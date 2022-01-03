Güne Başlarken | 3 Ocak 2022

Sen uyurken neler oldu?

İstanbul Fatih'te 5 katlı otelde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Otelde mahsur kalan 10 kişinin bir kısmı kendi imkanlarıyla çıkarken bir kısmını ise itfaiye ekipleri kurtardı. Dumandan etkilenenlere ambulanslarda müdahale edilirken yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın sırasında otelin pencere ve yangın merdiveninden dışarı çıkanlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İzmir Bayraklı'da bir aracın içerisinde ağzı ve yüzü bezle kapatılmış bir erkek cesedi bulundu. Olayda iki şüphelinin aracı sokak ortasında terk edip kaçtığı tespit edildi.

Antalya’da manzara izlemek için gittikleri Boğaçayı kıyısında toprak kayması sonucu açık kasa kamyonetleriyle suya düşüp mahsur kalan biri kadın 3 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk görevine iade edilmesinden yaklaşık 2 ay sonra istifa ettiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı Bakan Müşaviri Burak Gültekin, yaptığı açıklamada "Sadece terör örgütleriyle değil kirli medya örgütleriyle mücadele, azim ve kararlılıkla devam ettirilecektir" dedi.

Elazığ’da buzlanma nedeniyle meydana gelen 5 farklı trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Güne Dair Notlar

3 Ocak günü saat x'te dolar 13,51 TL, euro ise 15,21 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 6°C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu Antalya, 9°C, 18°C Parçalı ve az bulutlu Ankara, -3°C, 7°C Parçalı ve çok bulutlu Trabzon, 6°C, 9°C Aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu Diyarbakır, -1°C, 7°C Yüksekleri karla karışık yağmurlu

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Akşam TV'de ne var?

Kanal D: 20.00 Sinema: Hızlı ve Öfkeli 7, STAR TV: 20.00 Sinema: Kocan Kadar Konuş, FOX: 20.00 Sinema: Osman Pazarlama

SHOW TV: 20.00 Sinema: Apex: Ölüm Adası

3 Ocak günlük burç yorumları

KOÇ: Üst düzeyde kişilerle görüşmeleriniz olacak ve fikirlerinizi karşı tarafa kabul ettireceksiniz. Aile içinde anlaşmazlık konusu olan, aslında kolaylıkla halledilebilecek sorunu detaylar ile konuşacaksınız.

BOĞA: Duygusal ilişkilerinize rest çekseniz bile aşktan kopmanız kolay değil. Sadece keyifli günler geçirirken bu ilişkinizden çok şey beklememelisiniz. Alışkanlıklarınız konusunda dikkatli olmalısınız.

İKİZLER: Bu dönem maddi konularda imkanlarınız daha da artıyor. Organizasyonlardan küçük paralar kazanabilirsiniz. Çok istediğiniz ve kafanızda şekillendirdiğiniz uzun vadeli isteklerinizi gözden geçirin.

YENGEÇ: Ortaklarınızla birlikte, riskli kararlara imza atabilirsiniz. Ani heyecanlara kapıldığınız zaman bir sonraki adımınızda yanılgıya düşebiliyorsunuz. Bugün, iddiacı yapınızla çevreyle çelişkilisiniz.

ASLAN: Çevrenizdekilerin fikirlerinden yaralanmak istediğiniz bir gün. Değişik düşüncelerden yola çıkarak sonuca yaklaştığınızı görmekten mutlu olacaksınız. Koşullarınızı yeniden yapılandırmalısınız.

BAŞAK: Maddi konuların üstesinden gelebilmek için planlara ihtiyacınız var. Harcamalarınıza belli bir disiplin getirmeli ve karşınıza çıkan fırsatlardan faydalanmalısınız. Çevreyle birlikte hareket etmelisiniz.

TERAZİ: Ailenizin istekleri karşısında bocalayabilirsiniz. Arkadaşlarınızın kalbini kıracak konuşmalar yapmamalısınız. Enerjinizin üstünde hareket ettiğiniz zaman asabi tavırlar sergiliyorsunuz.

AKREP: Bugün yalnızlık duygunuz çok güçlü ve olaylara duygusal yaklaşıyorsunuz. Anlaşılmadığınızı sanıp arkadaşlarınızın kalbini kırabilirsiniz. Uzun süredir tanıştığınız biriyle duygusal anlar yaşayabilirsiniz.

YAY: İş yaşantınızla ilgili pürüzler olabilir. Bulunduğunuz ortamlarda hoşnutsuz durumlar söz konusu. İşinizde gerekli sorumluluk duygusuna sahip olmanıza rağmen zaman zaman zorluk yaşıyorsunuz.

OĞLAK: Hırslarınızın sizi esir almasına izin vermediğinizde kendinizi huzurlu ve rahat hissediyorsunuz. Bugün, mesleki anlamda başarınızı ön plana çıkarmak isteyebilirsiniz. Gücünüzün farkındasınız.

KOVA: Bugün yalnız kalma ihtiyacı içindesiniz. Daha dingin düşünmelisiniz. Özgüveninizin yüksek olduğu bir gün. Dostlarınızın desteği sayesinde yapmayı planladığınız aktiviteleri yaşama geçirebilirsiniz.

BALIK: Bugün partnerinizin duygusal yaklaşımları kafanızı karıştırabilir. Aranızda sorun haline gelen güven konularını tekrar konuşmalısınız. Fikirlerine önem verdiğinizi ona hissettirip onayını almalısınız.