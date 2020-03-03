Güne Başlarken | 3 Mart 2020

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib'de 1 askerin şehit olduğunu, 1 askerin yaralandığını bildirdi.

Sen uyurken neler oldu?

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey ve ABD Ankara Büyükelçisi Satterfield'i kabul etti. Detaylar için tıkla

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile telefonda görüştü. Detaylar için tıkla

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib'de 1 askerin şehit olduğunu, 1 askerin yaralandığını bildirdi. Detaylar için tıkla

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 24. haftasında konuk ettiği Gaziantep Futbol Kulübü'nü 3-1 yenerek liderliğini sürdürdü. Detaylar için tıkla

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmeleri ve katıldıkları çalışma yemeği sonrasında ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, "AB, 18 Mart Bildirisinin gereklerini tam olarak yerine getirmemiştir. Size 1 milyar euro göndereceğiz.' diyorlar. Kimi aldatıyorsunuz? Bizatihi bu parayı da istemiyoruz" dedi. Detaylar için tıkla





Güne Dair Notlar

3 Mart günü saat 7.38'de dolar 6,18 TL, euro ise 6,89 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 9°C, 18°C Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu İzmir, 11°C, 22°C Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu Antalya, 11°C, 20°C Parçalı ve az bulutlu Ankara, 3°C, 18°C Az bulutlu Trabzon, 6°C, 16°C Az bulutlu Diyarbakır, 1°C, 16°C Az bulutlu

Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji

Güne nasıl sağlıklı başlanır?

Geceden 1 su bardağı suyun içerisine 2 adet kuru incir atın ve sabah ilk olarak suda bekleyen kuru incirleri yiyip, üzerine kalan suyu için.

Akşam evde n'apsak?

Televizyon dizileri: Hekimoğlu (Kanal D), Bir Zamanlar Çukurova (ATV), Ramo (SHOW TV)

Dizi önerisi: İkinci Bahar

Film önerisi: Müslüm

Okunacak kitap önerisi: Tanios Kayası - Amin Maalouf

Oynanacak oyun önerisi: Black Dessert Online

Günün spor müsabakaları: Türkiye Kupası Yarı Final: Trabzonspor-Fenerbahçe (20:30), FA Cup 5. Tur: Chelsea-Liverpool (22:45), Almanya Kupası Schalke 04-Bayern Münih (22:45), EuroCup Top 16: Rytas Vilnius-Galatasaray (20:00)

Akşam dışarıda n'apsak?

Vizyondaki filmler: Görünmez Adam, Kaptan Pengu ve Arkadaşları: Mandalina’nın Günlüğü, Jexi, Geçerken Uğradım, Kelly Çetesi'nin Gerçek Hikayesi, Acı Kiraz, Sonsuzluk Üzerine

Diğer etkinlikler: Başrolünü Haldun Dormen’in oynadığı Moliere’in ölümsüz eseri Kibarlık Budalası, 9. yılında seyircisiyle buluşmaya devam ediyor. Duru Ataşehir Ana Sahne, İstanbul

Kader Apartmanı No: 3 oyunu, Tiyatro Ak'la Kara Sahnesi'nde sizlerle. İstanbul

Sevcan Orhan, Selçuklu Kongre Merkezi Anadolu Oditoryum sahnesinde. Konya

Günlük burç yorumları (3 Mart 2020)

KOÇ: Sizin idealleriniz her zaman çok önemli. Düşündüklerinizin gerçekleşmesi mümkün değil. Yapacağınız yeni anlaşmalara özen göstermelisiniz. Bazı özel durumlar söz konusu olabilir. Siz sert çizgiler çizen birisiniz.

Sizin idealleriniz her zaman çok önemli. Düşündüklerinizin gerçekleşmesi mümkün değil. Yapacağınız yeni anlaşmalara özen göstermelisiniz. Bazı özel durumlar söz konusu olabilir. Siz sert çizgiler çizen birisiniz. BOĞA: Kendinizi huzursuz ve tedirgin hissediyorsunuz. Değişik düşünceler içinde bocalayacağınız bir gün. Son günlerde gereğinden fazla çalışıyor ve elinizdeki işleri bir an önce bitirmeye özen gösterirken hata kabul etmiyorsunuz.

Kendinizi huzursuz ve tedirgin hissediyorsunuz. Değişik düşünceler içinde bocalayacağınız bir gün. Son günlerde gereğinden fazla çalışıyor ve elinizdeki işleri bir an önce bitirmeye özen gösterirken hata kabul etmiyorsunuz. İKİZLER : Yaratıcı yönlerinizin size sağlayacağı avantajları düşüneceksiniz, yeni bir düzen kurabilirsiniz. Çevrenizle iddialaşmayı sevmeniz, güveninizin güçlü olduğunu gösteriyor. Planlama konusunda rakip tanımıyorsunuz.

: Yaratıcı yönlerinizin size sağlayacağı avantajları düşüneceksiniz, yeni bir düzen kurabilirsiniz. Çevrenizle iddialaşmayı sevmeniz, güveninizin güçlü olduğunu gösteriyor. Planlama konusunda rakip tanımıyorsunuz. YENGEÇ : Bugün, sevdiklerinizle bir araya gelerek özellikle eski konularla ilgili unutulmuş ve açığa çıkması gereken olayları sonuca bağlayacaksınız. Bu durum herkesin rahatlamasına neden olsa da bazı konularda problemler artabilir.

: Bugün, sevdiklerinizle bir araya gelerek özellikle eski konularla ilgili unutulmuş ve açığa çıkması gereken olayları sonuca bağlayacaksınız. Bu durum herkesin rahatlamasına neden olsa da bazı konularda problemler artabilir. ASLAN: Duygusal gerilimlere neden olacak olayları ortadan kaldırmalısınız. Kısa bir tatil yaparak enerjinizi güçlendirebilirsiniz. Kendinize fırsat yaratmalısınız. Duygularınızla ilgili yoğunluğunuza dur diyemiyorsunuz.

Duygusal gerilimlere neden olacak olayları ortadan kaldırmalısınız. Kısa bir tatil yaparak enerjinizi güçlendirebilirsiniz. Kendinize fırsat yaratmalısınız. Duygularınızla ilgili yoğunluğunuza dur diyemiyorsunuz. BAŞAK: Kısa yollar yapmalı ve görmek istediğiniz kişilerle buluşmalısınız. Bugün yeniden yapılanmaya ihtiyaç duyacaksınız. Yüksek enerjinizi olumlu kullanmayı başaracaksınız. Baskıcı kişilerden kaçmayı yeğliyorsunuz.

Kısa yollar yapmalı ve görmek istediğiniz kişilerle buluşmalısınız. Bugün yeniden yapılanmaya ihtiyaç duyacaksınız. Yüksek enerjinizi olumlu kullanmayı başaracaksınız. Baskıcı kişilerden kaçmayı yeğliyorsunuz. TERAZİ: Bugün kendinizden başka hiç kimsenin düşünceleri önemli olmayacak.Takıntılı yönlerinizin sizi olumlu yönlendirdiğini biliyorsunuz. Mesleki konularda istediğiniz her türlü şartı karşı tarafa kabul ettireceksiniz.

Bugün kendinizden başka hiç kimsenin düşünceleri önemli olmayacak.Takıntılı yönlerinizin sizi olumlu yönlendirdiğini biliyorsunuz. Mesleki konularda istediğiniz her türlü şartı karşı tarafa kabul ettireceksiniz. AKREP: Yakın çevrenizle ilgili paylaşımlarınız pozitif geliştiği zaman enerjinizin daha da yükseldiğini hissediyorsunuz. Aklınız ve hisleriniz arasında kuracağınız dengeleri aşmamaya çalışmalı, gerekli atılımlara başlamalısınız.

Yakın çevrenizle ilgili paylaşımlarınız pozitif geliştiği zaman enerjinizin daha da yükseldiğini hissediyorsunuz. Aklınız ve hisleriniz arasında kuracağınız dengeleri aşmamaya çalışmalı, gerekli atılımlara başlamalısınız. YAY : İsteklerinizdeki fiziksel artış sizi karşı cinse karşı epey çekici yapacak. Vazgeçilmez olduğunuz duygusuna kapılabilirsiniz Katılacağınız bir grup aktivitesinde karşılaşacağınız kişiyi çok sevebilirsiniz. Aşka dikkat!

: İsteklerinizdeki fiziksel artış sizi karşı cinse karşı epey çekici yapacak. Vazgeçilmez olduğunuz duygusuna kapılabilirsiniz Katılacağınız bir grup aktivitesinde karşılaşacağınız kişiyi çok sevebilirsiniz. Aşka dikkat! OĞLAK: Uzun süredir önemini kaybetmiş olaylar yeniden ortaya çıkabilir. Çevrenizin etkisinde kalmadan sağlıklı ve mantıklı düşünmelisiniz. Aile içi yakınlaşmaların söz konusu olduğu bu gün girişimci yapınız ön plana çıkacak.

Uzun süredir önemini kaybetmiş olaylar yeniden ortaya çıkabilir. Çevrenizin etkisinde kalmadan sağlıklı ve mantıklı düşünmelisiniz. Aile içi yakınlaşmaların söz konusu olduğu bu gün girişimci yapınız ön plana çıkacak. KOVA: Siz kendi doğrularınızdan taviz vermediğiniz için bazıları hakkınızda karar verirken bocalayabiliyor. Bugün tepkili davranmak yerine temkinli hareket edeceksiniz. Siz, ideallerinize uygun kişilerle çalışmalısınız.

Siz kendi doğrularınızdan taviz vermediğiniz için bazıları hakkınızda karar verirken bocalayabiliyor. Bugün tepkili davranmak yerine temkinli hareket edeceksiniz. Siz, ideallerinize uygun kişilerle çalışmalısınız. BALIK: Bugün, bütçenizi zorlayacak sıra dışı olayların gündeme gelmesi ve kan bağınız olan kişilerin yanlış davranışları gündelik işlerinizin aksamasına neden olabilir. Yapmanız gereken aktiviteleri ince ayrıntılarla planlayın.

3 Mart gününe damga vuran olaylar