Güne Başlarken | 30 Ağustos 2021

Sen uyurken neler oldu?

Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor, deplasmanda GZT Giresunspor'u 1-0 yendi.

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA'nın 6 Aralık 2019'daki ilk uçuşundan saatler önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılan bir mesajın olduğu ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "İstiklalimiz ve İstikbalimiz için hep daha ileriye" notuyla yazdığı mesaj, AKINCI Uçuş Kontrol Bilgisayarı'nın içindeki gömülü yazılıma eklendi.

Pençe-Kaplan Operasyonu'nda yaralanan Piyade Uzman Çavuş İsmail Şebelek şehit oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bundan 99 yıl önce Dumlupınar'da şaha kalkan imanın rehberliğinde, 84 milyon birlik, dirlik ve kardeşlik içinde aydınlık yarınlarımıza hep beraber yürüyeceğiz." ifadesini kullandı.

Çanakkale'de tesisatçı Bülent Kesim (44), arızayı gidermek için girdiği çalıştığı otelin su kuyusunda ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Güne Dair Notlar

30 Ağustos günü saat 7.40'ta dolar 8, 36 TL euro ise 9,86 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 23°C, 29°C Yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı Antalya, 25°C, 30°C Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu Ankara, 21°C, 35°C Az bulutlu ve açık Trabzon, 23°C, 29°C Yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı Diyarbakır, 21°C, 39°C Az bulutlu ve açık

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

30 Ağustos günlük burç yorumları