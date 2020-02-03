Güne Başlarken | 3 Şubat 2020

Bankalararası piyasada 3 Şubat günü saat 07.17’de dolar 5,73 TL’den işlem görürken, euro ise 6,1 TL civarında seyrediyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıklar şöyle:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Antalya çevreleri ile Çanakkale’nin güney ilçeleri ve Balıkesir’in batı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde 1 ila 3 derece artacağı, iç ve batı bölgelerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Ankara: Zamanla parçalı ve çok bulutlu 2°C, 12°C

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 9°C, 15°C

İzmir: Hafif sağanak yağışlı 11°C, 18°C

Adana: Parçalı bulutlu 3°C, 17°C

Antalya: Sabah saatlerinden itibaren hafif sağanak yağışlı 11°C, 17°C

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 11°C, 18°C

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 9°C, 16°C

Erzurum: Parçalı bulutlu -9°C, 2°C

Diyarbakır: Parçalı bulutlu -3°C, 9°C

3 Şubat 2020 günlük burç yorumları ise şu şekilde:

KOÇ: Tanışacağınız kişilerin çevreleri sizin için önemli, unutmayın. Sosyal statünüzü geliştirecek arkadaşlarla bir arada olurken sezgisel yeteneklerinizi kullanacaksınız. Kendi değerlerinizin farkındasınız.

BOĞA: Entelektüel ve sosyalleşmeyi seven kişilerden etkileneceksiniz. Felsefi konuşmalar sizin için önemli. Aşka bağlı yolculuklar yapabilirsiniz. Eğlenceli ortamlarda beğeneceğiniz kişilerle birliktelik şansınız mevcut.

İKİZLER: Sanatsal ortamlarda aniden doğan aşklar yaşayabilirsiniz. İş yerinde aniden aşk kıvılcımları olabilir. Ev ve ailenizi sevmenize rağmen çalışma yaşamınız çok daha ön planda olacak. Bu dönem seçimlerinizi doğru yapmalısınız.

YENGEÇ: Bu dönem bazı aşklar yarım kalacak. Sevdiğiniz kişiye yüklediğiniz duygusal gereksinim onu çok fazla etkileyecektir. Risk alma konusunda çekimser davranabilirsiniz. Akşam saatlerinde sert çıkışlardan uzak kalmalısınız.

ASLAN: Karşı cinse istemeseniz de kayıtsız kalamayacaksınız. İş konusunda iletişime önem vermek zorundasınız. Küçük yazışmalar ve seminerler sayesinde kendinizi göstereceksiniz. Enerjinizin yüksek olduğu bir gün.

BAŞAK: Bazılarınız kardeşlerle ve yakın bağ içinde olacakları kişilerle ortak çalışmaya girecekler ve kârlı çıkacaklar. Gücünüzü çevre faktörlerden alacak işler içinde olacaksınız. Önemli kararlar arifesindesiniz.

TERAZİ: Kişilerin olaylar karşısında gösterdikleri tavır ve kavramlar sizin için önemli. Bu nedenle iş çevrenizde kararsız ortalıkta dolaşan arkadaşlarınızı eleştiriyorsunuz. Aleyhinizdeki söylentilere hazırlıklı olun.

AKREP: Hissederek gerçekleştirmek istediğiniz düşüncelerinize karşı oluşabilecek hiçbir karşıt düşünce sizi etkilemeyecek. Arkadaş toplantılarında entelektüel yönünüzle ilgi topluyorsunuz. Her olaya karşı dikkatli olun.

YAY: Aşırı alıngan ve ben merkezci olduğunuz bir gün. Her dediğiniz olsun istiyorsunuz ama olaylar farklı olabilir. Öfkeli davranışlardan uzak kalmalısınız. Partnerinizle aranızdaki mesafeyi korumaya çalışın.

OĞLAK: Özgürlüğünüzü maddi güven ortamından alacağınız destekle sağlamlaştıracaksınız. Aynı fikirlere sahip olduğunuz ve size finans desteği sağlayacak kişilerle beraber olacaksınız. Bu dönem alınganlığınız artacak.

KOVA: Aşk ilişkilerinizde fazla seçici ve mükemmeliyetçi olacaksınız. Bugün tenkit edilmekten nefret ettiğiniz bir gerçek. Üstelik ailenizden gelecek eleştiriler canınızın daha çok sıkılmasına neden olacak.

BALIK: Önemli bir iş anlaşması yapmak istiyorsanız size güzel bir fırsat doğuyor. Bugün kendinizi denetleme gereği duyacaksınız. Bulunduğunuz konumu farklı platformlara taşımayı amaçlıyorsunuz.

Bugün;

İlk tiyatro yazarlarımızdan Ali Bey öldü. Moliere'den uyarladığı ''Ayyar Hamza'' (1871) ünlü oyunlarındandı. 1899

Hutbe, İstanbul'da Türkçe okunmaya başlandı. 1928

Türk- Fransız Dostluk Antlaşması imzalandı. 1930

Ankara İstanbul arasında ilk deneme uçuşu yapıldı. 1933

İzmir açıklarında Amerikan Hawel Lykes şilebiyle çarpışan ''İzmir'' yolcu gemisi battı. 244 yolcusu bulunan gemide, 4'ü yolcu 5 kişi öldü. 1957

Amerika Birleşik Devletleri Küba mallarına ambargo koydu. 1962

Sovyet uzay aracı Luna-9 Ay'a indi, televizyon görüntüleri yolladı. 1966

Kıbrıs Türk Havayolları, Türkiye-Kıbrıs seferlerini başlattı. 1975

Sağlık Bakanlığı'na bağlı tüm hastane ve doğumevlerinde kürtaja izin verildi. 1984

Afyon'da merkez üssü Sultandağı olan 6 büyüklüğündeki depremde 43 kişi öldü, 318 kişi yaralandı. 2002

Mısır feribotu El Salam 98 Kızıldeniz'de battı 1000 kişi öldü. 2006

Ne yapsak?