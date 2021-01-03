Güne Başlarken | 3 Ocak 2021

Sen uyurken neler oldu?





Güne Dair Notlar

1 Ocak günü saat 7.40'ta dolar 7,43 TL euro ise 9, 07 TL.

ise Gram altın 452 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Parçalı ve çok bulutlu. 7°C, 15°C Antalya, Parçalı bulutlu. 11°C, 20°C Ankara, Parçalı ve az bulutlu. 1°C, 14°C Trabzon, Parçalı çok bulutlu, zamanla az bulutlu. 8°C, 14°C Diyarbakır, Parçalı çok bulutlu, zamanla az bulutlu ve açık. 0°C, 13°C

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı





Günün kitabı

3 Ocak günlük burç yorumları

KOÇ: İlişkilerinizde yaşadığınız sorunları özel hayatınıza yansıtmamalısınız. Bugün, kendinize yakın hissettiğiniz kişilerin etkisinde kalabilirsiniz. Partneriniz üzerinde güç kanıtlama yoluna girerseniz tepki alırsınız.

BOĞA: Kuracağınız sağlam dostlukların yararını ileride göreceksiniz. Çevrenizde uç noktalarda düşünen kişiler var ve sizin için faydalı işler yapabilirler. Bugün yenilikler konusunda esnek davranmalısınız.

İKİZLER: Parayı seviyor ve zevkleriniz için fazla harcama yapıyorsunuz. Bugün, geçmişinizi sorgulamak zorunda kalabilirsiniz. Aklınıza gelen ilginç düşünceler için fazla beklemeyin. Yaşamı hızlı yakalamak zorundasınız.

YENGEÇ: İçinizdeki çılgınlıkları saklamak için karışıklık yaşıyorsunuz. Kafanızdan birçok delilik geçiyor. Zaman kavramını unutmak sizin tarzınız değil. Bugün her zamankinden farklı bir kişilik içinde olacaksınız.

ASLAN: Düşünce bazında kalacak konular için taviz vermek istemiyorsunuz. Duygusal konularda derin olacağınız bugünde, geniş kapsamlı olaylar için biraz daha beklemelisiniz. Gün içinde motivasyonunuz güçleniyor.

BAŞAK: Duygusal ilişkilerinizde iyi niyetli yaklaşımlarınız parteriniz tarafından yanlış anlaşılabilir. Onu ikna etme konusunda başarılı olacağınız bir gün. Bağlantı içinde olacağınız kişilere karşı cana yakın tavırlar içindesiniz.

TERAZİ: Hızlı düşünecek ve bunu karşı tarafa aktarırken olumlu düşünceler içinde olacaksınız. Yaratıcılığınız konusunda zorluk çekmiyorsunuz. Bugün her zamanki çekimser tavırlarınızı hızlı bir şekilde aşıyorsunuz.

AKREP: Her anlamda güçlü bir tablo çizmeniz pek çok konuyu olumlu şekilde etkiliyor. Seçimleriniz konusunda yapacağınız tercihler için yardım almak istemiyorsunuz. Maddi konularla ilgili yeni fikirlere açıksınız.

YAY: Geniş seçim yelpazesi olan biri olarak çevrenize karşı negatifsiniz. İsteklerinizi kabul ettirme konusunda ısrarcısınız. Partnerinizi istediğiniz gibi yönlendireceksiniz. Düşünceleriniz ilginç gelebilir.

OĞLAK: Duygusal ilişkilerinizde çok fazla derin düşündüğünüz için olayları istemediğiniz boyutlara taşıyor sonra da zor dönüşler yaşıyorsunuz. Bugün, bu konuda kendinizi savunmanız gereken noktada pasif kalabilirsiniz.

KOVA: Duygusal ilişkilerinizi yargılamaktan vazgeçmelisiniz. Yaşadığınız her olayı farklı boyutlara taşıyor ve sonunda üzülen siz oluyorsunuz. Özgürlük duygularınız yoğun olsa bile sürekli bir yerlere ait olma isteği içindesiniz.

BALIK: Yaşamı akışı içinde değerlendirmeyi öğrenmelisiniz. Duygusal yönünüz ve alışkanlıklarınıza bağlı olmanız çevrenizi algılama konusunda zorluklar yaşamanıza neden olacak. Bugün muhalif tavırlar içine girmeyin.