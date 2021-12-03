Güne Başlarken | 3 Aralık 2021

Sen uyurken neler oldu?

Almanya Başbakanı Angela Merkel, görevini devretmesine sayılı günler kala Alman ordusu tarafından Zapfenstreich töreniyle onurlandırıldı.

Sakarya'da İl Emniyet Müdürlüğü’ne ve İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı trafik ekipleri kent genelinde yolcu ile yük taşımacılığı yapan araçlarda kış lastiği denetimi yaparak sürücülere kış lastiğinin önemi hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile 'Engelli Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu' yapılan düzenlemeyle yeniden oluşturuldu.

Zambiya’da tatil yapan İngiliz Amelie Osborn-Smith’e timsah saldırdı. 3 metrelik timsah, bacağını kaptığı genç kızı etrafında döndürerek boğmaya çalıştı. Son anda yetişen sevgilisi, timsahı yumruklayarak genç kızı kurtardı.

Finlandiya’da Covid-19’un yeni mutasyonu Omicron ilk kez 1 kişide tespit edildi.

Güne Dair Notlar

3 Aralık günü saat 7.35'te dolar 13,73 TL, euro ise 15,53 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 13°C, 18°C Öğle saatlerinden sonra Anadolu yakası sağanak yağışlı Antalya, 11°C, 19°C Yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı Ankara, 1°C, 12°C Parçalı ve az bulutlu Trabzon, 9°C, 19°C Parçalı ve az bulutlu Diyarbakır, 0°C, 13°C Az bulutlu

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Akşam TV'de ne var?

Kanal D: 20.00 Yerli Dizi: Arka Sokaklar, ATV: 20.00 Kim Milyoner Olmak İster?, SHOW TV: 20.00 Yerli Dizi: Aziz, FOX: 20.00 Yerli Dizi: Aşk Mantık İntikam, TRT 1: 20.00 Yerli Dizi: Kıbrıs Zafere Doğru

3 Aralık günlük burç yorumları

KOÇ: Kendinizi farklı hissediyorsunuz. İçinizde özgürlük duyguları var. Ayaklarınız bulunduğunuz ortamdan uzaklaşmak istiyor. Kendinizi bir yerlere ait gibi hissetmemek sizin hatanız. Ruhunuzda fırtınalar esiyor.

BOĞA: Otoritenizin sarsılmasına tahammülünüz yok. Eskiye ve ailenize bağlılığınız tartışılmaz. Duygularınızı ortaya çıkarmaktan hoşlanmadığınız için sizi yanlış tanımalarına neden oluyorsunuz.

İKİZLER: Güneş, karşıt burcunuzda ilerliyor. Aşk yaşıyorsunuz ama içinizde nedenini bilmediğiniz bir boşluk var. Kısa vadeli ilişkilerde aradığınız tatmini bulamıyorsunuz. Maddi sıkıntılar kafanızı kurcalayabilir.

YENGEÇ: İlişkiye kararlı yaklaşıyorsunuz. Özgürlüğünüzü özleseniz de bu tavrınızı ortaya koyacak gücünüz yok. Bulunduğunuz ortamlarda herkesin sorumluluğunu yüklenerek isteklerinizi içinizde saklıyorsunuz.

ASLAN: Yaşlı kişilerin yardımına koşabilirsiniz. Siz derin düşüncelerin insanı olmanıza rağmen, fazla sorumluluk aldığınız zaman her şeye sinirlenebiliyorsunuz. Özellikle duygusal sorunlarınızı fazla kafanıza takıyorsunuz.

BAŞAK: Maddi konularda karşı tarafın desteğine ihtiyaç duymuyor ve her şeyi halletmek istiyorsunuz. Farklı bir yapınız var ihtiyaçlarınızı başkalarının yanında konu yapmaktan hoşlanmıyorsunuz.

TERAZİ: Para kazanmayı seviyorsunuz. Gelen teklifleri anında değerlendirmek istiyorsunuz. Bunları yaparken, bazı şeyleri gizleyeceksiniz. Gücünüzü ispat etmek için başlattığınız mücadeleden zevk alıyorsunuz.

AKREP: Gücünüzün farkındasınız ve duygularınızdaki derinliği kimseyle kıyaslamak istemiyorsunuz. Maddi konularda gizli hesaplarınız olabilir. Yatırımda kimseye güvenmiyor ve işi takip etmekten hoşlanıyorsunuz.

YAY: Özgürlükte sınır tanımıyorsunuz. Karşı tarafı hızlı algıladığınız için çevrenizin duygusal konuları yeniden anlatmasına gerek yok. Onların gizlediği olayları çabuk çözmeniz huzursuzluğa neden olabiliyor.

OĞLAK: Bilinçaltınızın baskısından uzaklaşın. Sezgileriniz yüksek. Koşullarınızı yapılandırmak isteyebilirsiniz fakat, kısa vade çözümler yerine uzun süreçleri tercih ediyorsunuz. Gizemli davranmaktan vazgeçmelisiniz.

KOVA: Para kazanmakta kişisel çabanızın önemi büyük. Ani gelişen şartlara karşı fırsatçı davranmak istemiyorsunuz. Arkadaşlarınızın size getireceği teklifi düşünmeden kabul etmeyin. Güvene ihtiyacınız var.

BALIK: Maddi konularda genişlemekten yanasınız. Partnerinizin size sunacağı tekliflerden yola çıkarak kısa sürede isteklerinizi gerçekleştireceksiniz. Bazı gecikmeler yaşayabilirsiniz. Değişimlere hazır olmalısınız.