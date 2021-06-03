Güne Başlarken | 3 Haziran 2021

Sen uyurken neler oldu?

Yerli aşı çalışmalarındaki son duruma ilişkin bilgi veren Bakan Koca, "Yerli aşı çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Aşı çalışmalarının son safhası olan Faz-3 insan deneyleri başlayacak olan TÜSEB desteği ile geliştirilen aşı adayımız çalışma ürünü olarak üretildi ve son testleri yapılmaktadır. Testlerden başarı ile geçer geçmez klinik kullanımı en kısa sürede başlayacaktır.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Türkiye ile Mısır arasındaki diyaloğu memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Danimarka’da haberini yaptığı eş değiştirme partisine katılıp sevişme sesleri radyoda duyulan gazeteci tartışma yarattı.

Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'nda cirit atmada Muhammet Khalvandi şampiyona rekoru kırarak altın, gülle atmada Muhsin Kaedi de bronz madalya elde etti.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, İran'ın nükleer silaha sahip olmasını önlemek için ABD'yle gerginliği bile göze alacakları açıklamasının İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kendi duruşu olduğunu belirterek, "İran ile nükleer anlaşma konusunda duruşumuz değişmedi." dedi.

Güne Dair Notlar

3 Haziran günü saat 7.40'ta dolar 8, 59 TL euro ise 10, 49 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 14°C, 20°C Doğu kesimleri yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı Antalya, 17°C, 27°C Az bulutlu Ankara, 8°C, 20°C Parçalı bulutlu Trabzon, 14°C, 19°C Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor Diyarbakır, 15°C, 32°C Az bulutlu ve açık

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

- Nisanda seçim var.

- Yok, nisanda değil, haziranda var... Yok yok, temmuzda.

- Hayır, sonbaharda seçim var.

- Hayır, öbür baharda.

..............

Ve hiçbirinde seçim yok. Bilemediler. Seçim olmadı.... Olmuyor. Maşallah, bizimkilerin verdiği bütün seçim tarihleri, tıpkı seçim tahminlerine benzedi. Bir kerecik de tutturun yahu. Rauf Tamer'in köşe yazısı...

3 Haziran günlük burç yorumları