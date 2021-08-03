Güne Başlarken | 3 Ağustos 2021
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
03 Ağustos 2021, Salı 07:21 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı 100 kişilik gruptaki itfaiyeciler, yangınların söndürülmesi için özveriyle görev yapmalarının yanı sıra evlerin bahçelerindeki Türk bayraklarını zarar görme tehlikesine karşı tek tek topladı.
Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınında rüzgarın şiddetini arttırmasıyla alevlerin bazı evlerin bahçelerine kadar ulaşması ve Hisarönü ile Bozburun arasındaki kara yolunun ulaşıma kapanması nedeniyle mahalle sakinleri denizden botlarla tahliye edildi.
Türkiye günlerdir orman yangınları ve sel felekatiyle boğuşuyor. Yaraları sarmak için çeşitli yardımlar açıklanırken, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) aracılığıyla hem sel hem de orman yangınlarının yaşandığı bölgelerdeki işletmelere faizsiz acil destek kredisi sağlanacak.
Tunceli'de orman yangınlarını engellemek amacıyla 30 gün kent merkezi ile 5 ilçede belirlenen ormanlık alanlara giriş ve çıkışlar geçici olarak yasaklandı.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 10. gününde bronz madalya alan milli güreşçiler Rıza Kayaalp ile Yasemin Adar, adlarını tarihe yazdırdı.
Güne Dair Notlar
- 3 Ağustos günü saat 7.40'ta dolar 8,35 TL euro ise 9,92 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 25°C, 36°C Az bulutlu ve açık Antalya, 30°C, 43°C Az bulutlu ve açık Ankara, 20°C, 36°C Az bulutlu ve açık Trabzon, 25°C, 29°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Diyarbakır, 26°C, 40°C Az bulutlu ve açık
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Günün köşe yazısı
Bundan tam on yıl önce, bir grup gazeteci, Afganistan’a gitmiştik. Toz bulutunun altında gri bir şehirdi başkent Kabil. Toz, şehrin kara kaderini simgeliyordu. Kaldığımız otelin çevresi beton duvarlarla çevrilmişti. Gelişimizden birkaç gün önce, Adalet Bakanlığı havaya uçurulmuştu. Korkarak da olsa Kabil’in otele yakın yerlerinde dolaşıyor, şehri tanımaya, anlamaya çalışıyorduk. Kabil sokaklarında çok fazla kadın yoktu. Oral Çalışlar'ın yazısı...
3 Ağustos günlük burç yorumları
- KOÇ: Maddi durumu gözden geçirmek isteyeceksiniz. İçinizdeki kuşkular yüzünden yaptığınız işten zevk almayabilirsiniz. İşle ilgili gelişmeleri takip ederken başarınızı garantileyerek ilerlemeniz faydalı.
- BOĞA: Fikir çatışmaları yaşayabilir ve gereksiz olayları problem haline getirebilirsiniz. Çevre bağlantılarınızı sistemli bir şekilde yürütmekten yanasınız. Partneriniz, değişen fikirlerinize karşıt düşünceler geliştirebilir.
- İKİZLER: Bugün yakın dostlarınızın ilgisine ihtiyaç duyabilirsiniz. Değişen istekler konusunda kendinizi zorlamamalı, partnerinizin olumlu yaklaşımlarına daha iyimser bakmalısınız. Bazı detaylar kafanızı kurcalıyor.
- YENGEÇ: Çevrenizin isteklerini güçlü bir şekilde algıladığınız için sorumluluk duygunuzu zorlayacak çalışmaları seçiyorsunuz. Çevrenizi olumlu etkiliyorsunuz. Bugün, olaylara kısa yoldan çözüm getireceksiniz.
- ASLAN: Düşüncelerinizi yaşama geçirmek deneyim ve bilginizi kullanmak için fırsatlar söz konusu. Gücünüzün farkındasınız. Beklemekten sıkılıyor ve girişimciliğinizi hızlandırmak istiyorsunuz.
- BAŞAK: Dostlarınızın sizden bekledikleri desteği onlardan esirgememeli ve bağları güçlendirmelisiniz. Uzun süredir görmediğiniz arkadaşlarınızla birlikte olabileceksiniz. Maddi gelişmeler olumlu ilerliyor.
- TERAZİ: Harcamaları denetlemek zorundasınız. Sıra dışı düşünceler içinde olacak ve partnerinizin gözüne girmek için bütçe dengesini bozabilirsiniz, dikkat. İsteklerinizde farklı bir aşırılık gözleniyor.
- AKREP: Bugün iş birliği içinde çalışmak istemenize rağmen arzuladığınız şartlar gelişmeyebilir. Karşı tarafın düşüncelerini öğrenmeden planları ortaya koymamalı ve fikirlerinizi hiç kimseyle paylaşmamalısınız.
- YAY: Zorlanmaya gelemediğiniz için ani olaylara tepkili davranıyorsunuz. Önemli konuları atlamadan kendinizi disipline etmek zorundasınız. Maddi konularda ısrarcı bir tavır takınarak çevre koşullarını değiştirebilirsiniz.
- OĞLAK: Bugün iletişimde zorluk çekmeyecek, görüşmek istediğiniz kişilere hızlı bir şekilde ulaşacaksınız. İşbirliği içinde olduğunuz kişilerin farklı düşünceleri, sizde farklı motivasyon yarattığı için mutlu oluyorsunuz.
- KOVA: Bugün duygularınızı rahat bir şekilde kullanmak isteyeceksiniz. Bulunduğunuz ortamlarda kendinizi kolay ifade ettiğiniz için çevreniz epey kalabalık olacak. Güçlü bağların pekişeceği bir gün yaşayacaksınız.
- BALIK: Maddi konuları gözden geçirin. Birikimlerinizi değerlendirmek isteyebilirsiniz. Yatırımlarınız konusunda size fikir verecek olan ailenizi ön plana çıkaracak ve gerekli atılımları sağlayacaksınız.