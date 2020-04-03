Güne Başlarken | 3 Nisan 2020





Sen uyurken neler oldu?

Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık günlerdir herkesin beklediği müjdeyi verdi. Corona virüs tedavisinde şu anda bilimin elindeki en önemli silahlardan biri olan "pasif antikor" tedavisi için iyileşmiş hastalardan kan bağışı alımların 10 gün sonra başlanıyor.

Sağlık Bakanlığı, corona virüs nedeniyle son 24 saatte 79 kişinin daha yaşamını yitirdiğini, toplam can kaybının 356’ya ulaştığını bildirdi..

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgının devam ettiği günlerde sokak hayvanlarının unutulmaması gerektiğini belirterek, "Evimizin önüne bir kap su, bir kap mama bırakarak onları yalnız bırakmayalım" dedi.





Güne Dair Notlar

3 Nisan günü saat 8.20'de dolar 6,63 TL euro ise 7,19 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 5°C, 10°C Yağışların kuvvetli olması bekleniyor İzmir, 8°C, 16°C Akşam saatlerinde sağanak yağışlı Antalya, 12°C, 19°C Yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı Ankara, 5°C, 10°C Akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışlı Trabzon, 8°C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı Diyarbakır, 6°C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji

Güne nasıl sağlıklı başlanır?

Günün en önemli öğünü kahvaltı. Kahvaltıda farklı ve sağlıklı lezzetler deneyebilirsin. İşte iki farklı tarif:

Yumurtasız menemen

4 adet yeşil biber

1 adet kapya biber

2 adet domates

1 adet soğan (isteğe bağlı)

Sıvıyağ

Tuz

Yumurtasız menemen yapılışı

Bir tavaya sıvıyağ ekleyin ve üzerine ince ince doğranmış soğanları ekleyin. Pembeleşinceye kadar kavurun. Biberlerin çekirdeklerini ayıklayıp yemeklik doğrayınç Hem kapya biberi hemde yeşil biberi soğanların üzerine ekleyin ve yumuşayana kadar pişirin. Kabukları soyulan domatesleri küp küp doğrayın. Yumuşayan biberlerin üzerine ekleyin ve domatesler eriyene kadar pişirin. Üzerine tuz ve istediğiniz baharattan atıp servis edin.

Yumurta salatası

4 tane yumurta

1/2 limon suyu

2 çorba kaşığı zeytinyağı

1/2 çay kaşığı tuz

1/4 çay kaşığı karabiber

1/4 çay kaşığı pul biber

1 tane yeşil soğan

2 - 3 dal maydanoz

-3 - 4 yaprak taze nane

Yumurta salatası yapılışı

Yumurtaları katılaşana kadar haşlayın. Yeşillikleri yıkayıp doğrayın. Bir kaseye alıp içine yağı, limon suyu, tuz ve baharatları koyup karıştırın. İçine küp doğranmış yumurtayı koyup karıştırın. Bekletmeden servis yapın.

Akşam evde n'apsak?

Televizyonda ne var?: Arka Sokaklar (Kanal D), Payitaht Abdülhamid (TRT 1)

Dizi önerisi: 7 Numara

Kitap önerisi: Benim de Söyleyeceklerim Var - Umut Sarıkaya

Oyun önerisi: Watch Dogs

Günlük burç yorumları (3 Nisan 2020)

KOÇ: Duygularınızda yanılmıyorsunuz. Doğru zamanda doğru yerde olmanız aşkınızı daha da güçlü kılıyor. Kendinize güven duymanız yapacağınız işler konusunda çok başarılı olmanıza neden oluyor. Tereddütleriniz olmasın.

Duygularınızda yanılmıyorsunuz. Doğru zamanda doğru yerde olmanız aşkınızı daha da güçlü kılıyor. Kendinize güven duymanız yapacağınız işler konusunda çok başarılı olmanıza neden oluyor. Tereddütleriniz olmasın. BOĞA: İşinizle ilgili sorular kafanızı kurcalıyor. Her an iş problemleriyle boğuşmak sizi yoruyor. Ama sonuç istediğiniz gibi olunca keyfiniz hemen yerine geliyor. Bugün olaylara daha derin ve anlamlı bakmayı isteyeceksiniz.

İşinizle ilgili sorular kafanızı kurcalıyor. Her an iş problemleriyle boğuşmak sizi yoruyor. Ama sonuç istediğiniz gibi olunca keyfiniz hemen yerine geliyor. Bugün olaylara daha derin ve anlamlı bakmayı isteyeceksiniz. İKİZLER : Yaşadığınız çelişkiler kafanızın karışmasına neden oluyor. Geçmişe bakmaktan hoşlanmıyorsunuz. Geleceğe ait planlar yaparken o kadar hızlı karar değiştiriyorsunuz ki çevrenizi bile şaşırtıyorsunuz.

: Yaşadığınız çelişkiler kafanızın karışmasına neden oluyor. Geçmişe bakmaktan hoşlanmıyorsunuz. Geleceğe ait planlar yaparken o kadar hızlı karar değiştiriyorsunuz ki çevrenizi bile şaşırtıyorsunuz. YENGEÇ: Çevreyle ilişkilerinizin mükemmel oluşu moralinizin yerinde olmasını sağlıyor. İyi niyetli yaklaşımlarınız çalıştığınız iş yerinde takdir görüyor. Ayrıntılara çok önem verdiğiniz için her konuya uygun çözümler getireceksiniz.

Çevreyle ilişkilerinizin mükemmel oluşu moralinizin yerinde olmasını sağlıyor. İyi niyetli yaklaşımlarınız çalıştığınız iş yerinde takdir görüyor. Ayrıntılara çok önem verdiğiniz için her konuya uygun çözümler getireceksiniz. ASLAN: Partneriniz duygularınızı paylaştığı zaman gücünüz artıyor. Kalbi boş olanlara güzel günler görünüyor. Şanslı dönemlerden birini yaşıyorsunuz. Bugün özellikle hızlı düşünüp hızlı karar vermelisiniz.

Partneriniz duygularınızı paylaştığı zaman gücünüz artıyor. Kalbi boş olanlara güzel günler görünüyor. Şanslı dönemlerden birini yaşıyorsunuz. Bugün özellikle hızlı düşünüp hızlı karar vermelisiniz. BAŞAK : İsteklerinizde ısrarcı davranırsanız engellerle karşılaşabilirsiniz. Bugün daha yumuşak ve politik davranarak olayları istediğiniz yönde geliştirebilirsiniz. Çevreniz tarafından yanlış anlaşılıyorsunuz.

: İsteklerinizde ısrarcı davranırsanız engellerle karşılaşabilirsiniz. Bugün daha yumuşak ve politik davranarak olayları istediğiniz yönde geliştirebilirsiniz. Çevreniz tarafından yanlış anlaşılıyorsunuz. TERAZİ: Yalnızlık sizin tarzınız değil ama bugün kendinizle baş başa kalmaya ihtiyacınız var. Değişim içinde olan yapınız yüzünden çevrenizi şaşırtıyorsunuz. Hareketli tarzınıza ters olarak geleceğinize güvenle bakıyorsunuz.

Yalnızlık sizin tarzınız değil ama bugün kendinizle baş başa kalmaya ihtiyacınız var. Değişim içinde olan yapınız yüzünden çevrenizi şaşırtıyorsunuz. Hareketli tarzınıza ters olarak geleceğinize güvenle bakıyorsunuz. AKREP : Her türlü ilişkiler için yoğun bir gün. Arkadaşlarınızı aramak için çeşitli fırsatlar yaratacaksınız. Kendinize güvenmeniz çevreniz için de olumlu bir tablo oluşturuyor. Size gelen fırsatlara hayır dememelisiniz.

: Her türlü ilişkiler için yoğun bir gün. Arkadaşlarınızı aramak için çeşitli fırsatlar yaratacaksınız. Kendinize güvenmeniz çevreniz için de olumlu bir tablo oluşturuyor. Size gelen fırsatlara hayır dememelisiniz. YAY : Güçlü bir enerjiniz var ve her şeyi kendi bakış açınızla değerlendiriyorsunuz. Bugün, duygularınızı kontrol etmelisiniz. Ani gelişen şartların kaynağı olmak istemiyorsanız olaylara temkinli yaklaşın.

: Güçlü bir enerjiniz var ve her şeyi kendi bakış açınızla değerlendiriyorsunuz. Bugün, duygularınızı kontrol etmelisiniz. Ani gelişen şartların kaynağı olmak istemiyorsanız olaylara temkinli yaklaşın. OĞLAK: Beklentilerinizde önemli gelişmelerin gündeme gelmesiyle kafanız karışabilir. Bazı özel durumlar söz konusu. Bugün her şeyi çok çabuk kavrıyor, olaylara kesin çözümler getiriyorsunuz. Yaşam temponuz hızlanıyor.

Beklentilerinizde önemli gelişmelerin gündeme gelmesiyle kafanız karışabilir. Bazı özel durumlar söz konusu. Bugün her şeyi çok çabuk kavrıyor, olaylara kesin çözümler getiriyorsunuz. Yaşam temponuz hızlanıyor. KOVA: Yaşam standartlarınızı yüksek tutmayı başaramıyorsunuz. Dostlarınızla gücünüzü birleştirebilir ve kendinizi onların yanında mutlu hissedebilirsiniz. Mesleğinizde fikirlerinizle kendinizi ispat etmek istiyorsunuz.

Yaşam standartlarınızı yüksek tutmayı başaramıyorsunuz. Dostlarınızla gücünüzü birleştirebilir ve kendinizi onların yanında mutlu hissedebilirsiniz. Mesleğinizde fikirlerinizle kendinizi ispat etmek istiyorsunuz. BALIK: Birçok fikirden yola çıkarak mükemmel bir sentez yapacaksınız. Alışkanlıklarınız konusunda değişime hazır olun. Bugünkü kararlı davranışlarınızın faydasını daha sonra göreceksiniz. Sadece kendinizi düşünmeyin.

3 Nisan gününe damga vuran olaylar