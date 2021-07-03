Türkiye Güne Başlarken | 3 Temmuz 2021

Güne Başlarken | 3 Temmuz 2021

Türkiye

Güne Başlarken | 3 Temmuz 2021

Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!

03 Temmuz 2021, Cumartesi 07:01 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Sen uyurken neler oldu?


Güne Dair Notlar

  • 3 Temmuz günü saat 7.40'ta dolar x TL euro ise x TL.
Hava durumu ise şöyle: 
İstanbul, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 22°C, 28°C
Antalya, Zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 27°C, 32°C
Ankara, Parçalı yer yer çok bulutlu, yağışların öğle saatlerinden sonra başta kuzey ve batı çevreleri olmak üzere yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. 21°C, 32°C
Trabzon, Öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 23°C, 28°C
Diyarbakır, Az bulutlu ve açık. 24°C, 41°C

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı


Günün kitabı


3 Temmuz Haziran günlük burç yorumları

KOÇ: Bugün düşüncelerinizde kararsızlık var. Bilginizi paylaşma konusunda tereddütlü davranıyor ve hiç kimseye fikirlerinizi söylemek istemiyorsunuz. Çevrenizdeki kişiler bu yönünüzü algılayabiliyor. Dikkatli olmalısınız.

BOĞA: Arkadaşlarınız arasında farklı gelen kişilerle duygusal bağlarınızı güçlendirme çalışmaları içindesiniz. Maddi değil ama manevi anlamda yapacağınız yardımlar sizi mutlu edecek. Çevreniz de rahatlayacak.

İKİZLER: Maddi konulara sıkıca sarılıyorsunuz. Bugün kendinizi ispat etmekte kibar olacaksınız. Maddi konularda gündemi yakından takip edin ve olaylara göre pozisyonunuzu ayarlayın. Avantajlı durumdasınız.

YENGEÇ: Kendinizi ve çevrenizi sorguluyor ve detaylardan yola çıkarak kafanızda en mükemmeli oluşturuyorsunuz. Olaylara geniş açıdan bakıyorsunuz. Kurallara uygun hareket ettiğinizde işler kolay sonuçlanacak.

ASLAN: Duygusal konularda kafanız karışabilir. İstek ve hayalleriniz arasında köprü kurmakta zorlanabilirsiniz. Düşüncelerinizle ilgili ulu orta konuşmayın. Yanlış olaylarla karşılaşabilirsiniz.

BAŞAK: Size değersiz görünen bazı şeyler başkaları için önemli olabilir. Derin ve keskin görüşler içindesiniz. Şartlarınızı yeniden gözden geçirirken daha aktif kişilerle iş birliği içine girmelisiniz. Kendinize güveniyorsunuz.

TERAZİ: Mesleki konuların ön sıralarda yer alması nedeniyle işleriniz birikti. Buna çözüm bulmalısınız. Ele aldığınız konuları sabırla çalışarak ortaya koyacaksınız. Ama birtakım problemleri gözünüzde büyütmeyin.

AKREP: Fırsatların size getireceği avantajların bilincinde olarak ilişkilerinize yön verin. Çok tepkili hareketleriniz sizi zorda bırakabilir. Sosyal ilişkilerinizi güçlendirirken organizasyon çalışmaları içinde olabilirsiniz.

YAY: Duygularınızda artan arayışlar sizi tatminsiz yapabilir. Her şeyi çok çabuk kavrıyor ve olaylara kesin çözümler getiriyorsunuz. Bugün partnerinizi sorgulayabilirsiniz. Hedef ve tavırlarınız sizi zorluyor.

OĞLAK: Orijinal fikirlere her zaman açıksınız. Yaratıcılığınızı engellemeyen ve içinizdeki coşkuyu ortaya çıkaran işler yapmayı seviyorsunuz. Bugün, hareketli ve neşeli bir gün. Sezgilerinizde artış var.

KOVA: Duygulara hakim olduğunuzda bazı olayları yeniden yapılandırabilirsiniz. Gün içinde karşılaşacağınız olaylara karşı takınacağınız tavırları iyi belirleyin. Fırsatlar konusunda aksilikler söz konusu olabilir.

BALIK: Yoğun düşünceler içindesiniz ve anlatım güçlüğü çekiyorsunuz. Yaşadığınız duyguları kimsenin anlaması kesinlikle mümkün değil. Bugün, sezgileriniz mükemmel. Sadece enerjinizi doğru kullanmalısınız.

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Türkiye denizlerde küresel güç olmalı
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Ünlülerin 'Cep'le imtihanı
Murat Gülderen
Rauf Tamer
Siz neredeydiniz?
Rauf Tamer
Oral Çalışlar
Helal olsun Galatasaray’a
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Üçüncü doz meselesi
Murat Çelik
Şirin Sever
Dillerimi hakim bey, bağlasan durmaz!
Şirin Sever
Banu Şen
Toroslarla denizin kaynaştığı coğrafya: Mersin
Banu Şen
Erkut Can
Rakamlarla geçti ömrümüzün son demi
Erkut Can
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 2 Temmuz koronavirüs tablosu