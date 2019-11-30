Güne Başlarken | 30 Kasım 2019
Şahane bir cumartesiden selamlar. Gününü kolaylaştırmak için birkaç bilgi verelim dedik. Hazırsan başlayalım mı?
Bankalararası piyasada 30 Kasım günü saat 07.55’de dolar 5,75 TL’den işlem görürken, euro ise 6,33 TL civarında seyrediyor.
Bazı illerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle:
ANKARA: Parçalı çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur sağanak yağışlı. 7°C, 14°C
İSTANBUL: Parçalı çok bulutlu, bugün öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. 14°C, 19°C
İZMİR: Parçalı çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı. 13°C, 20°C
ADANA: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. 13°C, 21°C
ANTALYA: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 15°C, 21°C
SAMSUN: Parçalı çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı. 12°C, 19°C
TRABZON: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. 14°C, 17°C
ERZURUM: Parçalı çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. 1°C, 4°C
DİYARBAKIR: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. 7°C, 14°C
30 Kasım 2019 günlük burç yorumları ise şu şekilde:
KOÇ: Bugün gerekli enerjiye sahipsiniz. Gün içinde özel duygularınızda aşırıya kaçarak, ilişki içinde olduğunuz kişilere söylenmemesi gereken sözleri sarf etmeniz mümkün. Olaylara yaklaşım tarzınız sağlıklı ve net olmalı.
BOĞA: Bugün gizlilik konusunda ısrarcı tutum sergilemeniz mümkün. Fikirlerinizi söylerken temkinli davranmayı tercih ediyorsunuz. Öfkenizi baskı altında tutarak bazı işleri aşmanız her zaman mümkün değil.
İKİZLER: Bugün, işinize yoğunlaşmak isteyebilirsiniz. Ama duygusal ilişkinizde yaşanacak sorunları unutmamalısınız. İhmal edilmek istemeyen partnerinizin alınganlık ve kırgınlık gösterilerine maruz kalabilirsiniz.
YENGEÇ: İş yaşantınızda birtakım fırsatların size sunulması kafanızdaki soru işaretlerinin su üstüne çıkmasına neden olacak. Sezgilerinizin sizi yanıltmadığını görerek yeni başlangıçlara kendinizi hazırlamayı unutmamalısınız.
ASLAN: Enerjinizi yaratıcılığınızla olumlu bir şeklide birleştiriyorsunuz. Bulunduğunuz ortamlarda karşı tarafı ikna etmeniz kolaylaşacak. Sizinle aynı düşünceye sahip kişilerin desteği sayesinde bazı çalışmalara gireceksiniz.
BAŞAK: Özgürlükçü yapınızın zedelenmesinden hoşlanmadığınız için kurallarınızı kendiniz koymaktan yanasınız. Eğitim ve öğretimle ilgili konuların ön plana çıkacağı bir gün. Çalışmalarınızı derinleştirmekten yanasınız.
TERAZİ: Karşı tarafın fikirlerini kabul etmekte zorlanabilirsiniz. Diretme huyunuz yok ama olayları değişik açıdan objektif bir şeklide gördüğünüz için hep haklı çıkıyorsunuz. Yeteneklerinizi geliştirmek isteyeceksiniz.
AKREP: Kazançta başarı grafiğiniz yükseliyor. Kişisel yeteneklerinizi ön plana çıkarmadan önce size güven duyulmasını istiyorsunuz. İş değişimii yapmak istiyorsanız mantıklı davranışlarınızı ortaya koymalısınız.
YAY: Özgürlüğünüzü korumak adına verdiğiniz savaşlardan hep siz galip çıkıyorsunuz. İçten davranışlarınızın size sağlayacağı motivasyon sayesinde başlattığınız her çalışmayı istediğiniz koşullara getireceksiniz.
OĞLAK: Kendinize güveniyor ve çalışmalarınızı mantık süzgecinden geçirerek kişisel başarınızı perçinliyorsunuz. Bugün, birlikte olduğunuz insanlarla fikir alışverişi içinde olacaksınız. Kendinize yararlı olanları seçeceksiniz.
KOVA: Enerjinizi ikiye katlayacak işlerin içinde olduğunuz zaman kendinizi daha da huzurlu ve olumlu hissediyorsunuz. Bugün, eski arkadaşlarınızla bir arada olacak ve geçmiş günlerden konuşacaksınız. Sizin için ilginç olacak.
BALIK: Düşüncelerinizde farklı kararlar alacağınız günlerden biri. Bilgilerinizin destek görmesi sizin için önemli. Üst düzeyde çalışan kişilerle önemli fikir alışverişleri içinde olacaksınız. Adımlarınızı dikkatli atmalısınız.
Bugün:
Gazi Mustafa Kemal, Alman tarihçi Emil Ludwig'i Çankaya'da kabul etti. 30/11/1929
Tekke ve zaviyelerin kapatılmasına ilişkin kanun kabul edildi. 30/11/1925
TBMM kürsüsünün arkasındaki duvara Hakimiyet Milletindir yazısı asıldı. 30/11/1925
Dünya futbolunun ilk milli maçı Glasgow'da oynandı (İskoçya-0 İngiltere-0) 30/11/1872
Yazar Oscar Wilde Paris'te bir otel odasında, duvar kağıdına ''birimiz gitmeli'' diye yazarak intihar etti. (d. 1854) 30/11/1900
Osmanlı tarihiyle ilgili bilimsel çalışmalar yapmak amacıyla Tarihi Osmani Encümeni kuruldu. 30/11/1909
Fransa'daki seçimlerde kadınlara ilk kez oy hakkı tanındı. 30/11/1919
İdamla yargılanan Mahir Çayan ve arkadaşları, İstanbul Askeri Cezaevinden tünel kazarak kaçtı. 30/11/1971
Genel Nüfus Tespiti ve Seçmen Yazımı gerçekleştirildi. Türkiye'nin nüfusu 62 milyon 865 bin 574 olarak belirlendi. 30/11/1997
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi PKK lideri Abdullah Öcalan için verilen idam cezasına ihtiyati tedbir kararı aldı. Mahkeme, Strazburg'daki yargılama sonuçlanana kadar infazın ertelenmesini istedi. 30/11/1999
İstanbul-Isparta seferini yapmakta olan, Atlasjet Havayolları'na ait MD-83 tipi yolcu uçağı, Isparta'nın Çukurören ve Kılıç köyleri arasında kalan Türbetepe mevkiinde düştü. Uçakta bulunan, 50 yolcu ve 7 mürettebattan kurtulan olmadı. 30/11/2007