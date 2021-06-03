Güne Başlarken | 3 Haziran 2021
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
03 Haziran 2021, Perşembe 07:36 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
- Yerli aşı çalışmalarındaki son duruma ilişkin bilgi veren Bakan Koca, "Yerli aşı çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Aşı çalışmalarının son safhası olan Faz-3 insan deneyleri başlayacak olan TÜSEB desteği ile geliştirilen aşı adayımız çalışma ürünü olarak üretildi ve son testleri yapılmaktadır. Testlerden başarı ile geçer geçmez klinik kullanımı en kısa sürede başlayacaktır.
- Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Türkiye ile Mısır arasındaki diyaloğu memnuniyetle karşıladığını bildirdi.
- Danimarka’da haberini yaptığı eş değiştirme partisine katılıp sevişme sesleri radyoda duyulan gazeteci tartışma yarattı.
- Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'nda cirit atmada Muhammet Khalvandi şampiyona rekoru kırarak altın, gülle atmada Muhsin Kaedi de bronz madalya elde etti.
- Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, İran'ın nükleer silaha sahip olmasını önlemek için ABD'yle gerginliği bile göze alacakları açıklamasının İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kendi duruşu olduğunu belirterek, "İran ile nükleer anlaşma konusunda duruşumuz değişmedi." dedi.
Güne Dair Notlar
- 3 Haziran günü saat 7.40'ta dolar 8, 59 TL euro ise 10, 49 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 14°C, 20°C Doğu kesimleri yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı Antalya, 17°C, 27°C Az bulutlu Ankara, 8°C, 20°C Parçalı bulutlu Trabzon, 14°C, 19°C Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor Diyarbakır, 15°C, 32°C Az bulutlu ve açık
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Günün köşe yazısı
- Nisanda seçim var.
- Yok, nisanda değil, haziranda var... Yok yok, temmuzda.
- Hayır, sonbaharda seçim var.
- Hayır, öbür baharda.
..............
Ve hiçbirinde seçim yok. Bilemediler. Seçim olmadı.... Olmuyor. Maşallah, bizimkilerin verdiği bütün seçim tarihleri, tıpkı seçim tahminlerine benzedi. Bir kerecik de tutturun yahu. Rauf Tamer'in köşe yazısı...
3 Haziran günlük burç yorumları
- KOÇ: İşinizle ilgili dayanışmada yanınızda olabilecek özel insanlara ihtiyacınız olacak. İletişim gezegeni Merkür iletişim evinizde geri gidiyor. Kafanızda birçok fikirle yola çıkabilir ama sonra onlardan vazgeçebilirsiniz.
- BOĞA: Değişim içinde olduğunuz için bazı olaylara kendinizi kapatabilirsiniz. Kuruntularınız fazla. Yaşam kalitenizi artırma çabalarınız her zaman istediğiniz gibi olmuyor. Gelecekle ilgili planlarınız artıyor.
- İKİZLER: Uzun süredir beklediğiniz birtakım fırsatların kendiliğinden oluştuğunu görmek sizi mutlu edecek. Yanlış anlaşılmalar sonucu kendinizi savunmak zorunda kalabilirsiniz. Sorunun kökenine inmeniz iyi olur.
- YENGEÇ: Aile içi sorunlar tetikte. Bu dönem, sabırlı yapınız daha çok ortaya koymalısınız. Birtakım sorunları içinizde biriktirmekten sıkıldığınız bir gerçek. Olayların sonucu her zaman sizin için bir problem oluyor.
- ASLAN: Yollarla ilgili beklentilerinizde duraksama olabilir. Duygularınızı saklayacağınız ortamlarda bulunacaksınız. Çalıştığınız kişilerin fikirleri karşısında bocalamanız mümkün. Cesaretinizi kaybetmeyin.
- BAŞAK: Maddi sorunların gündeme gelmesiyle kafanız karışabilir. Bazı harcamalara sinirlenmeyin. Parayla ilgili konuları erteleyin. Çözüm bekleyen ödemeleriniz için gerekli şartları oluşturun.
- TERAZİ: Düşüncelerinizi yeniden şekillendirin. Sakin düşünmeli ve hiçbir şeye kızmamalısınız. Acil durumlar için karşınızdakilere fazla yüklenmeyin. Değişim içinde olduğunuz için kendinizi kapatabilirsiniz.
- AKREP: Düşünceleriniz yoğun. Her şeyin alt yapısını incelemekten yorgun düşebilirsiniz. Birlikte olduğunuz kişiyi gereksiz kıskançlık duyguları ile bunaltabilirsiniz. Yaşam felsefeniz sürekli değişiyor.
- YAY: Hayatınıza yeni insanlar girebilir ve değişik gruplardan iş teklifleri alabilirsiniz. Karşınıza çıkan kişilerin zekasından da etkileneceksiniz. Çevre koşularını arkadaşlarınızla birleştirmek isteyeceksiniz.
- OĞLAK: Kariyerinizle ilgili sıkıntılı bir dönem. Mesleki konularda yapacağiniz atılımlar havada kalabilir. Suskun bir havaya girecek ve düşünceleriniz paylaşmak istemeyeceksiniz. Nostaljik duygularınız ortaya çıkacak.
- KOVA: Yurtdışı seyahatleriniz gündeme gelecek. Görüşeceğiniz kişilerin bazılarının düşünce tarzları sizinle aynı olabilir. Onlara dost olma şansı verebilirsiniz. Takıldığınız konulardan uzaklaşmak yerine sarılmalısınız.
- BALIK: Dengenizin bozulmasından yana değilsiniz. Maddi konularda iletişim gezegeni Merkür’ün geri hareketi sizi etkileyecek. Kendinizi denetleme gereği duyacaksınız. Çalışkanlığınızla ve disiplininizle göz dolduracaksınız.
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