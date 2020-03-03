Güne Başlarken | 3 Mart 2020
Bugün 2020 yılının 62'nci gününe uyandın. Dünyada bugün itibarıyla 7 milyar 768 milyon 156 bin 178 insan var. Gezegenin yaş ortalaması ise şimdilik 30.9. Bakalım bu devasa dünyanın içerisindeki küçük çevremizde neler oluyor?
03 Mart 2020, Salı 07:39 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib'de 1 askerin şehit olduğunu, 1 askerin yaralandığını bildirdi.
Sen uyurken neler oldu?
- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey ve ABD Ankara Büyükelçisi Satterfield'i kabul etti. Detaylar için tıkla
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile telefonda görüştü. Detaylar için tıkla
- Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib'de 1 askerin şehit olduğunu, 1 askerin yaralandığını bildirdi. Detaylar için tıkla
- Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 24. haftasında konuk ettiği Gaziantep Futbol Kulübü'nü 3-1 yenerek liderliğini sürdürdü. Detaylar için tıkla
- Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmeleri ve katıldıkları çalışma yemeği sonrasında ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, "AB, 18 Mart Bildirisinin gereklerini tam olarak yerine getirmemiştir. Size 1 milyar euro göndereceğiz.' diyorlar. Kimi aldatıyorsunuz? Bizatihi bu parayı da istemiyoruz" dedi. Detaylar için tıkla
- 3 Mart günü saat 7.38'de dolar 6,18 TL, euro ise 6,89 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 9°C, 18°C Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu İzmir, 11°C, 22°C Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu Antalya, 11°C, 20°C Parçalı ve az bulutlu Ankara, 3°C, 18°C Az bulutlu Trabzon, 6°C, 16°C Az bulutlu Diyarbakır, 1°C, 16°C Az bulutlu
Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji
Güne nasıl sağlıklı başlanır?
Geceden 1 su bardağı suyun içerisine 2 adet kuru incir atın ve sabah ilk olarak suda bekleyen kuru incirleri yiyip, üzerine kalan suyu için.
Akşam evde n'apsak?
Televizyon dizileri: Hekimoğlu (Kanal D), Bir Zamanlar Çukurova (ATV), Ramo (SHOW TV)
Dizi önerisi: İkinci Bahar
Film önerisi: Müslüm
Okunacak kitap önerisi: Tanios Kayası - Amin Maalouf
Oynanacak oyun önerisi: Black Dessert Online
Günün spor müsabakaları: Türkiye Kupası Yarı Final: Trabzonspor-Fenerbahçe (20:30), FA Cup 5. Tur: Chelsea-Liverpool (22:45), Almanya Kupası Schalke 04-Bayern Münih (22:45), EuroCup Top 16: Rytas Vilnius-Galatasaray (20:00)
Akşam dışarıda n'apsak?
Vizyondaki filmler: Görünmez Adam, Kaptan Pengu ve Arkadaşları: Mandalina’nın Günlüğü, Jexi, Geçerken Uğradım, Kelly Çetesi'nin Gerçek Hikayesi, Acı Kiraz, Sonsuzluk Üzerine
Diğer etkinlikler: Başrolünü Haldun Dormen’in oynadığı Moliere’in ölümsüz eseri Kibarlık Budalası, 9. yılında seyircisiyle buluşmaya devam ediyor. Duru Ataşehir Ana Sahne, İstanbul
Kader Apartmanı No: 3 oyunu, Tiyatro Ak'la Kara Sahnesi'nde sizlerle. İstanbul
Sevcan Orhan, Selçuklu Kongre Merkezi Anadolu Oditoryum sahnesinde. Konya
Günlük burç yorumları (3 Mart 2020)
- KOÇ: Sizin idealleriniz her zaman çok önemli. Düşündüklerinizin gerçekleşmesi mümkün değil. Yapacağınız yeni anlaşmalara özen göstermelisiniz. Bazı özel durumlar söz konusu olabilir. Siz sert çizgiler çizen birisiniz.
- BOĞA: Kendinizi huzursuz ve tedirgin hissediyorsunuz. Değişik düşünceler içinde bocalayacağınız bir gün. Son günlerde gereğinden fazla çalışıyor ve elinizdeki işleri bir an önce bitirmeye özen gösterirken hata kabul etmiyorsunuz.
- İKİZLER: Yaratıcı yönlerinizin size sağlayacağı avantajları düşüneceksiniz, yeni bir düzen kurabilirsiniz. Çevrenizle iddialaşmayı sevmeniz, güveninizin güçlü olduğunu gösteriyor. Planlama konusunda rakip tanımıyorsunuz.
- YENGEÇ: Bugün, sevdiklerinizle bir araya gelerek özellikle eski konularla ilgili unutulmuş ve açığa çıkması gereken olayları sonuca bağlayacaksınız. Bu durum herkesin rahatlamasına neden olsa da bazı konularda problemler artabilir.
- ASLAN: Duygusal gerilimlere neden olacak olayları ortadan kaldırmalısınız. Kısa bir tatil yaparak enerjinizi güçlendirebilirsiniz. Kendinize fırsat yaratmalısınız. Duygularınızla ilgili yoğunluğunuza dur diyemiyorsunuz.
- BAŞAK: Kısa yollar yapmalı ve görmek istediğiniz kişilerle buluşmalısınız. Bugün yeniden yapılanmaya ihtiyaç duyacaksınız. Yüksek enerjinizi olumlu kullanmayı başaracaksınız. Baskıcı kişilerden kaçmayı yeğliyorsunuz.
- TERAZİ: Bugün kendinizden başka hiç kimsenin düşünceleri önemli olmayacak.Takıntılı yönlerinizin sizi olumlu yönlendirdiğini biliyorsunuz. Mesleki konularda istediğiniz her türlü şartı karşı tarafa kabul ettireceksiniz.
- AKREP: Yakın çevrenizle ilgili paylaşımlarınız pozitif geliştiği zaman enerjinizin daha da yükseldiğini hissediyorsunuz. Aklınız ve hisleriniz arasında kuracağınız dengeleri aşmamaya çalışmalı, gerekli atılımlara başlamalısınız.
- YAY: İsteklerinizdeki fiziksel artış sizi karşı cinse karşı epey çekici yapacak. Vazgeçilmez olduğunuz duygusuna kapılabilirsiniz Katılacağınız bir grup aktivitesinde karşılaşacağınız kişiyi çok sevebilirsiniz. Aşka dikkat!
- OĞLAK: Uzun süredir önemini kaybetmiş olaylar yeniden ortaya çıkabilir. Çevrenizin etkisinde kalmadan sağlıklı ve mantıklı düşünmelisiniz. Aile içi yakınlaşmaların söz konusu olduğu bu gün girişimci yapınız ön plana çıkacak.
- KOVA: Siz kendi doğrularınızdan taviz vermediğiniz için bazıları hakkınızda karar verirken bocalayabiliyor. Bugün tepkili davranmak yerine temkinli hareket edeceksiniz. Siz, ideallerinize uygun kişilerle çalışmalısınız.
- BALIK: Bugün, bütçenizi zorlayacak sıra dışı olayların gündeme gelmesi ve kan bağınız olan kişilerin yanlış davranışları gündelik işlerinizin aksamasına neden olabilir. Yapmanız gereken aktiviteleri ince ayrıntılarla planlayın.
3 Mart gününe damga vuran olaylar
- Osmanlı devleti ile Rusya arasında Ayastefanos Antlaşması imzalandı. 1878
- Şeyh Sait isyanının büyümesini önlemek için, Takriri Sükun Kanunu kabul edildi; İstiklal Mahkemeleri kuruldu. 1925
- İstanbul'da toplanan Berberler Kongresi'nde berber dükkanlarının cuma günleri tatil edilmesi kararlaştırıldı. 1931
- Atina'da sahnelenen Madame Butterfly temsilinde başrolü oynayan soprano Ayhan Alnar büyük başarı kazandı. Yunan seyirciler temsil bitiminde Ayhan Alnar'ı ayakta alkışladılar. 1949
- ABD Alaska'yı 49. eyalet olarak kabul etti. 1950
- Erzurum'un Pasinler ilçesinde meydana gelen Richter ölçeğiyle 5,6 şiddetindeki deprem can ve mal kaybına yol açtı.133 kişi öldü, 262 kişi yaralandı. 1952
- İstanbul Belediyesi ile Hazine arasında ihtilaf konusu olan Çırağan Sarayı, bir kanunla İstanbul Belediyesi'ne devredildi. Çırağan Sarayı enkazı, 1955 yılı sonuna kadar otel haline getirilecek. 1954
- Ankara'da 300 subaya hitaben bir konuşma yapan Genel Kurmay Başkanı Memduh Tağmaç, "Gereken, gerektiği zaman yapılacaktır" dedi. 1971
- 30 günden çok tutuklanan işçinin işine son verilebileceği kararlaştırıldı. 1982
- Çizgi roman Tenten'in çizeri Georges Remi (Herge) öldü. 1983
- Başbakan Turgut Özal, yerel seçimlerle ilgili olarak muhalefet liderlerine sert yanıtlar vererek "Bu seçimin ardından erken seçim gelir diye bekleyenler hayal ediyorlar, avuçlarını yalasınlar" dedi. 1984
- İstanbul'da Kadıköy Hal Binası dönüştürülen Haldun Taner Tiyatrosu açıldı. 1989
- 4. Levent'te bir boya imalathanesinde patlama oldu. 3 bina çöktü,12 kişi öldü, 40 kişi yaralandı. 1989
- Zonguldak Kozlu'da grizu faciası;127 kişi öldü,147 kişiden umut kesildi. Müfettişlerin hazırladığı raporda işverenin birçok teknik konuda ihmalkar ve sorumsuz davrandığı belgelendi. 1992
- Cumhurbaşkanı Özal ile Başbakan Demirel arasında tırmanan gerginliğin devleti yorduğuna dikkati çeken TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk, "Sıfatı olanlar, devlet hayatında üsluplarına dikkat etmelidir " dedi. 1993
- Tarihi Baruthane binası, "Ataköy Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi" adıyla hizmete açıldı. 1993
- Ressam Cihat Burak 79 yaşında öldü. 1994