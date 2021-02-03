Güne Başlarken | 3 Şubat 2021

Sen uyurken neler oldu?

Meteoroloji'den yapılan uyarıda, "Şiddetli yağış uyarımız doğrultusunda, İzmir’de etkili olan yağışlı sistem il genelinde 40-125 kg/m2 arasında yağış bırakarak, sel ve su baskınları yaşanmasına neden olmuştur. Yağışların İzmir’de ve Aydın’ın kuzeybatı kıyılarında aralıklarla ve yer yer kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında, Hozat ilçesinde çatışma çıktığı ve bir askerin şehit olduğu yönünde yapılan paylaşımların gerçeği yansıtmadığı duyuruldu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Köylere sık sık yaptığım ziyaretlerde yavrularımın benden tek isteği, okullarının açılmasıydı. İsteklerini yerine getirmek ve gülümsemelerine şahit olmanın mutluluğu paha biçilmez." ifadesini kullandı.

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Medipol Başakşehir'i 3-0 yendi.

Juventus, geriye düştüğü maçta Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'nun golleriyle Inter'i 2-1 mağlup etti.

Güne Dair Notlar

3 Şubat günü saat 7.40'ta dolar 7, 20 TL euro ise 8, 67 TL.

ise Gram altın 425 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 10°C, 14°C Akşam ve gece saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı Antalya, 13°C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu Ankara, 3°C, 15°C Parçalı bulutlu Trabzon, 10°C, 18°C Parçalı ve az bulutlu Diyarbakır, 2°C, 11°C Öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

AK Parti ortaya attı, MHP destekledi. İktidar çoğunluğunu oluşturan bu iki partinin Meclis’teki sandalye sayısı, yeni bir anayasa yapmak için yeterli değil. Ancak anayasa değişikliğini referanduma götürebilecek sayıları var. Peki MHP-AK Parti işbirliğiyle nasıl bir anayasa değişikliği olabilir, biraz buna kafa yoralım… Oral Çalışlar'ın köşe yazısı...

Günün kitabı

Ahmet Hamdi Tanpınar- Saatleri Ayarlama Enstitüsü





Ahmet Hamdi Tanpınar'ın şiiri sembolist bir ifade üzerine kurulmuştur. Aynı anlatım tarzı romanlarına da zaman zaman sirayet eder. Ancak muhteva açısından metafizik eğilimleri ile estetik endişelerini şiire ayırdığı halde, sosyal temalar için nesri seçmiştir. Romanları, zengin hayat hikayesinden taşarak Türkiye meselelerine kendine has yorumlar getirir.

3 Şubat günlük burç yorumları