Türkiye Güne Başlarken | 3 Ağustos 2020

Güne Başlarken | 3 Ağustos 2020

Türkiye

Güne Başlarken | 3 Ağustos 2020

Güne Başlarken'le ayılmak daha kolay. İçerisindeki güncel bilgiler ve günlük önerilerle Güne Başlarken senin için hazır.

03 Ağustos 2020, Pazartesi 07:09 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?

  • ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görev yapan astronotlar Doug Hurley ve Bob Behnken'i taşıyan uzay kapsülü Dünya'ya döndü.
  • Hint Okyanusu'nda yer alan ada ülkesi Morityus'da yeni tip corona virüs hastalarının tamamı iyileşti.
  • Milli Savunma Bakanlığı (MSB), son 24 saatte PKK'lı 10 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
  • Akdeniz Bölgesinin iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimi ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Konya, Denizli, Ordu ve Giresun çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
  • AFAD'da yer alan bilgiye göre Erzurum'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli ise depremin büyüklüğünü 3.7 olarak açıkladı.

Güne Dair Notlar

  • 3 Ağustos günü saat 7.17'de dolar 6,98 TL, euro ise 8,22 TL.
Hava durumu ise şöyle: 
İstanbul, 22°C, 30°C  Az bulutlu ve açık
Antalya, 25°C, 31°C  Zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu
Ankara, 17°C, 30°C  Az bulutlu ve açık
Trabzon, 22°C, 26°C  Gök gürültülü sağanak yağışlı
Diyarbakır, 25°C, 39°C  Az bulutlu ve açık

Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji

Ağız çalkalama suyunun 8 farklı kullanım alanı

Ağız çalkalama suyu 8 ayrı şekilde işe yarayabilir. İşte kullanım alanları.

  • Diş fırçasını bakterilerden arındırır
  • Tırnak mantarını iyileştiriyor
  • Koltuk altı kokularını önlüyor
  • Tuvalet fırçanızı temizler
  • Çöpteki kötü kokuyu giderir
  • Kaşıntıyı geçirir
  • Çamaşır makinesindeki kötü kokuyu önler
  • Ekranınızı parlatır

Detaylar için tıkla.

Televizyonda ne var?:

Çarkıfelek Bayram Özel (Kanal D), Gençliğim Eyvah! (ATV), Türk Sineması Kral Şakir: Korsanlar Diyarı (TRT 1)

Günlük burç yorumları (3 Ağustos 2020)

  • KOÇ: Bugün, maddi konularda çok hızlı hareket ediyorsunuz. Düşünmeden yaptığınız hareketlerin sonucu sizi üzmesin. Girişimci yapınız ve yenilikler ilginizi çekiyor. Beklenenden daha cesaretli davranacaksınız.
  • BOĞA: İşinizle ilgili sorumluluklarınızda aşırı titiz davranıyorsunuz. Hata yapmaktan çekiniyor ve düşüncelerinizi toparlamak konusunda sorunlar yaşamak istemiyorsunuz. Hırslı yapınız ve sezgisel bağlarınız güçlenebilir.
  • İKİZLER: Ortaklıklar konusunda fazla cesur davranmamalı ve işinizi belli ölçüde götürmelisiniz. Yeni başlangıçlar yapmak için gerekli enerjiye sahip olmanıza rağmen araştırmacı yönünüz bazı girişimlerinizi yavaşlatacak.
  • YENGEÇ: Duygular ve istekler arasında farklı bir değişim söz konusu. Gizli inatçılığınızı kullanmak için uygun bir gün değil. Size uygun aktivitelerin bulunduğu ortamlarda kişiliğinizi korursanız çekiciliğiniz daha etkili olacak.
  • ASLAN: Duygularınızda sabit davrandığınız zaman çevrenizdeki olaylara çekimser davranıyorsunuz. Yollarla ilgili kazançlar gündeme gelebilir. Kuşkucu yönlerinizi törpülemelisiniz. Çevrenize dikkatlice şans vermenin tam zamanı.
  • BAŞAK: İlişkilerinizde geleneksel davranmaktan hoşlanmadığınız bir gün. İstekleriniz ve yaşamınızla ilgili bazı sorunlarla tek başına mücadele vermek zorunda kalabilirsiniz. İnatçılığınız yüzünden kaybetmeye adaysınız.
  • TERAZİ: Yakın çevrenizle ilgili paylaşımlarınız pozitif geliştiği zaman yaşam enerjinizin çok daha yükseldiğini hissediyorsunuz. Bugün, birçok işin sizi yoracağını bile bile yapmaya soyunacaksınız. Aktif bir dönem.
  • AKREP: Duygularınızda geçici bir karamsarlık söz konusu. Yollarla ilgili beklentilerin size kazandıracağı sürprize hazırlıklı olmalısınız. Bugün, kararlarınızda istemediğiniz değişimler olabilir. Önlemlerinizi şimdiden almalısınız.
  • YAY: Olayların arkasında farklı nedenler ararken bulunduğunuz noktadan çok uzaklaşıyorsunuz. Duygusal takıntılarınız yanlış kararlar almanıza neden oluyor. Bazı görüşmeleriniz olumlu sonuç verecek.
  • OĞLAK: Maddi konularda kendinizi güvenli hissetmek için yaptığınız her türlü çalışma karşılıksız kalmayacak. Yapacağınız her işte özgürce hareket etmek istiyorsunuz. Diş ve kemik kontrollerinizi ihmal etmeyin.
  • KOVA: Zihinsel olarak bulunduğunuz ortamdan farklı yerlerde olduğunuz için, sizi tenkit edenleri sayısı bir hayli fazla. Bugün arkadaşlarınızla birlikte olma ihtiyacı içinde olacak ve durum değerlendirmesi yapacaksınız.
  • BALIK: Maddi durumunuz sizi yeni bir çalışma alanına yönlendirecek. Bugün sevdiklerinizle sohbetler yapabilir, aranızdaki birlik ve beraberliği güçlendirebilirsiniz. Çevreyle paylaşımlarınız mükemmel.

3 Ağustos gününe damga vuran olaylar

  • Cenovalı Kristof Kolomb, İspanya'dan 3 gemi ile yola çıktı. 63 gün sonra, 12 Ekim günü Hindistan'a vardığını zannederek Amerika Kıtası'na ayak bastı. 1492
  • La Scala Opera binası Milano'da açıldı. 1878
  • Üzerlerinde ''Türkiye Cumhuriyeti'' yazısını taşıyan bronz 10 kuruşluk paralar tedavüle çıktı. 1924
  • Siyah atlet Jese Owens üç gün içinde Berlin olimpiyatlarında 4 dalda altın madalya kazanarak Hitler'in ari ırk teorisine büyük bir darbe vurdu. 1936
  • Türkiye Serbest Güreş Milli Takımı, Londra Olimpiyatları'nda birinci oldu. 1948
  • Samuel Beckett'in oyunu "Godot'yu Beklerken" ilk kez Londra'da sahnelendi. 1955
  • Çorum Belediye Başkanını protesto etmek için çıplak ayakla yürüyen işçiler Ankara'ya ulaştı. 1966
  • Sovyetler Birliği, Kızıl Meydan'a inen Alman pilot Mathias Rust'u serbest bıraktı. 1988
  • 1922'de Tacikistan'da çarpışırken ölen Enver Paşa'nın naşı İstanbul'a getirildi. 1996
  • Lahey'deki Savaş Suçları Mahkemesi, Bosnalı Sırp General Radislav Kristiç'i, Srebrenica'da insanlığa karşı suç ve savaş suçu işlediği gerekçesiyle 46 yıl hapis cezasına çarptırdı. 2001
  • ''Hocaların Hocası'' Ordinaryüs Prof. Dr. Sulhi Dönmezer 86 yaşında İstanbul'da vefat etti. 2004
  • Tiyatro sanatçısı Mete Sezer, karaciğer yetmezliği yüzünden Ankara'da öldü. 2005

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