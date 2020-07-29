Güne Başlarken | 29 Temmuz 2020

Sen uyurken neler oldu?

Gelen son dakika haberine göre; Sosyal medyaya ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifinin birinci bölümünü oluşturan ilk dört maddesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Trump, adaylık kabul konuşmasını Kuzey Carolina'da yapacak.

Türk kara sularına itilen 83 sığınmacı kurtarıldı.

Güne Dair Notlar

29 Temmuz günü saat 7.17'de dolar 6,94 TL, euro ise 8,15 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 22°C, 34°C Az bulutlu ve açık Antalya, 27°C, 33°C Az bulutlu ve açık Ankara, 18°C, 33°C Parçalı bulutlu Trabzon, 22°C, 28°C Gök gürültülü sağanak yağışlı Diyarbakır, 23°C, 42°C Az bulutlu ve açık

Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji

Ustasından yemek bir başka ama evde de künefe yapılır!

Künefe sevenler buraya! Pandemi sürecinde birçok şeyi evimizde yapar olduk. Ekmekle çıktığımız mutfak yolculuğunda künefe ile devam edelim. Evde künefe yapımı sandığınız kadar zor değil. Bir iki püf noktasıyla sevdiğiniz lezzette bir künefe siz de yapabilirsiniz.Peki künefe nasıl yapılır?

Künefe yapımında kullanılacak malzemeler:

200 gr tel kadayıf

100 gr tereyağ

200 gr dil peyniri

Şerbeti için:

1,5 su bardağı şeker,

1,5 su bardağı su,

3-4 damla limon suyu

Üzeri için kaymak

Künefe nasıl yapılır?

Şekerle suyu tencereye alın kaynayınca limonu sıkın ve ılımaya alın. Kadayıfları, oda sıcaklığındaki tereyağı ile iyice yoğurun. Diğer taraftan krep tavasını tereyağı ile yağlayın. Kadayıfları tavaya boşluk kalmayacak şekilde 1 cm kadar yayın, üzerine ağırlık koyarak iyice bastırın, Peynirleri kesip eşit şekilde dağıtın. Üzerini tekrar kadayıf ile kaplayıp yine baskı uygulayın, kadayıfların iç içe geçip birbirine yapıştığından emin olun. Kısık ateşte her iki tarafı da kızarana kadar pişirin. Künefe sıcak, şerbeti ılıkken üzerine dökün, bir iki dakika şerbette bekledikten sonra süsleyip servis edin.

Künefe yapmanın püf noktaları:

Peyniri ne kadar fazlaysa o kadar güzel oluyor, bütçenize göre arttırabilirsiniz.

Kızardığını kenarlardan anlayabilirsiniz.

Şerbet ılık, künefe sıcak olmalıdır, şerbet sıcakken dökerseniz künefeniz hamur olacaktır.

Televizyonda ne var?:

Çarkıfelek (Kanal D), Trabzonspor- Aytemiz Alanyaspor-Ziraat Türkiye Kupası (ATV), Sahte Kabadayı (SHOW), Sen Çal Kapımı (FOX)

Günlük burç yorumları (29 Temmuz 2020)

KOÇ: Yaşadığınız çelişkiler kafanızın karışmasına neden oluyor. Geçmişe bakmaktan hoşlanmıyorsunuz. Geleceğe ait planlar yaparken o kadar hızlı karar değiştiriyorsunuz ki, çevrenizi bile şaşırtıyorsunuz.

Yaşadığınız çelişkiler kafanızın karışmasına neden oluyor. Geçmişe bakmaktan hoşlanmıyorsunuz. Geleceğe ait planlar yaparken o kadar hızlı karar değiştiriyorsunuz ki, çevrenizi bile şaşırtıyorsunuz. BOĞA : Birçok fikirden yola çıkarak mükemmel bir sentez oluşturacaksınız. Alışkanlıklarınız konusunda değişimlere hazır olmalısınız. Bugün, kararlı davranışlarınızın faydasını daha sonra göreceksiniz. Çok bireysel olmayın.

: Birçok fikirden yola çıkarak mükemmel bir sentez oluşturacaksınız. Alışkanlıklarınız konusunda değişimlere hazır olmalısınız. Bugün, kararlı davranışlarınızın faydasını daha sonra göreceksiniz. Çok bireysel olmayın. İKİZLER: Duygularınızda yanılmıyorsunuz. Doğru zamanda doğru yerlerde olmak aşkınızı daha da güçlü kılıyor. Kendinize güven duymanız, yapacağınız işler konusunda daha başarılı olmanıza neden oluyor. Tereddütleriniz olmasın.

Duygularınızda yanılmıyorsunuz. Doğru zamanda doğru yerlerde olmak aşkınızı daha da güçlü kılıyor. Kendinize güven duymanız, yapacağınız işler konusunda daha başarılı olmanıza neden oluyor. Tereddütleriniz olmasın. YENGEÇ : Çevre ilişkilerinizin mükemmel oluşu moralinizin yerinde olmasını sağlıyor. İyi niyetli yaklaşımlarınız, çalıştığınız iş yerinde takdir görüyor. Ayrıntılar çok önemli olduğu için her konuya uygun çözümler getirmelisiniz.

: Çevre ilişkilerinizin mükemmel oluşu moralinizin yerinde olmasını sağlıyor. İyi niyetli yaklaşımlarınız, çalıştığınız iş yerinde takdir görüyor. Ayrıntılar çok önemli olduğu için her konuya uygun çözümler getirmelisiniz. ASLAN: Partnerinizle duygularınızı paylaştığınız zaman yaşama gücünüz artıyor. Kalbi boş olanlar için, ufukta güzel günler görünüyor. Şanslı dönemlerden birini yaşıyorsunuz. Bugün özellikle hızlı düşünüp hızlı karar vermelisiniz.

Partnerinizle duygularınızı paylaştığınız zaman yaşama gücünüz artıyor. Kalbi boş olanlar için, ufukta güzel günler görünüyor. Şanslı dönemlerden birini yaşıyorsunuz. Bugün özellikle hızlı düşünüp hızlı karar vermelisiniz. BAŞAK: İsteklerinizde ısrarcı ve inatçı olursanız doğal olarak engellerle karşılaşabilirsiniz. Daha yumuşak ve politik davranarak olayları istediğiniz yönde geliştirebilirsiniz. Çevreniz tarafından yanlış yorumlanıyorsunuz.

İsteklerinizde ısrarcı ve inatçı olursanız doğal olarak engellerle karşılaşabilirsiniz. Daha yumuşak ve politik davranarak olayları istediğiniz yönde geliştirebilirsiniz. Çevreniz tarafından yanlış yorumlanıyorsunuz. TERAZİ: Yalnızlık tarzınız değil ama bugün, kendinizle baş başa kalmaya ihtiyacı içindesiniz. Değişim içinde olan yapınız yüzünden çevrenizi şaşırtıyorsunuz. Hareketli tarzınıza ters olarak geleceğinizi güvenle bakıyorsunuz.

Yalnızlık tarzınız değil ama bugün, kendinizle baş başa kalmaya ihtiyacı içindesiniz. Değişim içinde olan yapınız yüzünden çevrenizi şaşırtıyorsunuz. Hareketli tarzınıza ters olarak geleceğinizi güvenle bakıyorsunuz. AKREP: Her türlü ilişkileriniz için yoğun bir gün. Arkadaşlarınızı aramak için çeşitli fırsatlar yaratacaksınız. Kendinize güvenmeniz çevreniz için olumlu bir tablo oluşturuyor. Size gelen fırsatlara hayır dememelisiniz.

Her türlü ilişkileriniz için yoğun bir gün. Arkadaşlarınızı aramak için çeşitli fırsatlar yaratacaksınız. Kendinize güvenmeniz çevreniz için olumlu bir tablo oluşturuyor. Size gelen fırsatlara hayır dememelisiniz. YAY: Güçlü bir enerjiniz var ve bugün her şeyi kendi bakış açınız içinde değerlendiriyorsunuz. Duygularınızı kontrol etmelisiniz. Ani gelişen şartların kaynağı olmak istemiyorsanız olaylara temkinli yaklaşın.

Güçlü bir enerjiniz var ve bugün her şeyi kendi bakış açınız içinde değerlendiriyorsunuz. Duygularınızı kontrol etmelisiniz. Ani gelişen şartların kaynağı olmak istemiyorsanız olaylara temkinli yaklaşın. OĞLAK: Beklentilerinizde önemli gelişmelerin gündeme gelmesiyle kafanız karışabilir. Bazı özel durumlar söz konusu. Bugün her şeyi çok çabuk kavrıyor ve olaylara kesin çözümler getiriyorsunuz. Yaşam temponuz hızlanıyor.

Beklentilerinizde önemli gelişmelerin gündeme gelmesiyle kafanız karışabilir. Bazı özel durumlar söz konusu. Bugün her şeyi çok çabuk kavrıyor ve olaylara kesin çözümler getiriyorsunuz. Yaşam temponuz hızlanıyor. KOVA : Yaşam standartlarınızı yüksek tutmayı her zaman başaramıyorsunuz. Dostlarınızla gücünüzü birleştirebilir ve kendinizi onların yanında mutlu hissedebilirsiniz. Mesleğinizde kendinizi fikirlerinizle ispat etmek istiyorsunuz.

: Yaşam standartlarınızı yüksek tutmayı her zaman başaramıyorsunuz. Dostlarınızla gücünüzü birleştirebilir ve kendinizi onların yanında mutlu hissedebilirsiniz. Mesleğinizde kendinizi fikirlerinizle ispat etmek istiyorsunuz. BALIK: İşinizle ilgili sorular kafanızı kurcalıyor. Her an iş sorunlarıyla boğuşmak sizi yoruyor. Fakat sonuç istediğiniz gibi olunca keyfiniz hemen yerine geliyor. Bugün olaylara daha derin ve anlamlı bakmayı isteyeceksiniz.

29 Temmuz gününe damga vuran olaylar

Galatasaray Spor Kulübü kurucularından Ali Sami Yen öldü. 1951

Bina yapımını teşvik edecek ve kaçak yapılaşmayı önleyecek kanun Meclis’de kabul edildi. 1953

Eski başbakanlardan Hasan Saka öldü. 1960

Türkiye, Dünya Daktilo Şampiyonası’nda şampiyon oldu. 1965

Ankara’nın Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanı Vedat Dalokay işçi maaşlarını ödeyemediğini ve hükümetin de yardım etmediğini açıkladı. Dalokay, hükümeti protesto için üç günlük açlık grevine başladı. 1975

Alman asıllı Amerikalı felsefeci Herbert Marcuse öldü. 1979

İngiltere'de Galler Prensi Charles, Lady Diana ile evlendi. 1981

Türkiye Komünist Partisi davası sonuçlandı; 74 sanık 4 aydan 15 yıla kadar hapis cezaları aldı, 40 sanık beraat etti. 1986

Almanya’da bulunan Melike Demirağ ve Şanar Yurdatapan’ın "İstanbul’da Olmak" ve "Anadolu" kasetlerinin Türkiye’de yayınlanması Bakanlar Kurulu'nca yasaklanmıştı. Danıştay’a açılan karşı dava reddedildi. 1988

Amerika Birleşik Devletleri’nde ilk kez bir başkan görev başındayken ceza aldı. Başkan Bill Clinton yalan ifadeden 90 bin dolar ödemeye mahkum edildi. 1999

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