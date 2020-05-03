Güne Başlarken | 3 Mayıs 2020
Dünyada bugün itibarıyla 7 milyar 794 milyon 798 bin 739 insan var. Gezegenin yaş ortalaması ise şimdilik 30.9. Bakalım bu devasa dünyanın içerisindeki küçük çevremizde neler oluyor?
03 Mayıs 2020, Pazar 07:01 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
- Kocaeli Sanayi Odası Meslek Komiteleri telekonferans toplantısına katılan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Kocaeli Sanayi Odasının organizasyon desteğiyle Gebze’de, günlük 5 bin test kapasiteli bir laboratuvar kurduklarını bildirdi.
- İçişleri Bakanlığı, Bitlis’te teröristlerle çıkan çatışmada 2 jandarma uzman çavuşun şehit olduğunu, 4 jandarma uzman çavuşun ise hafif yaralandığını bildirdi.
- Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan hava tahmininde İstanbul genelinde etkili olması beklenen sağanak yağış, saat 00.00 itibariyle Anadolu Yakasında başladı. İstanbul’un ana halterlerinden birisi olan D-100 Karayolu ile birlikte sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte bomboş kalan Kadıköy ve Üsküdar meydanlarında sağanak yağış etkisini gösterdi. Yağışın hız kaybederek Cuma gününe kadar sürmesi bekleniyor.
- 2 Mayıs günü saat 7.42'de dolar 7,01 TL, euro ise 7,78 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 14°C, 19°C Antalya, Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 16°C, 20°C Ankara, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 9°C, 19°C Trabzon, Çok bulutlu. 13°C, 18°C Diyarbakır, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 8°C, 21°C
Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji
Ramazan ayı nasıl sağlıklı geçirilir?
Ramazan ayının vazgeçilmezi meyan şerbeti
- Meyan şerbeti özellikle bağışıklık sisteminin güçlenmesine katkı sağlıyor.
- Ses kısıklığına iyi geliyor. balgam söktürücü etkisinin yanında öksürük gibi rahatsızlıklar için de kullanılıyor.
- Ateş düşürücü ve hücrelerdeki tahrişe bağlı ağrıları azaltıcı etkisi de var.
- Dalak, böbrek ve karaciğere fayda sağlıyor ve vücudu toksinlerden koruyor.
- Yapılan araştırmalarda kolon ve meme kanserine karşı koruma sağladığı görülmüştür.
Akşam evde n'apsak?
Televizyonda ne var?: Sinema: Kung Fu Panda 2 (Kanal D), Sinema: Neşeli Günler (Show TV), Sinema: Bizim İçin Şampiyon (FOX)
Dizi önerisi: Tutunamayanlar
Film önerisi: Incredible Family
Kitap önerisi: Kırmızı Kitap - Carl Gustav Jung
Oyun önerisi: Arknights
Günlük burç yorumları (3 Mayıs 2020)
- KOÇ: Cesaret isteyen zor işleri yardım almadan başarmak istiyorsunuz. Çalıştığınız alanlarda özgürce hareket edecek, girişimciliğinizi alacağınız destekle pekiştireceksiniz. Teknoloji ile ilgili yolculuklar gündeme gelebilir.
- BOĞA: Arkadaşlarınızla organizasyon çalışmalarına ağırlık vermeli ve kişisel başarınızı artırmayı denemelisiniz. Güçlü ortaklıklar kurmanın hazırlığı içindesiniz. Hedefleriniz konusunda çok olumlu bir tablo çiziyorsunuz.
- İKİZLER: Çevrenizle uyum içinde duygusal alışverişte bulunabilirsiniz. Bugün, bazı dostlarınızın sizden farklı beklentileri olabilir. Gezilerinizin çoğu araştırmaya yönelik olacak. İletişim konularında gelişmeler gündeme gelecek.
- YENGEÇ: Duygusal ilişkinizde partnerinize haksızlık yapmama eğilimdesiniz. Onun davranışlarından kolay etkilendiğiniz için dikkatli olmanız gereken bir gün. Ortaklıklar konusunda deneyimlerin önemli olduğunu unutmayın.
- ASLAN: Yaratıcı yönlerinizin desteklenmesi sizin için motivasyon kaynağı olabilir. Ama başkalarının uçtaki fikirlerinden yola çıkmamalı ve kendi deneyimlerinize güvenmelisiniz. Cesurca hareket ediyorsunuz. Değişime ihtiyacınız var.
- BAŞAK: Duygularınız sizi olumlu etkiliyor. Gücünüzü ortaya koymak için gerekli detayları sağlamalı ve adımlarınızı sıkı bir şekilde atmalısınız. Kalbi dolu olanlar, partnerleriyle ortak sosyal aktiviteler içinde olacaklar.
- TERAZİ: Bugün çevrenize hediye vermek isteyebilirsiniz. Partnerinizin de yardıma ihtiyacı olacak. İdeallerinizi gerçekleştirmek için elinize geçecek olan fırsatlar söz konusu. Duygusal anlamda kendinizi sorgulamayın.
- AKREP: Yaratıcılığınız konusunda kendinize olan güven duygunuz olumlu gelişiyor ve kafanızdaki planları başkaları ile paylaşma fırsatı buluyorsunuz. Bolluk, bereket gezegeni Jüpiter geri giderken eski fırsatlar karşınıza çıkıyor.
- YAY: Bulunduğunuz ortamın şartlarından istediğiniz gibi yararlanabilirsiniz. Zekanız sayesinde tüm engelleri aşacaksınız, biraz sakin olmaya çalışın. İşinizle ilgili yaşadığınız olumlu gelişmeler sizi çevrenizde farklı kılıyor.
- OĞLAK: Sizin doğrularınız, başkalarının size karşı yarattığı zıtlıkları körüklüyorsa çözüm aramanızın yarar getirmeyeceğini bilmeniz gerekiyor. Pratik hayata geçirmeye çalıştığınız düşüncelerinizi gözden geçirmelisiniz.
- KOVA: Geçmişinizle iç içe yaşamak isteyebilir ve eski günlere özlem duyabilirsiniz. Güzel ve olumlu duygular içinde olduğunuz için kaybettiğiniz fırsatları bir kez daha düşünebilirsiniz. Olayların üstesinden kolay geliyorsunuz.
- BALIK: Birlikte çalıştığınız kişilerle aranızdaki uyum sorun yaşadığınız konularda olumlu adımlar atmanızı sağlayacak. Kalabalık dost toplantılarından kaçmanıza rağmen çevrenizde gelişen olaylara dikkat etmelisiniz.
3 Mayıs gününe damga vuran olaylar
- Kristof Kolomb yolculuğunun sonunda ilk kez bir kara parçası gördü , buraya sonradan Jamaika adı verilecektir. 1494
- TBMM'nin ilk bakanlar kurulu oluşturuldu. İcra Vekilleri Heyeti, 5 mayısta Mustafa Kemal başkanlığında ilk toplantısını yaptı. 1920
- Milliyet Gazetesi yayın hayatına başladı. 1950
- Demokrat Parti Meclis Grubu'nda din eğitiminin genişletilmesi istendi. 1951
- Ortadoğu Gazetesi yayın hayatına başladı. 1972
- Margaret Thatcher İngiltere'nin ilk kadın başbakanı oldu. 1979
- Önceki açıklamalarının aksine, yetkililer Çernobil kazası sonrası oluşan radyoaktif bulutların Türkiye'ye ulaştığını ve bazı bölgelerde radyasyonun 7 kat arttığını açıkladılar. 1986
- Galatasaray, Antalyaspor'u uzatmada yenerek Türkiye Kupası'nı 13. kez kazandı. 2000