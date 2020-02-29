Güne Başlarken | 29 Şubat 2020

Sen uyurken neler oldu?

Ateşkesi sağlamak üzere İdlib bölgesinde bulunan unsurlarımıza Rejim tarafından düzenlenen topçu saldırısında 1 askerimiz şehit oldu, 2 asker yaralandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, akşam saatlerinde ABD Başkanı Trump ile de görüştü. İki lider, bölgede ilave adımların atılması konusunda mutabık kaldı. BM Genel Sekreteri Guterres, “İdlib’de derhal ateşkes ilan edilmeli” dedi.

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kelly Craft, "Askerlerinin ölümüyle sonuçlanan gayrimeşru saldırılara karşılık verme konusunda Türkiye'ye desteğimiz tamdır" açıklamasında bulundu.

Avrupa'ya geçmek isteyen düzensiz göçmenlerin Edirne'ye gelişleri sürüyor. Başta İstanbul olmak üzere Anadolu'nun pek çok kentinden Edirne'ye gelen düzensiz göçmenler, özellikle Yunanistan'la kara sınırının olduğu Karaağaç Mahallesi'ndeki Pazarkule Sınır Kapısı civarında bekliyor.

Güne Dair Notlar

29 Şubat günü dolar 6,22 TL, euro ise 6,88 TL.

Hava durumu ise şöyle:

EDİRNE °C, 11°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

İSTANBUL °C, 10°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

ANKARA °C, 8°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

İZMİR °C, 13°C

Çok bulutlu, sağanak yağışlı

Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji

Güne nasıl sağlıklı başlanır?

Sabahları işe ucu ucuna yetişiyorsanız ve kahvaltınızı yolda poğaça yiyerek geçiştiriyorsanız bu hatayı yapmaktan vazgeçin ve kendinize en azından akşamdan bir sandviç hazırlayın. Bu şekilde hem diyetinizi hem de karaciğerinizi korumuş olursunuz. Sabahları poğaça yediyseniz öğle arasında yürüyüş yapmayı ihmal etmeyin.

Akşam evde n'apsak?

Dizi önerisi: İki İyi Çocuk (Kanal D), Kim Milyoner Olmak İster (ATV) Mumya (Star TV)

Okunacak kitap önerisi: Mektup- Peride Celal

Günün spor müsabakaları:

LA Clippers - Denver Nuggets (Basketbol)

Konyaspor - Kasımpaşa (Futbol)

Akşam dışarıda n'apsak?

Vizyondaki filmler: Bayi Toplantısı, Müstakbel Damat, Vahşetin Çağrısı, Garez, Vikingler Büyük Macera, Burası Cennet Olmalı, Efsunlu Ayin, Patron Gibi

Günlük burç yorumları (29 Şubat 2020)

KOÇ: Bugün, duygusal konularda belirgin bir tavır sergiliyorsunuz. İsteklerinizde artış var ve çevrenizdeki olaylara karşı kayıtsız kalamıyorsunuz. Her türlü sanatsal ve sosyal olayların gündeme geleceği bir gündesiniz.

BOĞA: Araştırmacı bir ruhla hareket ederek çevrenizi sıkı bir şekilde irdeleyeceksiniz. Sistemli yapınızı daha da belirgin şekilde vurgulayacak ve etrafınızda aniden gelişecek olayları yeniden düzenlemek isteyeceksiniz.

İKİZLER: Sadece mantığınıza güveniyor ve düşüncelerinizden taviz vermek istemiyorsunuz. Sizinle aynı tarzda düşünenlerle yaptığınız görüşmelerden büyük keyif alacaksınız. Bugün, fikirlerinizi yansıtabileceksinizi.

YENGEÇ: Yakın ilişkilerinizde dostlarınız tarafından çok seviliyorsunuz. İletişim konularında istediğiniz performansı yakalayacak, ulaşmak istediğiniz kişiler konusunda zorluk çekmeyeceksiniz. Yeni bir imaj yaratabilirsiniz.

ASLAN: Toplumsal başarıyı seviyorsunuz. Gücünüzü gösterecek işlerde çalışmaktan daha çok hoşlanıyorsunuz. Yapacağınız çalışmaların ön hazırlıkları içinde olacaksınız. Çevrenizle fikir birliği içinde olmak sizi mutlu edecek.

BAŞAK: Orijinal düşünceli kişileri sevmenize rağmen samimi olamıyor ve kişileri sürekli irdeliyorsunuz. Bugün, maddi konularda ilginç araştırmalar içinde olacak, kazançlarınızı belirleyen işler yapacaksınız.

TERAZİ: Fırsatlar konusunda kuvvetli bir zekanız var. Her olayı anında ve hızlı bir şekilde değerlendiriyorsunuz. Duygusal ilişkilerinizde maddi olaylar gündeme gelebilir, zevkleriniz için harcamalarınızı artırabilirsiniz.

AKREP: Çevrenizle her zamankinden farklı bir iletişim içindesiniz. Olaylara şüpheli yaklaşmıyor, sevecen davranıyorsunuz. Ailenizle ilgili konularda yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz. Formunuzu bozmanız an meselesi, unutmayın.

YAY: Dostluk duygularının temelinde geleneksel kuralların işlevi çok önemli. Arkadaşlarınızın yanında kendinizi daha iyi hissediyor olmanız, onlarla daha sık görüşmenizi sağlıyor. Bugün birçok organizasyona katılacaksınız.

OĞLAK: Ailenizle ilgili konularda yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz. Kişisel zevklerinizi onlarla paylaşmaktan son derece mutlu olacaksınız. Ama bazı konularda güven duygunuzun eksik olmasından kaynaklanan problemler söz konusu.

KOVA: Kendinize güveniyorsunuz. Bulunduğunuz ortamlarda etkili konuşmalarla dikkat çekmeyi başaracaksınız. Bilinçaltı duygularınız yüzünden mantık karmaşası yaşıyorsunuz. Farklı bir dünyanız var.

BALIK: Ani gelişen olaylara karşı temkinli ve belirgin bir tavır içindesiniz. Özgürlükçü yapınızın daha fazla ortaya çıkacağı bir gün. Yaşam felsefenizi destekleyici derin düşüncelere sahipsiniz ve paylaşmaktan hoşlanıyorsunuz.

29 Şubat gününe damga vuran olaylar

1916 - Güney Karolina'da fabrika ve madenlerde çalıştırılabilecek çocuk işçiler için en düşük yaş sınırı 12'den 14'e yükseltildi.

1924 - İstanbul'da Halife Abdülmecid Efendi, son selamlık törenine çıktı.

1940 - II. Dünya Savaşı nedeniyle Berkeley'de (Kaliforniya) düzenlenen bir törenle, Ernest Lawrence, Nobel Fizik Ödülü'nü İsveç'in San Francisco büyükelçisinin elinden aldı.

1960 - Fas'ta deprem: 3000'den fazla kişi öldü.

1964 - Sidney'de Avustralyalı yüzücü Dawn Fraser 100 m serbest stilde 58.9 saniye ile dünya rekoru kırdı.

1972 - Tıp tarihçisi, cerrah Ordinaryüs Prof. Dr. Kazım İsmail Gürkan İstanbul'da öldü.

1976 - Ajda Pekkan, Fransız televizyonunda Enrico Macias ile şarkı söyledi.

1984 - Kamu tesislerin satılabilmesine olanak veren yasa kabul edildi.

1996 - Peru havayollarına ait Boeing 737 tipi bir yolcu uçağı And Dağları'na düştü: 123 kişi öldü.



