Güne Başlarken | 30 Mart 2021

Sen uyurken neler oldu?

Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası merakla beklenen yeni risk haritasını açıklandı. "Kırmızı kategorideki illerde sadece pazar günü uygulanan sokağa çıkma sınırlaması artık cumartesi ve pazar günü olarak sürecek. Çok yüksek riskli grubu teşkil eden kırmızı kategorideki illerin sayısı, nüfusun yüzde 80'ini teşkil eden 58 şehre ulaştı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kamyon, otomobil ve ambulansın karıştığı feci kazada 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya'nın görevine son verildi, yerine Mustafa Duman getirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 İl Valiliğine 'Tedbirlerin Gözden Geçirilmesi' konulu genelge gönderildi.

Beşiktaş Kulübü, A Milli Futbol Takımı kampında bulunan siyah-beyazlı iki futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

İzmit'te koronavirüs tedavisi gören 5 aylık hamile Selin Tuğçe Güngör (32) hayatını kaybetti.

Güne Dair Notlar

30 Mart günü saat 7.40'ta dolar 8,26 TL euro ise 9,71 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 4°C, 9°C Sabah saatlerinden itibaren yağmurlu Antalya, 11°C, 19°C Sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı Ankara, 1°C, 8°C Yağmur ve karla karışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı Trabzon, 6°C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu Diyarbakır, 0°C, 17°C Az bulutlu

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

Nişanlımla bu yaz evleneceğiz. Fakat sorumsuzluğu beni çıldırtıyor. Hâlâ bir lise öğrencisi gibi davranıyor. Evliliğimizle ilgili hiçbir şey konuşmuyor, “Yaparız yaaa, ne olacak” deyip geçiştiriyor. Arkadaşlarım da ailem de bu durumun evlendikten sonra değişeceğini, nişanlımın akıllanacağını söylüyor. Sizce öyle olacak mı? Yani bu yaşadıklarım geçici bir durum mu? Mehmet Coşkundeniz sorularınızı yanıtlıyor...

Günün kitabı

Buz ve Yıldızışığı Sarayı / Sarah J. Maas

Feyre, Rhys, Cassian, Morrigan ve diğerleri Gece Sarayı’nı ve ötesini yeniden hayata döndürüp barış dolu bir geleceğe hazırlamakla meşguller. Kış Gündönümü nihayet çok yakında ve artık kutlanabilir. Fakat bu şenlik havası bile geçmişin gölgelerinin ortaya çıkmasını engelleyemiyor. Feyre, Gece Sarayı Yüce Leydisi olarak katıldığı bu şenlikte düşündüğünden daha fazla yaraya sahip olduğunu anlıyor ve tahmin edemeyeceğiniz bir macera başlıyor! Milyonlarca okura ve sayısız ödüle ulaşan Dikenler ve Güller Sarayı serisi, Sis ve Öfke Sarayı ve Kanatlar ve Küller Sarayı’nın ardından Buz ve Yıldızışığı Sarayı ile devam ediyor. Ama bu kitabın, okuru için bambaşka bir vaadi var, çünkü içinde çılgın bir sürpriz saklı: serinin beşinci kitabının ilk bölümü…

Sarah J. Maas’ın neden Taht Oyunları’nın yazarı George R. R. Martin’e benzetildiğini daha iyi anlayacaksınız.

30 Mart günlük burç yorumları