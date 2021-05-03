Güne Başlarken | 3 Mayıs 2021

Sen uyurken neler oldu?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 tedavisi görürken hayatını kaybeden Cemal Küçükşahin'in ölüm raporuyla ilgili iddialara Twitter hesabından yanıt verdi. Bakan Koca, Küçükşahin'in ölüm raporunda iddianın aksine olması gerektiği gibi Covid-19 yazdığını belgesiyle gösterdi.

Antalya'da kıyıdan 10 metre uzakta bir erkek cesedi bulundu. Konyaaltı sahilinde saat 15.00 sıralarında yüzen, kısıtlamadan muaf bir kişi, kıyıdan yaklaşık 10 metre uzakta, deniz dibinde bir erkek cesedi görerek, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verdi. İhbar üzerine gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı balık adamlar, 3 metre derinlikteki cesede ulaştı. Kıyıya çıkarılan cesedin üzerinden, Ali Yılmaz adına kimlik çıktı. Savcının incelemesinin ardından ceset, morga kaldırıldı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Gençlerbirliği'ni 2-0 yendikleri mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu. Terim, ''Beşiktaş şampiyon olursa Beşiktaşlı dostlarımızı kucaklarız, tebrik ederiz, tüm teknik heyet futbolcular olarak dizilir alkışlarla uğurlarız.'' dedi.

Antalya’da, artan vaka sayılarına rağmen kural tanımayan eğlenceler hız kesmiyor. Bu kez de Manavgat´ta bir otelde çekilen korona partisi görüntüleri ’pes’ dedirtti.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, asıl mücadelenin 15 Temmuz ruhunu yaşatmak isteyenlerle, 15 Temmuz destanını görünmez kılmaya çalışanlar arasında olduğunu belirterek, "Görüyoruz ki mücadele devam ediyor" dedi.





Güne Dair Notlar

3 Mayıs günü saat 7.40'ta dolar 8, 29 TL euro ise 9, 97 TL.

ise Gram altın ise 472 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 16°C, 26°C Akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu Antalya, 21°C, 32°C Az bulutlu Ankara, 15°C, 29°C Yer yer çok bulutlu Trabzon, 13°C, 22°C Parçalı ve az bulutlu Diyarbakır, 14°C, 31°C Az bulutlu ve açık

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

Tuz, insan vücudu için temel bir ihtiyaç. Vücudumuz için tuz düşüklüğü zararlı ama fazlası da yüksek tansiyon ve böbrek hastalığı gibi sorunlara neden olabiliyor. Sağlıklı bir erişkin için günlük tuz tüketimi 4-6 gram arasında olmalı. Yüksek tansiyonu olanlarda ise bu oran 2 gramı aşmamalı. Günümüzde böbrek yetmezliğinin en sık ikinci sebebi yüksek tansiyondur. Tuzun fazla tüketimi yüksek tansiyona bağlı böbrek hastalığa yol açabiliyor. Yine fazla tuz tüketimi yüksek tansiyondan bağımsız biçimde de böbrek hastalığına neden olabiliyor. Fazla tuz tüketimi böbrekler için adeta zehir görevi görüyor. Özgür Gökmen Çelenk'in yazısı...

Günün kitabı

H. G. Wells- Zaman Makinesi

Victoria dönemi Londra’sında yaşayan bir bilim insanı zamanda yolculuk yapmak üzere icat ettiği makineyle geleceğin İngiltere’sini ziyaret eder. Sekiz Yüz İki Bin Yedi Yüz Bir yılında yaşadığı macerayı bir dost meclisinde anlatır. Geleceğin dünyası ayrıcalıklı insanların; güzel, narin ve tembel Eloi’ların rahat ve kaygısız bir yaşam sürdükleri bir yerdir. Ancak Zaman Gezgini bu macera sırasında çok geçmeden yeraltı dünyasına ait hortlaksı Morlock’ları da keşfetmiştir. Wells, Victoria dönemi İngiltere’sinde varsıllarla yoksullar arasında giderek büyüyen uçuruma yönelik keskin eleştirisinde, tarihin ve gelişmenin anlamını sorgular. Toplumsal adaletsizliğin sürüp gitmesi halinde yol açabileceği felaketlere dair uyarıda bulunur. 1895’te yayımlanan Zaman Makinesi, bilimkurgu edebiyatının köşe taşlarından biri olarak, kuşaklar boyu yazarları etkiledi. 21. yüzyılda yaklaşan çevre felaketlerine ve gezegenimizin yazgısına ilişkin kaygılara dair bir öngörü barındıran eskatolojik boyutuyla güncelliğini bugün de koruyor.





3 Mayıs günlük burç yorumları