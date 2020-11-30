Güne Başlarken | 30 Kasım 2020

Sen uyurken neler oldu

Bahreyn’deki Formula 1 Grand Prix'sinde Romain Grosjean'ın aracı kaza sonrası alevler içinde kaldı.

Süper Lig'in 10. haftasındaki derbide Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe'yi 4-3 mağlup etti.

Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan, hükümetin istifa etmesi ve geçici teknokrat bir hükümet ile en geç bir yıl içinde ülkede yeni seçimlere gidilmesi gerektiğini söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin corona virüs tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 168 bin 212 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 281 kişinin testi pozitif çıktı, 185 kişi hayatını kaybetti.





Güne Dair Notlar

30 Kasım günü saat 7.40'ta dolar 7,86 TL euro ise 9,40 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 7°C, 14°C Zamanla çok bulutlu Antalya, 14°C, 18°C Aralıklı sağanak yağışlı Ankara, -3°C, 11°C Parçalı ve az bulutlu Trabzon, 8°C, 16°C Az bulutlu Diyarbakır, -1°C, 14°C Az bulutlu

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

Otomobillerin bulunduğu sınıf giderek tek belirleyici olmaktan çıkıyor. Teknoloji ve donanım özellikleri daha fazla önem kazanıyor. Yeni Yaris bu gözle bakınca üst sınıftaki araçlara meydan okuyor. Hakan Çelik'in köşe yazısı...

30 Kasım günlük burç yorumları