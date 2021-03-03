Güne Başlarken | 3 Mart 2021

Sen uyurken neler oldu?

İçişleri Bakanlığı'ndan gönderilen genelgeye göre, düşük, orta, yüksek riskli illerde market, manav, kasap, berber, kuaför, güzellik salonu vb. saat 07.00-20.00 arasında açık olacak.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan İnsan Hakları Eylem Planı'nı değerlendirdi. Feyzioğlu, sokaktaki insana, hane halkına dokunan İnsan Hakları Eylem Planının, yıldızları tarif eden değil, yıldızlara erişmeyi sağlayacak bir plan ve yol haritası olduğunu belirtti.

Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 1-0 yendi.

TFF Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Koç ve futbol takımı sportif direktörü Belözoğlu'nu, Kovid-19 salgını nedeniyle müsabakalarda uygulanacak tedbirlere ilişkin talimat maddesi uyarınca PFDK'ya sevk etti.

Süper Loto çekilişi Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak gerçekleştirildi. Çekiliş sonrası kazandıran şanslı numaralar 13- 35- 41- 42- 48- 58 oldu.

Güney Sudan'da bir yolcu uçağının kalktıktan kısa bir süre sonra düşmesi sonucu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Güne Dair Notlar

3 Mart günü saat 7.40'ta dolar 7,35 TL euro ise 8,88 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 2°C, 11°C Akşam saatlerinde sağanak yağışlı Antalya, 10°C, 19°C Aralıklı sağanak yağışlı Ankara, -3°C, 12°C Parçalı bulutlu Trabzon, 5°C, 10°C Öğle saatlerinden itibaren yağmurlu Diyarbakır, 1°C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni yargı reformu ve demokratikleşmeye ilişkin görüşlerini açıkladı. Dikkatimi çeken birkaç nokta: 1) Cumhurbaşkanı, Anayasa Mahkemesi’ne başvurunun kolaylaştırılacağını, kararların uygulanması için daha yeni önlemler alınacağını belirtti. Oral Çalışlar'ın yazısı...

Günün kitabı

Osman - Ayfer Tunç

Her şey olmak isterken hiçbir şey olamayan, gün gün, adım adım hem servetini hem kendini tüketen bir adamın, Osman’ın hikâyesi bu roman.

Pahalı markaların, lüks yaşamın gösterişine dalıp bir kültürün, bir sınıfın yok oluşunu, kendileri de o kültürle birlikte yok olmalarına rağmen fark edemeyen bir kuşağın çarpıcı hayatını anlatıyor Ayfer Tunç.

Müzik stüdyolarından, araba galerilerinden, marinalardan geçip kapak kızlarının sert gerçekliğine çarpan… bir hafriyat kamyonunun gece yarısı yapayalnız bir adama çarptığı gibi çarpan bir hikâye.

Osman, uzun bir döneme yayılan eşsiz kurgusuyla edebiyatımızın en görkemli eserlerinden biri olmaya aday.

Kapak Kızı’nı ve Yeşil Peri Gecesi’ni dinledik.

Şimdi söz sırası Osman’da…

Bugün ayın kaçı, günlerden ne, berbat pansiyonların berbat odalarında çile doldurduğum kaçıncı gün, bilmiyorum. Zaman bir yerde koptu gitti, geceyle gündüzü ayırt etmem bile zaman alıyor artık, zaten bir önemi de yok. Beş parasızım, perişan haldeyim. Yarın ne yapacağım, nasıl sürecek bu yaşam, bilmiyorum. Allah’ım ben bu hale nasıl geldim? Düştüğüm bu halin sorumlusu kim?

3 Mart günlük burç yorumları