Güne Başlarken | 30 Eylül 2020
Turgut Uyar'ın da dediği gibi, "Eylül toparlandı gitti işte / Ekim filan da gider bu gidişle"... Ayın son gününden günaydın! Sabahı neşelendirmek için buradayız. Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
30 Eylül 2020, Çarşamba 07:24 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Sen uyurken neler oldu?
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Kovid-19 şartlarından kaynaklı içinde bulunduğunuz durum var. Değerlendirdik ve sonuç itibarıyla bugün akşam bunun kararını aldık. KKTC'ye 117 milyon TL aktarıyoruz" dedi.
- Azerbaycan’a destek amacıyla İstanbul’un simgelerinden olan Galata Kulesi, Azerbaycan bayrağının renkleriyle aydınlatıldı.
- Walt Disney, koronavirüs salgını nedeniyle tema parklarında çalışan 28 bin kişiyi işten çıkarmayı planladığını duyurdu.
- 102 bin 39 karat pırlanta, Sothebys Müzayede Evi tarafından 10 ila 30 milyon dolar arasında satışa sunulacak. Pırlanta, açık artırmada 31 milyon dolardan fazla teklif alırsa, şu ana dek satılmış en pahalı pırlanta olacak.
Güne Dair Notlar
- 30 Eylül günü saat 7.08'de dolar 7,83 TL, euro ise 9,18 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 16°C, 24°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Antalya, 24°C, 31°C Az bulutlu, iç kesimleri parçalı bulutlu Ankara, 14°C, 22°C Gök gürültülü sağanak yağışlı Trabzon, 22°C, 27°C Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor Diyarbakır, 18°C, 33°C Az bulutlu ve açık
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Güne farklı bir açıdan bak
Günün kitabı
Sarı Çiçeği Koklayan Kedi - Çetin Çetintaş
Çalışmalarıyla Türkiye’de yoganın büyük bir ivme kazanmasını sağlayan Çetin Çetintaş, yeni kitabıyla karşımızda. Okuruna yaşam felsefesinin derinliklerine bir yolculuk sunan kitap, içine bilgi yüklenmiş diskler gibi bilgiden bilgiye açılıyor. // Sokak Kitapları Yayınları, 28 TL.
Günün şarkısı
Norm Ender - İhtiyacım Yok
Türkçe rap'in son dönemdeki en iyi temsilcilerinden olan Norm Ender, 5 günde 3 milyon izlenen yeni şarkısıyla aramıza döndü.
Günün videosu
Faruk'tan diyet pizza tarifi
Ekibimizin mutfaktaki yeteneğiyle de öne çıkan isimlerinden Faruk Melik Çevik, diyet pizza tarifiyle yine bazı hoşluklar, güzellikler peşinde. Kokusu oraya kadar geldi mi? :)
Günün adamı
James Dean
İlk başrolüyle Oscar'a aday gösterilen kaç kişi vardır ki? İşte James Dean onlardan biri... Yeteneği ve henüz 24 yaşındayken gelen ölümünün ardından efsaneleşen James Dean'in bugün yıldönümü...
O, 1956 yılında gösterime giren 'Devlerin Aşkı' adlı filmdeki rolüyle, En İyi Erkek Oyuncu dalında, ölümünden sonra Oscar'a aday gösterilen ilk oyuncu oldu. 30 Eylül 1955'te Porsche 550 Spyder ile yaptığı kaza sonucunda hayatını kaybeden Dean, daha kariyerinin başlangıcında olmasına rağmen bir efsaneye dönüştü ve birçok sanatçıya ilham kaynağı oldu. Lou Reed, Lady Gaga, Taylor Swift, Lana Del Rey gibi isimler ondan şarkı sözlerinde bahsetti, anısına şarkılar yazdılar.
Günlük burç yorumları (30 Eylül 2020)
- KOÇ: Geçmiş bağlarınızı gözden geçirirken hatalarınızı da düşünmelisiniz. İlişkilerinizde güvensiz oluşunuzdan dolayı çevreyle bağlarınızı zayıf tutmak istiyor ve yakınlarınıza göre bencilce davranıyorsunuz.
- BOĞA: Duygusal yapınızı zorlayacak kararlar alabilirsiniz. Üstün yetenekli kişilerle çalışmaktan hoşlandığınız gerçek. Alışkanlıklarınıza bağlı oluşunuz onlara ters gelebilir. Özgürlüğünüzü biraz esneterek işlerinizi yönlendirin.
- İKİZLER: Açık fikirli olduğunuzu bilenler, bugün içine kapanık ve gizemli davranışlarınızı yanlış yorumlayabilirler. Planlarınızı doğru uygulanmak için içinize kapanmış olabilirsiniz. Çevreniz sizden hareket bekliyor.
- YENGEÇ: Verdiğiniz sözleri yerine getirme konusunda zorlanacaksınız. Arkadaşlarınızın aktivitelerine katılmak için birçok geçerli nedeniniz var. Çeşitli bahaneler yaratarak kendi kabuğunuza çekilmeyin. Hassas bir gündesiniz.
- ASLAN: Enerjinizi olumlu yönlendireceğiniz bir gün. Zorlamalar karşısında kendinizi çok iyi frenlemelisiniz. Romantik bir gününüz ve yaratıcılığınızın çevrenizde desteklendiğini görmek sizi daha da güçlendirecek.
- BAŞAK: Çevrenizin isteklerini güçlü bir şekilde algıladığınız için, sorumluluk duygunuzu zorlayacak çalışmaları kendiniz seçerek çevrenizi olumlu bir şekilde etkiliyorsunuz. Bugün olaylara kısa yoldan çözüm getireceksiniz.
- TERAZİ: Partnerinizden beklediğiniz güvenin önemli olduğu bir gün. Sizi etkilemesine izin verdiğiniz müddetçe aranızda sorunlar çıkacaktır. Bugün ikili ilişkilerinizi gözden geçirerek öfkenizin kaynağını bulabilirsiniz.
- AKREP: Kendinizi ifade ederken ketum davrandığınız için çevrenizde bir gizem oluşturuyorsunuz. Bugün, duygusal tatminler sağlayacağınız işler yapmak istiyor, ortaklıklar konusunda taviz vermek istemiyorsunuz.
- YAY: İçinizdeki coşkuyu paylaşmanız gereken bir gün. Arkadaşlarınızın farklı düşünceleri sayesinde yeniden motive olacağınız konular peşindesiniz. Maddi kaynaklarınızı gözden geçirin ve yeni iş teklifleri üzerinde düşünün.
- OĞLAK: İçinizde fırtınalar koparken çevrenize gülücükler dağıtmak sizi zorlayacak. Bugün hissettiklerinizi kimseyle paylaşmak istemiyor ve çevrenizi içinizden yargılıyorsunuz. Özellikle esnek davranmaya özen gösterin.
- KOVA: Düşüncelerinizde ısrar etmeyi yeğlediğiniz bir gün. Kişisel başarınızın sizi mutlu ettiğini göreceksiniz. Öğleden sonra üstlerinizle bazı konularda tartışma ortamı doğabilir. Duygularınızı kendinize saklamalısınız.
- BALIK: Duygularınızı gizlemek sizi rahatsız ediyor. Koruma içgüdünüz yüzünden öfkenizi yakınlarınızdan çıkarıyorsunuz. Bugün Ay’dan aldığınız etkiler sayesinde daha cesaretli davranabilirsiniz. Çevrenize güvenin.