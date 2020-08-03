Güne Başlarken | 3 Ağustos 2020

Sen uyurken neler oldu?

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görev yapan astronotlar Doug Hurley ve Bob Behnken'i taşıyan uzay kapsülü Dünya'ya döndü.

Hint Okyanusu'nda yer alan ada ülkesi Morityus'da yeni tip corona virüs hastalarının tamamı iyileşti.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), son 24 saatte PKK'lı 10 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Akdeniz Bölgesinin iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimi ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Konya, Denizli, Ordu ve Giresun çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

AFAD'da yer alan bilgiye göre Erzurum'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli ise depremin büyüklüğünü 3.7 olarak açıkladı.

Güne Dair Notlar

3 Ağustos günü saat 7.17'de dolar 6,98 TL, euro ise 8,22 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 22°C, 30°C Az bulutlu ve açık Antalya, 25°C, 31°C Zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu Ankara, 17°C, 30°C Az bulutlu ve açık Trabzon, 22°C, 26°C Gök gürültülü sağanak yağışlı Diyarbakır, 25°C, 39°C Az bulutlu ve açık

Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji

Ağız çalkalama suyunun 8 farklı kullanım alanı

Ağız çalkalama suyu 8 ayrı şekilde işe yarayabilir. İşte kullanım alanları.

Diş fırçasını bakterilerden arındırır

Tırnak mantarını iyileştiriyor

Koltuk altı kokularını önlüyor

Tuvalet fırçanızı temizler

Çöpteki kötü kokuyu giderir

Kaşıntıyı geçirir

Çamaşır makinesindeki kötü kokuyu önler

Ekranınızı parlatır

Televizyonda ne var?:

Çarkıfelek Bayram Özel (Kanal D), Gençliğim Eyvah! (ATV), Türk Sineması Kral Şakir: Korsanlar Diyarı (TRT 1)

Günlük burç yorumları (3 Ağustos 2020)

KOÇ : Bugün, maddi konularda çok hızlı hareket ediyorsunuz. Düşünmeden yaptığınız hareketlerin sonucu sizi üzmesin. Girişimci yapınız ve yenilikler ilginizi çekiyor. Beklenenden daha cesaretli davranacaksınız.

: Bugün, maddi konularda çok hızlı hareket ediyorsunuz. Düşünmeden yaptığınız hareketlerin sonucu sizi üzmesin. Girişimci yapınız ve yenilikler ilginizi çekiyor. Beklenenden daha cesaretli davranacaksınız. BOĞA : İşinizle ilgili sorumluluklarınızda aşırı titiz davranıyorsunuz. Hata yapmaktan çekiniyor ve düşüncelerinizi toparlamak konusunda sorunlar yaşamak istemiyorsunuz. Hırslı yapınız ve sezgisel bağlarınız güçlenebilir.

: İşinizle ilgili sorumluluklarınızda aşırı titiz davranıyorsunuz. Hata yapmaktan çekiniyor ve düşüncelerinizi toparlamak konusunda sorunlar yaşamak istemiyorsunuz. Hırslı yapınız ve sezgisel bağlarınız güçlenebilir. İKİZLER: Ortaklıklar konusunda fazla cesur davranmamalı ve işinizi belli ölçüde götürmelisiniz. Yeni başlangıçlar yapmak için gerekli enerjiye sahip olmanıza rağmen araştırmacı yönünüz bazı girişimlerinizi yavaşlatacak.

Ortaklıklar konusunda fazla cesur davranmamalı ve işinizi belli ölçüde götürmelisiniz. Yeni başlangıçlar yapmak için gerekli enerjiye sahip olmanıza rağmen araştırmacı yönünüz bazı girişimlerinizi yavaşlatacak. YENGEÇ: Duygular ve istekler arasında farklı bir değişim söz konusu. Gizli inatçılığınızı kullanmak için uygun bir gün değil. Size uygun aktivitelerin bulunduğu ortamlarda kişiliğinizi korursanız çekiciliğiniz daha etkili olacak.

Duygular ve istekler arasında farklı bir değişim söz konusu. Gizli inatçılığınızı kullanmak için uygun bir gün değil. Size uygun aktivitelerin bulunduğu ortamlarda kişiliğinizi korursanız çekiciliğiniz daha etkili olacak. ASLAN : Duygularınızda sabit davrandığınız zaman çevrenizdeki olaylara çekimser davranıyorsunuz. Yollarla ilgili kazançlar gündeme gelebilir. Kuşkucu yönlerinizi törpülemelisiniz. Çevrenize dikkatlice şans vermenin tam zamanı.

: Duygularınızda sabit davrandığınız zaman çevrenizdeki olaylara çekimser davranıyorsunuz. Yollarla ilgili kazançlar gündeme gelebilir. Kuşkucu yönlerinizi törpülemelisiniz. Çevrenize dikkatlice şans vermenin tam zamanı. BAŞAK : İlişkilerinizde geleneksel davranmaktan hoşlanmadığınız bir gün. İstekleriniz ve yaşamınızla ilgili bazı sorunlarla tek başına mücadele vermek zorunda kalabilirsiniz. İnatçılığınız yüzünden kaybetmeye adaysınız.

: İlişkilerinizde geleneksel davranmaktan hoşlanmadığınız bir gün. İstekleriniz ve yaşamınızla ilgili bazı sorunlarla tek başına mücadele vermek zorunda kalabilirsiniz. İnatçılığınız yüzünden kaybetmeye adaysınız. TERAZİ: Yakın çevrenizle ilgili paylaşımlarınız pozitif geliştiği zaman yaşam enerjinizin çok daha yükseldiğini hissediyorsunuz. Bugün, birçok işin sizi yoracağını bile bile yapmaya soyunacaksınız. Aktif bir dönem.

Yakın çevrenizle ilgili paylaşımlarınız pozitif geliştiği zaman yaşam enerjinizin çok daha yükseldiğini hissediyorsunuz. Bugün, birçok işin sizi yoracağını bile bile yapmaya soyunacaksınız. Aktif bir dönem. AKREP: Duygularınızda geçici bir karamsarlık söz konusu. Yollarla ilgili beklentilerin size kazandıracağı sürprize hazırlıklı olmalısınız. Bugün, kararlarınızda istemediğiniz değişimler olabilir. Önlemlerinizi şimdiden almalısınız.

Duygularınızda geçici bir karamsarlık söz konusu. Yollarla ilgili beklentilerin size kazandıracağı sürprize hazırlıklı olmalısınız. Bugün, kararlarınızda istemediğiniz değişimler olabilir. Önlemlerinizi şimdiden almalısınız. YAY: Olayların arkasında farklı nedenler ararken bulunduğunuz noktadan çok uzaklaşıyorsunuz. Duygusal takıntılarınız yanlış kararlar almanıza neden oluyor. Bazı görüşmeleriniz olumlu sonuç verecek.

Olayların arkasında farklı nedenler ararken bulunduğunuz noktadan çok uzaklaşıyorsunuz. Duygusal takıntılarınız yanlış kararlar almanıza neden oluyor. Bazı görüşmeleriniz olumlu sonuç verecek. OĞLAK : Maddi konularda kendinizi güvenli hissetmek için yaptığınız her türlü çalışma karşılıksız kalmayacak. Yapacağınız her işte özgürce hareket etmek istiyorsunuz. Diş ve kemik kontrollerinizi ihmal etmeyin.

: Maddi konularda kendinizi güvenli hissetmek için yaptığınız her türlü çalışma karşılıksız kalmayacak. Yapacağınız her işte özgürce hareket etmek istiyorsunuz. Diş ve kemik kontrollerinizi ihmal etmeyin. KOVA: Zihinsel olarak bulunduğunuz ortamdan farklı yerlerde olduğunuz için, sizi tenkit edenleri sayısı bir hayli fazla. Bugün arkadaşlarınızla birlikte olma ihtiyacı içinde olacak ve durum değerlendirmesi yapacaksınız.

Zihinsel olarak bulunduğunuz ortamdan farklı yerlerde olduğunuz için, sizi tenkit edenleri sayısı bir hayli fazla. Bugün arkadaşlarınızla birlikte olma ihtiyacı içinde olacak ve durum değerlendirmesi yapacaksınız. BALIK: Maddi durumunuz sizi yeni bir çalışma alanına yönlendirecek. Bugün sevdiklerinizle sohbetler yapabilir, aranızdaki birlik ve beraberliği güçlendirebilirsiniz. Çevreyle paylaşımlarınız mükemmel.

3 Ağustos gününe damga vuran olaylar

Cenovalı Kristof Kolomb, İspanya'dan 3 gemi ile yola çıktı. 63 gün sonra, 12 Ekim günü Hindistan'a vardığını zannederek Amerika Kıtası'na ayak bastı. 1492

La Scala Opera binası Milano'da açıldı. 1878

Üzerlerinde ''Türkiye Cumhuriyeti'' yazısını taşıyan bronz 10 kuruşluk paralar tedavüle çıktı. 1924

Siyah atlet Jese Owens üç gün içinde Berlin olimpiyatlarında 4 dalda altın madalya kazanarak Hitler'in ari ırk teorisine büyük bir darbe vurdu. 1936

Türkiye Serbest Güreş Milli Takımı, Londra Olimpiyatları'nda birinci oldu. 1948

Samuel Beckett'in oyunu "Godot'yu Beklerken" ilk kez Londra'da sahnelendi. 1955

Çorum Belediye Başkanını protesto etmek için çıplak ayakla yürüyen işçiler Ankara'ya ulaştı. 1966

Sovyetler Birliği, Kızıl Meydan'a inen Alman pilot Mathias Rust'u serbest bıraktı. 1988

1922'de Tacikistan'da çarpışırken ölen Enver Paşa'nın naşı İstanbul'a getirildi. 1996

Lahey'deki Savaş Suçları Mahkemesi, Bosnalı Sırp General Radislav Kristiç'i, Srebrenica'da insanlığa karşı suç ve savaş suçu işlediği gerekçesiyle 46 yıl hapis cezasına çarptırdı. 2001

''Hocaların Hocası'' Ordinaryüs Prof. Dr. Sulhi Dönmezer 86 yaşında İstanbul'da vefat etti. 2004

Tiyatro sanatçısı Mete Sezer, karaciğer yetmezliği yüzünden Ankara'da öldü. 2005

Dünün videosu: Dokuz çocuk babası türkücü İzzet Yıldızhan çocuklarına para vermek vermek yerine altın taktı.









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