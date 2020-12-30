Güne Başlarken | 30 Aralık 2020

Sen uyurken neler oldu?

Corona virüs salgınının önlenmesi için kullanılacak Çin üretimi aşıların 3 milyon dozluk ilk bölümü Ankara'ya ulaştı.

Yurt dışından gelenlere "PCR testi ibrazı zorunluluğu" uygulaması hudut kapılarında başladı.

Halkbank, yılbaşından itibaren esnafa yüzde 50 faiz indirimli kredi verecek. Bu oran yok olmayla karşı karşıya kalan el dokuma, bakır işlemeciliği gibi esnaflarda yüzde 100’e çıkacak.

Bir zamanlar "dünyanın en güçlü çocuğu" olarak adlandırılan ve henüz 6 yaşındayken 95 kilogram ağırlığında olan Rus sumo güreşçisi Jambulat Hatokhov, 21 yaşında hayatını kaybetti.

Corona virüs salgınıyla birlikte tarihin en kalabalık kış aylarından birini geçiren Bodrum’da, 170 bin olan nüfus, yılbaşının da etkisiyle 430 bine ulaştı.

Moda dünyasına kara haber. Efsane modacı Pierre Cardin. 98 yaşında hayata veda etti. Acı haberi duyuran ailesi, ünlü modacının bir süredir Paris'in batısındaki Neuilly'de bir hastanede tedavi gördüğünü açıkladı.

Bir Milli Piyango geleneği olan özel yılbaşı çekilişine geri sayım devam ediyor. Bu yılki 31 Aralık gecesinin en önemli sürprizlerinden biri de geleneksel yılbaşı eğlence programının Milli Piyango sunumu ile Kanal D ekranlarında izleyicilerle buluşacak olması.

Süper Loto çekilişi Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak gerçekleştirildi. Çekiliş sonrası bu akşamın kazandıran numaraları 10- 32- 34- 41- 49- 54 oldu.

Güne Dair Notlar

30 Aralık günü saat 7.40'ta dolar 7,37 TL euro ise 9,05 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 11°C, 16°C Parçalı, batı kesimleri yer yer çok bulutlu Antalya, 12°C, 19°C Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı Ankara, 1°C, 13°C Parçalı ve az bulutlu Trabzon, 9°C, 16°C Parçalı ve az bulutlu Diyarbakır, -2°C, 11°C Az bulutlu

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

Siyasi yelpaze öyle bir karışık ki, kimin nerede mevzilendiği hiç belli değil. Partilere bakın. Kimi solcu olayım diyor, bir türlü olamıyor, oraya buraya savruluyor. Kimi muhafazakârlığa özeniyor ama yüzüne gözüne bulaştırıyor. Kimi renksiz kalayım diyor, onu da beceremiyor, sürekli renk veriyor. Rauf Tamer'in yazısı...

Günün kitabı

Zamanın Kısa Tarihi / Stephen W. Hawking

Yaklaşık kırk dile çevrilen ve dünya üzerindeki her 750 kişiden birinin edindiği Zamanın Kısa Tarihi çağımızın en büyük zihinlerinden biri olan Stephen Hawking’in sorularına yanıt aradığı bir kitap:

*Evren nasıl başladı ve başlamasını olanaklı kılan şey neydi?

Zaman her daim ileri doğru mu akar?

Evrenin bir sonu ya da sınırı var mı?

Uzayda başka boyutlar var mı?

Her şey sona erdiğinde ne olacak?

30 Aralık günlük burç yorumları