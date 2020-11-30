Güne Başlarken | 30 Kasım 2020
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
30 Kasım 2020, Pazartesi 07:17 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu
- Bahreyn’deki Formula 1 Grand Prix'sinde Romain Grosjean'ın aracı kaza sonrası alevler içinde kaldı.
- Süper Lig'in 10. haftasındaki derbide Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe'yi 4-3 mağlup etti.
- Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan, hükümetin istifa etmesi ve geçici teknokrat bir hükümet ile en geç bir yıl içinde ülkede yeni seçimlere gidilmesi gerektiğini söyledi.
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin corona virüs tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 168 bin 212 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 281 kişinin testi pozitif çıktı, 185 kişi hayatını kaybetti.
Güne Dair Notlar
- 30 Kasım günü saat 7.40'ta dolar 7,86 TL euro ise 9,40 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 7°C, 14°C Zamanla çok bulutlu Antalya, 14°C, 18°C Aralıklı sağanak yağışlı Ankara, -3°C, 11°C Parçalı ve az bulutlu Trabzon, 8°C, 16°C Az bulutlu Diyarbakır, -1°C, 14°C Az bulutlu
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Günün köşe yazısı
Otomobillerin bulunduğu sınıf giderek tek belirleyici olmaktan çıkıyor. Teknoloji ve donanım özellikleri daha fazla önem kazanıyor. Yeni Yaris bu gözle bakınca üst sınıftaki araçlara meydan okuyor. Hakan Çelik'in köşe yazısı...
30 Kasım günlük burç yorumları
- KOÇ: Amaçlarınızı gerçekleştirmek için iş birliğine ihtiyacınız olacak. Arkadaşlarınızın göstereceği dostluk karşısında daha cesur davranacaksınız. Kendinizi güçlü hissetmeniz için motivasyona ihtiyacınız var.
- BOĞA: Kariyerinizle ilgili değişik düşünceler içindesiniz. Çevre ilişkilerinizi amacınıza uygun bir şekilde kullanacağınız bir gün. Önünüzün açılması nedeniyle hedeflerinizi istediğiniz aşamaya getireceksiniz. Sabırlı olmalısınız.
- İKİZLER: Düşüncelerinizden taviz vermek istemediğiniz için bugün çok inatçısınız. Müdahaleci yönlerinizi kullanmalısınız. Yanlış giden işlerinizi hızlı bir şekilde düzeltmek zorundasınız. Çevrenizi kırıyorsunuz.
- YENGEÇ: Sezgilerinizin yüksek olduğu bir gün. Sıra dışı düşüncelerinizi çılgınlık olarak yorumlamayın. Her zaman, geleneksel davrandığınız için, farklı hareket etmek istemiyorsunuz. Kazançlarınızı artırmalısınız.
- ASLAN: Karşılaşacağınız olaylar karşısında soğukkanlı davranın. Sizi zorlayan nedenler üzerinde fazla durmayın. Yaşamınıza geçirmeyi düşündüğünüz istekleriniz karşısında çevrenizin fikirlerine saygı göstermelisiniz.
- BAŞAK: Birlikte çalıştığınız kişilerden fazla sorumluluk almanız sizi sinirli ve agresif yapıyor. İş çevrenizde saygılı ilişkilerin, sizin için çok önemli olduğunu bilen arkadaşlarınız kendi işlerini de, size yükleyebilirler.
- TERAZİ: Duygusal ilişkilerinizin önemli olduğu bir gün. Partnerinizle ortak kararlar alacaksınız. Sizi mutlu edecek aktivitelerin planlarını yapabilirsiniz. Birlikte yeni işler yapmak istiyorsanız, uygun bir gün.
- AKREP: Düşüncelerinizi duygusal şekilde ele aldığınız için olaylara karamsar yaklaşıyorsunuz. İdealleriniz konusunda ısrarcı tavır takınacaksınız. Gücünüzü ilişkilerinize de yansıtmak istemeniz, sizi çekici yapıyor.
- YAY: Derin düşünceler içinde olmanız, kişiliğinizi olumsuz etkiliyor. Sevdiklerinizi korumak adına, fazla sorumluluk alıyorsunuz. Gereksiz bir yük içindesiniz. Farklı ortamlarda bulunmak istiyorsunuz.
- OĞLAK: Kaygıları bırakmalı ve başaracağınız işlerden kaçmamalısınız. Sorumluluklarınızın bilincinde olduğunuz için gelecek tekliflere hazırlıklı olmalısınız. Seçici davranıyor ve yenilikleri kabullenmiyorsunuz.
- KOVA: İş yaşantınızı askıya alacak ve duygusal konularınıza ağırlık vereceksiniz. Bugün, partnerinizin güçlü özelliklerinden etkilenebilirsiniz. Ama onun inatçı tavırları canınızı sıkacak.
- BALIK: Düşüncelerinizi gizleme gereği içindesiniz. Bazı olayları takibe alıp sessiz kalmak isteyebilirsiniz. Yeni ve radikal düşünceler içindesiniz. Kendinizi daha kolay ifade etmenin yollarını bulmalısınız.