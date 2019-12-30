Güne Başlarken | 30 Aralık 2019

Bankalararası piyasada 30 Aralık günü saat 07.45’te dolar 5,97 TL’den işlem görürken, euro ise 6,66 TL civarında seyrediyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları şöyle:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Bolu, Sinop, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Muş, Bitlis, Hakkari ve Şırnak çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Antalya, Burdur’un ve Isparta’nın doğusu, Mersin, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Konya, Karaman ve Adıyaman çevreleri ile Niğde ve Kayseri’nin güney kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Rüzgarın; İç Ege ve Göller yöresinde doğu ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 Km/saat), Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (70-100 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Ankara: Çok bulutlu aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 0°C, 4°C

İstanbul: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 4°C, 10°C

İzmir: Sabah saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı 6°C, 9°C

Adana: Çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren kuvvetli yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. 9°C, 11°C

Antalya: Çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren kuvvetli, il merkezinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. 10°C, 14°C

Samsun: Çok bulutlu aralıklı yağmurlu 8°C, 11°C

Trabzon: Çok bulutlu aralıklı hafif yağmurlu 9°C, 13°C

Erzurum: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı -1°C, 2°C

Diyarbakır: Çok bulutlu aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 5°C, 11°C

Günün POSTA şiiri

Eskişehir'den emekli öğretmen Fitnet Öksüz, modern yaşamın zorluklarına değiniyor.





30 Aralık 2019 günlük burç yorumları ise şu şekilde:

KOÇ: Sizi hangi konu etkilediyse gündem o oluyor. Bazen, başlangıcının ve sonucunun ne olacağını bile bilemiyorsunuz. Duygusal olarak çok hızlı bir şekilde değişiyorsunuz. Rutin bir yaşam size göre değil.

BOĞA: Hareketli bir sosyal yaşam içinde olduğunuz için, sadece size ait olan zamanlarda bile sıkılıyorsunuz. Bugün sizinle uzun süredir bir arada olan yakın dostlarınızla birlikte hoş saatler geçirebilirsiniz.

İKİZLER: Yakın dostlarınızla bir arada hoş saatler geçirirken sizi sıkan konuları unutmak için fırsat yakalayabilirsiniz. Gönlünüzce eğlenin. Yakın akrabalar arasında basit çekişmelerden dolayı dedikodular eksik olmaz.

YENGEÇ: Siz kendi doğrularınıza inandığınızda her şey çok daha anlamlı ve güzel oluyor, biliyorsunuz. Bugün derin düşünmek size birçok konuda yoğunluk kazanmanıza neden olacak. Dağınıklık size çok şey kaybettirebiliyor.

ASLAN: Ailenizle ilgili olaylara ilgisiz gibi dursanız bile, üzüldüğünüz bir gerçek. Çevrenizdeki kişilerin temposu sizi de etkileyecek. Düşüncelerinizi korkusuzca ortaya atmaktan korkmadığınız için tepki alıyorsunuz.

BAŞAK: Kendinizi ve çevrenizi sorguluyor, detaylardan yola çıkarak kafanızda en mükemmeli oluşturmak istiyorsunuz. Yeni açılımlara hazır olmanıza rağmen sizi kısıtlayan pürüzler konusunda ikilem yaşayabilirsiniz.

TERAZİ: Bu dönem baskıcı davranışlardan çabuk etkilendiğiniz için kendinizi korumaya alacaksınız. Sahiplenme içgüdülerinizi kontrol altına almalısınız. Zihninizde yer edinen konumlara ulaşmak için gerekli tüm imkanlara sahipsiniz.

AKREP: Bugün, duygulardan çok çıkarlarınıza uygun kişilerle görüşeceksiniz. Grup arkadaşlarınızla fiziksel aktiviteler geçekleştirebileceğiniz bir gün. Önemli adımlar atacak ve onlarla daha çok vakit geçireceksiniz.

YAY: Bugün iş yapacağınız ve birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda duygusal bağlarınız güçlenebilir. Güçlü kişiliğinizle çevrenin dikkatlerini üzerinizde olacak. Yaşadığınız bir ilişki varsa istediğiniz sonucu alacaksınız.

OĞLAK: Enerjinizi yükselten ve yaratıcılığınızı olumlu kullanabileceğiniz, güzel başlangıçlar yapabileceğiniz bir gün. İşinizle ilgili atılımlar yapmanız gereken önemli bir sürece girmiş bulunuyorsunuz. Disiplin önemli.

KOVA: Güzel ve hoş konuşmalarınızla dikkat çekecek bir gündesiniz. Duygularınızı abartabilir ve ilgi duyduğunuz kişiyi gözünüzde büyütebilirsiniz. Birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda duygusal bağlarınız güçlenebilir.

BALIK: Duygularınızın derinliği karşısında endişeye kapılabilirsiniz. Sizi üzecek olaylardan uzak kalmaya çalışın. Özellikle yaşadığınız ve karşılaştığınız her şeyin ince hesaplarını yapmanız size yarardan çok zarar veriyor.

Günün sorusu

Dr. Haydar Dümen, cinsellikle ilgili sorularınızı yanıtlıyor. İşte günün sorusu:

27 yaşındayım ve 6 aylık evliyim. İki gecede birkaç kez ilişkiye giriyoruz. Ama eşim çok isteksiz. Bende de doyumsuzluk var. Ne yapmalıyım?

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Bugün:

Osmanlı Orduları Kudüs'e girdi. 1517

Gülhane Askeri Tıp Akademisi, ''Gülhane Şeririyat Hastanesi'' adıyla, sade bir törenle hizmete açıldı. 1898

Fenerbahçe-Galatasaray Maçı 30 Aralık 1911 yılında oynanan maçta Galatasaray Fenerbahçe'yi kendi sahasında 7 kişi oynamalarına rağmen 7-0 (Fenerbahçe 0 - 7 Galatasaray) gibi unutulmaz bir skora imza atmışlardır. 1911

Rusya Çarlık ailesini nüfuzu altına alan Gregoriy Rasputin, soylular tarafından öldürüldü. 1916

ABD'li astronom Edwin Hubble evrende Samanyolu'ndan başka galaksiler de olduğunu açıkladı. 1924

Türkiye, 25 Temmuz'da Kore'ye asker gönderme kararı almıştı. Türk Barışseverler Cemiyeti Kore'ye asker gönderilmesini protesto edince dava açıldı. Cemiyet başkanı Behice Boran ve arkadaşları 15'er ay hapis cezasına çarptırıldı. 1950

İlk NTSC sistemli televizyon cihazları piyasaya verildi. RCA firmasının ürettiği bu cihazların tanesi 1.175 dolardan satıldı. 1953

Uluslararası Para Fonu, IMF ve Avrupa İktisadi İşbirliği Teşkilatı Türkiye'ye kredi vermeyi kabul etti. 1960

Karaköy yeraltı geçidi hizmete açıldı. 1964

İkinci Boğaziçi Köprüsü (Fatih Sultan Mehmet Köprüsü) 104 milyon liraya ihale edildi. 1977

Türkiye İnsan Hakları Vakfı kuruldu. 1990

İsrail ve Vatikan karşılıklı olarak birbirlerini tanıma kararı aldılar. 1993

Asgari ücret: brüt 109 milyon 800 bin lira, net 80 milyon 682 bin lira. 1999

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