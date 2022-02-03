Güne Başlarken | 3 Şubat 2022

Sen uyurken neler oldu?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Akdeniz'de, Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem, Antalya, Adana ve Mersin'de de hissedildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Şırnak'ın Cizre ilçesinde hudut karakoluna teröristlerce düzenlenen havan saldırısında Piyade Er Tarık Tarcan'ın şehit olduğunu açıkladı.

Bursa’da 33 yaşındaki şahıs, evde tartıştığı babasını birçok yerinden bıçakladı. Baba kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, şahıs polis tarafından gözaltına alındı.

İstanbul Büyükçekmece'de kayıp olarak aranan Murat K.'nin öldürülerek atıldığı düşünülen bölgede polis ekipleri arama çalışmalarına ara verdi. Kazı ve arama çalışmasına yarın sabah devam edileceği belirtildi.

Geçtiğimiz hafta EuroLeague Women'da çeyrek finale kalmayı garantileyen Fenerbahçe Safiport Kadın Basketbol Takımı, B Grubu 13. maçında deplasmanda Dynamo Kursk'u 57-63 yendi ve grup maçlarının tamamlanmasına bir hafta kala liderliği de garantiledi.

Güne Dair Notlar

3 Şubat günü saat 7.35'te dolar 13,49 TL, euro ise 15,27 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 3°C, 6°C Yağışların; Avrupa Yakasında kuvvetli olması bekleniyor Antalya, 12°C, 14°C Çok bulutlu ve kuvvetli sağanak yağışlı Ankara, 4°C, 7°C Karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı Trabzon, 12°C, 20°C Parçalı bulutlu Diyarbakır, 2°C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Akşam TV'de ne var?

Kanal D: 20.00 Yerli Dizi: Camdaki Kız, ATV: 20.00 Bir Zamanlar Çukurova, SHOW TV: 20.00 Güldür Güldür Show,

FOX: 20.00 Yerli Dizi: Mahkum, TRT 1: 21.00 Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı

3 Şubat günlük burç yorumları

KOÇ: Enerjinizi doğru kullanın. Önünüze çıkabilecek engellere dikkat etmeli ve adımlarınızı dikkatli atmalısınız. Kendi düşüncelerinizi savunduğunuz müddetçe sonuca varamazsınız. Hatalarınızı kabul etmek zorundasınız.

BOĞA: Kendi duygularınızın önemli olduğunu zannederek hata üstüne hata yapıyorsunuz. Partnerinizle takışmayın. Nasıl olsa o haklı çıkıyor. İçinizdeki çatışmalarınız yüzünden ilişkiniz tehlikeye giriyor.

İKİZLER: Problemlerinizi fazla büyütüyor ve kendinizi üzüyorsunuz. Her şeyi zamana bırakmalısınız. Geçmişinizle ilgili olaylarda haksızdınız. Bunu şimdi daha iyi anlayabiliyor, olaylara daha farklı bakıyorsunuz.

YENGEÇ: Yaşantınızda farklı değerler peşinde koşmanızın mükafatını görüyorsunuz. Sınırlarınızı aşmalısınız. Soruların cevabını partnerinize sormadan çözemezsiniz. Karşılıklı her şeyi konuşarak açıklığa kavuşturacaksınız.

ASLAN: Sıra dışı işler için yaratılmışsınız. Fırsatları iyi değerlendirdiğiniz zaman başarı sizin olacak. Sevdiğiniz kişi ile çatışma içinde olmanız sizin suçunuz. İsteklerinizde ısrar etmeniz tartışmaya yol açıyor.

BAŞAK: Son günlerde asabisiniz. Bu da çevreniz tarafından hoş karşılanmıyor. Bugün dikkatli olun. Duygularınızı ifade ederken titiz davranıyor ve karşınızdaki kişi tarafından yanlış algılanıyorsunuz.

TERAZİ: İşyerinde yaratıcılığınızı kullanabileceğiniz bir gün. Bugün alınganlıktan vazgeçmelisiniz. Epey hassas bir gündesiniz. Çevrenizden fazlaca etkileniyor, size söylenen her sözün etkisinde kalıyorsunuz.

AKREP: Mantığınız bugün işe yaramayabilir. Olayların detayına inmemeli, kendinize bir program seçmelisiniz. Duygularınızı ifade ederken sabit düşüncelerden uzak kalın. Bugün hataya açıksınız. Dikkatli olmalısınız.

YAY: İş yaşantınızda kazandığınız başarılar sizi tatmin etmiyor. Daha fazla zafere ihtiyacınız var. Nedensiz öfkelerinizin sebebi iç sıkıntınız. Kendinizi ifade edemediğiniz zaman kaprisli oluyorsunuz. Bugün gerginsiniz.

OĞLAK: İşbirliği içinde olduğunuz kişilere dikkat etmelisiniz. Onlar sizinle aynı fikirde olmayabilir. Çekişmeli ilişkiler size göre değil. Birbirinize daha anlayışlı olmayı denemelisiniz. Sonuç sizin lehinize gelişecek.

KOVA: Dostlarınızın işinize yapacağı katkıları önemseyin. Kendi bildiğinizden şaşmıyorsunuz. Yaşadığınız her duygunun farklı bir anlamı olduğu muhakkak. Eski hatalarınızı düşünün. Cilt sorunlarınız olabilir.

BALIK: İşlerinizi başkalarına emanet ettiğiniz zaman problemler çıkıyor. Çevrenize fazla güvenmemelisiniz. İlişkilerinizde karşı taraftan çok şey bekliyorsunuz. Oysa onun yapabileceği de fazla bir şeyi yok. Fazla tepkilisiniz.