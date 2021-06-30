Güne Başlarken | 30 Haziran 2021
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
30 Haziran 2021, Çarşamba 07:23 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
- Cumhurbaşkanlığınca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında normalleşme süreci ve alınacak tedbirlere ilişkin genelge yayımlandı.
- Rusya'da, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Hindistan'da ortaya çıkan "Delta plus" varyantının ilk kez tespit edildiği bildirildi.
- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Antalya'nın Elmalı ilçesinde iki çocuğun istismar edilmesi ile ilgili yaptığı açıklamada, "Çocuk istismarı karşısında hiçbir şekilde taviz, tehir ve ihmal söz konusu olamaz" dedi.
- Almanya'nın Dortmund kentinde devam eden Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda, serbest stil 97 kiloda Polat Polatçı, altın madalya kazandı.
- Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin, "Rusya pazarının açılması kurtarıcı oldu, umarım Almanya pazarı daha iyiye gider ve İngiltere de açılır. Turizmde canlanma bütün şirketlerimize nefes aldıracaktır." dedi.
Güne Dair Notlar
- 30 Haziran günü saat 7.40'ta dolar 8, 74 TL euro ise 10, 40 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 21°C, 33°C Parçalı ve az bulutlu Antalya, 28°C, 41°C Az bulutlu ve açık Ankara, 18°C, 33°C Parçalı ve az bulutlu Trabzon, 22°C, 26°C Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Diyarbakır, 22°C, 41°C Az bulutlu ve açık
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Günün köşe yazısı
Uyanıkken bilinçli olarak yapılan her türlü davranışın uykuda farkında olmadan ortaya çıkmasıyla şekillenen hastalıklardır. Gece terörü, uykuda yürüme (uyurgezerlik), yatakta oturup bakınma, uykuda yemek yeme, rüyayı yaşama parasomnilerden birkaçı. Özgür Çelik'in köşe yazısı...
30 Haziran günlük burç yorumları
- KOÇ: Entelektüel oluşumlar için uygun bir gün olmasına rağmen duygusal takıntılarınız yüzünden olayların sınırlarını genişletebilirsiniz. Enerjinizi partnerinize yansıtacak ve onun sorunları ile yürekten ilgileneceksiniz.
- BOĞA: Aklınıza güveniyor ve çevrenizin telkinlerinden etkilenmek istemiyorsunuz. Birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda çekişmeler olabilir. Hassas yapınız size karşı yapılan küçücük hatalardan fazla etkileniyor.
- İKİZLER: İsteklerinizden ödün vermek istemiyor, direnme gücünüzü sonuna kadar kullanıyorsunuz. Hırslarınız öne çıkıyor. Bulunduğunuz ortamlarda size çekici gelecek kişilerle tanışabilir ve düşüncelerinden etkilenebilirsiniz.
- YENGEÇ: Çekiciliğinize duygusal derinliğinizin de eklenmesi sonucu olaylara farklı bir bakış açısı ile yaklaşacaksınız. Düşüncelerinize fazla değer vermeniz yüzünden olayları çok abartmaya başladınız.
- ASLAN: Yollarla ilgili gelişmeleri takip etmek isteyebilirsiniz. Araştırmacı yönünüzü daha da güçlendirmek istiyorsunuz. Kendinize güveneceğiniz işler yapacaksınız. Çevreyle iletişiminizde mükemmel bir gelişme izlenecek.
- BAŞAK: Olaylara duygusal yaklaşıyorsunuz. İlişki içinde olduğunuz kişilerin ise olaylarla farklı mantıkla yaklaşmaları yaşantınızda bazı isteklerinizin gecikmesine ve yavaşlamasına neden oluyor. Yaratıcılığınız körüklenebilir.
- TERAZİ: Kendinizi ve çevrenizi sorguluyor ve detaylardan yola çıkarak kafanızda en mükemmeli oluşturmaya çalışıyorsunuz. Bugün, değişik fırsatların kombinasyonu karşısında karar verme güçlüğü yaşayacaksınız.
- AKREP: Dostluk duygularınızın sizi yönlendireceği bir gün. Kişisel özelliklerinizi vurgulayan işlerden zevk alıyorsunuz. Çevreyle ilişkilerinizde etkilemek istediğiniz kişileri kendinize çekiyorsunuz.
- YAY: Ay, toplumsal ilişkilerinizi olumlu etkiliyor. İlişkilerinizde inatçı bir tavır sergiliyorsunuz. İsteklerinizde diretmeniz hedeflerinize belirginlik getirecek. Yaratıcı yönlerinizi mantıklı bir şekilde kullanacaksınız.
- OĞLAK: Duygularınızı ve enerjinizi dostlarınızdan aldığınız destekle büyütecek ve işinize sarılacaksınız. Bugün uzun süredir görmek istediğiniz dostlarınızı aramak için uygun fırsatlar yakalayacaksınız.
- KOVA: İdeallerinizi gerçekleştirmek için tüm şartlara sahipsiniz. Bugün olabilecek aksilikler sizi üzmemeli. Evinizde yapılması gereken ihmal edilmiş birçok işin gündeme gelmesiyle aktif bir gün geçirebilirsiniz.
- BALIK: Bugün Ay, sizi fevri yapabilir. Partnerinizle karşıt düşünceler içinde olmanız aranızda duygusal sorunların ortaya çıkmasına neden olacak. Onun istekleri sizin tarzınıza ters düşebilir. Bir dosta ihtiyaç duyuyorsunuz.
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