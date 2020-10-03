Güne Başlarken | 3 Ekim 2020
Günaydın! yeni güne daha enerjik başlaman için biz yine buradayız. Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
03 Ekim 2020, Cumartesi 08:00 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Sen uyurken neler oldu?
Corona virüs testi pozitif çıkan ABD Başkanı Donald Trump, askeri hastaneye kaldırıldı.
Çin Halk Kurtuluş Ordusu Hava Kuvvetleri´ne ait askeri nakliye uçağı, Tayvan hava sahasına giriş yaptı. Tayvan savaş jetleri ise Çin´e ait askeri uçağı engellemek için havalandı.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), baro seçimlerinin İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarının karar alması durumunda yapılamayacağına, siyasi partilerin kongrelerinin gerçekleştirilmesinde ise sakınca bulunmadığına karar verdi.
NASA astronotlarının, 23 milyon dolar (178 milyon TL) değerindeki tuvaleti gelecekte yapılacak Ay ve Mars görevleri için uygun olup olmadığını test edecek.
Trabzonspor puanını 5’e yükseltti.
Güne Dair Notlar
- 1 Ekim günü saat 7.48'de dolar 7,76 TL, euro ise 9,09 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Parçalı ve az bulutlu. 17°C, 25°C Antalya, Az bulutlu ve açık. 22°C, 28°C Ankara, Parçalı ve az bulutlu. 12°C, 24°C Trabzon, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 19°C, 24°C Diyarbakır, Parçalı ve az bulutlu. 13°C, 33°C
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Güne farklı bir açıdan bak
Günün kitabı
Aşk-ı Memnu
Türk edebiyatının usta kalemlerinden Halit Ziya Uşaklıgil’in Aşk-ı Memnu adlı eseri Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Türk Edebiyatı Klasikleri Dizisi’nde yerini aldı.
Aşk-ı Memnu yirminci yüzyıl başında İstanbul’da, Batılı yaşam tarzını benimsemiş bir toplum katında geçen gönül macerasını konu edinir. Her bir karakterin özel bir hayat yaşaması romanın başlıca özelliği sayılır. Öte yandan bunlar tarihimizde bir dönüm noktası olan Batı’ya açılışın insanlarıdır, ama ne kadar Chopin çalsalar, Alexandre Dumas okusalar, redingot giyseler de düşünce ve duyarlıklarıyla bizim insanlarımızdır. Halit Ziya Uşaklıgil’in ünlü romanı Aşk-ı Memnu günümüz Türkçesine Ali Faruk Ersöz tarafından uyarlandı.
Günün videosu
Logitech MX Anywhere 2S'nin piyasaya sürülmesinden üç yıl sonra Logitech, yüksek kaliteli üretkenlik fareleri serisini güncelledi. Logitech MX Anywhere 3 de bu serinin hakkını veriyor. Yeni özelliklere ek, bence pazardaki en iyi kaydırma tekerleğine sahip. MX Anywhere 3'ü, bir USB dongle ya da aparat veya Bluetooth Low Energy (LE) ile cihazlarınıza bağlamak mümkün. Bağlantı 1 dakikada gerçekleşiyor. Tüm bunlara ek hareket halindeyken profesyonel kullanıcılar için en iyi kablosuz fare olmaya aday. Kompakt yapısıyla küçük elli kullanıcılar için de uygun.
Pratik bilgi
Tek yıllık çiçeklerin bir kısmının tohumu eylül ayında direkt bahçeye ekilir. Mevsimlik hezaran, sarı nergis, çörekotu, tatlı bezelye, bekar düğmesi ve godetya (yer açelyası) bu türde sayılabilecek çiçekler. Bunların tohumları sonbaharda çimlenir. Soğuktan etkilenmeden kışı atlatabilirler. İlkbaharda da büyüyüp çiçeklenirler. Asıl yerlerine ekilme nedeni yer değiştirmeyi sevmemeleridir. Çok sık tohum ekilmişse fideleri seyreltmek gerekebilir. Bu çiçekler çoğunlukla bir kere ekilince, ertesi yıllarda tohumlarını bulundukları yere dökerek kendiliğinden çıkarlar. Şurada....
Günün köşe yazısı
Çıkar çatışmaları ticareti vuruyor. Hakan Çelik: Link
Günlük burç yorumları (3 Ekim 2020)
- KOÇ: Bugün sıra dışı düşüncelere takılıp kalabilirsiniz. Özel duygularınızda yaşadığınız coşkulu davranışlar parçanız haline geldi. Kendinize has bir tarzınız var. Her şeyin yolunda olmaması halinde keyfiniz kaçıyor.
- BOĞA: Bugün aklınıza gelmeyen aksilikler yüzünden gün içinde gecikmeler yaşayacaksınız. Yarım kalan işlerinizi tamamlamalı ve yeni başlangıçlar için acele etmemelisiniz. Aniden gelişecek aksiliklere hazırlıklı olmalısınız.
- İKİZLER: Yoğun duygular içinde olsanız bile pratik yönünüzü ön plana çıkararak isteklerinizi arka plana atmayı başarabilen ender kişilerden birisiniz. Değerlerinizin farkındasınız ve gözünüzden hiçbir şey kaçmıyor.
- YENGEÇ: Konuştuğunuz her şeyin altında gizli nedenler aranmasını istemiyorsanız daha net olmayı deneyin. Problemlerinizi hafifletmek elinizde. Planlama yeteneğinizi iş potansiyelinize yansıtabileceksiniz.
- ASLAN: Gizli aşklar konusunda temkinli olmalı ve geçici duygulardan uzak kalmalısınız. Bilgilerinizi karşı tarafla paylaşacağınız ve farklı konuşmalar içinde olacağınız bugün, yeniliğe açık olmanıza rağmen hatalar da açıksınız.
- BAŞAK: Yaşama bakışınızda ve finans konularında zor hedeflere kilitleniyorsunuz. Size katkı sağlayacak her koşulu defalarca gözden geçirmek zorundasınız. Her zaman olduğu gibi kendinize güvenmeyi seviyorsunuz.
- TERAZİ: Sosyal açıdan kendinize olan güveniniz artıyor. Ancak uçuk davranışlar içine girebilir veya aşkınızla ilgili fazla hayale kapılabilirsiniz. Birçok çalışmada yönetici kişiliğiniz ön planda olacak.
- AKREP: Güçlü ve kariyerli kişiler dikkatinizi çekerken duygusal yönlerinizin de tatmin olmasını isteyeceksiniz. İçgüdülerinizin güçlü olması sizi tutkulu ve ödün vermeyen biri haline getirecek. Planlı hareket etmelisiniz.
- YAY: Birlikteliğinizde önemli aşamalar kaydedebilmek için gerekli cesareti bulmamanız için neden yok. İnatçı ve istekli şekilde ele aldığınız konularda kendinizi ispat etmek isteyebilirsiniz. Gözyaşlarınızı seviyorsunuz.
- OĞLAK: Bugün çalışma hayatınızdaki aksayan problemlerden kendinizi sorumlu tutmak istemiyorsunuz. İşbirliğine önem vermenize rağmen rutin işlerden nefret ediyor ve sabit hareketlerin size fırsat kaybettireceğine inanıyorsunuz.
- KOVA: Çevreyle ilişkilerinizde yaşadığınız sorunları özel hayatınıza yansıtmayın. Kendinize yakın hissettiğiniz kişilerin etkisinde kalabilirsiniz. Yakın dostlarınızın düşüncelerinize ilgi göstermelerine sevineceksiniz.
- BALIK: Özellikle çevrenizle birlikte ortak hareket edeceğiniz çalışmalar içinde olacaksınız. Sosyal yapınızı destekleyici işler yapmak isteyeceksiniz ama kişisel ilişkilerinizi destekleyecek çalışmalar yapmak hedefiniz olacak.