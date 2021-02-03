Güne Başlarken | 3 Şubat 2021
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
03 Şubat 2021, Çarşamba 07:23 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
- Meteoroloji'den yapılan uyarıda, "Şiddetli yağış uyarımız doğrultusunda, İzmir’de etkili olan yağışlı sistem il genelinde 40-125 kg/m2 arasında yağış bırakarak, sel ve su baskınları yaşanmasına neden olmuştur. Yağışların İzmir’de ve Aydın’ın kuzeybatı kıyılarında aralıklarla ve yer yer kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." ifadeleri kullanıldı.
- Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında, Hozat ilçesinde çatışma çıktığı ve bir askerin şehit olduğu yönünde yapılan paylaşımların gerçeği yansıtmadığı duyuruldu.
- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Köylere sık sık yaptığım ziyaretlerde yavrularımın benden tek isteği, okullarının açılmasıydı. İsteklerini yerine getirmek ve gülümsemelerine şahit olmanın mutluluğu paha biçilmez." ifadesini kullandı.
- Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Medipol Başakşehir'i 3-0 yendi.
- Juventus, geriye düştüğü maçta Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'nun golleriyle Inter'i 2-1 mağlup etti.
Güne Dair Notlar
- 3 Şubat günü saat 7.40'ta dolar 7, 20 TL euro ise 8, 67 TL.
- Gram altın 425 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 10°C, 14°C Akşam ve gece saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı Antalya, 13°C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu Ankara, 3°C, 15°C Parçalı bulutlu Trabzon, 10°C, 18°C Parçalı ve az bulutlu Diyarbakır, 2°C, 11°C Öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Günün köşe yazısı
AK Parti ortaya attı, MHP destekledi. İktidar çoğunluğunu oluşturan bu iki partinin Meclis’teki sandalye sayısı, yeni bir anayasa yapmak için yeterli değil. Ancak anayasa değişikliğini referanduma götürebilecek sayıları var. Peki MHP-AK Parti işbirliğiyle nasıl bir anayasa değişikliği olabilir, biraz buna kafa yoralım… Oral Çalışlar'ın köşe yazısı...
Günün kitabı
Ahmet Hamdi Tanpınar- Saatleri Ayarlama Enstitüsü
Ahmet Hamdi Tanpınar'ın şiiri sembolist bir ifade üzerine kurulmuştur. Aynı anlatım tarzı romanlarına da zaman zaman sirayet eder. Ancak muhteva açısından metafizik eğilimleri ile estetik endişelerini şiire ayırdığı halde, sosyal temalar için nesri seçmiştir. Romanları, zengin hayat hikayesinden taşarak Türkiye meselelerine kendine has yorumlar getirir.
3 Şubat günlük burç yorumları
- KOÇ: Entelektüel oluşumlar için uygun bir gün. Duygusal takıntılarınız yüzünden olayların sınırlarını genişletebilirsiniz. Evinizde olabilecek değişimlere karşı, huzursuzluk duymanız için hiçbir sebep gerekmiyor.
- BOĞA: Sizi destekleyen kişilerle birlikte olmaktan keyif alıyorsunuz. Finansla ilgili yavaşlayan şartlar konusunda temkinli ve ölçülü gidiyorsunuz. Israrlı bir şekilde takıntılı konularınız üzerinde yoğunlaşabilirsiniz.
- İKİZLER: Bu dönemde çevrenizle ilişkilerinizi gözden geçirip enerjinizi asgariye indirmelisiniz. Yapacağınız seyahatler kaçamak aşk ilişkilerinizle ilgili olabilir. Her şeye rağmen yeni bir ilişkinin temelini atabilirsiniz.
- YENGEÇ: Yaşadığınız bir ilişki varsa sonuca gitmeyin. Beraberliğinize devam edin ama evlilik kararı almayın. Gücünüzü ve hırslı yönlerinizi regüle etme ihtiyacı duyacak ve bu konuda gizliliği tercih edeceksiniz.
- ASLAN: Çevrenizde size yardım edecek ve enerjisini kullanacak arkadaşlarınız olacak. Güzel konuşmalarıyla karşı cinsin sizi etkilemeye çalışması geçici aşkları da gündeme getirebilir. Dostluklarınız pekişiyor.
- BAŞAK: Fikirlerinizi kendinize saklamak istediğiniz için garip bir gizem içine girebilirsiniz. Kafaca anlaştığınız kişilerin sonra yaşantınızda farklı bir boyuta geçme ihtimali olması sizi endişelendirebilir.
- TERAZİ: Yaşadığınız bir ilişki varsa kararlarınızı acele etmeye vermeye çalışın. Bugün bazı şüphelerle yakın çevrenizi testten geçireceksiniz. Bazılarınız da çevresine odaklanacak ve gerçek dostlarınızla birlikte olacaksınız.
- AKREP: Tavırlarınızda inatçılık gözleniyor. Çevrenizin yardımına ihtiyaç duyduğunuz halde güçlü gurur duygunuzla hareket ediyorsunuz. Davranışlarınız yüzünden yalnızlığı tercih edebileceğiniz bir gün.
- YAY: Yaşam enerjiniz güçlü. Çevrenizde orijinal olan her düşünce kafanızda fırtınalar yaratıyor. Bağımsızlık isteğinizi önleyemiyorsunuz. Cazibeniz dikkat çekiyor. Kendinizle ilgili derin düşünceler içindesiniz.
- OĞLAK: İlgi alanınızda değişim içindesiniz. Kafanızda düşüncelerin oluşmasına zemin hazırlarken ilişkilerinizde zor anlar yaşayabilirsiniz. Sosyal yaşantınıza ağırlık vermeli ve bazı şeyleri zamana bırakmalısınız.
- KOVA: Yaşamınızla ilgili vereceğiniz kararların sonuçlarını çabuk görmek istiyorsunuz. Sabırsız davranmayın. Zamanı iyi kullanarak emeklerinizin boşa gitmesine izin vermemelisiniz. Vitamin takviyesine ihtiyacınız var.
- BALIK: Bugün, güvenebileceğiniz bir çevreye gereksinim duyacak ve olayları farklı yönlerden araştıracaksınız. Savaşçı Mars’ın karşıt burcunuzda ilerlemesi duyguları canlandırabilir. Kendinizi ifade zorluğu yaşayabilirsiniz.