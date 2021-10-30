Güne Başlarken | 30 Ekim 2021

Sen uyurken neler oldu?

Bursa’da Şenol B. (57), kendisinden izinsiz çarşıya gittiği gerekçesiyle eşi Kamile B.’yi (42) bıçaklayarak yaraladı. Hastaneye kaldırılan Kamile B.’nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Şenol B. ise gözaltına alındı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Galata Kulesi’nde video mapping gösterisi yapıldı. Vatandaş ve turistlerin ilgiyle izlediği gösteride, Cumhuriyet ilan edilene kadar verilen mücadeleyi anlatan fotoğraflar kuleye yansıtıldı.

New York borsası, haftanın son işlem gününü rekor seviyelerde tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,25 artışla 35.819,56 puana yükseldi.

Konya’nın Cihanbeyli ilçesinde, aralarında çıkan tartışma sonrası baba evine dönen eşi Nuriye Ünver´in peşinden giden Ali Rıfai Ünver, evde bulunan eşini, kayınpederini, kayınvalidesini ve eşinin babaannesine tabancayla ateş açtı. Olayda Nuriye Ünver yaşamını yitirirken, 2’si ağır 3 kişi yaralandı. Şüpheli ise yakalanarak gözaltına alındı.

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde, banka kredisi için kefil olma konusu yüzünden tartıştığı yeğeni Hasan Avşar’ı (19) lavanta tarlasında göğsünden av tüfeğiyle vurarak öldüren amca Mustafa Avşar (55) tutuklandı.

Giresun’un Yağlıdere ilçesinde trafik kazasında yaralanan, kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen ve organları ailesi tarafından bağışlanan İsmail Bayram, toprağa verildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre cumartesi günü bazı illerde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı bekleniyor.

Güne Dair Notlar

30 Ekim günü saat 7.40'ta dolar 9,59 TL euro ise 11,11 TL.

Hava durumu ise şöyle:

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

30 Ekim günlük burç yorumları

KOÇ: Çevrenizle işbirliği içine girebilir ve ortaklaşa çok para kazanabilirsiniz. Önünüzdeki fırsatları zekice değerlendirmelisiniz. Güçlü enerjinizi karşı tarafa yansıtmakta ustasınız. Dinamik yapınız takdir görüyor.

BOĞA: Aktif yapınızı ön plana çıkarabilecek işlerle uğraşmalısınız. Enerjinizi doğru kullanabileceğiniz bir gün. Kariyerinizle ilgili gelişmeleri sıkı bir şekilde takip ediyorsunuz. Zıtlaşmalar yüzünden zor anlar yaşıyorsunuz.

İKİZLER: Enerjik yapınızı zorlayan işleri seviyorsunuz. Sıradan işler size göre değil. Bugün, şartlarınızı zorlamalısınız. Zaman içinde bazı olayları kendinize göre yapılandırıyor ve yaşama geçiriyorsunuz.

YENGEÇ: Kişiliğiniz gereği her şeye sabırla yaklaşıyor ve olayların gelişimini bekliyorsunuz. Farklı ortamlarda huzursuz yapınız ortaya çıkıyor. Aşkta, sevdiğiniz kişinin duygusal problemleri kafanızı kurcalayabilir.

ASLAN: İş yaşantınızda atılımlar söz konusu olsa da, siz biraz bekleyin. Önemli gelişmelerin başlangıcındasınız. Maddi konularda şartlarınızı zorlamadan isteklerinizi belli bir disiplin içinde gerçekleştirmelisiniz.

BAŞAK: Titiz ve disiplinli yapınız, bugün işe yarayacak. Bazı olayları güçlü mantığınızla çözüyor, tutkuların sizi yanlış yönlendirmesine izin vermiyorsunuz. Sıkı bir disiplin içinde yaşamak istiyorsunuz.

TERAZİ: Dengeli olmanız ve yeniliklere açık yapınız göz dolduruyor. Bugün yaşamı enerjik algılıyorsunuz. Ev ortamında uzlaştırıcı tutum içindesiniz. Duygusal konularınıza çevreyi karıştırmamaya çalışın.

AKREP: Maddi konularda beklediğiniz açılımlar gündeme gelecek. Varsayımlarınızı farklı şekilde kabul ettiriyorsunuz. Bugün, istediğiniz şartları gündeme getirmekten korkmuyor, cesur davranıyorsunuz.

YAY: Düşüncelerinizde ısrarcı olacaksınız. Kendinize güveniyorsunuz. Ödün vermeyen yapınızı herkes biliyor ve sorunlarına çözüm getirdiğiniz kişiler her fırsatta sizi savunuyorlar. Tepki almaktan korkmayın.

OĞLAK: Düzenini seven biri olarak baskıya gelemiyorsunuz. Ortaklıklarda paslaşarak çalıştığınız zaman başarılı oluyorsunuz. Bilinç altınızda sizi yönlendiren olaylara karşısınız. Tepkili olmadan önce düşünmelisiniz.

KOVA: Güvensizliğinizi yendiğinizde daha başarılı oluyorsunuz. Çevrenin etkilerinden uzak kalmaya çalışın. Kişisel sorunlarınıza bazı dış etkenleri karıştırmamalısınız. Çelişkilerden uzak kalmaya çalışmalısınız.

BALIK: Duygusal konularınıza ailenizin karışması hoş olmuyor. Onların fikrini almak için danıştığınız konular başınıza iş açabilir. Karşıt tarafın olayları büyüterek gereksiz şekilde başınızı ağrıtmasını istemiyorsunuz.