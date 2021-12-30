Güne Başlarken | 30 Aralık 2021

Sen uyurken neler oldu?

İstanbul'da Susurluk hükümlüsü Ziya Bandırmalıoğlu ile emekli polis Şahin Aslan'ın öldürüldüğü silahlı kavgada gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklanırken, 1'ine ev hapsi verildi. 2 şüpheli adli kontrol şartıyla, 1'i savcılıktan olmak üzere 4 kişi ise serbest bırakıldı.

Koronavirüsten korunma önlemleri kapsamında bu yılın başında ıslak imza gerekmeden dijital ortamda banka hesabı açmaya ve müşterinin uzaktan kimlik tespiti yapılarak şubeye gitmesine gerek kalmadan kaydının oluşturulmasına imkan tanıyan ‘uzaktan müşteri olma’ uygulaması başlatılmıştı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde elektrikli battaniyeden çıkan yangını söndürmeye çalışan Birleşik Krallık vatandaşı Rena Shrizad Khan (76), dumandan zehirlenerek yaşamını yitirdi.

Cep telefonu alacakları ilgilendiren habere göre, fiyatı 5 bin lira üzerinde cep telefonlarında ilk el için 3 ay, ikinci el için 6 ay taksit uygulanabilecek.

Yılbaşında vaka sayılarının katlanabileceğini söyleyen uzmanlar Omicron ile ilgili tarih verdi. Vaka sayıları ülkemizde Omicron varyantının da etkisiyle 30 bini geçti. Doç. Dr. Ümit Savaşçı, 'Günlük 50 bin vaka görebiliriz' diyerek Omicron için tarih verdi. 'Kapalı alanlarda çift maske kullanalım.' diyen uzmanlar Omicron varyantına karşı hatırlatma dozu uyarısında bulundu. 'Yılbaşı kutlamaları en büyük risk!' İşte uzmanların yılbaşı öncesinde uyarıları...

Mevduata TMSF garantisi üst limiti 150 bin liradan 200 bin liraya çıktı. TMSF kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Güne Dair Notlar

30 Aralık günü saat 7.35'te dolar 12,71 TL, euro ise 14,39 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 11°C, 15°C Batı kesimleri sağanak yağışlı Antalya, 11°C, 15°C Yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor Ankara, 1°C, 9°C Parçalı bulutlu Trabzon, 10°C, 14°C Parçalı bulutlu Diyarbakır, -5°C, 9°C Parçalı bulutlu

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Akşam TV'de ne var?

Kanal D: 20.00 Yerli Dizi: Camdaki Kız, ATV: 20.00 Bir Zamanlar Çukurova, FOX: 20.00 Yerli Dizi: Mahkum,

TRT 1: 20.00 Yerli Dizi: Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı

30 Aralık günlük burç yorumları

KOÇ: Yoğun duygular içinde olsanız bile pratik yönünüzü ön plana çıkararak, gerçek isteklerinizi arka plana atmayı başarabilen ender kişilerden birisiniz. Değerlerinizin farkındasınız ve gözünüzden hiçbir şey kaçmıyor.

BOĞA: İletişim gezegeni Merkür’ün iletişim konusunda size vereceği etkiler kafanızı karıştıracak. Aksilikler yüzünden gecikmeler yaşayacaksınız. Ani fırsatların değerlendirme konusunda sürprizlere hazır olun.

İKİZLER: Sıra dışı düşüncelere takılıp kalabilirsiniz. Özel duygularınızda yaşadığınız coşku sizin parçanız haline geldi. Kendinize has bir tarzınız var. Sevdiklerinizle yapacağınız konuşma olumlu sonuçlanacak.

YENGEÇ: Konuştuğunuz her şeyin altında gizli nedenler aranmasını istemiyorsanız, net olmalısınız. Maddi problemlerinizi, hafifletmek elinizde. Planlama yeteneğinizi iş potansiyelinize yansıtabileceksiniz.

ASLAN: Cesur aşklar konusunda temkinli olmalı ve geçici duygulardan uzak kalmalısınız. Bilgilerinizi karşı tarafla paylaşacağınız ve farklı konuşmalar yapacağınız bugün yeniliğe ve hatalara çok açıksınız.

BAŞAK: Yönetici gezegeniniz Merkür’ün burcunuzda ilerlemesi, yaşama bakış açınızda ve finans konularında zor hedeflere kilitlenmenizi sağlayacak. Size katkı getirecek her koşulu gözden geçirmek zorundasınız.

TERAZİ: Ay karşıt burcunuz Koç’ta ilerliyor ve partnerinizin size olan duygularından emin olmak istiyorsunuz. Birlikteliklerinizde önemli aşamalar kaydedebilmek için gerekli cesareti bulamamanız için neden yok.

AKREP: Sosyal açıdan kendinize güveniniz artıyor. Birçok çalışmada yönetici kişiliğiniz önde olacak. Partnerinizle gücünüzü birleştireceksiniz. Çalışma hayatınızla ev yaşantınızı dengeli bir şekilde yürüteceksiniz.

YAY: Güçlü ve kariyerli kişiler dikkatinizi çekerken duygusal yönlerinizin de tatmin olmasını isteyeceksiniz. Yaşantınızı planlayarak hareket etmeniz size başarı getiriyor. Bugün doğallığınız işinizi kolaylaştırıyor.

OĞLAK: İş hayatındaki aksayan problemlerden sorumlu olmak istemiyorsunuz. İş birliğine önem veriyor, rutin işleri seviyorsunuz. Merkür’ün artılarını doğru kullanarak aklınızın karışmasını önlemiş oluyorsunuz.

KOVA: Çevreyle yaşadığınız sorunları özel hayata yansıtmamalısınız. Kendinize yakın hissettiğiniz kişilerin etkisinde kalabilirsiniz. Yakın dostlarınızın sizin düşüncelerinize ilgi göstermeleri epey kuvvetli.

BALIK: Bu dönem, çevrenizle ortak hareket edeceğiniz çalışmalar içinde olacak, sosyal yapınızı destekleyici işler yapacaksınız. Hem para kazandıracak hem de ilişkilerinizi destekleyecek işler yapmak hedefiniz olacak.