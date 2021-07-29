Güne Başlarken | 29 Temmuz 2021
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
29 Temmuz 2021, Perşembe 07:32 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
- Antalya Manavgat'ta çıkan yangının ardından söndürme çalışmalarına devam ediliyor. Kalemler Mahallesi’nde yanan evini görmeye gelen bir kadın kahroldu. Gözyaşlarına boğulan kadın, 'Böyle iş mi olur Allah'ım? Böyle acı mı olur Allah’ım? Daha yanıyor, kalmamış bir şey, ne yapacağız? Hiçbir şeyimiz kalmadı. Nerede kalacağız. Yavrumun çeyizleri, ciğerlerimin çeyizleri yandı?' diye sayıkladı.
- Çorum'da, polis ekiplerinin koronavirüs tedbirleri kapsamındaki denetimlerinde, maskesini çenesinin altında tuttuğu için durdurulan gurbetçi, “Siz koronaya inanıyor musunuz? Ben inanmıyorum” dedi.
- ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı. İntegral Yatırım Araştırma Müdürü Seda Yalçınkaya Özer ve Fon Yöneticisi Rıdvan Baştürk Fed'in kritik faiz kararını yorumladı.
- UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanşında PSV'ye 2-1 yenilerek elenen Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda St. Johnstone ile karşılaşacak.
- Denizli’de 5 yaşındaki çocuğun yuttuğu madeni para, endoskopiyle midesinden çıkarıldı.
Güne Dair Notlar
- 29 Temmuz günü saat 7.40'ta dolar 8, 56 TL euro ise 10, 14 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 23°C, 34°C Az bulutlu Antalya, 28°C, 41°C Az bulutlu ve açık Ankara, 18°C, 32°C Az bulutlu ve açık Trabzon, 23°C, 28°C Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Diyarbakır, 25°C, 40°C Az bulutlu ve açık
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
29 Temmuz günlük burç yorumları
- KOÇ: Çevrenize karşı iyi niyetiniz çoğu kez yanlış anlaşılıyor. Başkalarının fikrini almayın. Siz sağlıklı düşünüyorsunuz. Çalışma arkadaşlarınızla birlikte ortak üreteceğiniz projelerde onların duygularınıza değer vermelisiniz.
- BOĞA: Duygusal anlamda anlaşılmaya ihtiyacınız var. Güven duygunuzun körüklenmesi gerekiyor. Ortaklıklar için partnerinizin fikirlerine ihtiyacınız olabilir. Onun enerji yüklü olması sizi de olumlu etkiliyor.
- İKİZLER: Ailenizin bazı sorunlarına kesin çözümler üretebilirsiniz. İşinizle ilgili yeniliğe açık bir gündesiniz. Bugün, güçlü yönlerinizi bir kez daha ortaya koyacaksınız. Maddi konularda yeni başlangıçlardan korkmuyorsunuz.
- YENGEÇ: Hedeflerinize doğru yol almanız sizi mutlu etse de, isteklerinizde artış olabilir ve ikilem içinde kalabilirsiniz. Kendinizle ilgili yeni başlangıçlar yapmak için daha fazla beklemeyin. Özel problemleriniz gündemde.
- ASLAN: Bugün, nostaljik konuşmalar içinde olacaksınız. Duygularınızda ani gelişmelere hazır olun. İş alanlarınızın kısıtlanmasına izin vermemelisiniz. Yaşam kalitenizi yükseltmek için başarılı adımlar atıyorsunuz.
- BAŞAK: Değişimden hoşlandığınız bir gün. Uzun süredir planladığınız seyahati yapabilirsiniz. Çekiciliğinizi istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Karşı cins üzerinde etkiniz çok yüksek. Şansınız epey açık.
- TERAZİ: Hesaplarınızı yaparken çevreniz farklı gelişmelere sahne olacak. Konuşmalarınıza derin bir anlam katarak karşınızdakileri etkiliyorsunuz. İstek ve duygularınız arasında denge çok önemli.
- AKREP: Arkadaşlarınızla duygu birliği içinde olacak, yeni bir ortama gireceksiniz. Her zamanki inceleme huyunuzdan yola çıkarak bazı detayları gözünüzde büyütebilirsiniz. Çevrenize karşı üstünlük savaşı verebilirsiniz.
- YAY: Korkularınız yüzünden cesaret isteyen işlerde çekimser kalmanız hata. Olaylara gururlu yaklaşıyorsunuz. Partnerinizle uyumlu bir ortaklık içinde olacaksınız. Düşüncelerinizle bocalamaktan vazgeçin.
- OĞLAK: Sezgilerinizin yüksek oluşu gün içinde bile bulunduğunuz ortamlardan kopmanıza neden olabiliyor. Kazançlarınızı artırma konusunda sezgilerinize güvenin. Yollarla ilgili beklentileriniz ön plana çıkacak.
- KOVA: Bugün, sezgilerinizi mükemmel kullanacaksınız. Maddi değerlerinizi artırmak için şartlarınızı yeniden gözden geçirecek ve bazı önemli kişilerle bir araya gelebileceksiniz. İletişimde gecikmeler yaşayabilirsiniz.
- BALIK: İlham veren Neptün burcunuzda geri giderken kuruntulu yönlerinizin yaratıcılık isteyen işlerde belirgin şekilde ortaya çıkmasına neden oluyor. Küçük hesapları bırakıp, sakin bir şekilde olayları takip etmelisiniz.
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