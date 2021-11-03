Güne Başlarken | 3 Kasım 2021
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
03 Kasım 2021, Çarşamba 07:17 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
ABD’de Pfizer-BioNTech aşısının 5-11 yaş arası çocuklarda uygulanmasına onay verildi.
Samsun'un Alaçam ilçesinde, 50 metre uzaklıktaki üst geçidi kullanmayıp, ailesiyle birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan Hilal Daştanbek (11), otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Erzincan'ın İliç ilçesine hasta naklinden dönen ambulans, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, şarampole yuvarlandı. Takla atan ambulansta sürücü ile 2 sağlık çalışanı yaralandı.
ABD’de Brian Coulter, sevgilisi Gloria Williams’ın 8 yaşındaki oğlunu döverek öldürüp cesedi bir odaya kapattı. Evdeki diğer 3 çocuğu da zaman zaman ‘cezalandırmak için’ cesetle aynı odaya kilitledi. Vahşet, 15 yaşındaki en büyük çocuğun 11 ay sonra dayanamayıp durumu polise bildirmesiyle ortaya çıktı.
Çin’in iklim özel temsilcisi Şie Cınhua, ülkesinin "özel bir gelişme aşamasında" olduğu gerekçesiyle karbon emisyonunu savundu.
Güne Dair Notlar
- 3 Kasım günü saat 7.35'te dolar 9,60 TL, euro ise 11,13 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 14°C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı Antalya, 16°C, 24°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Ankara, 11°C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı Trabzon, 15°C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı Diyarbakır, 11°C, 19°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Akşam TV'de ne var?
Kanal D: 20.00 Yerli Dizi: Sadakatsiz, STAR TV: 20.00 Yerli Dizi: Ada Masalı, ATV: 20.00 Yerli Dizi: Kuruluş Osman, FOX: 20.00 Yerli Dizi: Kuruluş Osman, TRT 1: 20.00 Yerli Dizi: Dünya Hali
3 Kasım günlük burç yorumları
- KOÇ: Sizinle yarışmak imkansız gibi. Pratik bir zekanız var. Bazılarının uzun sürede yaptığı işleri kısa sürede tamamlayarak herkesin dikkatini çekiyorsunuz. Çılgın fikirlerle çevrenizin karşısına çıkıyorsunuz.
- BOĞA: Duygusal konulara ailenizin karışması hoş olmuyor. Onların fikrini almak için danıştığınız konular başınıza iş açabilir. Karşıt tarafın olayları büyüterek gereksiz bir şekilde başınızı ağrıtmasını istemiyorsunuz.
- İKİZLER: Sevdikleriniz için para harcamaktan çekinmediğiniz için bugün, beklenmeyen hesaplar canınızı sıkabilir. Partnerinizin teklifine sıcak bakmalı ve olayları değerlendirerek fikrinizi ona söylemelisiniz.
- YENGEÇ: Maddi konularda fazla beklenti içine girdiniz. Sakin ve hümanist yapınıza bir şeyler oldu. En çılgın fikirler sizden çıkıyor. Tenkit edilmeye fırsat bırakmadan, kendinizden şikayet ediyorsunuz.
- ASLAN: Sosyal ilişkilerinizin sizde yarattığı güven duygusuyla hareket ediyorsunuz. Görüşmek istediğiniz dostlarınızı bir araya getirebilirsiniz. Arkadaşlarınızla birlikte ilginç fikirler geliştireceksiniz.
- BAŞAK: Enerjinizi, sosyal yapınızla birleştireceksiniz. yoğun duygular içindesiniz. Yapmanız gereken çok şey var ama siz kafanızdaki küçük olaylarla potansiyelinizi istemeden kısıtlıyorsunuz.
- TERAZİ: Bazı faktörleri lehinize çeviren sistemli bir karakteriniz var. Birlikte çalıştığınız kişilerin size katkılarını inkar edemezsiniz. Sizin için zaman önemli. İsteklerinizi gerçekleştirmek için aceleci davranıyorsunuz.
- AKREP: Çevrenizin etkisi altında kaldığınız için küçük yanılmalar her zaman mümkün. İkili ilişkilerinizi yanlış temeller üzerinde geliştiriyorsunuz. Fikir ayrılıkları nedeniyle çevrenizle tartışmalar yaşayabilirsiniz.
- YAY: Sosyal yaşantınızla göz önünde olacaksınız. Aşk gezegeni Venüs size cazip bir hava kazandırıyor. Ayrıca çılgın düşünceler içinde olmanıza neden oluyor. Karşınızdaki kişinin duygusal yönleri ilginizi çekebilir.
- OĞLAK: Bulunduğunuz ortamdan uzaklaşmak size önemli aşama kaydettirecek ve kafanızdaki karışıklara çözüm bulacaksınız. Bugün cesaretli yapınızı ortaya koyarken yeniliklerden korkmamayı öğrenmelisiniz.
- KOVA: Yeni planlar için desteklere ihtiyacınız olabilir. Yapmayı istediğiniz işler konusunda ince detaylar çok önemli. Konuyla ilgili tecrübesi olan eski ve güçlü dostlarınızın fikrini almadan adım atmayın.
- BALIK: Baskıcı duyguları sevmediğiniz halde sert fikirlerinizi ortaya koymaktan çekinmiyorsunuz. Birlikte çalıştığınız kişiler size karşı muhalif hareket edebilirler. Davranışlarınız bazı kişilerin hoşuna gitmiyor.