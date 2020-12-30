Güne Başlarken | 30 Aralık 2020
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
30 Aralık 2020, Çarşamba 07:57 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
Corona virüs salgınının önlenmesi için kullanılacak Çin üretimi aşıların 3 milyon dozluk ilk bölümü Ankara'ya ulaştı.
Yurt dışından gelenlere "PCR testi ibrazı zorunluluğu" uygulaması hudut kapılarında başladı.
Halkbank, yılbaşından itibaren esnafa yüzde 50 faiz indirimli kredi verecek. Bu oran yok olmayla karşı karşıya kalan el dokuma, bakır işlemeciliği gibi esnaflarda yüzde 100’e çıkacak.
Bir zamanlar "dünyanın en güçlü çocuğu" olarak adlandırılan ve henüz 6 yaşındayken 95 kilogram ağırlığında olan Rus sumo güreşçisi Jambulat Hatokhov, 21 yaşında hayatını kaybetti.
Corona virüs salgınıyla birlikte tarihin en kalabalık kış aylarından birini geçiren Bodrum’da, 170 bin olan nüfus, yılbaşının da etkisiyle 430 bine ulaştı.
Moda dünyasına kara haber. Efsane modacı Pierre Cardin. 98 yaşında hayata veda etti. Acı haberi duyuran ailesi, ünlü modacının bir süredir Paris'in batısındaki Neuilly'de bir hastanede tedavi gördüğünü açıkladı.
Bir Milli Piyango geleneği olan özel yılbaşı çekilişine geri sayım devam ediyor. Bu yılki 31 Aralık gecesinin en önemli sürprizlerinden biri de geleneksel yılbaşı eğlence programının Milli Piyango sunumu ile Kanal D ekranlarında izleyicilerle buluşacak olması.
Süper Loto çekilişi Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak gerçekleştirildi. Çekiliş sonrası bu akşamın kazandıran numaraları 10- 32- 34- 41- 49- 54 oldu.
Güne Dair Notlar
- 30 Aralık günü saat 7.40'ta dolar 7,37 TL euro ise 9,05 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 11°C, 16°C Parçalı, batı kesimleri yer yer çok bulutlu Antalya, 12°C, 19°C Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı Ankara, 1°C, 13°C Parçalı ve az bulutlu Trabzon, 9°C, 16°C Parçalı ve az bulutlu Diyarbakır, -2°C, 11°C Az bulutlu
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Günün köşe yazısı
Siyasi yelpaze öyle bir karışık ki, kimin nerede mevzilendiği hiç belli değil. Partilere bakın. Kimi solcu olayım diyor, bir türlü olamıyor, oraya buraya savruluyor. Kimi muhafazakârlığa özeniyor ama yüzüne gözüne bulaştırıyor. Kimi renksiz kalayım diyor, onu da beceremiyor, sürekli renk veriyor. Rauf Tamer'in yazısı...
Günün kitabı
Zamanın Kısa Tarihi / Stephen W. Hawking
Yaklaşık kırk dile çevrilen ve dünya üzerindeki her 750 kişiden birinin edindiği Zamanın Kısa Tarihi çağımızın en büyük zihinlerinden biri olan Stephen Hawking’in sorularına yanıt aradığı bir kitap:
*Evren nasıl başladı ve başlamasını olanaklı kılan şey neydi?
Zaman her daim ileri doğru mu akar?
Evrenin bir sonu ya da sınırı var mı?
Uzayda başka boyutlar var mı?
Her şey sona erdiğinde ne olacak?
30 Aralık günlük burç yorumları
- KOÇ: Kişiliğinizin öne çıkmasından hoşlanıyorsunuz. Bugün, egolarınız çok ve duygusal ilişkileriniz de bencil davranabilirsiniz. Yüreğiniz onların problemlerine ortak olmayı arzuluyor ve radikal kararlar almak istiyorsunuz.
- BOĞA: Güvenliğiniz her şeyden önemli. Yardımsever yapınıza diyecek yok ama kişisel kazançlarınız söz konusu olduğu zaman sabit bir düşünceyle hareket ediyor ve maddi kaygılarınızı dile getirmeyi yeğliyorsunuz.
- İKİZLER: Hareketli yapınıza uygun olan olayları üzerinize çekmekte ustasınız. Bugün, katılacağınız toplantılarda fikrinizi söylerken fazla abartmadan konuşmalısınız. İkna kabiliyetinizin yüksek oluşu sizi yüceltiyor.
- YENGEÇ: Düşüncelerinizde karamsar olmanız için neden yok. Değişik fikirler içinde bocalıyorsunuz. Aklınıza koyduğunuz her şeyi yaşama geçirmek için gerekli tüm alt yapıya sahipsiniz. Yenilikler konusunda tereddütlüsünüz.
- ASLAN: İddiacı tavrınızla düşüncelerinizden taviz vermeyeceğiniz bir gün. Bugün, organizasyon çalışmalarıyla başarınızı daha da güçlendirmek istiyorsunuz. Arkadaşlarınız arasında ilginç fikirlerinizle ön plana çıkacaksınız.
- BAŞAK: Yaptığınız çalışmaların sağlayacağı kazançların detaylarına eğileceksiniz. Hırslarınızın ön plana çıkması sizi de şaşırtabilir. Toplumsal çalışmaların farklı boyutlarını keşfedeceğinizi göreceksiniz.
- TERAZİ: Araştırmacı yönlerinizin yoğun olduğu bir gün. İdeallerinizi yaşama geçirmek için fırsatlardan faydalanmayı yeğliyorsunuz. Enerjinizin dağınık olmasından dolayı detayları istemeden atlayabilirsiniz. Partnerinizi zorlamayın.
- AKREP: Duygularınızın derinliği karşısında endişeye kapılabilirsiniz. Bugün, sizi üzecek olaylardan uzak kalmaya çalışın. Yaşadığınız ve karşılaştığınız her şeyin ince hesaplarını yapmanız size zarar getiriyor.
- YAY: Uzun süredir görüşmediğiniz arkadaşlarınızı aramak isteyeceksiniz. Bazılarını çok özlediniz ve onların da size ulaşmak istediklerinden eminsiniz. Uzun süredir gerçek paylaşımlara ihtiyacınız var.
- OĞLAK: Bugün karışık düşünceler içindesiniz. Hızlı düşünmeniz gereken birçok konu var. En önemli olana öncelik tanımalısınız. Bolluk gezegeni Jüpiter, Akrep burcunda ilerlerken dayanıklılığınızı daha da artırıyor.
- KOVA: Aşkta engellerden hoşlanmıyorsunuz. İlişkilerinizle duygusal konuları pekiştireceksiniz. Paylaşım duygusunu hissettirmek isteyeceksiniz. Aktivitelerin gündemde olması yaşamınızı renklendirecek.
- BALIK: Bugün, ailenizle ilgili özel toplantılara katılabilirsiniz. İş engellerinizin sorun yaratması yüzünden uzak kaldığınız yakınlarınız var. Bazı değerlerin öne çıkmasıyla farklı duyguların sizi sardığını göreceksiniz.