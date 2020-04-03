Güne Başlarken | 3 Nisan 2020
Dünyada bugün itibarıyla 7 milyar 774 milyon 387 bin 244 insan var. Gezegenin yaş ortalaması ise şimdilik 30.9. Bakalım bu devasa dünyanın içerisindeki küçük çevremizde neler oluyor?
03 Nisan 2020, Cuma 07:59 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık günlerdir herkesin beklediği müjdeyi verdi. Corona virüs tedavisinde şu anda bilimin elindeki en önemli silahlardan biri olan "pasif antikor" tedavisi için iyileşmiş hastalardan kan bağışı alımların 10 gün sonra başlanıyor.
Sağlık Bakanlığı, corona virüs nedeniyle son 24 saatte 79 kişinin daha yaşamını yitirdiğini, toplam can kaybının 356’ya ulaştığını bildirdi..
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgının devam ettiği günlerde sokak hayvanlarının unutulmaması gerektiğini belirterek, "Evimizin önüne bir kap su, bir kap mama bırakarak onları yalnız bırakmayalım" dedi.
- 3 Nisan günü saat 8.20'de dolar 6,63 TL euro ise 7,19 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 5°C, 10°C Yağışların kuvvetli olması bekleniyor İzmir, 8°C, 16°C Akşam saatlerinde sağanak yağışlı Antalya, 12°C, 19°C Yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı Ankara, 5°C, 10°C Akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışlı Trabzon, 8°C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı Diyarbakır, 6°C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji
Güne nasıl sağlıklı başlanır?
Günün en önemli öğünü kahvaltı. Kahvaltıda farklı ve sağlıklı lezzetler deneyebilirsin. İşte iki farklı tarif:
Yumurtasız menemen
- 4 adet yeşil biber
- 1 adet kapya biber
- 2 adet domates
- 1 adet soğan (isteğe bağlı)
- Sıvıyağ
- Tuz
Yumurtasız menemen yapılışı
Bir tavaya sıvıyağ ekleyin ve üzerine ince ince doğranmış soğanları ekleyin. Pembeleşinceye kadar kavurun. Biberlerin çekirdeklerini ayıklayıp yemeklik doğrayınç Hem kapya biberi hemde yeşil biberi soğanların üzerine ekleyin ve yumuşayana kadar pişirin. Kabukları soyulan domatesleri küp küp doğrayın. Yumuşayan biberlerin üzerine ekleyin ve domatesler eriyene kadar pişirin. Üzerine tuz ve istediğiniz baharattan atıp servis edin.
Yumurta salatası
- 4 tane yumurta
- 1/2 limon suyu
- 2 çorba kaşığı zeytinyağı
- 1/2 çay kaşığı tuz
- 1/4 çay kaşığı karabiber
- 1/4 çay kaşığı pul biber
- 1 tane yeşil soğan
- 2 - 3 dal maydanoz
- -3 - 4 yaprak taze nane
Yumurta salatası yapılışı
Yumurtaları katılaşana kadar haşlayın. Yeşillikleri yıkayıp doğrayın. Bir kaseye alıp içine yağı, limon suyu, tuz ve baharatları koyup karıştırın. İçine küp doğranmış yumurtayı koyup karıştırın. Bekletmeden servis yapın.
Akşam evde n'apsak?
Televizyonda ne var?: Arka Sokaklar (Kanal D), Payitaht Abdülhamid (TRT 1)
Dizi önerisi: 7 Numara
Kitap önerisi: Benim de Söyleyeceklerim Var - Umut Sarıkaya
Oyun önerisi: Watch Dogs
Günlük burç yorumları (3 Nisan 2020)
- KOÇ: Duygularınızda yanılmıyorsunuz. Doğru zamanda doğru yerde olmanız aşkınızı daha da güçlü kılıyor. Kendinize güven duymanız yapacağınız işler konusunda çok başarılı olmanıza neden oluyor. Tereddütleriniz olmasın.
- BOĞA: İşinizle ilgili sorular kafanızı kurcalıyor. Her an iş problemleriyle boğuşmak sizi yoruyor. Ama sonuç istediğiniz gibi olunca keyfiniz hemen yerine geliyor. Bugün olaylara daha derin ve anlamlı bakmayı isteyeceksiniz.
- İKİZLER: Yaşadığınız çelişkiler kafanızın karışmasına neden oluyor. Geçmişe bakmaktan hoşlanmıyorsunuz. Geleceğe ait planlar yaparken o kadar hızlı karar değiştiriyorsunuz ki çevrenizi bile şaşırtıyorsunuz.
- YENGEÇ: Çevreyle ilişkilerinizin mükemmel oluşu moralinizin yerinde olmasını sağlıyor. İyi niyetli yaklaşımlarınız çalıştığınız iş yerinde takdir görüyor. Ayrıntılara çok önem verdiğiniz için her konuya uygun çözümler getireceksiniz.
- ASLAN: Partneriniz duygularınızı paylaştığı zaman gücünüz artıyor. Kalbi boş olanlara güzel günler görünüyor. Şanslı dönemlerden birini yaşıyorsunuz. Bugün özellikle hızlı düşünüp hızlı karar vermelisiniz.
- BAŞAK: İsteklerinizde ısrarcı davranırsanız engellerle karşılaşabilirsiniz. Bugün daha yumuşak ve politik davranarak olayları istediğiniz yönde geliştirebilirsiniz. Çevreniz tarafından yanlış anlaşılıyorsunuz.
- TERAZİ: Yalnızlık sizin tarzınız değil ama bugün kendinizle baş başa kalmaya ihtiyacınız var. Değişim içinde olan yapınız yüzünden çevrenizi şaşırtıyorsunuz. Hareketli tarzınıza ters olarak geleceğinize güvenle bakıyorsunuz.
- AKREP: Her türlü ilişkiler için yoğun bir gün. Arkadaşlarınızı aramak için çeşitli fırsatlar yaratacaksınız. Kendinize güvenmeniz çevreniz için de olumlu bir tablo oluşturuyor. Size gelen fırsatlara hayır dememelisiniz.
- YAY: Güçlü bir enerjiniz var ve her şeyi kendi bakış açınızla değerlendiriyorsunuz. Bugün, duygularınızı kontrol etmelisiniz. Ani gelişen şartların kaynağı olmak istemiyorsanız olaylara temkinli yaklaşın.
- OĞLAK: Beklentilerinizde önemli gelişmelerin gündeme gelmesiyle kafanız karışabilir. Bazı özel durumlar söz konusu. Bugün her şeyi çok çabuk kavrıyor, olaylara kesin çözümler getiriyorsunuz. Yaşam temponuz hızlanıyor.
- KOVA: Yaşam standartlarınızı yüksek tutmayı başaramıyorsunuz. Dostlarınızla gücünüzü birleştirebilir ve kendinizi onların yanında mutlu hissedebilirsiniz. Mesleğinizde fikirlerinizle kendinizi ispat etmek istiyorsunuz.
- BALIK: Birçok fikirden yola çıkarak mükemmel bir sentez yapacaksınız. Alışkanlıklarınız konusunda değişime hazır olun. Bugünkü kararlı davranışlarınızın faydasını daha sonra göreceksiniz. Sadece kendinizi düşünmeyin.
3 Nisan gününe damga vuran olaylar
- İstanbul'da düzenlenen "Yerli Malı Kullanma ve Koruma" toplantısında gençlik yerli malı kullanmaya yemin etti. 1929
- Türk kadınlarına belediye seçimlerinde seçme ve seçilme hakkı tanıyan yeni Belediyeler Kanunu kabul edildi. 1930
- Polis, tek tek evleri dolaşarak, halktan soyadı almakta acele edilmesini istedi. 1936
- 12 ülke Washington'da Kuzey Atlantik Antlaşma Örgütü'nü yani NATO'yu kuran anlaşmayı imzaladı. 1949
- Çanakkale açıklarında bir gemiyle çarpışan Dumlupınar denizaltısı battı. "Dumlupınar faciası" adıyla anılan kazada 81 denizci öldü. 1953
- Adana'da, Devlet Havayollarına ait uçak düştü, 25 kişi öldü. Kazada arkeolog, felsefeci ve siyaset adamı Remzi Oğuz Arık da 55 yaşında iken yaşamını yitirdi. 1954
- 3 bin nükleer karşıtı protestocu 43 yıl önce bugün Londra'dan Atom Silahları Araştırma Kuruluşu'na doğru yürüyüşe başladı. 1958
- Başbakan Süleyman Demirel, "Türkiye'de Amerikan üssü yoktur, tesisi vardır" dedi. 1966
- Amerikalı sivil haklar savunucusu Martin Luther King öldürüldü. 1968
- 23 yaşındaki Sovyetler Birliği yurttaşı Anatoli Karpov, Dünya Satranç Şampiyonu oldu. 1975
- TRT, Eurovizyon Şarkı Yarışmasında Yunan şarkıcının gösterimini sansürledi. Şarkıcı sahneye çıktığında TRT yayını kesti, "Memleketim " şarkısını çalmaya başladı. 1976
- Türk Milli Futbol Takımı Macaristan'la 28 yıl sonra maç yaptı: Türkiye 6-0 yenildi. 1984
- Özel üniversitelere şartlı izin çıktı. 1991
- Rusya'daki havuzundan ikinci kez kaçan beyaz balina, Karadenizlilerin verdiği adıyla "Aydın", 4 Nisan 1993 tarihinde Akçakoca açıklarında görüldü. 1993