, Çok bulutlu ve yağmurlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu. 1°C, 6°C

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

Fenerbahçe’ye ve ülkemiz futboluna çok şey katacağından eminim. Mesut, Almanya’da doğup büyümüş bir sporcu. Bir Alman futbolcusundan çok Brezilyalı yıldızların kıvraklığına sahip. Melez kültürün önemli simgelerinden biri. Bu melez kültürün içinde Alman çalışma disiplini de var, sözünü sakınmayan bir özgürlükçülük de. Oral Çalışlar'ın yazısı...

Günün kitabı

Madalyonun İçi Remzi / Gülseren Budaycıoğlu

Bu kitapta, Türkiye´de değişik nedenlerle psikiyatra başvuran her kesimden insanımızın hikâyelerini bulacak, başta aşk ve ölüm olmak üzere “insanlık halleri“yle karşılaşacaksınız. ınsanlar size içini açacak, en gizli sırlarını sizlerle paylaşacak. Ve bütün bu sorunlar, hastalar ve hastalıklar karşısında Türkiye şartlarında bir ruh doktorunun duyguları, düşünceleri, yapabildikleri ve yapamadıklarını göreceksiniz. Bu kitabın bir yerlerinde mutlaka kendinizi bulacak, kendinizle yüzleşeceksiniz. Okudukça, yaşamın, sağlığın, sevginin ve huzurun değerini daha iyi anlayacak; her damlası ayrı bir duygunun rengini taşıyan bir çağlayanın altından geçecek ve tertemiz olacaksınız.

29 Ocak günlük burç yorumları

KOÇ: Arkadaş çevrenizde yardımseverliğinizin öne çıkmasıyla ortamınız renkleniyor. Sosyal ilişkileriniz canlanıyor. Yolculuklar gündemde. Bugün birçok ortamlara katılacak ve konuşarak insanları etkileyeceksiniz.

BOĞA: Duygusal iniş-çıkışlar yaşıyorsunuz. Çalışmalarınızı hızlandırmak isteyeceksiniz. Birlikte çalıştığınız arkadaşlarınızın fikirleriyle hareket etmek isteyebilirsiniz. Olayların tarzı sizin için önemli.

İKİZLER: Duygusal yaşamınıza derin bir anlam katmak isteyebilirsiniz. Hisleriniz çok güçlü. Çekiciliğinizi ön plana çıkaracak davranışlar sergilemekten yanasınız. Hareketleriniz daha anlamlı, sözlerinizi akıcı olacak.

YENGEÇ: Sezgilerinizin yoğun olduğu bir gün. Değişken bir ruh hali içindesiniz. İmajınızla ilgili değişimler içinde olmanıza rağmen, güçlü kişiliğinizi öne çıkarmaktan korkmamalısınız. Pratik çözümler arayışı içindesiniz.

ASLAN: Bugün, duygusal konuların öne çıkmasıyla birçok konuda derin düşünceler içinde olacaksınız. Aşkın gücüne inanıyor ve duygusal yaşamınızda karşılaştığınız problemi gözünüzde büyütüyorsunuz.

BAŞAK: Düşüncelerinize akıcılık kazandırmak istiyor ve olayları kendi tarzınıza göre yorumluyorsunuz. Bugün, arkadaşlarınızın size önerecekleri fikirlerden yola çıkarak kendinize daha çok zaman ayırmalısınız.

TERAZİ: Aşkta ilgi çekici olaylar gündeme gelecek. Bugün, birlikte çalıştığınız kişilerin duygusal yaklaşımlarına ihtiyaç duyacaksınız. Sosyal aktivitenin gündem kazanacağı bir gün. Olayları akışına bırakmalısınız.

AKREP: Ani tepkileriniz yüzünden yorgun düşebilirsiniz. Bugün, yakınlarınızın sorunlarıyla ilgilenmek zorunda kalacaksınız. Yaşamınızdaki tüm olaylara farklı bir şekilde yaklaşıyor ve yoğunlaşıyorsunuz.

YAY: Sanatsal olayların gündeme geleceği bir gün. Kişisel çabalarınızı işinize aktarabileceksiniz. Görüştüğünüz kişilerin sizden etkilenmelerini sağlamak için çaba göstermemenize karşı size olan ilgileri fazla.

OĞLAK: Yaratıcılığınız hız kazanıyor. Karşılıklı fikirlerin paslaştığı yeni fikirlere açıksınız. Gelecek tekliflere olumlu yaklaşmak isteyeceksiniz. Aksiliklerin her zaman olabileceğini unutmamalı ve hatalarınızı büyütmemelisiniz.

KOVA: İlginç fikirleriniz var ve olayları çabanızla yönlendirmek istiyor, idealleriniz doğrultusunda karar veriyorsunuz. Yolculukların size kazandıracağı olumlu enerjiyle çok daha iyi olacaksınız.

BALIK: Görüşeceğiniz kişilerin sizden farklı beklentileri olabilir ve kendinizi disipline etmek istiyorsunuz. Bugün her zamankinden çok daha fazla çalışmak zorunda kalabilirsiniz. Partnerinizin desteğine ihtiyaç duyacaksınız.