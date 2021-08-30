Güne Başlarken | 30 Ağustos 2021
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
30 Ağustos 2021, Pazartesi 07:37 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Sen uyurken neler oldu?
- Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor, deplasmanda GZT Giresunspor'u 1-0 yendi.
- Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA'nın 6 Aralık 2019'daki ilk uçuşundan saatler önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılan bir mesajın olduğu ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "İstiklalimiz ve İstikbalimiz için hep daha ileriye" notuyla yazdığı mesaj, AKINCI Uçuş Kontrol Bilgisayarı'nın içindeki gömülü yazılıma eklendi.
- Pençe-Kaplan Operasyonu'nda yaralanan Piyade Uzman Çavuş İsmail Şebelek şehit oldu.
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bundan 99 yıl önce Dumlupınar'da şaha kalkan imanın rehberliğinde, 84 milyon birlik, dirlik ve kardeşlik içinde aydınlık yarınlarımıza hep beraber yürüyeceğiz." ifadesini kullandı.
- Çanakkale'de tesisatçı Bülent Kesim (44), arızayı gidermek için girdiği çalıştığı otelin su kuyusunda ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Güne Dair Notlar
30 Ağustos günü saat 7.40'ta dolar 8, 36 TL euro ise 9,86 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 23°C, 29°C Yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı Antalya, 25°C, 30°C Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu Ankara, 21°C, 35°C Az bulutlu ve açık Trabzon, 23°C, 29°C Yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı Diyarbakır, 21°C, 39°C Az bulutlu ve açık
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
30 Ağustos günlük burç yorumları
- KOÇ: İlişkilere zaman tanıyın ve fevri hareket etmeyin. Bazı koşulları çevrenizdeki kişilerin tepkisiyle birlikte değerlendireceksiniz. Önce değer vermek isteyecek, daha sonra eksileri düşünecek ve vazgeçeceksiniz.
- BOĞA: Bugün, bulunduğunuz grupları etkileyici konuşmalarınızla ikna edeceksiniz. Bekarsanız tesadüfen tanışacağınız bir kişi ile mutlu olabilirsiniz. Kolları sıvayın ve yeni duygularınızın keyfini çıkarın.
- İKİZLER: Kendiniz kadar çevrenizi düşünmeniz güzel. Fakat bazen aşırıya kaçabilir, sevdiklerinizin de harcamalarını denetleyebilirsiniz. Girdiğiniz ortamlarda kendinizden emin herkesi tavırlarınız hayran bırakacak.
- YENGEÇ: Bazı olayları ailenizle bütünleşerek yaşamak isteyeceksiniz. Onların fikirleri sizin için önemli. Romantik olmaktan vazgeçemediğiniz bir gerçek. Bu özelliğinizi ilişkilerinizde de kullanmak isteyeceksiniz.
- ASLAN: Bolluk gezegeni Jüpiter, karşıt zıt burcunuzda geri gidiyor. Planlarınız gündeme gelecek. Hayal kırıklıklarına karşı tedbirli olmalısınız. Performans gerektiren konularda dikkatli davranmanız gerekebilir.
- BAŞAK: Ayni fikirleri paylaştığınız kişilerle ortak projeler yapmayı amaçlıyorsunuz. Yaşamınızın en hareketli günlerini yaşayacağınızı bilmelisiniz. Girdiğiniz topluluklarda önde olmanın zevkini yaşayacaksınız.
- TERAZİ: Risklere karşı dayanılmaz bir şekilde arzu duyacaksınız. Beraberliklerinizde kıskançlıklar nedeniyle zor anlar yaşarken, kendinizi kısıtlanmış hissedebilirsiniz. Eğlenceyle aranızın iyi olduğu bir dönem.
- AKREP: Evinizi dekore etmenin tam zamanı. Geri giden bolluk gezegeni Jüpiter size bu fırsatı veriyor. Nostaljik yapılardan hoşlandığınız bir gerçek. İstekleriniz konusunda sabırlı, özverili davranmalı ve aşırıya kaçmamalısınız.
- YAY: Çok cesur ve enerjinizin yüksek olduğu bir gün yaşayacaksınız. Hiç kimsenin cesaret edemeyeceği işlere kalkışacaksınız. Üstelik dostlarınız için kendinizi öne atabilirsiniz. Biraz da, bunu bilerek yapacaksınız.
- OĞLAK: Bugün, sevdiklerinizi ağırlamak istemeniz, onları da mutlu edecek. Karizmatik dostlarınıza size iyilik yapma şansını onlara vermelisiniz. Katılacağınız toplantılarda yiyecekleri fazla abartmamalısınız.
- KOVA: Bugün dostluklar ve iş anlaşmaları ön planda olacak. Enerjiniz güçlü ve çarpıcı. Kendinize güveniyorsunuz ve karşı cins üzerinde etkilisiniz. Özgüveninizin sağladığı avantajları istediğiniz alanda kullanabileceksiniz.
- BALIK: Geleneksel yapınızı kararlı şekilde muhafaza ederek işinizin gerektirdiği enerjiyi ortaya koyacaksınız. İlham veren Neptün’ün geri hareketi yüzünden bazı problemler yaşamanız mümkün. Mesleki konularda istekleriniz gecikebilir.