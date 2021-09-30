Güne Başlarken | 30 Eylül 2021

Sen uyurken neler oldu?

Hakimler ve Savcılar Kurulunca, 1008 adli yargı hakim ve cumhuriyet savcısı adayı ile 7 idari yargı hakim adayının atanmalarına ilişkin kararname Resmi Gazete'de yayımlandı.

Otopark sorunu araç sahiplerini sokak aralarında yer bulmakta zorlarken, yeni binalarda alan olsa da otopark tartışmaları bitmiyor. Yeterli alan yoksa öncelik kimde olur? Paylaşım nasıl yapılmalı? Otoparkı kullanmayan aidatta indirim isteyebilir mi? İşte yanıtları... //Meltem Kara Söyleyenoğlu / Posta

Samsun'da, Şeyda Turan (30), misafirliğe geldiği kardeşinin evinde tabancayla göğsünden vurulmuş halde ölü bulundu. Turan, Çorum'da toprağa verilirken, polis, olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğunu araştırıyor.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde, arkadaşlarıyla kovalamaca oynarken aniden yola çıkan Suriye uyruklu Yusuf el Cuma (7), midibüsün altında kalarak hayatını kaybetti.

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) borçlarını yapılandırmak isteyen vatandaşların başvurularını, sosyal güvenlik il müdürlükleri ve sosyal güvenlik merkezlerine 30 Eylül saat 23.59'a kadar yapabileceği bildirildi.

KKTC'ye seyahat etmek isteyen vatandaşlar, 1 Ekim'den itibaren fotoğrafsız kimlik kartlarıyla çıkış işlemi yapamayacak.

Güne Dair Notlar

30 Eylül günü saat 7.35'te dolar 8,91, euro ise 10,37 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 16°C, 21°C Aralıklı ve hafif sağanak yağışlı Antalya, 22°C, 30°C Doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Ankara, 11°C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu Trabzon, 16°C, 20°C Yağışların, doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor Diyarbakır, 15°C, 29°C Az bulutlu ve açık

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Akşam TV'de ne var?

Kanal D: 20.00 Yerli Dizi: Camdaki Kız, Star TV: 20.00 Yerli Dizi: Kazara Aşk, ATV: 20.00 Bir Zamanlar Çukurova, SHOW: 20.00 Sinema: Eltilerin Savaşı, FOX: 20.00 Yerli Dizi: Kanunsuz Topraklar, TRT 1: 20.00 Yerli Dizi: Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı

Günün köşe yazısı

Neydi o? Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, milletvekillerinden birini (Yalım Erez’i) Başbakan tayin etmişti:

- Git hükümeti kur da gel. Yalım Erez, parti başkanı değildi. Partisi, 1’inci parti de değildi. Yani bu atama, teamüllere aykırıydı ama kitabına uygundu. Rauf Tamer'in yazısı...

30 Eylül günlük burç yorumları