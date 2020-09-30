Güne Başlarken | 30 Eylül 2020

Sen uyurken neler oldu?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Kovid-19 şartlarından kaynaklı içinde bulunduğunuz durum var. Değerlendirdik ve sonuç itibarıyla bugün akşam bunun kararını aldık. KKTC'ye 117 milyon TL aktarıyoruz" dedi.

dedi. Azerbaycan’a destek amacıyla İstanbul’un simgelerinden olan Galata Kulesi, Azerbaycan bayrağının renkleriyle aydınlatıldı.

Walt Disney, koronavirüs salgını nedeniyle tema parklarında çalışan 28 bin kişiyi işten çıkarmayı planladığını duyurdu.

102 bin 39 karat pırlanta, Sothebys Müzayede Evi tarafından 10 ila 30 milyon dolar arasında satışa sunulacak. Pırlanta, açık artırmada 31 milyon dolardan fazla teklif alırsa, şu ana dek satılmış en pahalı pırlanta olacak.

Güne Dair Notlar

30 Eylül günü saat 7.08'de dolar 7,83 TL, euro ise 9,18 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 16°C, 24°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Antalya, 24°C, 31°C Az bulutlu, iç kesimleri parçalı bulutlu Ankara, 14°C, 22°C Gök gürültülü sağanak yağışlı Trabzon, 22°C, 27°C Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor Diyarbakır, 18°C, 33°C Az bulutlu ve açık

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Güne farklı bir açıdan bak





Günün kitabı

Sarı Çiçeği Koklayan Kedi - Çetin Çetintaş

Çalışmalarıyla Türkiye’de yoganın büyük bir ivme kazanmasını sağlayan Çetin Çetintaş, yeni kitabıyla karşımızda. Okuruna yaşam felsefesinin derinliklerine bir yolculuk sunan kitap, içine bilgi yüklenmiş diskler gibi bilgiden bilgiye açılıyor. // Sokak Kitapları Yayınları, 28 TL.

Günün şarkısı

Norm Ender - İhtiyacım Yok

Türkçe rap'in son dönemdeki en iyi temsilcilerinden olan Norm Ender, 5 günde 3 milyon izlenen yeni şarkısıyla aramıza döndü.

Günün videosu

Faruk'tan diyet pizza tarifi

Ekibimizin mutfaktaki yeteneğiyle de öne çıkan isimlerinden Faruk Melik Çevik, diyet pizza tarifiyle yine bazı hoşluklar, güzellikler peşinde. Kokusu oraya kadar geldi mi? :)

Günün adamı

James Dean

İlk başrolüyle Oscar'a aday gösterilen kaç kişi vardır ki? İşte James Dean onlardan biri... Yeteneği ve henüz 24 yaşındayken gelen ölümünün ardından efsaneleşen James Dean'in bugün yıldönümü...

O, 1956 yılında gösterime giren 'Devlerin Aşkı' adlı filmdeki rolüyle, En İyi Erkek Oyuncu dalında, ölümünden sonra Oscar'a aday gösterilen ilk oyuncu oldu. 30 Eylül 1955'te Porsche 550 Spyder ile yaptığı kaza sonucunda hayatını kaybeden Dean, daha kariyerinin başlangıcında olmasına rağmen bir efsaneye dönüştü ve birçok sanatçıya ilham kaynağı oldu. Lou Reed, Lady Gaga, Taylor Swift, Lana Del Rey gibi isimler ondan şarkı sözlerinde bahsetti, anısına şarkılar yazdılar.

Günlük burç yorumları (30 Eylül 2020)