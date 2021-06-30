Güne Başlarken | 30 Haziran 2021

Sen uyurken neler oldu?

Cumhurbaşkanlığınca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında normalleşme süreci ve alınacak tedbirlere ilişkin genelge yayımlandı.

Rusya'da, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Hindistan'da ortaya çıkan "Delta plus" varyantının ilk kez tespit edildiği bildirildi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Antalya'nın Elmalı ilçesinde iki çocuğun istismar edilmesi ile ilgili yaptığı açıklamada, "Çocuk istismarı karşısında hiçbir şekilde taviz, tehir ve ihmal söz konusu olamaz" dedi.

Almanya'nın Dortmund kentinde devam eden Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda, serbest stil 97 kiloda Polat Polatçı, altın madalya kazandı.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin, "Rusya pazarının açılması kurtarıcı oldu, umarım Almanya pazarı daha iyiye gider ve İngiltere de açılır. Turizmde canlanma bütün şirketlerimize nefes aldıracaktır." dedi.

Güne Dair Notlar

30 Haziran günü saat 7.40'ta dolar 8, 74 TL euro ise 10, 40 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 21°C, 33°C Parçalı ve az bulutlu Antalya, 28°C, 41°C Az bulutlu ve açık Ankara, 18°C, 33°C Parçalı ve az bulutlu Trabzon, 22°C, 26°C Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Diyarbakır, 22°C, 41°C Az bulutlu ve açık

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

Uyanıkken bilinçli olarak yapılan her türlü davranışın uykuda farkında olmadan ortaya çıkmasıyla şekillenen hastalıklardır. Gece terörü, uykuda yürüme (uyurgezerlik), yatakta oturup bakınma, uykuda yemek yeme, rüyayı yaşama parasomnilerden birkaçı. Özgür Çelik'in köşe yazısı...

30 Haziran günlük burç yorumları