Güne Başlarken | 30 Haziran 2020

Sen uyurken neler oldu?

Dünyanın en önemli ve prestijli otomobil fuarlarından kabul edilen Cenevre Otomobil Fuarı, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2021’de de iptal edildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 4’üncü kez baba olduğunu duyurdu.

Van’ın Çaldıran ilçesinde, yapımı devam eden askeri üs bölgedeki iinşaat alanının güvenliğini sağlayan güvenlik korucularının nöbet değişimini sağlayan aracın geçişi sırasında PKK’lı teröristlerce uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı (EYP) ile saldırı düzenlendi. Saldırıda bir korucu ayağından yaralandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından corona virüste son verileri paylaştı. Corona virüsten toplam can kaybı 5 bin 115 olurken, toplam vaka sayısı 198 bin 613 oldu.

Güne Dair Notlar

30 Haziran günü saat 7.17'de dolar 6, 85 TL, euro ise 7, 71 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Az bulutlu ve açık. 19°C, 32°C Antalya, Az bulutlu ve açık. 26°C, 32°C Ankara, Parçalı ve az bulutlu. 17°C, 31°C Trabzon, Parçalı zamanla çok bulutlu. 20°C, 27°C Diyarbakır, Az bulutlu ve açık. 22°C, 38°C

Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji

Peynirli börekten bıkanlara farklı börek önerisi

Diğer börek tariflerini unutturan bir lezzet: Tavuklu börek

Tavuklu börek malzemeleri

5 adet yufka

1 çay bardağı sıvı yağı

1 çay bardağı su

İç harcı için:

3-4 tavuk pirzola

2-3 domates

1 kuru soğan

2 sivri biber

2 dal maydanoz

2 dal dereotu

Tuz

Pul biber

Karabiber

2-3 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yumurta

Susam

Tavuklu börek yapılışı

Tavuğu haşlayın ve bir kaba alarak soğuduktan sonra küçük parçalara ayırın. Üzerine kabuklarını soyduğunuz ve küp şeklinde doğradığınız domatesleri ve soğanı ilave edin. Ardından ince ince doğradığınız biberleri, maydanozu, dereotunu, baharatları, tuzu ve sıvı yağı ekleyip iyice karıştırın. Sosu için, bir kaba sıvı yağı ve suyu koyup karıştırın. Yufkaları tek tek soslayarak ikiye katlayın, tekrar üzerine yağ sürün. Yufkanın geniş kenarına tavuklu harçtan koyup rulo şeklinde sarın. Ilık hazırlanan yufkaya gül şekli verip, yağlanmış tepsinin ortasına yerleştirin. Kalan yufkaları da aynı şekilde hazırlayıp, gül şekli verdiğiniz yufkanın etrafına dolayın. Üzeri için yumurta sarısını ve sıvı yağı karıştırıp böreğin her yerine sürün. Böreklerin üzerine susam serpip, önceden ısıtılmış 185 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin.

Akşam evde n'apsak?

Televizyonda ne var?: Çarkıfelek (KANAL D), Sinema: Kanlı Nigar (STAR), Kim Milyoner Olmak İster? (atv), Güldür Güldür Show (SHOW), Sinema: Nereye Bakıyor Bu Adamlar (FOX)

Film önerisi: The Turning (2020)

Kitap önerisi: Henry James - Yürek Burgusu

Günlük burç yorumları (30 Haziran 2020)

KOÇ: Bugün, organizasyon çalışmalarıyla yaşantınıza renklendireceksiniz. Liderlik yapabileceğiniz bazı olayların gündem kazanmasıyla kendinizi yeniden keşfedeceksiniz. Maddi konularda bolluğa kavuşmanız zaman alabilir.

Bugün, organizasyon çalışmalarıyla yaşantınıza renklendireceksiniz. Liderlik yapabileceğiniz bazı olayların gündem kazanmasıyla kendinizi yeniden keşfedeceksiniz. Maddi konularda bolluğa kavuşmanız zaman alabilir. BOĞA : Özgürlüğünüz için her türlü şartıı kendinize hedef olarak belirleyebilir ve kişisel isteklerinizle toplumsal olayları kafanızda bağdaştırabilirsiniz. Güçlü enerjiniz ve istekleriniz çevrenizde sorun yaratabilir.

: Özgürlüğünüz için her türlü şartıı kendinize hedef olarak belirleyebilir ve kişisel isteklerinizle toplumsal olayları kafanızda bağdaştırabilirsiniz. Güçlü enerjiniz ve istekleriniz çevrenizde sorun yaratabilir. İKİZLER: İsteklerinizde aşırıya kaçtığınız zaman kendinizi huzursuz etmenizin anlamı yok. Sınırlarınızı bilmenize rağmen, tutkularınız yüzünden heyecanlarınızı dengeleyemiyorsunuz. Başlangıçlar konusunda fazla ısrarcısınız.

İsteklerinizde aşırıya kaçtığınız zaman kendinizi huzursuz etmenizin anlamı yok. Sınırlarınızı bilmenize rağmen, tutkularınız yüzünden heyecanlarınızı dengeleyemiyorsunuz. Başlangıçlar konusunda fazla ısrarcısınız. YENGEÇ: Hayalleriniz için işbirliğine ihtiyacınız var. Ama çevrenizdekilere karşı önleyemediğiniz bir güvensizlik sergiliyorsunuz. Birçok konu karmaşık bir şekilde karşınıza çıkabilir, şartları yeniden koordine edebilirsiniz.

Hayalleriniz için işbirliğine ihtiyacınız var. Ama çevrenizdekilere karşı önleyemediğiniz bir güvensizlik sergiliyorsunuz. Birçok konu karmaşık bir şekilde karşınıza çıkabilir, şartları yeniden koordine edebilirsiniz. ASLAN : Arkadaşlarınızla işbirliği içinde olacağınız bir gün. Düşüncelerinizden yola çıkıyorsunuz ama değişen koşullara ayak uydurmakta zorlanabilirsiniz. Çıtanız yükselirken bağlantılarınızı sıcak tutmalısınız.

: Arkadaşlarınızla işbirliği içinde olacağınız bir gün. Düşüncelerinizden yola çıkıyorsunuz ama değişen koşullara ayak uydurmakta zorlanabilirsiniz. Çıtanız yükselirken bağlantılarınızı sıcak tutmalısınız. BAŞAK: Kendinizi denetleme huyunuzdan vazgeçin. Sistemli yapınızın getirdiği sorumluluk karşısında bunalabilirsiniz. Bugün, zaman kavramını unutturacak aktiviteler içinde olabilirsiniz. Maddi konular canınızı sıkabilir.

Kendinizi denetleme huyunuzdan vazgeçin. Sistemli yapınızın getirdiği sorumluluk karşısında bunalabilirsiniz. Bugün, zaman kavramını unutturacak aktiviteler içinde olabilirsiniz. Maddi konular canınızı sıkabilir. TERAZİ: Hırslarınız yüzünden çevrenizi kırabilirsiniz. Karşınızdaki kişilere isteklerinizi diretmeyin. Finans konularına vereceğiniz ağırlık sayesinde yeni aşamalar kaydedeceksiniz. Özgün fikirlerle yola çıkıyorsunuz.

Hırslarınız yüzünden çevrenizi kırabilirsiniz. Karşınızdaki kişilere isteklerinizi diretmeyin. Finans konularına vereceğiniz ağırlık sayesinde yeni aşamalar kaydedeceksiniz. Özgün fikirlerle yola çıkıyorsunuz. AKREP: Yolculuklarla ilgili bazı projeler gündeme gelebilir. İç sıkıntılarınızın tek nedeni, çevrenizin problemlerine çözüm üretmekten yorulmanız. Bugün, sadece kendi arzularınızın ön planda olacağı işler yapmak isteyeceksiniz.

Yolculuklarla ilgili bazı projeler gündeme gelebilir. İç sıkıntılarınızın tek nedeni, çevrenizin problemlerine çözüm üretmekten yorulmanız. Bugün, sadece kendi arzularınızın ön planda olacağı işler yapmak isteyeceksiniz. YAY: Enerjinizi belli edecek işlerin peşindesiniz. Sınırlarınızı genişletmek istiyorsunuz. Liderlik vasıflarına çabuk alışacak ve isteklerinizi kolayca ortaya koyacaksınız. Gücünüzün farkındasınız. Çevrenize de yansıtıyorsunuz.

Enerjinizi belli edecek işlerin peşindesiniz. Sınırlarınızı genişletmek istiyorsunuz. Liderlik vasıflarına çabuk alışacak ve isteklerinizi kolayca ortaya koyacaksınız. Gücünüzün farkındasınız. Çevrenize de yansıtıyorsunuz. OĞLAK: Düşüncelerinizden ödün vermeyen bir yapıya sahip olmanıza rağmen, bugün olaylara bakış açınızda gözle görülen bir esneklik söz konusu. Yatırım konusunda kararlı adımlarınız mevcut. Tüm işlerinizde yenilenme söz konusu.

Düşüncelerinizden ödün vermeyen bir yapıya sahip olmanıza rağmen, bugün olaylara bakış açınızda gözle görülen bir esneklik söz konusu. Yatırım konusunda kararlı adımlarınız mevcut. Tüm işlerinizde yenilenme söz konusu. KOVA: Düşündüğünüz konuların kabul görmesi sizin için mutluluk kaynağı olacak. Hırslarınız konusunda kendinize söz geçiremiyorsunuz. Aşırıya kaçmamak sizi çok şey kazandıracak. Şartlar sizden yana, değerlendirin.

Düşündüğünüz konuların kabul görmesi sizin için mutluluk kaynağı olacak. Hırslarınız konusunda kendinize söz geçiremiyorsunuz. Aşırıya kaçmamak sizi çok şey kazandıracak. Şartlar sizden yana, değerlendirin. BALIK: İş yaşantınızda gösterdiğiniz çabanın sizi kazandıracağı prestiji unutmamalı ve geleceğe yatırım yapmaktan çekinmemelisiniz. Değer yargılarından yola çıkıp da hatalarına sizin kadar sahiplenen çok az kişi vardır.

30 Haziran gününe damga vuran olaylar

Mustafa Kemal'in öncülüğünde Çocuk Esirgeme Kurumu kuruldu. 1921

İstanbul posta dağıtıcıları, ücretlerini yetersiz bularak topluca istifa ettiler. 1924

Mustafa Kemal Paşa ve İsmet Paşa (İsmet İnönü) askerlikten emekliye ayrıldı. 1927

Meclis, Hatay Antlaşması'nı onayladı ve 7 Temmuz'da Hatay il oldu. 1939

Seyhan Barajı açıldı. 1943

Yön dergisi yayımına son verdi. 1967

Dünyaya dönen Sovyet uzay aracı Soyuz II'deki üç kozmonot ölü bulundu. 1970

Sovyet balet Mikhail Baryshnikov Bolşoy Balesi'yle birlikte bulunduğu Kanada'da iltica etti. 1974

Tunceli'de PKK militanı genç bir kadın karnına sardığı bombaları bayrak töreni sırasında patlattı. Olayda 6 asker ve bombaları patlatan genç kadın öldü. 1996

641'inci Tarihi Kırkpınar Güreşleri'nde 2003 ağalığını Zübeyde Kavraz aldı. Kırkpınar tarihinin ilk kadın ağası oldu. 2002

ABD askerleri Irak şehirlerinden tamamen çekildi. Ülkede 30 Haziran tarihi resmi tatil ilan edildi. 2009

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