Güne Başlarken | 29 Temmuz 2021

Sen uyurken neler oldu?

Antalya Manavgat'ta çıkan yangının ardından söndürme çalışmalarına devam ediliyor. Kalemler Mahallesi’nde yanan evini görmeye gelen bir kadın kahroldu. Gözyaşlarına boğulan kadın, 'Böyle iş mi olur Allah'ım? Böyle acı mı olur Allah’ım? Daha yanıyor, kalmamış bir şey, ne yapacağız? Hiçbir şeyimiz kalmadı. Nerede kalacağız. Yavrumun çeyizleri, ciğerlerimin çeyizleri yandı?' diye sayıkladı.

Çorum'da, polis ekiplerinin koronavirüs tedbirleri kapsamındaki denetimlerinde, maskesini çenesinin altında tuttuğu için durdurulan gurbetçi, “Siz koronaya inanıyor musunuz? Ben inanmıyorum” dedi.

ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı. İntegral Yatırım Araştırma Müdürü Seda Yalçınkaya Özer ve Fon Yöneticisi Rıdvan Baştürk Fed'in kritik faiz kararını yorumladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanşında PSV'ye 2-1 yenilerek elenen Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda St. Johnstone ile karşılaşacak.

Denizli’de 5 yaşındaki çocuğun yuttuğu madeni para, endoskopiyle midesinden çıkarıldı.

Güne Dair Notlar

29 Temmuz günü saat 7.40'ta dolar 8, 56 TL euro ise 10, 14 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 23°C, 34°C Az bulutlu Antalya, 28°C, 41°C Az bulutlu ve açık Ankara, 18°C, 32°C Az bulutlu ve açık Trabzon, 23°C, 28°C Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Diyarbakır, 25°C, 40°C Az bulutlu ve açık

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

29 Temmuz günlük burç yorumları