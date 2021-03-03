Güne Başlarken | 3 Mart 2021
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
03 Mart 2021, Çarşamba 07:27 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
İçişleri Bakanlığı'ndan gönderilen genelgeye göre, düşük, orta, yüksek riskli illerde market, manav, kasap, berber, kuaför, güzellik salonu vb. saat 07.00-20.00 arasında açık olacak.
Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan İnsan Hakları Eylem Planı'nı değerlendirdi. Feyzioğlu, sokaktaki insana, hane halkına dokunan İnsan Hakları Eylem Planının, yıldızları tarif eden değil, yıldızlara erişmeyi sağlayacak bir plan ve yol haritası olduğunu belirtti.
Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 1-0 yendi.
TFF Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Koç ve futbol takımı sportif direktörü Belözoğlu'nu, Kovid-19 salgını nedeniyle müsabakalarda uygulanacak tedbirlere ilişkin talimat maddesi uyarınca PFDK'ya sevk etti.
Süper Loto çekilişi Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak gerçekleştirildi. Çekiliş sonrası kazandıran şanslı numaralar 13- 35- 41- 42- 48- 58 oldu.
Güney Sudan'da bir yolcu uçağının kalktıktan kısa bir süre sonra düşmesi sonucu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Güne Dair Notlar
- 3 Mart günü saat 7.40'ta dolar 7,35 TL euro ise 8,88 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 2°C, 11°C Akşam saatlerinde sağanak yağışlı Antalya, 10°C, 19°C Aralıklı sağanak yağışlı Ankara, -3°C, 12°C Parçalı bulutlu Trabzon, 5°C, 10°C Öğle saatlerinden itibaren yağmurlu Diyarbakır, 1°C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Günün köşe yazısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni yargı reformu ve demokratikleşmeye ilişkin görüşlerini açıkladı. Dikkatimi çeken birkaç nokta: 1) Cumhurbaşkanı, Anayasa Mahkemesi’ne başvurunun kolaylaştırılacağını, kararların uygulanması için daha yeni önlemler alınacağını belirtti. Oral Çalışlar'ın yazısı...
Günün kitabı
Osman - Ayfer Tunç
Her şey olmak isterken hiçbir şey olamayan, gün gün, adım adım hem servetini hem kendini tüketen bir adamın, Osman’ın hikâyesi bu roman.
Pahalı markaların, lüks yaşamın gösterişine dalıp bir kültürün, bir sınıfın yok oluşunu, kendileri de o kültürle birlikte yok olmalarına rağmen fark edemeyen bir kuşağın çarpıcı hayatını anlatıyor Ayfer Tunç.
Müzik stüdyolarından, araba galerilerinden, marinalardan geçip kapak kızlarının sert gerçekliğine çarpan… bir hafriyat kamyonunun gece yarısı yapayalnız bir adama çarptığı gibi çarpan bir hikâye.
Osman, uzun bir döneme yayılan eşsiz kurgusuyla edebiyatımızın en görkemli eserlerinden biri olmaya aday.
Kapak Kızı’nı ve Yeşil Peri Gecesi’ni dinledik.
Şimdi söz sırası Osman’da…
Bugün ayın kaçı, günlerden ne, berbat pansiyonların berbat odalarında çile doldurduğum kaçıncı gün, bilmiyorum. Zaman bir yerde koptu gitti, geceyle gündüzü ayırt etmem bile zaman alıyor artık, zaten bir önemi de yok. Beş parasızım, perişan haldeyim. Yarın ne yapacağım, nasıl sürecek bu yaşam, bilmiyorum. Allah’ım ben bu hale nasıl geldim? Düştüğüm bu halin sorumlusu kim?
3 Mart günlük burç yorumları
- KOÇ: Duygularınız öne çıkıyor. Partnerinizle aranızda derin farklılıklar gündeme gelebilir. Siz olayların çok ötesinde düşünüyorsunuz. Düşüncelerinizle davranışlarınız arasında gerekli dengeyi kurmalısınız.
- BOĞA: Bağımsızlık isteğini önleyemiyorsunuz. Sezgilerinizin doğrultusunda hareket etmek isteyebilirsiniz. Bilinç altınız çok yoğun. Bugün, her şeyi irdelemekten yorulabilirsiniz. Özellikle alınganlıklarınızdan sıyrılmalısınız.
- İKİZLER: Sosyal ilişkilerinize fazla değer veriyorsunuz. Bulunduğunuz ortamlarda kendinizi öne çıkarıyor, fikirlerinizin herkes tarafından onaylanmasını istiyorsunuz. Evinizle ilgili değişim söz konusu.
- YENGEÇ: Duygusal anlamda kendinizi iyi hissetmek istiyorsanız, özgürlüğünüzün zedelenmemesi gerekiyor. Bugün, çok çalışmaya meyillisiniz. Size gelen her türlü işi sonuçlandırmayı görev biliyorsunuz.
- ASLAN: Maddi konularda istediğiniz gelişimin, arkadaş organizasyonlarına bağlı değişmesi motivasyon açısından olumlu oluyor. Bugünlerde sınırlı hareket ettiğiniz zaman, kendinizi kısıtlanmış hissediyorsunuz.
- BAŞAK: Olaylara yüzeysel bakış açısı getirmek istemediğiniz için tartışmalar yaşayabilirsiniz. Takıntılarınızın sizi yönlendirmesine izin verdiğiniz sürece, farklı olma duygusundan kurtulmanız mümkün değil.
- TERAZİ: İkili ilişkilerinizde bir türlü istediğiniz performansı yakalayamadığınızı sanıp huzursuzluk çekebilirsiniz. Oysa biraz daha esnek olmanızın size getireceği pozitif enerjiyi karşı tarafa da yansıtabileceksiniz.
- AKREP: Çalıştığınız kişilerden çok şey bekliyorsunuz. Zihinsel aktiviteniz çok yüksek ve sizinle aynı düşünceye sahip kişilerle bir arada olmak istiyorsunuz. Olayların arkasındaki nedenler üzerinde durmalısınız.
- YAY: Bugün, çalıştığınız arkadaşlarınızın da sizin yardımınıza ihtiyaçları olabilir. Siz çabalarınızın boşa gitmediğini gördüğünüz zaman keyif almasını bilen kişilerdensiniz. Sürpriz aşklar için özel bir gün.
- OĞLAK: Ailenizin isteklerini çok çabuk hissedebileceğiniz bir gün. Annenizin düşünceleri aklınızı karıştırabilir. Bugün, kalıcı değişimler yaşamaktan yanasınız. Fikirlerinizi ateşli bir şekilde savunuyorsunuz.
- KOVA: Sıra dışı düşünceler içinde yaşıyor çevrenizin tepkisinden korktuğunuz için belli etmiyorsunuz. İyi niyetli yaklaşımlarınız ters anlaşılabilir. Kendiniz ifade ederken toplumsal ilişkilerinizde ikna edicisiniz.
- BALIK: Maddi konularda sezgilerinizin güçlü olması, ideallerinizi ortaya çıkarırken, sizi farklı kılıyor. İdeallerinizin peşinde koşarken hatalara açıksınız. Yollarla ilgili fırsatlar gündeme gelmesi söz konusu.