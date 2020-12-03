Güne Başlarken | 3 Aralık 2020
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
03 Aralık 2020, Perşembe 08:00 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu
Güne Dair Notlar
- 3 Aralık günü saat 7.40'ta dolar x TL euro ise x TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 6°C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu Antalya, 14°C, 19°C Yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı Ankara, 1°C, 13°C Parçalı bulutlu Trabzon, 9°C, 16°C Parçalı bulutlu Diyarbakır, 2°C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Günün köşe yazısı
3 Aralık günlük burç yorumları
- KOÇ: Sevdiğiniz kişiden çok şey bekliyorsunuz. Şimdiye kadar denemediğiniz iş ve hobilerinizde girişimciliğinizi kullanabilir ve kazançlarınızı artırabilirsiniz. Zihinsel aktiviteniz epey yüksek.
- BOĞA: Ruhsal gevşemeye ihtiyacınız var. Yoğun düşünceler içinde olmanız sizi tedirgin ediyor. Olayları gözünüzde büyüterek, sorumluluklarınızın artmasına neden oluyorsunuz. Eleştirilere açık değilsiniz.
- İKİZLER: Enerjinizi egolarınıza yansıtmış durumdasınız. Düşüncelerinizden ödün vermiyor ve çevrenizde sizinle aynı düşünceye sahip kişilere taviz veriyorsunuz. Bugün sır saklamanızda yarar var. Duygularınızı paylaşmayın.
- YENGEÇ: İkili ilişkilerde ketum davrandığınız bir gün. Bugün, sosyal çalışmalarınıza belli bir kariyer kazandırma çabası içindesiniz. Çekici kişiliğinizin size kazandıracağı prestijler konusunda güven arayışı içindesiniz.
- ASLAN: Karşılıklı güven duygusuna bağlı ilişkilerin gündem kazanmasıyla kendinizi daha rahat hissediyorsunuz. Karşı cins ilişkilerinizde yoğun bir duygu alışverişi içinde olacaksınız. Gizliliği tercih ediyorsunuz.
- BAŞAK: İlişkilerinizde derin ve anlamlı dostluklara önem vermeniz bugün dostlarınızla yapacağınız iş birliklerini gündeme getirecek. Kendinizi ispat etme konusunda zekanızın pozitif yönlerinden faydalanmalısınız.
- TERAZİ: Başlattığınız bir işi bitirme konusunda becerikli ve hızlı hareket edeceksiniz. Organizasyon yeteneğinizin güçlü olmasından dolayı ortak iş konularında öne geçmeniz mümkün. Ama sakin bir tavır sergileyin.
- AKREP: İyi niyet elçisi gibi dolaşmanız bazılarının kıskançlık yapmasına neden olabilir. Kendinizi ispat etme konusunda başlattığınız olumlu çalışmaları gizli tutmalısınız. Güven duygunuz mükemmel.
- YAY: Gizli duygularının sizi esir etmesine izin vermeyin. Araştırdığınız konularda elde edeceğiniz bilgileri kimseyle paylaşmamalı ve olayları derinlemesine incelemelisiniz. Yenilenmeye ihtiyacınız var.
- OĞLAK: Mantıklı davranmayı seven birisiniz ama bugün duygularınızda yaşadığınız karmaşayı arkadaşlarınıza yansıtacaksınız. Alıngan tavırlarınız yüzünden çelişkiler içindesiniz. Hayallerinizi kullanmalısınız.
- KOVA: Sabit düşündüğünüz konulara daha da yoğunlaşmalı ve başarıya emin adımlarla yaklaşmalısınız. Duygularınızda fazla inatçı ve ısrarcınız. Zeki ve akılcı yönlerinizi özgürce kullanmalısınız.
- BALIK: Güçlü egolarınız yüzünden ikilem yaşadığınız bugün, olaylara karşı alıngan bir tutumla yaklaşıyorsunuz. Eski anıları düşünmek yerine, yaratıcılıkta farklı konularda yoğunlaşmalısınız. Enerjiniz güzel.