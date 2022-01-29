Güne Başlarken | 29 Ocak 2022

Sen uyurken neler oldu?

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde, geçen 27 Ekim’de erkek arkadaşı tarafından vücudunun 12 yerinden bıçaklanarak öldürülen gıda mühendisi Şebnem Şirin’in (25) öldürülmesi olayında aile, iki polis hakkında görevi kötüye kullandıkları gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Cumhuriyet Başsavcılığı, yaptığı incelemede olayda ihmalin olmadığına karar vererek iki polis hakkında takipsizlik kararı verdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan, Kanal D’deki Camdaki Kız dizisinin 28’inci bölümünde işlenen bir ölümlü iş kazasıyla ilgili, "İş sağlığı ve güvenliğinin dizi senaryolarında işlenmesi; toplumun geniş kitlelerinde bu yönde farkındalık oluşmasını, konunun öneminin anlaşılmasını ve basit tedbirlerle önlenebilecek iş kazalarının manevi sonuçlarının maddi sonuçlarına kıyasla ne denli ağır olduğunun görülebilmesini sağlamaktadır" açıklaması yapıldı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesine yönelik endişelere değinerek, "NATO, en iyi diplomatik çözümler üzerine çalışıyor ancak Rusya çatışmayı seçerse karşılık bulacaktır" dedi.

Bursaspor altyapısında yetişerek Trabzonspor’a giden Taha Altıkardeş, büyük vefa örneği gösterdi. 18 yaşındaki futbolcu, yeşil-beyazlı camiaya teşekkür mesajı yayımladı.

İzmir’in Dikili ilçesi açıklarında lastik bot içerisindeki 21 kaçak göçmen yakalanırken; Çeşme açıklarında ise motor arızasıyla sürüklenen lastik botun içerisindeki 22 göçmen ise kurtarıldı.

Güne Dair Notlar

29 Ocak günü saat 7.40'ta dolar 13,55 TL euro ise 15,08 TL.

Hava durumu ise şöyle:





Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

29 Ocak günlük burç yorumları

KOÇ: Düşüncelerinizi açıklamıyorsunuz. Yetiştirmeniz gereken konular varken alıngan oluyorsunuz. Gizli duyguların kişisi oldunuz. İş arkadaşlarınız sizden şikayetçiler, onlarla duygularınızı paylaşın.

BOĞA: ‘Aşkın gözü kördür’ derler, bilirsiniz. Bugünlerde, kaosun içine girdiniz. Hiçbir olumsuz düşünce duymak istemiyorsunuz. Çevreniz sizin iyiliğinizi istiyor. Nedense bu konuda da onlara kapalı davranıyorsunuz.

İKİZLER: Aktif, inatçı ve yüksek motivasyon sahibi olmanıza herkes şaşırıyor. Birçok işi bir arada yapmanız kolay değil. Çevreniz enerjinizi hayranlıkla izliyor. Yeter ki, yaşam tarzınıza müdahale etmesinler.

YENGEÇ: Çekici ve ikna edici olmanız çevrenizde olumlu etkilere sebep oluyor. Bugün girdiğiniz her ortamda, istekleriniz öne çıkacak ve düşüncelerinizi ifade edebileceksiniz. Herkesten tam puan alıyorsunuz.

ASLAN: Duygulu, enerji dolu ve çekici kişiliğiniz, çevrenizin sürekli kalabalık olmasına neden oluyor. Fakat, sizin gözünüz sevdiğinizden başkasını görmüyor. Gelecekle ilgili planlarınız var, o da sizinle aynı fikirde.

BAŞAK: Çekiciliğinizi aşkta kullanıyorsunuz. Eğlenceyi seviyorsunuz, yeni fikirlere açıksınız. Tanışacağınız kişilerle ileriye dönük dostluklar kurabilirsiniz. Kalbi boş olanlar için uzun vadeli aşklar gündemde, dikkat!

TERAZİ: Bir süredir kafanızı kurcalayan konulara açıklık getireceksiniz. Amaçlarınız doğrultusunda biraz soğukkanlılıkla hareket edin. Bugün her şey lehinize gelişecek. İş yaşamınız hareket kazanıyor.

AKREP: Duygusal iniş çıkışlar yaşadığınız bugünlerde, huzursuzsunuz. Kıskançlıkta bazen ikiniz de aşırıya kaçıyor ve birbirinizi üzüyorsunuz. Bugün, artık eski olayları unutun ve yeni başlangıçlara yürüyün.

YAY: Maddi durumunuzu daima emniyete almak istersiniz. Güvensizlik sizi çok çabuk etkiliyor. Bugün size sunulan iş tekliflerini iyice gözden geçirmeniz gerekiyor. Önlemini alamadığınız işi kesinlikle onaylamayın.

OĞLAK: Bağlılık sizin için önemli. Bu yüzden aşklarınızda hep sorun yaşıyorsunuz. Onun sizi anlamayacağı muhakkak. Aynı anda birçok işi başarabilen sizi sınırlamak mümkün değil. Bugün epey zorlanıyorsunuz ve kaprislisiniz.

KOVA: Coşkulu olduğunuzda aktiviteniz çok yüksek, başarı sizi kendine çekiyor. Hayır kelimesi sizin sözlüğünüzde yok. Ele aldığınız konularda müthiş bir yaratıcılığınız var. Böyle olunca sinirli olmanız son derece normal.

BALIK: Duygularınızla başınız dertte. Çevrenize şans vermek istemediğiniz bir gün. ‘Ben bilirim’ci tavırlarınız yüzünden arkadaşlarınız kırılabilirler. Öfkeli değilsiniz ama alınganlık yapabilirsiniz. Kafanız çok karışık.