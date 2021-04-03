Güne Başlarken | 3 Nisan 2021

Sen uyurken neler oldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladığı atama kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre; Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe görevden alınarak yerine Doç. Dr. Tolga Tolunay atandı.

Şişli’de, Mustafa D. ev almak üzere çantasında taşıdığı 300 bin liranın 100 bin lirasını yere düşürdü. Arakasından gelen bir kişi de düşen poşetteki parayı alarak kayıplara karıştı. Olay anları güvenlik kamerasına yansırken, polis şüpheliyi evinde para ile birlikte yakaladı.

Aydın’ın Kuyucak İlçe Kaymakamı Yılmaz Kurt, Didim’in Akbük Mahallesi’nde, otomobilinde ölü bulundu. Kaymakam Kurt’un, yapılan ilk incelemede başına dayadığı tabancayı ateşleyerek yaşamına son verdiği öğrenildi.

İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada, düzenlenecek olan "N Kolay Maratonu" nedeniyle pazar günü bazı yolların belirli saatlerde trafiğe kapatılacağı duyuruldu. Alternatif yollar

İçişleri Bakanlığı’nın terörden arananlar listesinde Gri kategoride yer alan DEAŞ’lı kadın terörist H.T.O., Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesi sınır hattında yakalandı.

Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar bekleniyor.

Güne Dair Notlar

3 Nisan günü saat 7.40'ta dolar 8,17 TL euro ise 9,60 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı. 8°C, 16°C Antalya, Parçalı, yer yer çok bulutlu. 11°C, 19°C Ankara, Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı. 3°C, 14°C Trabzon, Çok bulutlu, sabah saatlerinde iç kesimleri, öğle saatlerinden sonra il geneli yağmur ve sağanak yağışlı. 8°C, 13°C Diyarbakır, Parçalı ve çok bulutlu. 5°C, 17°C

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

COVID-19 ile tüm dünyada, uzaktan çalışma yeni normal haline geleli bir yılı aşkın zaman geçti. Herkes bu yeni durumda farklı zorluklar, kolaylıklar, deneyimler yaşadı. Harvard Business School Online (HBS Online) tarafından yapılan anket, çevrimiçi, uzaktan çalışmanın etkilerine dair ilginç sonuçlar yansıtan bir rapor yayınladı. İşte o araştırmadan dikkat çekici çıkarımlar... Ufuk Tarhan'ın yazısı...

Günün kitabı

Veba Geceleri / Orhan Pamuk

Orhan Pamuk’un üzerinde 5 yıldır çalıştığı Veba Geceleri, 1901 yılında 3. Veba Pandemisi döneminde Osmanlı’nın 29. Vilayeti Minger adasında geçiyor. Hem sürükleyici bir siyaset ve aşk romanı hem de Pamuk’un salgın, karantina, devlet ve birey konularını bir masal havasıyla tartıştığı bu tarihi roman, konusuyla yaşadığımız günlere de ışık düşürüyor.

3 Nisan günlük burç yorumları

KOÇ: İnandırma kabiliyetiniz artıyor. Karşıt fikirde olan kişilere sabır ve güç göstermeniz çok önemli. Sizi aşan durumlarda bile olaylara çok çabuk hakim olmanız çevrenizde fark yaratıyor ve farkındasınız.

BOĞA: İmkansız gibi gelen düşüncelerin çok da önemli olmadığını görmek sizi farklı bir sorgulamaya itecek. Aile bağlarının önemli olduğunu hissedeceksiniz. Bu konuda kendinizi daha rahat ifade edebileceksiniz.

İKİZLER: Enerjinin yüksekliği motivasyonunuzu artırıyor. Aile büyüklerinizin tavsiyelerine karşı çıkarken kendi düşüncelerinizi uygulama konusunda ısrarcı olacaksınız. Enerjik ve yaşam zevkiyle dolusunuz.

YENGEÇ: Kinci yönünüz ortaya çıkabilir. Geçmişte yapılan yanlış bir davranış içinizdeki öfkeyi tetikleyebilir. İntikam duyguları içinde karşınızdaki kişiye politik ve iğneleyici bir şekilde dersiniz vermek isteyebilirsiniz.

ASLAN: Mal varlığınızı artıracak isteklerinizi yerine getirmek isteyeceksiniz. İsteklerinizi başarma konusunda kararlısınız. İş arkadaşlarınıza zaman ayırmalı, sizden beklentilerine karşı ilgili olmalısınız.

BAŞAK: Sizi meşgul edecek ve masrafa neden olacak o kadar çok şey buluyorsunuz ki, sizi takip etmek bu dönem zorlaşacak. Bugün özellikle farklı düşünüyor, farklı hareket ediyor ama duruma hakim oluyorsunuz.

TERAZİ: Şimdiye kadar kişiliğinizi öne çıkaracak işler denemediniz. Artık cesur kararlar vermenin zamanı geldiğini hissedeceksiniz. Bugün yapmanız gereken işlerinizi bir an önce toparlamalısınız.

AKREP: Kendinize güveniyor ve başlattığınız işlerde kararlı adımlar atıyorsunuz. Paylaşımcı yapınızdan dolayı çevrenizdekilerin fikirlerinizden yararlanmaları söz konusu. Verdiğiniz sözleri yerine getireceksiniz.

YAY: Popüler ilişkileri tercih ediyorsunuz. Dostluklarınızın pekişeceği ama arkadaşlıkların iş ilişkilerine döneceği bir dönem. İletişim kurabileceğiniz, saatlerce konuşabileceğiniz bir dostluğa ihtiyaç duyacaksınız.

OĞLAK: Kafaca anlaştığınız kişilerin, daha sonra yaşantınızda farklı bir boyuta geçme ihtimali sizi endişelendirmesin. En azından bazı şeyleri deneyin. Duygusal anlamda taleplerinizin çok olduğu günlerdesiniz.

KOVA: Yaratıcılığınızı ve çekim gücünüzü en iyi şekilde yakın ilişkilerinizde rahatça göstereceksiniz. İş konusunda hedeflerinizi hırs ve coşkuyla takip edeceksiniz. Eski fırsatlar yeniden ayağınıza gelecek.

BALIK: İş başarınızla ortaklıklar paralel ilerliyor. İşinizde yükselmek istiyorsanız doğru insanlarla birlikte olacaksınız. Çevreniz kazançlarınızı artırma konusunda size yardımcı olacak. Bazı sürprizlere hazırlıklı olun.