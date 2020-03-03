Türkiye Güne Başlarken | 3 Mart 2020

Güne Başlarken | 3 Mart 2020

Türkiye

Güne Başlarken | 3 Mart 2020

Bugün 2020 yılının 62'nci gününe uyandın. Dünyada bugün itibarıyla 7 milyar 768 milyon 156 bin 178 insan var. Gezegenin yaş ortalaması ise şimdilik 30.9. Bakalım bu devasa dünyanın içerisindeki küçük çevremizde neler oluyor?

03 Mart 2020, Salı 07:39 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib'de 1 askerin şehit olduğunu, 1 askerin yaralandığını bildirdi.

Sen uyurken neler oldu?

  • Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey ve ABD Ankara Büyükelçisi Satterfield'i kabul etti. Detaylar için tıkla
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile telefonda görüştü. Detaylar için tıkla
  • Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib'de 1 askerin şehit olduğunu, 1 askerin yaralandığını bildirdi. Detaylar için tıkla
  • Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 24. haftasında konuk ettiği Gaziantep Futbol Kulübü'nü 3-1 yenerek liderliğini sürdürdü. Detaylar için tıkla
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmeleri ve katıldıkları çalışma yemeği sonrasında ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, "AB, 18 Mart Bildirisinin gereklerini tam olarak yerine getirmemiştir. Size 1 milyar euro göndereceğiz.' diyorlar. Kimi aldatıyorsunuz? Bizatihi bu parayı da istemiyoruz" dedi. Detaylar için tıkla


Güne Dair Notlar

  • 3 Mart günü saat 7.38'de dolar 6,18 TL, euro ise 6,89 TL.
Hava durumu ise şöyle: 
İstanbul, 9°C, 18°C  Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
İzmir, 11°C, 22°C  Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
Antalya, 11°C, 20°C  Parçalı ve az bulutlu
Ankara, 3°C, 18°C  Az bulutlu
Trabzon, 6°C, 16°C  Az bulutlu
Diyarbakır, 1°C, 16°C  Az bulutlu

Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji

Güne nasıl sağlıklı başlanır?

Geceden 1 su bardağı suyun içerisine 2 adet kuru incir atın ve sabah ilk olarak suda bekleyen kuru incirleri yiyip, üzerine kalan suyu için.

Akşam evde n'apsak?

Televizyon dizileri: Hekimoğlu (Kanal D), Bir Zamanlar Çukurova (ATV), Ramo (SHOW TV)

Dizi önerisi: İkinci Bahar

Film önerisi: Müslüm

Okunacak kitap önerisi: Tanios Kayası - Amin Maalouf

Oynanacak oyun önerisi: Black Dessert Online

Günün spor müsabakaları: Türkiye Kupası Yarı Final: Trabzonspor-Fenerbahçe (20:30), FA Cup 5. Tur: Chelsea-Liverpool (22:45), Almanya Kupası Schalke 04-Bayern Münih (22:45), EuroCup Top 16: Rytas Vilnius-Galatasaray (20:00)

Akşam dışarıda n'apsak?

Vizyondaki filmler: Görünmez Adam, Kaptan Pengu ve Arkadaşları: Mandalina’nın Günlüğü, Jexi, Geçerken Uğradım, Kelly Çetesi'nin Gerçek Hikayesi, Acı Kiraz, Sonsuzluk Üzerine

Diğer etkinlikler: Başrolünü Haldun Dormen’in oynadığı Moliere’in ölümsüz eseri Kibarlık Budalası, 9. yılında seyircisiyle buluşmaya devam ediyor. Duru Ataşehir Ana Sahne, İstanbul

Kader Apartmanı No: 3 oyunu, Tiyatro Ak'la Kara Sahnesi'nde sizlerle. İstanbul

Sevcan Orhan, Selçuklu Kongre Merkezi Anadolu Oditoryum sahnesinde. Konya

Günlük burç yorumları (3 Mart 2020)

  • KOÇ: Sizin idealleriniz her zaman çok önemli. Düşündüklerinizin gerçekleşmesi mümkün değil. Yapacağınız yeni anlaşmalara özen göstermelisiniz. Bazı özel durumlar söz konusu olabilir. Siz sert çizgiler çizen birisiniz.
  • BOĞA: Kendinizi huzursuz ve tedirgin hissediyorsunuz. Değişik düşünceler içinde bocalayacağınız bir gün. Son günlerde gereğinden fazla çalışıyor ve elinizdeki işleri bir an önce bitirmeye özen gösterirken hata kabul etmiyorsunuz.
  • İKİZLER: Yaratıcı yönlerinizin size sağlayacağı avantajları düşüneceksiniz, yeni bir düzen kurabilirsiniz. Çevrenizle iddialaşmayı sevmeniz, güveninizin güçlü olduğunu gösteriyor. Planlama konusunda rakip tanımıyorsunuz.
  • YENGEÇ: Bugün, sevdiklerinizle bir araya gelerek özellikle eski konularla ilgili unutulmuş ve açığa çıkması gereken olayları sonuca bağlayacaksınız. Bu durum herkesin rahatlamasına neden olsa da bazı konularda problemler artabilir.
  • ASLAN: Duygusal gerilimlere neden olacak olayları ortadan kaldırmalısınız. Kısa bir tatil yaparak enerjinizi güçlendirebilirsiniz. Kendinize fırsat yaratmalısınız. Duygularınızla ilgili yoğunluğunuza dur diyemiyorsunuz.
  • BAŞAK: Kısa yollar yapmalı ve görmek istediğiniz kişilerle buluşmalısınız. Bugün yeniden yapılanmaya ihtiyaç duyacaksınız. Yüksek enerjinizi olumlu kullanmayı başaracaksınız. Baskıcı kişilerden kaçmayı yeğliyorsunuz.
  • TERAZİ: Bugün kendinizden başka hiç kimsenin düşünceleri önemli olmayacak.Takıntılı yönlerinizin sizi olumlu yönlendirdiğini biliyorsunuz. Mesleki konularda istediğiniz her türlü şartı karşı tarafa kabul ettireceksiniz.
  • AKREP: Yakın çevrenizle ilgili paylaşımlarınız pozitif geliştiği zaman enerjinizin daha da yükseldiğini hissediyorsunuz. Aklınız ve hisleriniz arasında kuracağınız dengeleri aşmamaya çalışmalı, gerekli atılımlara başlamalısınız.
  • YAY: İsteklerinizdeki fiziksel artış sizi karşı cinse karşı epey çekici yapacak. Vazgeçilmez olduğunuz duygusuna kapılabilirsiniz Katılacağınız bir grup aktivitesinde karşılaşacağınız kişiyi çok sevebilirsiniz. Aşka dikkat!
  • OĞLAK: Uzun süredir önemini kaybetmiş olaylar yeniden ortaya çıkabilir. Çevrenizin etkisinde kalmadan sağlıklı ve mantıklı düşünmelisiniz. Aile içi yakınlaşmaların söz konusu olduğu bu gün girişimci yapınız ön plana çıkacak.
  • KOVA: Siz kendi doğrularınızdan taviz vermediğiniz için bazıları hakkınızda karar verirken bocalayabiliyor. Bugün tepkili davranmak yerine temkinli hareket edeceksiniz. Siz, ideallerinize uygun kişilerle çalışmalısınız.
  • BALIK: Bugün, bütçenizi zorlayacak sıra dışı olayların gündeme gelmesi ve kan bağınız olan kişilerin yanlış davranışları gündelik işlerinizin aksamasına neden olabilir. Yapmanız gereken aktiviteleri ince ayrıntılarla planlayın.

3 Mart gününe damga vuran olaylar

  • Osmanlı devleti ile Rusya arasında Ayastefanos Antlaşması imzalandı. 1878
  • Şeyh Sait isyanının büyümesini önlemek için, Takriri Sükun Kanunu kabul edildi; İstiklal Mahkemeleri kuruldu. 1925
  • İstanbul'da toplanan Berberler Kongresi'nde berber dükkanlarının cuma günleri tatil edilmesi kararlaştırıldı. 1931
  • Atina'da sahnelenen Madame Butterfly temsilinde başrolü oynayan soprano Ayhan Alnar büyük başarı kazandı. Yunan seyirciler temsil bitiminde Ayhan Alnar'ı ayakta alkışladılar. 1949
  • ABD Alaska'yı 49. eyalet olarak kabul etti. 1950
  • Erzurum'un Pasinler ilçesinde meydana gelen Richter ölçeğiyle 5,6 şiddetindeki deprem can ve mal kaybına yol açtı.133 kişi öldü, 262 kişi yaralandı. 1952
  • İstanbul Belediyesi ile Hazine arasında ihtilaf konusu olan Çırağan Sarayı, bir kanunla İstanbul Belediyesi'ne devredildi. Çırağan Sarayı enkazı, 1955 yılı sonuna kadar otel haline getirilecek. 1954
  • Ankara'da 300 subaya hitaben bir konuşma yapan Genel Kurmay Başkanı Memduh Tağmaç, "Gereken, gerektiği zaman yapılacaktır" dedi. 1971
  • 30 günden çok tutuklanan işçinin işine son verilebileceği kararlaştırıldı. 1982
  • Çizgi roman Tenten'in çizeri Georges Remi (Herge) öldü. 1983
  • Başbakan Turgut Özal, yerel seçimlerle ilgili olarak muhalefet liderlerine sert yanıtlar vererek "Bu seçimin ardından erken seçim gelir diye bekleyenler hayal ediyorlar, avuçlarını yalasınlar" dedi. 1984
  • İstanbul'da Kadıköy Hal Binası dönüştürülen Haldun Taner Tiyatrosu açıldı. 1989
  • 4. Levent'te bir boya imalathanesinde patlama oldu. 3 bina çöktü,12 kişi öldü, 40 kişi yaralandı. 1989
  • Zonguldak Kozlu'da grizu faciası;127 kişi öldü,147 kişiden umut kesildi. Müfettişlerin hazırladığı raporda işverenin birçok teknik konuda ihmalkar ve sorumsuz davrandığı belgelendi. 1992
  • Cumhurbaşkanı Özal ile Başbakan Demirel arasında tırmanan gerginliğin devleti yorduğuna dikkati çeken TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk, "Sıfatı olanlar, devlet hayatında üsluplarına dikkat etmelidir " dedi. 1993
  • Tarihi Baruthane binası, "Ataköy Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi" adıyla hizmete açıldı. 1993
  • Ressam Cihat Burak 79 yaşında öldü. 1994

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Rusya Türkiye’ye çelme takabilir
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Avrasya ekseni, Batı ekseni
Oral Çalışlar
Candaş Tolga Işık
Bizi kim vurdu?
Candaş Tolga Işık
Büşra Özbelli
Kimsenin canı diğerinden kıymetli değildir... Tahran uçağındaki kavga
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
SIRADAKİ HABER Bakan Koca'dan 'koronavirüs' açıklaması