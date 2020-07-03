Güne Başlarken | 3 Temmuz 2020

Sen uyurken neler oldu?

TBMM Başkanlığı’ndan, Meclis’te Netfilix’e erişim kısıtlaması getirildiği haberlerine ilişkin, "Kurum genelinde 2019 yılından bu yana film, dizi ve benzeri sitelere çeşitli erişim kısıtlaması zaten uygulanmakta olup, söz konusu kısıtlamanın, sosyal medya ile ilgili düzenleme tartışmalarıyla herhangi bir bağlantısı bulunmamaktadır" açıklamasında bulunuldu.

Bodrum’un plajlarında kullanılan ve gündem konusu olan beyaz kumun analiz raporu belli oldu. Maden Teknik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) laboratuarlarında yapılan analizde kumun silis (kuvars) kumu olduğu ortaya çıktı. Jeoloji Yüksek Mühendisi Dr. Eşref Atabey, silis kumlarının insan sağlığına zararlı olduğunu açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a yönelik sosyal medya üzerinden yaptığı hakaret içerikli paylaşım nedeniyle Erzurum’da gözaltına alınan F.K., tutuklandı.

Güne Dair Notlar

3 Temmuz günü saat 7.17'de dolar 6, 85 TL, euro ise 7, 70 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Az bulutlu ve açık. 23°C, 31°C Antalya, Az bulutlu ve açık. 26°C, 36°C Ankara, Az bulutlu. 19°C, 33°C Trabzon, Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 23°C, 27°C Diyarbakır, Az bulutlu ve açık. 19°C, 38°C

Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji

"Ya ben sana bunu evde yaparım" tarifleri

İki hamur arasında enfes bir lezzet: Ekler pasta

Lezzetiyle hafızalara kazınan asla tadını unutamayacağınız ekler pasta ,evde de rahatlıkla yapabileceğiniz bir tarif. Eğer sen de sevdiklerine hazırlamak için ekler pastanın tarifini arıyorsan seni şöyle alalım.

Akşam evde n'apsak?

Televizyonda ne var?: Sinema: Recep İvedik (KANAL D), Sinema: Büyük Oyun (STAR), Sinema: Yok Artık 1 (atv), Güldür Güldür Show (SHOW), Yerli Dizi: Bay Yanlış (FOX)

Film önerisi: Bumblebee (2018)

Kitap önerisi: Vahşetin Çağrısı - Jack London

Günlük burç yorumları (3 Temmuz 2020)

KOÇ : Çıkacağınız yolculuklarda tanışacağınız kişilerle duygusal yakınlaşma fırsatları yakalayabilirsiniz. Yurtdışı seyahatleri gündeme gelebilir. Bugün görüşeceğiniz kişilerin düşünce tarzları, sizinle aynı olabilir.

: Çıkacağınız yolculuklarda tanışacağınız kişilerle duygusal yakınlaşma fırsatları yakalayabilirsiniz. Yurtdışı seyahatleri gündeme gelebilir. Bugün görüşeceğiniz kişilerin düşünce tarzları, sizinle aynı olabilir. BOĞA: Takıldığınız konulardan uzaklaşmak yerine güçlü bir şekilde sarılmanızda fayda var. Bugün aceleci tavırlarınız yüzünden zarar görmek istemiyorsanız dikkatli olmalısınız. Son günlerde her şeye çok çabuk kırılıyorsunuz.

Takıldığınız konulardan uzaklaşmak yerine güçlü bir şekilde sarılmanızda fayda var. Bugün aceleci tavırlarınız yüzünden zarar görmek istemiyorsanız dikkatli olmalısınız. Son günlerde her şeye çok çabuk kırılıyorsunuz. İKİZLER: Uzun süredir cesaret edemediğiniz birçok aktiviteye ‘Varım’ diyeceksiniz. Enerjinizi büyük hedeflere odaklarken bazılarınız karmaşa yaşayacak. Dengelerin çok önemli olduğunu biliyor ve kullanmak istiyorsunuz.

Uzun süredir cesaret edemediğiniz birçok aktiviteye ‘Varım’ diyeceksiniz. Enerjinizi büyük hedeflere odaklarken bazılarınız karmaşa yaşayacak. Dengelerin çok önemli olduğunu biliyor ve kullanmak istiyorsunuz. YENGEÇ: Olaylar karşısındaki duygusal yaklaşımınız, günlük hayatta küçük dengeleri bozmayacak şekilde gerçekleşiyor. Gizli duygularla başınız dertte. Kafanıza taktığınız kişiyi gözünüzde büyütmeyin.

Olaylar karşısındaki duygusal yaklaşımınız, günlük hayatta küçük dengeleri bozmayacak şekilde gerçekleşiyor. Gizli duygularla başınız dertte. Kafanıza taktığınız kişiyi gözünüzde büyütmeyin. ASLAN: Değerinizin karşılığı olmayabilir. Partner adayınızın bazı sırlarına tanık olabilirsiniz. Aşkınızı gizli gizli yaşamak isteyebilirsiniz. Duygularınız gittikçe derinlik kazanmaya başlıyor. İçinizde istikrarı sağlamanız çok zor.

Değerinizin karşılığı olmayabilir. Partner adayınızın bazı sırlarına tanık olabilirsiniz. Aşkınızı gizli gizli yaşamak isteyebilirsiniz. Duygularınız gittikçe derinlik kazanmaya başlıyor. İçinizde istikrarı sağlamanız çok zor. BAŞAK : Karşı cinsin güzel konuşmalarıyla sizi etkilemeye çalışması sonucu geçici aşklar gündeme gelebilir. Bu konuda deneyimleriniz bol olacak. Maddi kaygılarınızın gündemde olacağı bir gün, dikkatli olun.

: Karşı cinsin güzel konuşmalarıyla sizi etkilemeye çalışması sonucu geçici aşklar gündeme gelebilir. Bu konuda deneyimleriniz bol olacak. Maddi kaygılarınızın gündemde olacağı bir gün, dikkatli olun. TERAZ İ: Masraflarınızdaki artışların nedeni biraz da sizin hatanız. Bugün alışveriş yaparken bütçenizi aşabilirsiniz. Düşüncelerinizi karşı tarafa sivri bir dille söylemeniz istenmeyen tatsız olaylara neden olabiliyor.

İ: Masraflarınızdaki artışların nedeni biraz da sizin hatanız. Bugün alışveriş yaparken bütçenizi aşabilirsiniz. Düşüncelerinizi karşı tarafa sivri bir dille söylemeniz istenmeyen tatsız olaylara neden olabiliyor. AKREP: Bilinçli karar vermek için beklemeyi tercih ediyorsunuz. Duygulardan yana olmanız çoğu kez yanlış anlaşılmanıza neden oluyor. Çok ilginç bir durum ortaya çıkacak. Bazı tesadüfler ve eski duyguları tetikliyor.

Bilinçli karar vermek için beklemeyi tercih ediyorsunuz. Duygulardan yana olmanız çoğu kez yanlış anlaşılmanıza neden oluyor. Çok ilginç bir durum ortaya çıkacak. Bazı tesadüfler ve eski duyguları tetikliyor. YAY: Gönül freninizi sağlam tutmak zorundasınız. Duygu dalgalanmaları yüzünden aşkta hep hata yapıyor ve karşınızdaki kişiye olduğundan fazla değer veriyorsunuz. Yaşamı kendi kuralları içinde yargılamalısınız.

Gönül freninizi sağlam tutmak zorundasınız. Duygu dalgalanmaları yüzünden aşkta hep hata yapıyor ve karşınızdaki kişiye olduğundan fazla değer veriyorsunuz. Yaşamı kendi kuralları içinde yargılamalısınız. OĞLAK: Sizi ikna etmek için çaba sarf etmeleri gerekebilir. Partnerinizin size vereceği desteği unutmamalısınız. Güç ve duygusallığı birlikte yaşamak isteyeceksiniz. Sosyal aktivitelerde aşk tuzaklarına dikkat etmelisiniz.

Sizi ikna etmek için çaba sarf etmeleri gerekebilir. Partnerinizin size vereceği desteği unutmamalısınız. Güç ve duygusallığı birlikte yaşamak isteyeceksiniz. Sosyal aktivitelerde aşk tuzaklarına dikkat etmelisiniz. KOVA: Aile bireylerin davranışlarını analizci bir gözle izlemeniz nedeniyle çelişkili bir tavır içinde olabilirsiniz. Bu tür bir ruh durumu şansın yanında problemleri de beraberinde getirebilir. Özel durumlar söz konusu.

Aile bireylerin davranışlarını analizci bir gözle izlemeniz nedeniyle çelişkili bir tavır içinde olabilirsiniz. Bu tür bir ruh durumu şansın yanında problemleri de beraberinde getirebilir. Özel durumlar söz konusu. BALIK: Önemli olan isteklerinizi doğru bir şekilde ayarlamanız. Bulunduğunuz alanlarda kendinizi ifade edecek konuşmalar yapacak ve birçok dostluk kuracaksınız. Bugün konuştuğunuz kişileri kolayca etkiliyorsunuz.

3 Temmuz gününe damga vuran olaylar