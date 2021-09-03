Güne Başlarken | 3 Eylül 2021

Sen uyurken neler oldu?

ABD'nin kuzeydoğusunda da etkisini gösteren Ida Kasırgası'nın neden olduğu şiddetli yağış ve sel sonucu en az 45 kişinin öldüğü bildirildi.

Süper Lig'de 4-16. hafta programı açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, program hazırlanırken, UEFA kupalarında mücadele eden takımların müsabakalarının, yayıncı kuruluşun yayın prensiplerinin ve Ziraat Türkiye Kupası maçlarının dikkate alındığı belirtildi.

Anneler dikkat! Çalışmak, işe geri dönmek ya da yeni bir işte çalışmaya başlamak istiyorsanız, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bütçenize aylık 325 Euro (yaklaşık 3 bin 200 lira) ‘Çalışan Anne Desteği’ sağlıyor.

Çin, muhalif ekran yüzlerine savaş açtı. En ünlü oyunculardan Zhao Wei sansürlendi. Artık ülke sınırlarında onun yer aldığı hiçbir programın kaydına ulaşılamıyor ve sosyal medyada izine rastlanamıyor.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Taliban'a yönelik yaptırımların gevşetilmesinin hiç gündeme gelmediğini, Taliban'ı eylemlerine göre değerlendireceklerini açıkladı.

Güne Dair Notlar

3 Eylül günü saat 7.40'ta dolar 8, 29 TL euro ise 9, 84 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 20°C, 26°C Sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Antalya, 24°C, 32°C Az bulutlu ve açık Ankara, 13°C, 26°C Parçalı ve az bulutlu Trabzon, 21°C, 23°C Yağışların doğu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor Diyarbakır, 18°C, 34°C Az bulutlu ve açık

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

3 Eylül günlük burç yorumları