Güne Başlarken | 30 Kasım 2021

Sen uyurken neler oldu?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, lodos nedeniyle pazartesi akşam saat 23.00’den 30 Kasım Salı günü saat 18.00’e kadar motokuryelik hizmeti yapan araçlar başta olmak üzere motosiklet ve elektrikli scooterların trafiğe çıkmalarına müsaade edilmeyeceğini duyurdu.

İstanbul'u etkisi altına alan şiddetli lodos ve yağış nedeniyle Kartal Sahil Yolu sular altında kaldı. Her iki yönde de yol trafiğe kapatılırken, 2 otomobil sahil yolunda mahsur kaldı.

Cezaevlerindeki açık görüşler 1 Aralık'tan itibaren randevu sistemi uygulanarak yeniden başlıyor. Açık görüşe gelen 12 yaş ve üzeri ziyaretçilerin önerilen aşılama şemasını tamamlamış olması, son 180 gün içerisinde hastalığı geçirmiş olması veya son 48 saat içerisinde sağlık kurumundan alınmış negatif PCR test sonucuna sahip olması istenecek.

'Siyasal ve askeri casusluk' suçlamasıyla gözaltına alınan DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza mahkemesinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İspanya’da, Güney Afrika’dan başkent Madrid’e gelen 1 yolcuda Covid-19’un Omicron mutasyonu tespit edildi.

Güne Dair Notlar

30 Kasım günü saat 7.35'te dolar 12,75 TL, euro ise 14,40 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 13°C, 15°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Antalya, 19°C, 23°C Yağışların yarın yer yer kuvvetli olması bekleniyor Ankara, 10°C, 17°C Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor Trabzon, 15°C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu Diyarbakır, 6°C, 16°C Parçalı ve az bulutlu

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Akşam TV'de ne var?

Kanal D: 20.00 Sinema: Büyük Beyaz, ATV: 20.00 Yerli Dizi: Destan, FOX: 20.00 Yerli Dizi: Evlilik Hakkında Her Şey, TRT 1: 20.00 Yerli Dizi: Masumlar Apartmanı

30 Kasım günlük burç yorumları

KOÇ: Önemli anlaşmalar sizi bekliyor. Kendinize güvenmenize rağmen kuruntularınız yüzünden problemleri abartmaya başladınız. Ailevi değerlerinizi ortaya çıkaracak ve onlarla birlikte olmak isteyeceksiniz.

BOĞA: Karşıt düşünceye sahip kişilerle yaptığınız görüşmelerde ikna kabiliyetinizi kullanacaksınız. Güncel olayların sizin için önemli olduğunu biliyor ve kendinizi yönlendirme konusunda başarılı davranıyorsunuz.

İKİZLER: İçinizde gerçekleştiremediğiniz düşleriniz var. Bu artık sizin yaşam tarzınız olmuş durumda. Bugün düşüncelerinizden taviz vermek istemiyorsunuz. Olayları küçük iddialaşmanın ötesine taşımalısınız.

YENGEÇ: Bildiğiniz konularda konuşmanız gerekirken, gelişen olumsuz olaylara da yorum getirmek isteyebilirsiniz. Bugün kardeşlerinizle ilgili yapacağınız konuşmalar yaratıcılığınız konusunda size yeni ufuklar açacak.

ASLAN: Güneş kombinasyon burcunuz Yay’da ilerliyor ve arayışlarınızı gündeme getiriyor. Duygusalsınız. Bugün yaptığınız çalışmaların size sağlayacağı avantajları düşünerek daha da hızlanmalısınız.

BAŞAK: Çevrenizin sözlerinden etkilenmeden hareket etmeli ve yanılma payına yer vermemelisiniz. Başarı sizin için önemli bir olgu. Ama her konuda kendinizi çok fazla yıpratıyor ve iç disiplininizi bozmak istemiyorsunuz.

TERAZİ: Aşk yaşantınızda birçok alternatif sizi bekliyor. Çok amaçlı bir yaşam tarzından hoşlandığınız için çevrenize farklı gelebilirsiniz. Yapacağınız kısa yolculuklarda karşılaşacağınız kişileri istemeden etkileyeceksiniz.

AKREP: Çevrenize bağlı yaşamak zorunda değilsiniz. Köklü değişim gezegeni Plüton maddi konularda sizi temkinli yapıyor. İlham veren Neptün, Balık burcunda geri giderken duyguların hafife alınmayacağını biliyorsunuz.

YAY: Dağınık çalışanlardan nefret ediyorsunuz. Disiplinli yapınızla her şeye hakimsiniz. Akşam saatlerine doğru kendinizi mutlu hissettirecek olaylarla karşılaşmanız mümkün. Olaylara esnek bakmalısınız.

OĞLAK: Cesur ve zor işleri yardım almadan başarıyorsunuz. İlham veren Neptün Balık’ta geri giderken, kurduğunuz sağlam dostlukların yapıcı etkisini gördükçe daha mutlu olacaksınız. Pürüzlerden kurtulmalısınız.

KOVA: Çevrenizde size yaklaşmak isteyen çok kişi var. Onların paylaşmak istediklere konulara çekimsersiniz. Siz sabit düşünüyorsunuz. Özgürce davrandığınız zaman başarı yüzdeniz artacak.

BALIK: Aşkta tarzınızı ortaya koymaktan yanasınız. Duygusal hayatınızla iş yaşantınızı karıştırmak sizi huzursuz ediyor. Çekiciliğinizin güçlü olduğu bir gündesiniz. Kendinize olan güveninizi çevrenize de yansıtmalısınız.