Güne Başlarken | 3 Eylül 2020

Sen uyurken neler oldu?

Türkiye Doğu Akdeniz'de atış eğitimleri için 2 yeni Navtex yayınladı.

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup’taki ilk maçında bugün 21.45’te Macaristan ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını tamamladı.

Merakla beklenen Çılgın Sayısal Loto çekilişi sona erdi. Bu akşam Çılgın Sayısal Loto çekilişinde şanslı numaralar 88, 21, 12, 73, 27, 11 ve joker 86 oldu.

İtalya'nın eski başbakanlarından Silvio Berlusconi'nin yeni tip corona virüs (covid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

İspanya'da corona virüs vakalarında rekor artış: 1 günde 8 bin 581 yeni vaka





Güne Dair Notlar

3 Eylül günü saat 7.17'de dolar 7,39 TL, euro ise 8,75 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 22°C, 32°C Az bulutlu ve açık Antalya, 25°C, 37°C Az bulutlu ve açık Ankara, 20°C, 39°C Az bulutlu ve açık Trabzon, 22°C, 28°C Parçalı ve az bulutlu Diyarbakır, 20°C, 40°C Az bulutlu ve açık

Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji

Posta ile pratik bilgiler

Buzdolabını akıllı kullanma rehberi

Buzdolabını doğru kullanma yöntemleriyle hem enerji tasarrufu sağlayıp hem yiyecekleri uzun süre taze tutabilir hem de buzdolabınızın ömrünü uzatabilirsiniz. Özel bir üniversitenin Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Y. Birol Saygı buzdolabını akıllı kullanma yollarını paylaştı.

Televizyonda ne var?:

Yeni Hayat (Kanal D), Transformers : Kayıp Çağ (ATV), Güldür Güldür Show (SHOW), 7. Koğuştaki Mucize (FOX)

Günlük burç yorumları (3 Eylül 2020)

KOÇ : Duygusal konularda bazı çekişmeler söz konusu olacak. Partnerinizle aranızda güç savaşı var. Olaylara belli bir felsefeyle yaklaşarak enerjinizi dengeleyeceksiniz. Bugün yeniden planlarınızı gözden geçirin.

: Duygusal konularda bazı çekişmeler söz konusu olacak. Partnerinizle aranızda güç savaşı var. Olaylara belli bir felsefeyle yaklaşarak enerjinizi dengeleyeceksiniz. Bugün yeniden planlarınızı gözden geçirin. BOĞA: Bugün duygusal ilişkilerinizde her zamankinden daha sert ve bencilce hareket edebilir, gücü sevdiğiniz için bu tür davranışlar içine girebilirsiniz. İlişkilerinizde size yarar sağlayacak noktalara odaklanabilirsiniz.

Bugün duygusal ilişkilerinizde her zamankinden daha sert ve bencilce hareket edebilir, gücü sevdiğiniz için bu tür davranışlar içine girebilirsiniz. İlişkilerinizde size yarar sağlayacak noktalara odaklanabilirsiniz. İKİZLER : Çevrenizin koşullarınızı zorlayarak hedefe ulaşmaya alışmışsınız. Hayallerinizin altında yatan gerçek nedenlerle baş etmesini öğrenin. Enerjinizi arkadaş çevrenizde daha belirgin şekilde ortaya koyuyorsunuz.

: Çevrenizin koşullarınızı zorlayarak hedefe ulaşmaya alışmışsınız. Hayallerinizin altında yatan gerçek nedenlerle baş etmesini öğrenin. Enerjinizi arkadaş çevrenizde daha belirgin şekilde ortaya koyuyorsunuz. YENGEÇ: İlişkilerinizde gücünüzü yansıtabilecek çalışmalarla çevrenizi etkileyebilirsiniz Duygularınızı paylaşmak istemiyor ve düşüncelerinizi kendinize saklamak istiyorsunuz. Bugün, özel durumlar söz konusu olacak.

İlişkilerinizde gücünüzü yansıtabilecek çalışmalarla çevrenizi etkileyebilirsiniz Duygularınızı paylaşmak istemiyor ve düşüncelerinizi kendinize saklamak istiyorsunuz. Bugün, özel durumlar söz konusu olacak. ASLAN: Çevrenize inanmaktan çok kendinize güvenmek istiyorsunuz. İsteklerinize yeni bir yön verme ihtiyacı içindesiniz. Çevrenizdeki birçok kişiye tepkili yaklaşabilirsiniz. İsteklerinizde artışla maddi tablonunuz değişiyor.

Çevrenize inanmaktan çok kendinize güvenmek istiyorsunuz. İsteklerinize yeni bir yön verme ihtiyacı içindesiniz. Çevrenizdeki birçok kişiye tepkili yaklaşabilirsiniz. İsteklerinizde artışla maddi tablonunuz değişiyor. BAŞAK : Bugün politik davranmalı ve fikirlerinizi paylaşırken daha temkinli olmalısınız. Sonradan fikir değişikliği yaşayacağınız için arkanızdan olumsuz konuşmalarını önlemiş olursunuz. Kardeşlerle bağlarınızı önemsemelisiniz.

: Bugün politik davranmalı ve fikirlerinizi paylaşırken daha temkinli olmalısınız. Sonradan fikir değişikliği yaşayacağınız için arkanızdan olumsuz konuşmalarını önlemiş olursunuz. Kardeşlerle bağlarınızı önemsemelisiniz. TERAZİ: İkna yeteneğinizin çok yüksek olduğu bir gün. Yoğun temponuzu dengeleyecek yeni bir sisteme ihtiyacınız var. Karşı tarafın istekleri sizin tarzınızla çatışma halinde olabilir. Yeni iş projeleri gündemde olacak.

İkna yeteneğinizin çok yüksek olduğu bir gün. Yoğun temponuzu dengeleyecek yeni bir sisteme ihtiyacınız var. Karşı tarafın istekleri sizin tarzınızla çatışma halinde olabilir. Yeni iş projeleri gündemde olacak. AKREP : Planlı bir şekilde davrandığınızda olaylar kendiliğinden rayına oturuyor. Güçlü dostlarınızın destekleri ve sizin iş bitirici yanınız ortaya mükemmel bir tablo çıkarıyor. Karşılıklı çekişmelerden uzak kalmalısınız.

: Planlı bir şekilde davrandığınızda olaylar kendiliğinden rayına oturuyor. Güçlü dostlarınızın destekleri ve sizin iş bitirici yanınız ortaya mükemmel bir tablo çıkarıyor. Karşılıklı çekişmelerden uzak kalmalısınız. YAY : Bugün çevreyle ilişkileriniz güçleniyor. Ortak dostlarla bir araya gelecek ve onların fikirlerinden etkileneceksiniz. Sosyal ilişkilerinizi canlı tutmaktan hoşlandığınız için size sunulan tekliflerde farklı istekler arıyorsunuz.

: Bugün çevreyle ilişkileriniz güçleniyor. Ortak dostlarla bir araya gelecek ve onların fikirlerinden etkileneceksiniz. Sosyal ilişkilerinizi canlı tutmaktan hoşlandığınız için size sunulan tekliflerde farklı istekler arıyorsunuz. OĞLAK : Daha sosyal olmak için önünüzde birçok neden var. Arkadaşlıkların ve dostlukların önem kazanması ve güzel duygular içinde olmanız sizi olumlu pozisyonlara getirecek. Bu dönem varlıklı kişiler ilginizi çekecek.

: Daha sosyal olmak için önünüzde birçok neden var. Arkadaşlıkların ve dostlukların önem kazanması ve güzel duygular içinde olmanız sizi olumlu pozisyonlara getirecek. Bu dönem varlıklı kişiler ilginizi çekecek. KOVA: Aşk ve işi bir arada yürüteceğinizden eminseniz bulunduğunuz ortamlarda dikkat çekmekten korkmayın. Bazılarınızda iddialı bir tutum varken bazılarınız iş hayatınızda yeniliğe ihtiyaç duyacak. Cesur ve radikalsiniz.

Aşk ve işi bir arada yürüteceğinizden eminseniz bulunduğunuz ortamlarda dikkat çekmekten korkmayın. Bazılarınızda iddialı bir tutum varken bazılarınız iş hayatınızda yeniliğe ihtiyaç duyacak. Cesur ve radikalsiniz. BALIK: Arkadaşlık ilişkilerinizde dengeli olmak zorundasınız. Aşk ve dostluk kavramlarını karıştırmayın. Seçimlerinizi her zamankinden daha dikkatli yapmalısınız. Engellerin sizi etkilemesine asla izin vermemelisiniz.

3 Eylül gününe damga vuran olaylar