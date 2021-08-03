Güne Başlarken | 3 Ağustos 2021

Sen uyurken neler oldu?

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı 100 kişilik gruptaki itfaiyeciler, yangınların söndürülmesi için özveriyle görev yapmalarının yanı sıra evlerin bahçelerindeki Türk bayraklarını zarar görme tehlikesine karşı tek tek topladı.

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınında rüzgarın şiddetini arttırmasıyla alevlerin bazı evlerin bahçelerine kadar ulaşması ve Hisarönü ile Bozburun arasındaki kara yolunun ulaşıma kapanması nedeniyle mahalle sakinleri denizden botlarla tahliye edildi.

Türkiye günlerdir orman yangınları ve sel felekatiyle boğuşuyor. Yaraları sarmak için çeşitli yardımlar açıklanırken, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) aracılığıyla hem sel hem de orman yangınlarının yaşandığı bölgelerdeki işletmelere faizsiz acil destek kredisi sağlanacak.

Tunceli'de orman yangınlarını engellemek amacıyla 30 gün kent merkezi ile 5 ilçede belirlenen ormanlık alanlara giriş ve çıkışlar geçici olarak yasaklandı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 10. gününde bronz madalya alan milli güreşçiler Rıza Kayaalp ile Yasemin Adar, adlarını tarihe yazdırdı.

Güne Dair Notlar

3 Ağustos günü saat 7.40'ta dolar 8,35 TL euro ise 9,92 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 25°C, 36°C Az bulutlu ve açık Antalya, 30°C, 43°C Az bulutlu ve açık Ankara, 20°C, 36°C Az bulutlu ve açık Trabzon, 25°C, 29°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Diyarbakır, 26°C, 40°C Az bulutlu ve açık

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

Bundan tam on yıl önce, bir grup gazeteci, Afganistan’a gitmiştik. Toz bulutunun altında gri bir şehirdi başkent Kabil. Toz, şehrin kara kaderini simgeliyordu. Kaldığımız otelin çevresi beton duvarlarla çevrilmişti. Gelişimizden birkaç gün önce, Adalet Bakanlığı havaya uçurulmuştu. Korkarak da olsa Kabil’in otele yakın yerlerinde dolaşıyor, şehri tanımaya, anlamaya çalışıyorduk. Kabil sokaklarında çok fazla kadın yoktu. Oral Çalışlar'ın yazısı...

3 Ağustos günlük burç yorumları