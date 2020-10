Güne Başlarken | 3 Ekim 2020

Sen uyurken neler oldu?

Corona virüs testi pozitif çıkan ABD Başkanı Donald Trump, askeri hastaneye kaldırıldı.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu Hava Kuvvetleri´ne ait askeri nakliye uçağı, Tayvan hava sahasına giriş yaptı. Tayvan savaş jetleri ise Çin´e ait askeri uçağı engellemek için havalandı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), baro seçimlerinin İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarının karar alması durumunda yapılamayacağına, siyasi partilerin kongrelerinin gerçekleştirilmesinde ise sakınca bulunmadığına karar verdi.

NASA astronotlarının, 23 milyon dolar (178 milyon TL) değerindeki tuvaleti gelecekte yapılacak Ay ve Mars görevleri için uygun olup olmadığını test edecek.

Trabzonspor puanını 5’e yükseltti.

Güne Dair Notlar

1 Ekim günü saat 7.48'de dolar 7,76 TL, euro ise 9,09 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Parçalı ve az bulutlu. 17°C, 25°C Antalya, Az bulutlu ve açık. 22°C, 28°C Ankara, Parçalı ve az bulutlu. 12°C, 24°C Trabzon, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 19°C, 24°C Diyarbakır, Parçalı ve az bulutlu. 13°C, 33°C

Günün kitabı

Aşk-ı Memnu

Türk edebiyatının usta kalemlerinden Halit Ziya Uşaklıgil’in Aşk-ı Memnu adlı eseri Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Türk Edebiyatı Klasikleri Dizisi’nde yerini aldı.

Aşk-ı Memnu yirminci yüzyıl başında İstanbul’da, Batılı yaşam tarzını benimsemiş bir toplum katında geçen gönül macerasını konu edinir. Her bir karakterin özel bir hayat yaşaması romanın başlıca özelliği sayılır. Öte yandan bunlar tarihimizde bir dönüm noktası olan Batı’ya açılışın insanlarıdır, ama ne kadar Chopin çalsalar, Alexandre Dumas okusalar, redingot giyseler de düşünce ve duyarlıklarıyla bizim insanlarımızdır. Halit Ziya Uşaklıgil’in ünlü romanı Aşk-ı Memnu günümüz Türkçesine Ali Faruk Ersöz tarafından uyarlandı.

Günün videosu

Logitech MX Anywhere 2S'nin piyasaya sürülmesinden üç yıl sonra Logitech, yüksek kaliteli üretkenlik fareleri serisini güncelledi. Logitech MX Anywhere 3 de bu serinin hakkını veriyor. Yeni özelliklere ek, bence pazardaki en iyi kaydırma tekerleğine sahip. MX Anywhere 3'ü, bir USB dongle ya da aparat veya Bluetooth Low Energy (LE) ile cihazlarınıza bağlamak mümkün. Bağlantı 1 dakikada gerçekleşiyor. Tüm bunlara ek hareket halindeyken profesyonel kullanıcılar için en iyi kablosuz fare olmaya aday. Kompakt yapısıyla küçük elli kullanıcılar için de uygun.

Pratik bilgi

Tek yıllık çiçeklerin bir kısmının tohumu eylül ayında direkt bahçeye ekilir. Mevsimlik hezaran, sarı nergis, çörekotu, tatlı bezelye, bekar düğmesi ve godetya (yer açelyası) bu türde sayılabilecek çiçekler. Bunların tohumları sonbaharda çimlenir. Soğuktan etkilenmeden kışı atlatabilirler. İlkbaharda da büyüyüp çiçeklenirler. Asıl yerlerine ekilme nedeni yer değiştirmeyi sevmemeleridir. Çok sık tohum ekilmişse fideleri seyreltmek gerekebilir. Bu çiçekler çoğunlukla bir kere ekilince, ertesi yıllarda tohumlarını bulundukları yere dökerek kendiliğinden çıkarlar. Şurada....

Günün köşe yazısı

Çıkar çatışmaları ticareti vuruyor. Hakan Çelik: Link

