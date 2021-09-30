Güne Başlarken | 30 Eylül 2021
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
30 Eylül 2021, Perşembe 07:14 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
Hakimler ve Savcılar Kurulunca, 1008 adli yargı hakim ve cumhuriyet savcısı adayı ile 7 idari yargı hakim adayının atanmalarına ilişkin kararname Resmi Gazete'de yayımlandı.
Otopark sorunu araç sahiplerini sokak aralarında yer bulmakta zorlarken, yeni binalarda alan olsa da otopark tartışmaları bitmiyor. Yeterli alan yoksa öncelik kimde olur? Paylaşım nasıl yapılmalı? Otoparkı kullanmayan aidatta indirim isteyebilir mi? İşte yanıtları... //Meltem Kara Söyleyenoğlu / Posta
Samsun'da, Şeyda Turan (30), misafirliğe geldiği kardeşinin evinde tabancayla göğsünden vurulmuş halde ölü bulundu. Turan, Çorum'da toprağa verilirken, polis, olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğunu araştırıyor.
Ankara'nın Altındağ ilçesinde, arkadaşlarıyla kovalamaca oynarken aniden yola çıkan Suriye uyruklu Yusuf el Cuma (7), midibüsün altında kalarak hayatını kaybetti.
Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) borçlarını yapılandırmak isteyen vatandaşların başvurularını, sosyal güvenlik il müdürlükleri ve sosyal güvenlik merkezlerine 30 Eylül saat 23.59'a kadar yapabileceği bildirildi.
KKTC'ye seyahat etmek isteyen vatandaşlar, 1 Ekim'den itibaren fotoğrafsız kimlik kartlarıyla çıkış işlemi yapamayacak.
Güne Dair Notlar
- 30 Eylül günü saat 7.35'te dolar 8,91, euro ise 10,37 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 16°C, 21°C Aralıklı ve hafif sağanak yağışlı Antalya, 22°C, 30°C Doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Ankara, 11°C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu Trabzon, 16°C, 20°C Yağışların, doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor Diyarbakır, 15°C, 29°C Az bulutlu ve açık
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Akşam TV'de ne var?
Kanal D: 20.00 Yerli Dizi: Camdaki Kız, Star TV: 20.00 Yerli Dizi: Kazara Aşk, ATV: 20.00 Bir Zamanlar Çukurova, SHOW: 20.00 Sinema: Eltilerin Savaşı, FOX: 20.00 Yerli Dizi: Kanunsuz Topraklar, TRT 1: 20.00 Yerli Dizi: Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı
Günün köşe yazısı
Neydi o? Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, milletvekillerinden birini (Yalım Erez’i) Başbakan tayin etmişti:
- Git hükümeti kur da gel. Yalım Erez, parti başkanı değildi. Partisi, 1’inci parti de değildi. Yani bu atama, teamüllere aykırıydı ama kitabına uygundu. Rauf Tamer'in yazısı...
30 Eylül günlük burç yorumları
- KOÇ: Sabit düşündüğünüz için yargılanabilirsiniz. Yeteneklerinizin farkında oluşunuz, hiçbir şeyi beğenmemenize yol açıyor. Gelişen olayların sorumlulukları konusunda kendinizi üzmeyin ve güvenin.
- BOĞA: Düşüncelerinizdeki analiz yeteneğiniz mükemmel. Bilinçaltınızda gelişen olaylara esneklik getireceksiniz. Gelişiminiz için duygusal konulara ihtiyacınız var. Sosyal aktivitelerde çelişkili bir tavır içindesiniz.
- İKİZLER: Bazılarınız için kısa süreli aşklar söz konusu. Bu flörtleri gözünüzde büyütmeyin ve olayları akışına bırakın. Duygusallıkla akılcılığı karıştırmayı sevmediğiniz için kafanızda karmaşa rüzgarları esecek.
- YENGEÇ: Duygusal takıntılar yüzünden kafanız karışabilir. Kişisel ilişkilerinizde yapmanız gereken tek şey, kendinizi geriye çekmek. Birçoğunuz, arkadaş gruplarında yeni tanışacağı kişilerle duygusal bağlar kuracak.
- ASLAN: Cazibe sınırlarınızın yüksek olması sosyal olayları beraberinde getirecek. Akıcı konuşmalarınızla karşınızdakileri altına alıyorsunuz. Partnerinizle olan ilişkileriniz canlanacak, mutlu hissedeceksiniz.
- BAŞAK: Evliliklerdeki sorunlar ve eşlerin birbirini kıskanmaları gibi olaylar gündemde olacak. Çelişkilerden bir an önce kurtulmalı ve kendinizi ifade edecek konulara yönelmelisiniz. İlişkileri güç savaşına dönüştürmeyin.
- TERAZİ: Hayatınızda güçlü ve kariyerinize katkısı olacak kişilerle olacaksınız. Sıradan kişilerden hoşlanmadığınız için farkında olmadan yöneldiğiniz insanların kariyer açısından önemli kişiler olduğunun farkındasınız.
- AKREP: Partnerinizle farklı düşünceler içindesiniz. Onun iyi niyetli yaklaşımları sizin şartlarınıza uymayabilir. Duygusal ilişkilerinize hiç kimsenin karışmasını istemiyorsunuz. Olaylara netlik getirmelisiniz.
- YAY: Yaşadığınız düş kırıklıkları size yaşamla ilgili bazı dersler verecek. İleri takınacağınız tavırlar hayatınızla ilgili bazı ögeleri belirleyici yapacak. İş ve kariyer konusunda güçlüsünüz, biliyorsunuz.
- OĞLAK: İlişkilerinizde kalıcı duygular beklerken yaşam standardı olarak yüksek olanaklara sahip ilişki fırsatları kolluyorsunuz. Kalıplaşmış düşüncelerden rahatsızsanız, mantığı ön plana almalısınız.
- KOVA: Kendinize güvenmeyi seviyorsunuz. Bugün size yardım edecek ve enerjisini sizin için kullanacak arkadaşlarınız olacak. Girdiğiniz topluluklarda duygu ve isteklerinizi hızla yaşama geçireceksiniz.
- BALIK: Bugün sıra dışı düşünceler içindesiniz acele kararlar almayın. Sezgilerinizin sizi yönlendirmesine izin veriyor ve ayrıca ruhsal dengeniz için olaylara akıllı, uzun vadeli mantıklı yorumlar getirmek istiyorsunuz.