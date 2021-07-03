Güne Başlarken | 3 Temmuz 2021

Sen uyurken neler oldu?





Güne Dair Notlar

3 Temmuz günü saat 7.40'ta dolar x TL euro ise x TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 22°C, 28°C Antalya, Zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 27°C, 32°C Ankara, Parçalı yer yer çok bulutlu, yağışların öğle saatlerinden sonra başta kuzey ve batı çevreleri olmak üzere yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. 21°C, 32°C Trabzon, Öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 23°C, 28°C Diyarbakır, Az bulutlu ve açık. 24°C, 41°C

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

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3 Temmuz Haziran günlük burç yorumları

KOÇ: Bugün düşüncelerinizde kararsızlık var. Bilginizi paylaşma konusunda tereddütlü davranıyor ve hiç kimseye fikirlerinizi söylemek istemiyorsunuz. Çevrenizdeki kişiler bu yönünüzü algılayabiliyor. Dikkatli olmalısınız.

BOĞA: Arkadaşlarınız arasında farklı gelen kişilerle duygusal bağlarınızı güçlendirme çalışmaları içindesiniz. Maddi değil ama manevi anlamda yapacağınız yardımlar sizi mutlu edecek. Çevreniz de rahatlayacak.

İKİZLER: Maddi konulara sıkıca sarılıyorsunuz. Bugün kendinizi ispat etmekte kibar olacaksınız. Maddi konularda gündemi yakından takip edin ve olaylara göre pozisyonunuzu ayarlayın. Avantajlı durumdasınız.

YENGEÇ: Kendinizi ve çevrenizi sorguluyor ve detaylardan yola çıkarak kafanızda en mükemmeli oluşturuyorsunuz. Olaylara geniş açıdan bakıyorsunuz. Kurallara uygun hareket ettiğinizde işler kolay sonuçlanacak.

ASLAN: Duygusal konularda kafanız karışabilir. İstek ve hayalleriniz arasında köprü kurmakta zorlanabilirsiniz. Düşüncelerinizle ilgili ulu orta konuşmayın. Yanlış olaylarla karşılaşabilirsiniz.

BAŞAK: Size değersiz görünen bazı şeyler başkaları için önemli olabilir. Derin ve keskin görüşler içindesiniz. Şartlarınızı yeniden gözden geçirirken daha aktif kişilerle iş birliği içine girmelisiniz. Kendinize güveniyorsunuz.

TERAZİ: Mesleki konuların ön sıralarda yer alması nedeniyle işleriniz birikti. Buna çözüm bulmalısınız. Ele aldığınız konuları sabırla çalışarak ortaya koyacaksınız. Ama birtakım problemleri gözünüzde büyütmeyin.

AKREP: Fırsatların size getireceği avantajların bilincinde olarak ilişkilerinize yön verin. Çok tepkili hareketleriniz sizi zorda bırakabilir. Sosyal ilişkilerinizi güçlendirirken organizasyon çalışmaları içinde olabilirsiniz.

YAY: Duygularınızda artan arayışlar sizi tatminsiz yapabilir. Her şeyi çok çabuk kavrıyor ve olaylara kesin çözümler getiriyorsunuz. Bugün partnerinizi sorgulayabilirsiniz. Hedef ve tavırlarınız sizi zorluyor.

OĞLAK: Orijinal fikirlere her zaman açıksınız. Yaratıcılığınızı engellemeyen ve içinizdeki coşkuyu ortaya çıkaran işler yapmayı seviyorsunuz. Bugün, hareketli ve neşeli bir gün. Sezgilerinizde artış var.

KOVA: Duygulara hakim olduğunuzda bazı olayları yeniden yapılandırabilirsiniz. Gün içinde karşılaşacağınız olaylara karşı takınacağınız tavırları iyi belirleyin. Fırsatlar konusunda aksilikler söz konusu olabilir.

BALIK: Yoğun düşünceler içindesiniz ve anlatım güçlüğü çekiyorsunuz. Yaşadığınız duyguları kimsenin anlaması kesinlikle mümkün değil. Bugün, sezgileriniz mükemmel. Sadece enerjinizi doğru kullanmalısınız.