Güne Başlarken | 30 Mart 2021
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
30 Mart 2021, Salı 07:00 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası merakla beklenen yeni risk haritasını açıklandı. "Kırmızı kategorideki illerde sadece pazar günü uygulanan sokağa çıkma sınırlaması artık cumartesi ve pazar günü olarak sürecek. Çok yüksek riskli grubu teşkil eden kırmızı kategorideki illerin sayısı, nüfusun yüzde 80'ini teşkil eden 58 şehre ulaştı.
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kamyon, otomobil ve ambulansın karıştığı feci kazada 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya'nın görevine son verildi, yerine Mustafa Duman getirildi.
İçişleri Bakanlığı tarafından 81 İl Valiliğine 'Tedbirlerin Gözden Geçirilmesi' konulu genelge gönderildi.
Beşiktaş Kulübü, A Milli Futbol Takımı kampında bulunan siyah-beyazlı iki futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.
İzmit'te koronavirüs tedavisi gören 5 aylık hamile Selin Tuğçe Güngör (32) hayatını kaybetti.
Güne Dair Notlar
- 30 Mart günü saat 7.40'ta dolar 8,26 TL euro ise 9,71 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 4°C, 9°C Sabah saatlerinden itibaren yağmurlu Antalya, 11°C, 19°C Sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı Ankara, 1°C, 8°C Yağmur ve karla karışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı Trabzon, 6°C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu Diyarbakır, 0°C, 17°C Az bulutlu
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Günün köşe yazısı
Nişanlımla bu yaz evleneceğiz. Fakat sorumsuzluğu beni çıldırtıyor. Hâlâ bir lise öğrencisi gibi davranıyor. Evliliğimizle ilgili hiçbir şey konuşmuyor, “Yaparız yaaa, ne olacak” deyip geçiştiriyor. Arkadaşlarım da ailem de bu durumun evlendikten sonra değişeceğini, nişanlımın akıllanacağını söylüyor. Sizce öyle olacak mı? Yani bu yaşadıklarım geçici bir durum mu? Mehmet Coşkundeniz sorularınızı yanıtlıyor...
Günün kitabı
Buz ve Yıldızışığı Sarayı / Sarah J. Maas
Feyre, Rhys, Cassian, Morrigan ve diğerleri Gece Sarayı’nı ve ötesini yeniden hayata döndürüp barış dolu bir geleceğe hazırlamakla meşguller. Kış Gündönümü nihayet çok yakında ve artık kutlanabilir. Fakat bu şenlik havası bile geçmişin gölgelerinin ortaya çıkmasını engelleyemiyor. Feyre, Gece Sarayı Yüce Leydisi olarak katıldığı bu şenlikte düşündüğünden daha fazla yaraya sahip olduğunu anlıyor ve tahmin edemeyeceğiniz bir macera başlıyor! Milyonlarca okura ve sayısız ödüle ulaşan Dikenler ve Güller Sarayı serisi, Sis ve Öfke Sarayı ve Kanatlar ve Küller Sarayı’nın ardından Buz ve Yıldızışığı Sarayı ile devam ediyor. Ama bu kitabın, okuru için bambaşka bir vaadi var, çünkü içinde çılgın bir sürpriz saklı: serinin beşinci kitabının ilk bölümü…
Sarah J. Maas’ın neden Taht Oyunları’nın yazarı George R. R. Martin’e benzetildiğini daha iyi anlayacaksınız.
30 Mart günlük burç yorumları
- KOÇ: Bugün gerekli enerjiye sahipsiniz. Gün içinde özel duygularınızda aşırıya kaçarak ilişki içinde olduğunuz kişilere söylenmemesi gereken sözleri sarf etmeniz mümkün. Olaylara yaklaşım tarzınız sağlıklı ve net olmalı.
- BOĞA: Gizlilikler konusunda ısrarcı bir tutum sergilemeniz mümkün. Fikirlerinizi söylerken temkinli davranmayı tercih ediyorsunuz. Öfkelerinizi baskı altında tutarak bazı olayları aşmanız her zaman mümkün değil.
- İKİZLER: İşinize yoğunlaşmak isteyebilirsiniz. Duygusal ilişkinizde yaşayabileceğiniz bazı sorunları unutmamalısınız. İhmal edilmek istemeyen partnerinizin alınganlık ve kırgınlık gösterilerine maruz kalabilirsiniz.
- YENGEÇ: İş yaşantınızda birtakım fırsatların size sunulması, kafanızdaki soru işaretlerin su üstüne çıkaracak Sezgilerinizin sizi yanıltmadığını görerek, yeni başlangıçlara kendinizi hazırlamayı unutmamalısınız.
- ASLAN: Enerjinizi yaratıcılığınızla olumlu şeklide birleştiriyorsunuz. Bulunduğunuz ortamlarda karşı tarafı ikna etmeniz kolaylaşacak. Sizinle aynı düşünceye sahip kişilerin desteği sayesinde yine işler yapacaksınız.
- BAŞAK: Özgürlükçü yapınız zarar görmesin istediğiniz için bugün kendi kurallarınızı koymaktan yanasınız. Eğitim ve öğretimle ilgili konuların ön plana çıkacağı bir gün. Çalışmalarınızı derinleştirmekten yanasınız.
- TERAZİ: Karşı tarafın fikirlerini kabul etmekte zorlanabilirsiniz. Diretme huyunuz yok ama olayları değişik açıdan objektif şekilde gördüğünüz için haklı çıkıyorsunuz. Yeteneklerinizi geliştirmek isteyeceksiniz.
- AKREP: Kazançlarınız konusunda başarı grafiğiniz yükseliyor. Kişisel yetenekleriniz öne çıkarmadan önce size güvenilsin istiyorsunuz. İş değişimi istiyorsanız mantıklı davranışlarınızı öne çıkarmalısınız.
- YAY: Özgürlüğünüzü korumak adına verdiğiniz savaşlardan galip çıkıyorsunuz. Bugün, davranışlarınızın size sağlayacağı motivasyon sayesinde başlattığınız her çalışmayı istediğiniz koşullara getireceksiniz.
- OĞLAK: Kendinize güveniyor ve çalışmalarınızı mantık süzgecinden geçirerek kişisel başarınızı perçinliyorsunuz. Bugün, birlikte olduğunuz insanlarla fikir alışverişi içinde olacaksınız. Kendinize yararlı olanları seçeceksiniz.
- KOVA: Enerjinizi ikiye katlayacak olayların içinde olduğunuz zaman kendinizi daha da huzurlu ve iyi hissediyorsunuz. Bugün, eski arkadaşlarınızla bir arada olacak, geçmiş günlerden konuşacaksınız.
- BALIK: Düşüncelerinizde farklı kararlar alacağınız günlerden biri. Bilgilerinizin destek görmesi için önemli. Görüştüğünüz kişilerle fikir alış verişi içinde olacaksınız. Adımlarınızı dikkatli atmalısınız.