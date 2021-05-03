Güne Başlarken | 3 Mayıs 2021
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
03 Mayıs 2021, Pazartesi 07:29 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 tedavisi görürken hayatını kaybeden Cemal Küçükşahin'in ölüm raporuyla ilgili iddialara Twitter hesabından yanıt verdi. Bakan Koca, Küçükşahin'in ölüm raporunda iddianın aksine olması gerektiği gibi Covid-19 yazdığını belgesiyle gösterdi.
- Antalya'da kıyıdan 10 metre uzakta bir erkek cesedi bulundu. Konyaaltı sahilinde saat 15.00 sıralarında yüzen, kısıtlamadan muaf bir kişi, kıyıdan yaklaşık 10 metre uzakta, deniz dibinde bir erkek cesedi görerek, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verdi. İhbar üzerine gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı balık adamlar, 3 metre derinlikteki cesede ulaştı. Kıyıya çıkarılan cesedin üzerinden, Ali Yılmaz adına kimlik çıktı. Savcının incelemesinin ardından ceset, morga kaldırıldı.
- Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Gençlerbirliği'ni 2-0 yendikleri mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu. Terim, ''Beşiktaş şampiyon olursa Beşiktaşlı dostlarımızı kucaklarız, tebrik ederiz, tüm teknik heyet futbolcular olarak dizilir alkışlarla uğurlarız.'' dedi.
- Antalya’da, artan vaka sayılarına rağmen kural tanımayan eğlenceler hız kesmiyor. Bu kez de Manavgat´ta bir otelde çekilen korona partisi görüntüleri ’pes’ dedirtti.
- İletişim Başkanı Fahrettin Altun, asıl mücadelenin 15 Temmuz ruhunu yaşatmak isteyenlerle, 15 Temmuz destanını görünmez kılmaya çalışanlar arasında olduğunu belirterek, "Görüyoruz ki mücadele devam ediyor" dedi.
Güne Dair Notlar
- 3 Mayıs günü saat 7.40'ta dolar 8, 29 TL euro ise 9, 97 TL.
- Gram altın ise 472 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 16°C, 26°C Akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu Antalya, 21°C, 32°C Az bulutlu Ankara, 15°C, 29°C Yer yer çok bulutlu Trabzon, 13°C, 22°C Parçalı ve az bulutlu Diyarbakır, 14°C, 31°C Az bulutlu ve açık
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Günün köşe yazısı
Tuz, insan vücudu için temel bir ihtiyaç. Vücudumuz için tuz düşüklüğü zararlı ama fazlası da yüksek tansiyon ve böbrek hastalığı gibi sorunlara neden olabiliyor. Sağlıklı bir erişkin için günlük tuz tüketimi 4-6 gram arasında olmalı. Yüksek tansiyonu olanlarda ise bu oran 2 gramı aşmamalı. Günümüzde böbrek yetmezliğinin en sık ikinci sebebi yüksek tansiyondur. Tuzun fazla tüketimi yüksek tansiyona bağlı böbrek hastalığa yol açabiliyor. Yine fazla tuz tüketimi yüksek tansiyondan bağımsız biçimde de böbrek hastalığına neden olabiliyor. Fazla tuz tüketimi böbrekler için adeta zehir görevi görüyor. Özgür Gökmen Çelenk'in yazısı...
Günün kitabı
H. G. Wells- Zaman Makinesi
Victoria dönemi Londra’sında yaşayan bir bilim insanı zamanda yolculuk yapmak üzere icat ettiği makineyle geleceğin İngiltere’sini ziyaret eder. Sekiz Yüz İki Bin Yedi Yüz Bir yılında yaşadığı macerayı bir dost meclisinde anlatır. Geleceğin dünyası ayrıcalıklı insanların; güzel, narin ve tembel Eloi’ların rahat ve kaygısız bir yaşam sürdükleri bir yerdir. Ancak Zaman Gezgini bu macera sırasında çok geçmeden yeraltı dünyasına ait hortlaksı Morlock’ları da keşfetmiştir. Wells, Victoria dönemi İngiltere’sinde varsıllarla yoksullar arasında giderek büyüyen uçuruma yönelik keskin eleştirisinde, tarihin ve gelişmenin anlamını sorgular. Toplumsal adaletsizliğin sürüp gitmesi halinde yol açabileceği felaketlere dair uyarıda bulunur. 1895’te yayımlanan Zaman Makinesi, bilimkurgu edebiyatının köşe taşlarından biri olarak, kuşaklar boyu yazarları etkiledi. 21. yüzyılda yaklaşan çevre felaketlerine ve gezegenimizin yazgısına ilişkin kaygılara dair bir öngörü barındıran eskatolojik boyutuyla güncelliğini bugün de koruyor.
3 Mayıs günlük burç yorumları
- KOÇ: Kariyerinize katkısı olacak konularda araştırmalarınızı sürdürmek istiyorsanız bu dönemin size sağlayacağı enerjiyi iyi kullanın. Uzun süredir planladığınız atılımları kolayca gerçekleştirecek güçtesiniz.
- BOĞA: Duygularınızdaki artış yüzünden oto kontrolünü sağlamak zorunda kalacaksınız. Partnerinize meydan okuyabilirsiniz. Bu dönemde karmaşa içinde olacak fakat emin hareket edeceksiniz.
- İKİZLER: Yakın dostlarınızdan önemli destek gelecek. İstediğiniz kişilere çok kolay ulaşacaksınız. Pratik yönlerinizi rahatça kullanabileceğiniz alanlarda başarı sizi bekliyor. Bazılarınızın birliktelikleri kimlik kazanacak.
- YENGEÇ: Pratik ve hızlı düşünceler içinde olacağınız için amaçlarınıza uygun hareket edeceksiniz. Başkalarının parasından faydalanabilirsiniz. İşleriniz hızla gelişecek. Ani çıkacak masraflarınızı unutmamalısınız.
- ASLAN: İş teklifleri karşısında kafanızın karışmasını istemiyorsanız partnerinizden yardım almalısınız. Duygularınız yoğun seyrediyor. Bugün özellikle planlarınızı sistemli bir şekilde uygulamayı deneyin.
- BAŞAK: Duygulardan çok, akılcı ve çıkarlarınıza uygun kişilerle görüşeceksiniz. Grup arkadaşlarınızla, fiziksel aktiviteler yapacağınız işler yapacak ve onlarla daha çok vakit geçireceksiniz.
- TERAZİ: Kararsızlık içindesiniz. Arkadaş çevreniz genişledikçe tercihleriniz farklılaşıyor. Yaşam boyu mantıktan ayrılamayan bir yapınız olduğu için içinizdeki kıpırdamalara anlam vermekte zorlanabilirsiniz.
- AKREP: Birlikte iş yaptığınız kişiler önemli olacak. Yeni ortaklıklar gündeme gelecek. İş başarınız arttıkça başarılı işler ayağınıza gelecek. İş arayanlar teklifleri değerlendirebilirler. Koç’taki Venüs sizi olumlu etkiliyor.
- YAY: İş yerinizde değişim ve başlangıçlar için uyumlu dönemlerden birini yaşıyorsunuz. Paraya ve lükse olan merakınız sizi daha çok çalışmaya yöneltecek. Çalışmanızın karşılığını alacağınız işler yapmak istiyorsunuz.
- OĞLAK: Yaşam kaliteniz yükseliyor. Farklı fikirler üreterek ilginç organizasyonların ortaya çıkacağı ve kendinizi destekleyen kişilerle bir arada olacağınız günlerin içindesiniz. Stresi kaldırıp bir kenara koymalısınız.
- KOVA: Dostlukların pekişeceği bir gün. Sizi iyi yönlendirecek enerjiler alacaksınız. Güçlü kişilerin desteğini hissedecek ve onlarla ilişkilerinizi olumlu tutmayı başaracaksınız. Duygularınıza katı kurallar getiriyorsunuz.
- BALIK: Bazı çevrelerin aranılan kişisi haline geleceksiniz. Finans gezegeninizin size vereceği destekle para konularında akıllıca davranacaksınız. Yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Bazılarınız çok pratik davranıyor.