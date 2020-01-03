Güne Başlarken | 3 Ocak 2020

Bankalararası piyasada 3 Ocak 2020 günü saat 08.05’te dolar 5,96 TL’den işlem görürken, euro ise 6,66 TL civarında seyrediyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları şöyle:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, İstanbul, Karaman ve Niğde çevreleri ile Balıkesir’in kuzey, Antalya’nın batı ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, Mersin, Adana ve Hatay kıyılarında kuvvetli (21-50 kg/m²) olacağı tahmin ediliyor.

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu -2°C, 5°C

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu 4°C, 9°C

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 5°C, 12°C

Adana: Çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerde kuvvetli olması bekleniyor. 7°C, 12°C

Antalya: Öğle saatlerinde batı ilçeleri sağanak yağışlı 8°C, 16°C

Samsun: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 5°C, 9°C

Trabzon: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 6°C, 10°C

Erzurum: Öğle saatlerinden sonra kar yağışlı -9°C, -1°C

Diyarbakır: Çok bulutlu ve yağmurlu -1°C, 5°C

Günün POSTA şiiri

Günün POSTA şiiri, Bursa'da yaşayan emekli öğretmen Hüseyin Demirci'den.

3 Ocak 2020 günlük burç yorumları ise şu şekilde:

KOÇ: Bugün inandırma kabiliyetiniz artıyor. Karşıt fikirde olan kişilere sabır ve güç göstermeniz çok önemli. Sizi aşan durumlarda bile olaylara çok çabuk hakim olabilmeniz çevrenizde fark yaratıyor ve farkındasınız.

BOĞA: İmkansız gibi görünen düşüncelerin çok önemli olmadığını görmek sizi farklı bir sorgulamaya itecektir. Aile bağlarının ve bireylerin önemli olduğunu hissedeceksiniz. Bu konuda kendinizi daha rahat ifade edebileceksiniz.

İKİZLER: Yaşam enerjinizin yüksek olması motivasyonunuzu artırıyor. Aile büyüklerinizin tavsiyelerine karşı çıkarken kendi düşüncelerinizi hayata geçirmek için ısrarcı olacaksınız. Enerjik ve yaşam zevkiyle dolusunuz.

YENGEÇ: Kinci tarafınız bugün yeniden ortaya çıkabilir. Geçmişte yapılan yanlış bir davranış içinizdeki öfkeyi tetikleyebilir. İntikam duyguları içinde karşınızdaki kişiye iğneleyici bir şekilde dersini vermek isteyebilirsiniz.

ASLAN: Mal varlığınız artıracak radikal istekleri yerine getirmek isteyebilirsiniz. İsteklerinizi başarma konusunda epey kararlısınız. Partnerinize daha çok zaman ayırmalı ve onun sizden beklentilerine karşı ilgili olmalısınız.

BAŞAK: Sizi meşgul edecek ve masraf yapmanıza neden olacak o kadar çok şey buluyorsunuz ki bazen sizi takip etmek zorlaşıyor. Bugün özellikle farklı düşünüyor, farklı hareket ediyor ama duruma hakim oluyorsunuz.

TERAZİ: Şimdiye kadar kişiliğinizi ön plana çıkaracak işler denemediniz. Artık cesur kararlar vermenin zamanının geldiğini hissedeceksiniz. Bugün yapmanız gereken işlerinizi bir an önce toparlamalısınız.

AKREP: Kendinize güveniyor ve başlattığınız işler konusunda kararlı adımlar atıyorsunuz. Paylaşımcı yapınızdan dolayı çevrenizdekilerin fikirlerinizden yararlanmaları söz konusu. Verdiğiniz sözleri yerine getireceksiniz.

YAY: Çok iyi anlaştığınız kişilerin daha sonra yaşantınızda farklı bir boyuta geçme ihtimali olması sizi endişelendirmesin. En azından bazı şeyleri denemelisiniz. Duygusal anlamda taleplerinizin çok yüksek olduğu bir gün olacak.

OĞLAK: Maddi konularda yaratıcılığınız kullanmak için gücünüze ihtiyacınız var. Kendinize olan güveniniz sizi bazen çok cüretkar yapıyor. Mantıklı olan yanınız ağır basıyor ve gereken adımı dikkatli şekilde atıyorsunuz.

KOVA: Yaratıcılık mekanizmanızı ve manyetik çekim gücünüzü en iyi şekilde yakın ilişkilerinizde rahatça görebilirsiniz. İş konusunda hedeflerinizi hırs ve coşkuyla takip edeceksiniz. Eski fırsatlar yeniden ayağınıza gelecek.

BALIK: İş hayatınızla ortaklıklar paralel ilerliyor. İşinizde yükselmek istiyorsanız doğru insanlarla birlikte olmalısınız. Sosyal çevre maddi kazançlarınızı artırma konusunda size yardımcı olacak. Bazı sürprizlere hazırlıklı olun.

Günün Haydar Dümen sorusu

Dr. Haydar Dümen, cinsellikle ilgili sorularınızı yanıtlıyor. İşte günün sorusu:

Temizlik için doğal zeytinyağını vajinaya enjekte edip yarım saat ayakları havaya kaldırmak gerekiyormuş. Böylece vajina temizlenip bakterilerden arınıyormuş. İki, üç ayda bir yapmak iyi olurmuş. Acaba aslı var mı?

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Bugün:

Martin Luther, Roma Katolik Kilisesi tarafından aforoz edildi. 1521

Divan şairi Şeyh Galip öldü. 1876

Mersin düşman işgalinden kurtuldu. 1922

Mustafa Kemal Paşa yılında bugün Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti'ne ilk üye olarak kaydedildi. 1930

Türkiye Japonya ile her türlü ilişkisini kesti. 1945

Erzurum ve Hasankale'de deprem oldu; 69 kişi öldü, 299 kişi yaralı. 1952

Bütçe komisyonunda liselere de din dersi konulması istendi. 1957

Amerika Birleşik Devletleri Küba ile ilişkilerini kesti. 1961

Petrol Kanunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. 1973

Diyarbakır'da 7 katlı, 28 daireli bir apartman çöktü, enkaz altından 83 ceset çıkarıldı. 1983

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) hisse senetleri alım satımı başladı. 1986

Türkiye'de yüzbinlerce işçi 1 günlük işe gitmeme eylemi yaptı. Devlet Güvenlik Mahkemeleri (DGM) eylem için soruşturma başlattı. 1991

Demokratik Kitle Partisi kuruldu. Partinin genel başkanlığına Şerafettin Elçi seçildi. 1997

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kadınların ''streç, kot ve benzeri'' dışında pantolonları giyebilmelerine olanak tanındı. (Kadın memurlar 7 Aralık 2001'de pantolon giyebilmek için ülke genelinde eylemler yapmıştı.) 2002

Ne yapsak?