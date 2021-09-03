Türkiye Güne Başlarken | 3 Eylül 2021

Güne Başlarken | 3 Eylül 2021

Türkiye

Güne Başlarken | 3 Eylül 2021

Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!

03 Eylül 2021, Cuma 07:36 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?

  • ABD'nin kuzeydoğusunda da etkisini gösteren Ida Kasırgası'nın neden olduğu şiddetli yağış ve sel sonucu en az 45 kişinin öldüğü bildirildi.
  • Süper Lig'de 4-16. hafta programı açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, program hazırlanırken, UEFA kupalarında mücadele eden takımların müsabakalarının, yayıncı kuruluşun yayın prensiplerinin ve Ziraat Türkiye Kupası maçlarının dikkate alındığı belirtildi.
  • Anneler dikkat! Çalışmak, işe geri dönmek ya da yeni bir işte çalışmaya başlamak istiyorsanız, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bütçenize aylık 325 Euro (yaklaşık 3 bin 200 lira) ‘Çalışan Anne Desteği’ sağlıyor.
  • Çin, muhalif ekran yüzlerine savaş açtı. En ünlü oyunculardan Zhao Wei sansürlendi. Artık ülke sınırlarında onun yer aldığı hiçbir programın kaydına ulaşılamıyor ve sosyal medyada izine rastlanamıyor.
  • Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Taliban'a yönelik yaptırımların gevşetilmesinin hiç gündeme gelmediğini, Taliban'ı eylemlerine göre değerlendireceklerini açıkladı.

Güne Dair Notlar

3 Eylül günü saat 7.40'ta dolar 8, 29 TL euro ise 9, 84 TL.

Hava durumu ise şöyle: 
İstanbul, 20°C, 26°C Sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Antalya,  24°C, 32°C  Az bulutlu ve açık
Ankara,  13°C, 26°C  Parçalı ve az bulutlu
Trabzon, 21°C, 23°C Yağışların doğu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor
Diyarbakır, 18°C, 34°C Az bulutlu ve açık

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

3 Eylül günlük burç yorumları

  • KOÇ: Bugün, duygusal konularda belirgin bir kişilik sergiliyorsunuz. İsteklerinizde artış var ve çevrenizdeki olaylara karşı kayıtsız kalamıyorsunuz. Her türlü sanatsal ve sosyal olayın gündeme geleceği bir gündesiniz.
  • BOĞA: Araştırmacı bir ruhla hareket ederek çevrenizi sıkı bir şekilde irdeleyeceksiniz. Sistemli yapınızı daha belirgin bir şekilde vurgulayacak ve etrafınızda aniden gelişecek olayları yeniden düzenlemek isteyeceksiniz.
  • İKİZLER: Mantığınıza güvenip düşüncelerinizden taviz vermek istemiyorsunuz. Sizinle aynı düşünen kişilerle yaptığınız görüşmelerden keyif alacaksınız. Bugün, fikirlerinizi yansıtabileceğiniz ortamlardasınız.
  • YENGEÇ: Yakın ilişkilerinizde dostlarınız tarafından seviliyorsunuz. İletişimde istediğiniz performansı yakalayacak, ulaşmak istediğiniz kişiler konusunda zorluk çekmeyeceksiniz. Çevrenize karşı yeni bir imaj yaratmalısınız.
  • ASLAN: Toplumsal başarıya yatkın bir kişiliğiniz var. Gücünüzü gösterecek işlerden çok hoşlanıyorsunuz. Yapacağınız çalışmaların hazırlığı içinde olacaksınız. Çevrenizle fikir birliği içindesiniz.
  • BAŞAK: Orijinal düşünceli kişileri sevmenize rağmen samimi olamıyor ve onları kendinize göre irdeliyorsunuz. Bugün, maddi konularda ilginç araştırmalar içinde olacak, kazancınızı belirleyecek işler yapacaksınız.
  • TERAZİ: Fırsatlardan faydalanmasını bilen bir zekanız var. Her olayı anında ve hızlı bir şekilde değerlendiriyorsunuz. Duygusal ilişkilerinizde maddi olaylar gündeme gelebilir ve zevkleriniz için harcamalarınızı artırabilirsiniz.
  • AKREP: Çevrenizle farklı iletişim içindesiniz. Olaylara şüpheli yaklaşmıyor ve sevecen davranıyorsunuz. Ailenizle ilgili konularda yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz. Formunuzu bozmanız an meselesi unutmayın.
  • YAY: Dostluk deyince geleneksel kurallardan şaşmıyorsunuz. Arkadaşlarınızın yanında kendinizi daha iyi hissettiğiniz için onlarla daha sık görüşmek isteyeceksiniz. Bugün birçok organizasyona katılabilirsiniz.
  • OĞLAK: Ailenizle ilgili konularda daha duyarlı olmalısınız. Zevklerinizi onlarla paylaşmaktan son derece mutlu olacaksınız. Fakat bazı konularda güven duygunuzun eksik olmasından kaynaklanan problemler söz konusu.
  • KOVA: Kendinize güveniyorsunuz. Konuşmalarınızla dikkat çekecek çevrenizi etkileyeceksiniz. Bilinçaltınızdaki duygular yüzünden mantık karmaşası yaşıyorsunuz. Farklı bir dünyanız var.
  • BALIK: Ani gelişen olaylara karşı temkinli bir tavır içindesiniz. Özgürlükçü yapınızın daha fazla ortaya çıkacağı bir gün. Yaşam felsefenizi destekleyici derin düşüncelere sahipsiniz ve paylaşmaktan hoşlanıyorsunuz.

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