Güne Başlarken | 30 Kasım 2019

Bankalararası piyasada 30 Kasım günü saat 07.55’de dolar 5,75 TL’den işlem görürken, euro ise 6,33 TL civarında seyrediyor.

Bazı illerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle:

ANKARA: Parçalı çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur sağanak yağışlı. 7°C, 14°C

İSTANBUL: Parçalı çok bulutlu, bugün öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. 14°C, 19°C

İZMİR: Parçalı çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı. 13°C, 20°C

ADANA: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. 13°C, 21°C

ANTALYA: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 15°C, 21°C

SAMSUN: Parçalı çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı. 12°C, 19°C

TRABZON: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. 14°C, 17°C

ERZURUM: Parçalı çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. 1°C, 4°C

DİYARBAKIR: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. 7°C, 14°C

30 Kasım 2019 günlük burç yorumları ise şu şekilde:

KOÇ: Bugün gerekli enerjiye sahipsiniz. Gün içinde özel duygularınızda aşırıya kaçarak, ilişki içinde olduğunuz kişilere söylenmemesi gereken sözleri sarf etmeniz mümkün. Olaylara yaklaşım tarzınız sağlıklı ve net olmalı.

BOĞA: Bugün gizlilik konusunda ısrarcı tutum sergilemeniz mümkün. Fikirlerinizi söylerken temkinli davranmayı tercih ediyorsunuz. Öfkenizi baskı altında tutarak bazı işleri aşmanız her zaman mümkün değil.

İKİZLER: Bugün, işinize yoğunlaşmak isteyebilirsiniz. Ama duygusal ilişkinizde yaşanacak sorunları unutmamalısınız. İhmal edilmek istemeyen partnerinizin alınganlık ve kırgınlık gösterilerine maruz kalabilirsiniz.

YENGEÇ: İş yaşantınızda birtakım fırsatların size sunulması kafanızdaki soru işaretlerinin su üstüne çıkmasına neden olacak. Sezgilerinizin sizi yanıltmadığını görerek yeni başlangıçlara kendinizi hazırlamayı unutmamalısınız.

ASLAN: Enerjinizi yaratıcılığınızla olumlu bir şeklide birleştiriyorsunuz. Bulunduğunuz ortamlarda karşı tarafı ikna etmeniz kolaylaşacak. Sizinle aynı düşünceye sahip kişilerin desteği sayesinde bazı çalışmalara gireceksiniz.

BAŞAK: Özgürlükçü yapınızın zedelenmesinden hoşlanmadığınız için kurallarınızı kendiniz koymaktan yanasınız. Eğitim ve öğretimle ilgili konuların ön plana çıkacağı bir gün. Çalışmalarınızı derinleştirmekten yanasınız.

TERAZİ: Karşı tarafın fikirlerini kabul etmekte zorlanabilirsiniz. Diretme huyunuz yok ama olayları değişik açıdan objektif bir şeklide gördüğünüz için hep haklı çıkıyorsunuz. Yeteneklerinizi geliştirmek isteyeceksiniz.

AKREP: Kazançta başarı grafiğiniz yükseliyor. Kişisel yeteneklerinizi ön plana çıkarmadan önce size güven duyulmasını istiyorsunuz. İş değişimii yapmak istiyorsanız mantıklı davranışlarınızı ortaya koymalısınız.

YAY: Özgürlüğünüzü korumak adına verdiğiniz savaşlardan hep siz galip çıkıyorsunuz. İçten davranışlarınızın size sağlayacağı motivasyon sayesinde başlattığınız her çalışmayı istediğiniz koşullara getireceksiniz.

OĞLAK: Kendinize güveniyor ve çalışmalarınızı mantık süzgecinden geçirerek kişisel başarınızı perçinliyorsunuz. Bugün, birlikte olduğunuz insanlarla fikir alışverişi içinde olacaksınız. Kendinize yararlı olanları seçeceksiniz.

KOVA: Enerjinizi ikiye katlayacak işlerin içinde olduğunuz zaman kendinizi daha da huzurlu ve olumlu hissediyorsunuz. Bugün, eski arkadaşlarınızla bir arada olacak ve geçmiş günlerden konuşacaksınız. Sizin için ilginç olacak.

BALIK: Düşüncelerinizde farklı kararlar alacağınız günlerden biri. Bilgilerinizin destek görmesi sizin için önemli. Üst düzeyde çalışan kişilerle önemli fikir alışverişleri içinde olacaksınız. Adımlarınızı dikkatli atmalısınız.

Bugün:

Gazi Mustafa Kemal, Alman tarihçi Emil Ludwig'i Çankaya'da kabul etti. 30/11/1929

Tekke ve zaviyelerin kapatılmasına ilişkin kanun kabul edildi. 30/11/1925

TBMM kürsüsünün arkasındaki duvara Hakimiyet Milletindir yazısı asıldı. 30/11/1925

Dünya futbolunun ilk milli maçı Glasgow'da oynandı (İskoçya-0 İngiltere-0) 30/11/1872

Yazar Oscar Wilde Paris'te bir otel odasında, duvar kağıdına ''birimiz gitmeli'' diye yazarak intihar etti. (d. 1854) 30/11/1900

Osmanlı tarihiyle ilgili bilimsel çalışmalar yapmak amacıyla Tarihi Osmani Encümeni kuruldu. 30/11/1909

Fransa'daki seçimlerde kadınlara ilk kez oy hakkı tanındı. 30/11/1919

İdamla yargılanan Mahir Çayan ve arkadaşları, İstanbul Askeri Cezaevinden tünel kazarak kaçtı. 30/11/1971

Genel Nüfus Tespiti ve Seçmen Yazımı gerçekleştirildi. Türkiye'nin nüfusu 62 milyon 865 bin 574 olarak belirlendi. 30/11/1997

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi PKK lideri Abdullah Öcalan için verilen idam cezasına ihtiyati tedbir kararı aldı. Mahkeme, Strazburg'daki yargılama sonuçlanana kadar infazın ertelenmesini istedi. 30/11/1999

İstanbul-Isparta seferini yapmakta olan, Atlasjet Havayolları'na ait MD-83 tipi yolcu uçağı, Isparta'nın Çukurören ve Kılıç köyleri arasında kalan Türbetepe mevkiinde düştü. Uçakta bulunan, 50 yolcu ve 7 mürettebattan kurtulan olmadı. 30/11/2007