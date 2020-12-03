Güne Başlarken | 3 Aralık 2020

Sen uyurken neler oldu





Güne Dair Notlar

3 Aralık günü saat 7.40'ta dolar x TL euro ise x TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 6°C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu Antalya, 14°C, 19°C Yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı Ankara, 1°C, 13°C Parçalı bulutlu Trabzon, 9°C, 16°C Parçalı bulutlu Diyarbakır, 2°C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

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