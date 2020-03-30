Güne Başlarken | 30 Mart 2020

Sen uyurken neler oldu?

Yeni tip corona virüs tedbirleri kapsamında Sivas, Yozgat, Çanakkale, Gümüşhane, Giresun, Çankırı ve Kütahya'da 11 köy, Malatya'da ise 2 mahalle karantinaya alındı.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Son 24 saatte 1815 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 23 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı 9 bin 217, can kaybı 131'e ulaştı." denildi.

Güne Dair Notlar

30 Mart günü saat 7.08'de dolar 6,47 TL euro ise 7,16 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 8°C, 15°C Gece saatlerine kadar yağmur ve sağanak yağışlı İzmir, 9°C, 20°C Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu Antalya, 10°C, 19°C Akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı Ankara, 4°C, 12°C Çok bulutlu Trabzon, 8°C, 11°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı Diyarbakır, 6°C, 15°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji

Güne nasıl sağlıklı başlanır?

Hızlı maskeyle cildini uyandır Sabah enerjik uyanmanın en büyük formülü yüzden geçiyor. Yüzüne iyi davranırsan çabuk uyanırsın, bu kadar. Eğer cildin kuru bir yapıya sahipse yoğun nem veren hızlı bakım maskelerini tercih et. Mat bir cilde sahipsen kafeinli ürünleri tercih et ve yüzünü canlandır. Birkaç dakikalık hızlı maske ritüelleri cildini de seninle beraber uyandırır.

İşte bazı maske tarifleri:

Cildi sıkılaştırmak için: 2 yemek kaşığı yoğurt, 1 yemek kaşığı limon suyu karışımını yüzünüze sürün. 30 dakika sonra soğuk suyla yıkayın. Haftada 1-2 kez uygulayabilirsiniz. Kuru ciltler karışıma 1 çay kaşığı bal ilave edebilir.

Nemlendirmek ve cildi canlandırmak için: 1 salatalığı mikserden geçirip suyunu alın buna 2 kaşık bal karıştırıp he rgün akşam yüz ve boyuna sürebilirsiniz. Salatalık yerine 1 adet kabuğu soyulmuş elma rendelenip suyu da kullanılabilir, bu da ayrı bir maskedir. Bu karışımları 20 dakika bekletip ılık suyla durulayın ve yumuşak bir havluyla silin.

2 yemek kaşığı karpuzu ezin ve suyunu çıkarın. Buna 1 yemek kaşığı pirinç ekleyin. 1 gün bekletin. Ezip karıştırın. Mikserden de geçirebilirsiniz Maske haline getirin. Yüzünüze sürün. 15 dakika bekletin. Bol su ile durulayın. Karpuz c vitamini barındır. Yaralara karşı etkilidir. Güneşe karşı koruma özelliği vardır. Pirinç aynı zamanda güneşe karşı koruyucudur.

2 çay kaşığı bal ve 1 çay kaşığı limonu karıştırın. Veya elma sirkesini tercih edebilirsiniz. Lekelerin olduğu bölümlere sürün. Masaj ardından durulama ile güzel bir cilde sahip olabilirsiniz. Bal anti bakteriyel etki ile akneyi azaltacaktır. Limon meyve asidi ile leke üzerinde oldukça etkilidir. Ancak A-aşırı kullanımdan, tahrişler yaratacağı için kaçınılmalıdır.

Ayrıca haftada bir ballı süt karışımını yüzünüzde bekletip yıkayabilirsiniz.

Akşam evde n'apsak?

Televizyonda ne var?: Sefirin kızı (Star TV), Ya istiklal ya ölüm (TRT1) Yasak elma (FOX)

Dizi önerisi: Better Call Saul

Kitap önerisi: Otomatik Portakal - Anthony Burges

Oyun önerisi: Kelimelik (mobil), Goal 3 (nostalji)

Günlük burç yorumları (30 Mart 2020)

KOÇ: Bilinçaltınız yoğun. Yapmayı düşündüğünüz iş varken kabuğunuza çekilmeniz yanlış anlaşılıyor. Maddi tablonuz sürekli değişerek sizin tarzınızın dışına çıkıyor ve olayların abartılmasına neden oluyor.

Bilinçaltınız yoğun. Yapmayı düşündüğünüz iş varken kabuğunuza çekilmeniz yanlış anlaşılıyor. Maddi tablonuz sürekli değişerek sizin tarzınızın dışına çıkıyor ve olayların abartılmasına neden oluyor. BOĞA: Olaylara güçlü mantıkla yaklaşmanız son derece takdir edici bir davranış olarak nitelendirilecek. Sosyal ilişkilerde adalet duygularınız herkes tarafından yüceltiliyor. Partnerinize ihtiyaç duyacağınız bir gündesiniz.

Olaylara güçlü mantıkla yaklaşmanız son derece takdir edici bir davranış olarak nitelendirilecek. Sosyal ilişkilerde adalet duygularınız herkes tarafından yüceltiliyor. Partnerinize ihtiyaç duyacağınız bir gündesiniz. İKİZLER: İçinizden taşan enerjiyi dengelemek zorundasınız. Olayların uç noktasında dolaşıyorsunuz. Çevreyle ilişkilerinizde kendi tarzınızı ortaya koyarak, tepkileri üzerinize çekeceksiniz. Yaratıcılığınızı vurgulamalısınız.

İçinizden taşan enerjiyi dengelemek zorundasınız. Olayların uç noktasında dolaşıyorsunuz. Çevreyle ilişkilerinizde kendi tarzınızı ortaya koyarak, tepkileri üzerinize çekeceksiniz. Yaratıcılığınızı vurgulamalısınız. YENGEÇ : Amaçsız yaşamaktan hoşlanmadığınız için sürekli arayış içinde olmanız son derece normal. Bugün, duygularınızı paylaşmak istemiyor ve düşüncelerinizi kendinize saklamak istiyorsunuz. Pürüzlerden kurtulmanın zamanı.

: Amaçsız yaşamaktan hoşlanmadığınız için sürekli arayış içinde olmanız son derece normal. Bugün, duygularınızı paylaşmak istemiyor ve düşüncelerinizi kendinize saklamak istiyorsunuz. Pürüzlerden kurtulmanın zamanı. ASLAN: Bugün desteğe ihtiyacınız var. Ailenizle aranızdaki duygusal ilişkiler çok önemli. Planladığınız uzun vadeli bir eşyayı satın alma yoluna gidebilirsiniz. Maddi sorunlarınızı dengeleyerek istediğiniz değişimi yapabilirsiniz.

Bugün desteğe ihtiyacınız var. Ailenizle aranızdaki duygusal ilişkiler çok önemli. Planladığınız uzun vadeli bir eşyayı satın alma yoluna gidebilirsiniz. Maddi sorunlarınızı dengeleyerek istediğiniz değişimi yapabilirsiniz. BAŞAK : Birlikte olduğunuz kişilerle menfaat kaygılarına düşmek istemiyorsanız, içsel davranışlarınızda belirleyici etkenleri fark etmelisiniz. Düşüncelerinizde tavize yer olamadığı için birtakım gelişmeleri sonradan görüyorsunuz.

: Birlikte olduğunuz kişilerle menfaat kaygılarına düşmek istemiyorsanız, içsel davranışlarınızda belirleyici etkenleri fark etmelisiniz. Düşüncelerinizde tavize yer olamadığı için birtakım gelişmeleri sonradan görüyorsunuz. TERAZİ: Bugün çalıştığınız iş yerinde sabırlı davranışlarınızla ilgi çekiyorsunuz. Kendinizle ilgili sorunları kafanıza çok fazla takıyorsunuz. Nasıl olsa her türlü probleminize çare bulabilecek bir kapasiteniz var, biliyorsunuz.

Bugün çalıştığınız iş yerinde sabırlı davranışlarınızla ilgi çekiyorsunuz. Kendinizle ilgili sorunları kafanıza çok fazla takıyorsunuz. Nasıl olsa her türlü probleminize çare bulabilecek bir kapasiteniz var, biliyorsunuz. AKREP: Bugün, partnerinizle işbirliği içinde olmanız, kazançlarınızla ilgili ortak kararlar almanıza neden olacak. Yaşamınızı kendi istekleriniz dahilinde yönlendirmek isteyebilir ve bu konuda yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz.

Bugün, partnerinizle işbirliği içinde olmanız, kazançlarınızla ilgili ortak kararlar almanıza neden olacak. Yaşamınızı kendi istekleriniz dahilinde yönlendirmek isteyebilir ve bu konuda yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz. YAY : Bugün, maddi hırslarınız ön planda olacaktır. Başarıyı hedeflediğiniz için değişik konuları bir arada kombine edebileceksiniz. Adeta kendinizle yarışıyorsunuz. Motivasyonunuz epey belirgin ve yönlendirici seyrediyor.

: Bugün, maddi hırslarınız ön planda olacaktır. Başarıyı hedeflediğiniz için değişik konuları bir arada kombine edebileceksiniz. Adeta kendinizle yarışıyorsunuz. Motivasyonunuz epey belirgin ve yönlendirici seyrediyor. OĞLAK : Kendinizi iyi ifade edeceğiniz bir gün. Fikirleriniz söylerken duygularınızdan arınmalısınız. Mantığınıza güvenseniz bile bazı olaylar sizin tarzınızın dışında bir söyleşi gerektirebilir. Müthiş dengenizi unutmayın.

: Kendinizi iyi ifade edeceğiniz bir gün. Fikirleriniz söylerken duygularınızdan arınmalısınız. Mantığınıza güvenseniz bile bazı olaylar sizin tarzınızın dışında bir söyleşi gerektirebilir. Müthiş dengenizi unutmayın. KOVA: Maddi konularda girişimciliğinizin önüne geçilmiyor. Para kazanmada beceriniz çok. Yaşamınızla ilgili sınavlarınız hiç bitmiyor. Partnerinizin bazı iş ilişkilerine destek verseniz bile onu denetlemeniz gerekebilir.

Maddi konularda girişimciliğinizin önüne geçilmiyor. Para kazanmada beceriniz çok. Yaşamınızla ilgili sınavlarınız hiç bitmiyor. Partnerinizin bazı iş ilişkilerine destek verseniz bile onu denetlemeniz gerekebilir. BALIK: Durgunluktan nefret ettiğiniz bir gün. Olayların sürekli yön değiştirmesinden yanasınız. Kafanızda planladığınız küçük seyahatler için gerekli donanıma henüz hazır değilsiniz. Araştırmacı tarafınız atağa kalkıyor.

30 Mart gününe damga vuran olaylar