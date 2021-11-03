Güne Başlarken | 3 Kasım 2021

Sen uyurken neler oldu?

ABD’de Pfizer-BioNTech aşısının 5-11 yaş arası çocuklarda uygulanmasına onay verildi.

Samsun'un Alaçam ilçesinde, 50 metre uzaklıktaki üst geçidi kullanmayıp, ailesiyle birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan Hilal Daştanbek (11), otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Erzincan'ın İliç ilçesine hasta naklinden dönen ambulans, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, şarampole yuvarlandı. Takla atan ambulansta sürücü ile 2 sağlık çalışanı yaralandı.

ABD’de Brian Coulter, sevgilisi Gloria Williams’ın 8 yaşındaki oğlunu döverek öldürüp cesedi bir odaya kapattı. Evdeki diğer 3 çocuğu da zaman zaman ‘cezalandırmak için’ cesetle aynı odaya kilitledi. Vahşet, 15 yaşındaki en büyük çocuğun 11 ay sonra dayanamayıp durumu polise bildirmesiyle ortaya çıktı.

Çin’in iklim özel temsilcisi Şie Cınhua, ülkesinin "özel bir gelişme aşamasında" olduğu gerekçesiyle karbon emisyonunu savundu.

Güne Dair Notlar

3 Kasım günü saat 7.35'te dolar 9,60 TL, euro ise 11,13 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 14°C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı Antalya, 16°C, 24°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Ankara, 11°C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı Trabzon, 15°C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı Diyarbakır, 11°C, 19°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

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