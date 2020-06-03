Güne Başlarken | 3 Haziran 2020

Sen uyurken neler oldu?

Sağlık Bakanı Koca, "Riskin devam ettiğini unutmayalım. Salgın sona ermedi, tedbirlere uymazsak başa dönebiliriz" dedi.

Corona virüsten ölenlerin sayısı dünya genelinde 380 bini geçti.

Diyarbakır'da, 'dur' ihtarına uymayıp, açtığı ateşle polis memuru Atakan Arslan'ı (31) şehit eden M.E.C. (25) ile yanında bulunan F.A. (20) ve M.A. (23) savcılıkta alınan ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarıldı. Şüphelilerden M.E.C. ve F. A. mahkemece tutuklanırken, M.A. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Güne Dair Notlar

3 Haziran günü saat 7.17'de dolar 6,69 TL, euro ise 7,51 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 15°C, 20°C Gök gürültülü sağanak yağışlı Antalya, 16°C, 23°C Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Ankara, 8°C, 22°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Trabzon, 15°C, 20°C Sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı Diyarbakır, 14°C, 30°C Az bulutlu

Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji

Dışarıda çok pahalıysa evde neden yapılmasın?

Evde yapılabilecek kolay ve pratik sulu yemek tarifi arıyorsanız sizin için birbirinden lezzetli 5 çeşit sulu yemek tarifi hazırladık. Ev yemeği özleyenlere...

Semizotu yemeği

Kabak çintmesi

Etli nohut yemeği

Kıymalı karnabahar

Portakallı kereviz yemeği

Akşam evde n'apsak?

Televizyonda ne var?: Kızkaçıran (Kanal D), Kuruluş Osman (ATV), Sahte Kabadayı (Show), Benim Adım Melek (TRT 1)

Dizi önerisi: Deadline Gallipoli (2015)

Film önerisi: Çanakkale Geçilemedi (2005)

Kitap önerisi: Diriliş Çanakkale 1915 - Turgut Özakman

Günlük burç yorumları (3 Haziran 2020)

KOÇ: Geçmişle bağlarınızı gözden geçirirken hataları da düşünün. İlişkilerinizde güvensiz oluşunuz yüzünden çevreyle bağlarınızı zayıf tutmak istiyorsunuz. Yakınlarınızın görüşüne göre bencilce davranıyorsunuz.

Geçmişle bağlarınızı gözden geçirirken hataları da düşünün. İlişkilerinizde güvensiz oluşunuz yüzünden çevreyle bağlarınızı zayıf tutmak istiyorsunuz. Yakınlarınızın görüşüne göre bencilce davranıyorsunuz. BOĞA : Duygularınızı gizlemek sizi rahatsız ediyor. Koruma içgüdünüz yüzünden sinirinizi yakınlarınızdan çıkarıyorsunuz. Değişim gezegeni Uranüs’ten aldığınız etkiler sayesinde daha cesaretli davranabilirsiniz. Çevrenize güvenin.

: Duygularınızı gizlemek sizi rahatsız ediyor. Koruma içgüdünüz yüzünden sinirinizi yakınlarınızdan çıkarıyorsunuz. Değişim gezegeni Uranüs’ten aldığınız etkiler sayesinde daha cesaretli davranabilirsiniz. Çevrenize güvenin. İKİZLER: Açık fikirli olduğunuzu bilenler, bugün içine kapanık ve gizemli davranışlarınızı yanlış yorumlayabilirler. Planlarınızı doğru uygulanmak için içinize kapanmış olabilirsiniz. Çevreniz sizden hareket bekliyor.

Açık fikirli olduğunuzu bilenler, bugün içine kapanık ve gizemli davranışlarınızı yanlış yorumlayabilirler. Planlarınızı doğru uygulanmak için içinize kapanmış olabilirsiniz. Çevreniz sizden hareket bekliyor. YENGEÇ: Verdiğiniz sözleri yerine getirmek konusunda zorlanacaksınız. Arkadaşlarınızın aktivitelerine katılmak için birçok geçerli nedeniniz var. Çeşitli bahaneler yaratarak kendi kabuğunuza çekilmemelisiniz. Hassas bir gün.

Verdiğiniz sözleri yerine getirmek konusunda zorlanacaksınız. Arkadaşlarınızın aktivitelerine katılmak için birçok geçerli nedeniniz var. Çeşitli bahaneler yaratarak kendi kabuğunuza çekilmemelisiniz. Hassas bir gün. ASLAN: Enerjinizi olumlu yönlendireceğiniz bir gün. Zorlamalar karşısında kendinizi çok iyi frenlemelisiniz. Romantik bir gün. Yaratıcılığınızın çevrenizde desteklendiğini görmek sizi daha da güçlendirecek.

Enerjinizi olumlu yönlendireceğiniz bir gün. Zorlamalar karşısında kendinizi çok iyi frenlemelisiniz. Romantik bir gün. Yaratıcılığınızın çevrenizde desteklendiğini görmek sizi daha da güçlendirecek. BAŞAK : Çevrenizin isteklerini güçlü bir şekilde algılıyorsunuz. Sorumluluk duygunuzu zorlayacak çalışmaları seçerek çevrenizi olumlu bir şekilde etkiliyorsunuz. Bugün, olaylara kısa yoldan çözüm getireceksiniz.

: Çevrenizin isteklerini güçlü bir şekilde algılıyorsunuz. Sorumluluk duygunuzu zorlayacak çalışmaları seçerek çevrenizi olumlu bir şekilde etkiliyorsunuz. Bugün, olaylara kısa yoldan çözüm getireceksiniz. TERAZİ: Partnerinizden beklediğiniz güven duygusunun önemli olduğu bir gün. Sizi etkilemesine izin verdiğiniz sürece aranızda sorunlar çıkabilir. Bugün ikili ilişkilerinizi gözden geçirerek öfkenizin kaynağını bulabilirsiniz.

Partnerinizden beklediğiniz güven duygusunun önemli olduğu bir gün. Sizi etkilemesine izin verdiğiniz sürece aranızda sorunlar çıkabilir. Bugün ikili ilişkilerinizi gözden geçirerek öfkenizin kaynağını bulabilirsiniz. AKREP: Kendinizi ifade ederken ketum davranıp çevrenizde bir gizem yaratıyorsunuz. Bugün, kazançlarınız konusunda duygusal tatmin sağlayan işler yapmak istiyor, ortaklıklarda taviz vermek istemiyorsunuz.

Kendinizi ifade ederken ketum davranıp çevrenizde bir gizem yaratıyorsunuz. Bugün, kazançlarınız konusunda duygusal tatmin sağlayan işler yapmak istiyor, ortaklıklarda taviz vermek istemiyorsunuz. YAY: İçinizdeki coşkuyu paylaşmanız gereken bir gün. Arkadaşlarınızın farklı düşünceleri sayesinde yeniden motive olacağınız işler peşindesiniz. Maddi kaynaklarınızı gözden geçirin ve yeni iş teklifleri üzerinde düşünün.

İçinizdeki coşkuyu paylaşmanız gereken bir gün. Arkadaşlarınızın farklı düşünceleri sayesinde yeniden motive olacağınız işler peşindesiniz. Maddi kaynaklarınızı gözden geçirin ve yeni iş teklifleri üzerinde düşünün. OĞLAK: İçinizde fırtınalar koparken çevrenize gülücükler dağıtmak sizi zorlayacak. Bugün, hissetiğiniz duyguları kimseyle paylaşmak istemiyor ve çevrenizi içinizden yargılıyorsunuz. Vücudunuzu esnetmeye özen gösterin.

İçinizde fırtınalar koparken çevrenize gülücükler dağıtmak sizi zorlayacak. Bugün, hissetiğiniz duyguları kimseyle paylaşmak istemiyor ve çevrenizi içinizden yargılıyorsunuz. Vücudunuzu esnetmeye özen gösterin. KOVA : Düşüncelerinizde ısrar etmeyi tercih ettiğiniz bir gün. Kişisel başarınızın sizi mutlu ettiğini göreceksiniz. Öğleden sonra, üstlerinizle bazı konularda tartışma ortamı doğabilir. Duygularınızı kendinize saklamalısınız.

: Düşüncelerinizde ısrar etmeyi tercih ettiğiniz bir gün. Kişisel başarınızın sizi mutlu ettiğini göreceksiniz. Öğleden sonra, üstlerinizle bazı konularda tartışma ortamı doğabilir. Duygularınızı kendinize saklamalısınız. BALIK: Duygusal yapınızı zorlayacak kararlar alabilirsiniz. Üstün yetenekli kişilerle çalışmaktan hoşlandığınız gerçek. Alışkanlıklarınıza bağlı oluşunuz onlara ters gelebilir. Özgürlüğünüzü esneterek işlerinizi yönlendirebilirsiniz.

3 Haziran gününe damga vuran olaylar

Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kapatıldı. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk muhalefet partisiydi. 1925

Almanya düzenlenen binicilik yarışmalarında Sami Polatkan birinci oldu. 1935

Kişi başına ekmek miktarı 300 grama çıktı. 1942

Türkiye Güreş Milli Takımı serbest stilde Dünya Güreş Şampiyonu oldu. 1957

Futbolun "Ordinaryüs"ü Lefter Küçükandonyadis, Fenerbahçe-Beşiktaş arasında oynanan jübile maçıyla futbola veda etti. 1964

Ressam Fikret Mualla'nın Fransa'dan getirilen kemikleri İstanbul Karacaahmet Mezarlığına gömüldü. 1974

İngiltere'de Amerikan Hava Kuvvetleri'ne ait üsleri protesto eden 752 kişi tutuklandı. 1983

Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Bülent Ecevit hakkında bir konuşması nedeniyle dava açıldı. 1986

1985'ten beri ilk kez toptan eşya fiyatları (TEFE) binde 6 indi. Tüketici fiyatları ise (TÜFE) yüzde 1, 6 arttı. 2003

Karadağ bağımsızlığını resmen ilan etti. 21 Mayıs'ta yapılan referandumla Sırbistan'dan ayrılma kararı alınmıştı. 2006

Günün videosu

İlgili Haberler Taksici 22 lira için kadın müşterisine saldırdı









Günün anketi