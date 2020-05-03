Güne Başlarken | 3 Mayıs 2020

Sen uyurken neler oldu?

Kocaeli Sanayi Odası Meslek Komiteleri telekonferans toplantısına katılan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Kocaeli Sanayi Odasının organizasyon desteğiyle Gebze’de, günlük 5 bin test kapasiteli bir laboratuvar kurduklarını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, Bitlis’te teröristlerle çıkan çatışmada 2 jandarma uzman çavuşun şehit olduğunu, 4 jandarma uzman çavuşun ise hafif yaralandığını bildirdi.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan hava tahmininde İstanbul genelinde etkili olması beklenen sağanak yağış, saat 00.00 itibariyle Anadolu Yakasında başladı. İstanbul’un ana halterlerinden birisi olan D-100 Karayolu ile birlikte sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte bomboş kalan Kadıköy ve Üsküdar meydanlarında sağanak yağış etkisini gösterdi. Yağışın hız kaybederek Cuma gününe kadar sürmesi bekleniyor.

Güne Dair Notlar

2 Mayıs günü saat 7.42'de dolar 7,01 TL, euro ise 7,78 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 14°C, 19°C Antalya, Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 16°C, 20°C Ankara, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 9°C, 19°C Trabzon, Çok bulutlu. 13°C, 18°C Diyarbakır, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 8°C, 21°C

Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji

Ramazan ayı nasıl sağlıklı geçirilir?

Ramazan ayının vazgeçilmezi meyan şerbeti

Meyan şerbeti özellikle bağışıklık sisteminin güçlenmesine katkı sağlıyor.

Ses kısıklığına iyi geliyor. balgam söktürücü etkisinin yanında öksürük gibi rahatsızlıklar için de kullanılıyor.

Ateş düşürücü ve hücrelerdeki tahrişe bağlı ağrıları azaltıcı etkisi de var.

Dalak, böbrek ve karaciğere fayda sağlıyor ve vücudu toksinlerden koruyor.

Yapılan araştırmalarda kolon ve meme kanserine karşı koruma sağladığı görülmüştür.

Akşam evde n'apsak?

Televizyonda ne var?: Sinema: Kung Fu Panda 2 (Kanal D), Sinema: Neşeli Günler (Show TV), Sinema: Bizim İçin Şampiyon (FOX)

Dizi önerisi: Tutunamayanlar

Film önerisi: Incredible Family

Kitap önerisi: Kırmızı Kitap - Carl Gustav Jung

Oyun önerisi: Arknights

Günlük burç yorumları (3 Mayıs 2020)

KOÇ: Cesaret isteyen zor işleri yardım almadan başarmak istiyorsunuz. Çalıştığınız alanlarda özgürce hareket edecek, girişimciliğinizi alacağınız destekle pekiştireceksiniz. Teknoloji ile ilgili yolculuklar gündeme gelebilir.

Cesaret isteyen zor işleri yardım almadan başarmak istiyorsunuz. Çalıştığınız alanlarda özgürce hareket edecek, girişimciliğinizi alacağınız destekle pekiştireceksiniz. Teknoloji ile ilgili yolculuklar gündeme gelebilir. BOĞA: Arkadaşlarınızla organizasyon çalışmalarına ağırlık vermeli ve kişisel başarınızı artırmayı denemelisiniz. Güçlü ortaklıklar kurmanın hazırlığı içindesiniz. Hedefleriniz konusunda çok olumlu bir tablo çiziyorsunuz.

Arkadaşlarınızla organizasyon çalışmalarına ağırlık vermeli ve kişisel başarınızı artırmayı denemelisiniz. Güçlü ortaklıklar kurmanın hazırlığı içindesiniz. Hedefleriniz konusunda çok olumlu bir tablo çiziyorsunuz. İKİZLER: Çevrenizle uyum içinde duygusal alışverişte bulunabilirsiniz. Bugün, bazı dostlarınızın sizden farklı beklentileri olabilir. Gezilerinizin çoğu araştırmaya yönelik olacak. İletişim konularında gelişmeler gündeme gelecek.

Çevrenizle uyum içinde duygusal alışverişte bulunabilirsiniz. Bugün, bazı dostlarınızın sizden farklı beklentileri olabilir. Gezilerinizin çoğu araştırmaya yönelik olacak. İletişim konularında gelişmeler gündeme gelecek. YENGEÇ: Duygusal ilişkinizde partnerinize haksızlık yapmama eğilimdesiniz. Onun davranışlarından kolay etkilendiğiniz için dikkatli olmanız gereken bir gün. Ortaklıklar konusunda deneyimlerin önemli olduğunu unutmayın.

Duygusal ilişkinizde partnerinize haksızlık yapmama eğilimdesiniz. Onun davranışlarından kolay etkilendiğiniz için dikkatli olmanız gereken bir gün. Ortaklıklar konusunda deneyimlerin önemli olduğunu unutmayın. ASLAN: Yaratıcı yönlerinizin desteklenmesi sizin için motivasyon kaynağı olabilir. Ama başkalarının uçtaki fikirlerinden yola çıkmamalı ve kendi deneyimlerinize güvenmelisiniz. Cesurca hareket ediyorsunuz. Değişime ihtiyacınız var.

Yaratıcı yönlerinizin desteklenmesi sizin için motivasyon kaynağı olabilir. Ama başkalarının uçtaki fikirlerinden yola çıkmamalı ve kendi deneyimlerinize güvenmelisiniz. Cesurca hareket ediyorsunuz. Değişime ihtiyacınız var. BAŞAK : Duygularınız sizi olumlu etkiliyor. Gücünüzü ortaya koymak için gerekli detayları sağlamalı ve adımlarınızı sıkı bir şekilde atmalısınız. Kalbi dolu olanlar, partnerleriyle ortak sosyal aktiviteler içinde olacaklar.

: Duygularınız sizi olumlu etkiliyor. Gücünüzü ortaya koymak için gerekli detayları sağlamalı ve adımlarınızı sıkı bir şekilde atmalısınız. Kalbi dolu olanlar, partnerleriyle ortak sosyal aktiviteler içinde olacaklar. TERAZİ: Bugün çevrenize hediye vermek isteyebilirsiniz. Partnerinizin de yardıma ihtiyacı olacak. İdeallerinizi gerçekleştirmek için elinize geçecek olan fırsatlar söz konusu. Duygusal anlamda kendinizi sorgulamayın.

Bugün çevrenize hediye vermek isteyebilirsiniz. Partnerinizin de yardıma ihtiyacı olacak. İdeallerinizi gerçekleştirmek için elinize geçecek olan fırsatlar söz konusu. Duygusal anlamda kendinizi sorgulamayın. AKREP: Yaratıcılığınız konusunda kendinize olan güven duygunuz olumlu gelişiyor ve kafanızdaki planları başkaları ile paylaşma fırsatı buluyorsunuz. Bolluk, bereket gezegeni Jüpiter geri giderken eski fırsatlar karşınıza çıkıyor.

Yaratıcılığınız konusunda kendinize olan güven duygunuz olumlu gelişiyor ve kafanızdaki planları başkaları ile paylaşma fırsatı buluyorsunuz. Bolluk, bereket gezegeni Jüpiter geri giderken eski fırsatlar karşınıza çıkıyor. YAY: Bulunduğunuz ortamın şartlarından istediğiniz gibi yararlanabilirsiniz. Zekanız sayesinde tüm engelleri aşacaksınız, biraz sakin olmaya çalışın. İşinizle ilgili yaşadığınız olumlu gelişmeler sizi çevrenizde farklı kılıyor.

Bulunduğunuz ortamın şartlarından istediğiniz gibi yararlanabilirsiniz. Zekanız sayesinde tüm engelleri aşacaksınız, biraz sakin olmaya çalışın. İşinizle ilgili yaşadığınız olumlu gelişmeler sizi çevrenizde farklı kılıyor. OĞLAK : Sizin doğrularınız, başkalarının size karşı yarattığı zıtlıkları körüklüyorsa çözüm aramanızın yarar getirmeyeceğini bilmeniz gerekiyor. Pratik hayata geçirmeye çalıştığınız düşüncelerinizi gözden geçirmelisiniz.

: Sizin doğrularınız, başkalarının size karşı yarattığı zıtlıkları körüklüyorsa çözüm aramanızın yarar getirmeyeceğini bilmeniz gerekiyor. Pratik hayata geçirmeye çalıştığınız düşüncelerinizi gözden geçirmelisiniz. KOVA: Geçmişinizle iç içe yaşamak isteyebilir ve eski günlere özlem duyabilirsiniz. Güzel ve olumlu duygular içinde olduğunuz için kaybettiğiniz fırsatları bir kez daha düşünebilirsiniz. Olayların üstesinden kolay geliyorsunuz.

Geçmişinizle iç içe yaşamak isteyebilir ve eski günlere özlem duyabilirsiniz. Güzel ve olumlu duygular içinde olduğunuz için kaybettiğiniz fırsatları bir kez daha düşünebilirsiniz. Olayların üstesinden kolay geliyorsunuz. BALIK: Birlikte çalıştığınız kişilerle aranızdaki uyum sorun yaşadığınız konularda olumlu adımlar atmanızı sağlayacak. Kalabalık dost toplantılarından kaçmanıza rağmen çevrenizde gelişen olaylara dikkat etmelisiniz.

3 Mayıs gününe damga vuran olaylar