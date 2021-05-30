Güne Başlarken | 30 Mayıs 2021





Sen uyurken neler oldu?

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, nişanlısı Carrie Symonds ile Westminster Katedrali’nde gizli törenle evlendi.

İçişleri Bakanlığı, "Eren- 15 Operasyonunda çıkan çatışmada jandarma personelimiz yaralanmış, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde İstanbul’un Fethi’nin 568. yıldönümü kutlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Geçtiğimiz yıl Ayasofya’yı yeniden ibadete açarak, önceki yıl Büyük Çamlıca Cami’ni hizmete vererek, dün de Taksim Camii’nde ilk cumayı eda ederek ecdadın mirasına sahip çıktığımızı gösteriyoruz." dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Mehmet Ali Kahraman, sosyal medyada Salda Gölü’nde yapılan çalışmaların göle zarar verdiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi. Gölün çekilen bölümünde sarımtırak bir görüntünün ortaya çıktığını aktaran Kahraman, "Paylaşılan görüntüler bakanlığımızca koruma altına alınan hem Beyaz Adalar bölgesinde hem Halk Plajı bölgesinde değildir. Yürütülen koruma çalışmaları ile bunu ilişkilendirmek doğru bir yaklaşım değil" dedi.





Güne Dair Notlar

30 Mayıs günü saat 7.40'ta dolar 8,56 TL euro ise 10,43 TL.

8,56 ise 10,43 Gram altın ise 524 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu. 16°C, 25°C Antalya, Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu. 21°C, 26°C Ankara, Parçalı ve az bulutlu. 11°C, 26°C Trabzon, Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 15°C, 21°C Diyarbakır, Az bulutlu ve açık. 13°C, 33°C

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

İYİ Parti’nin hazırladığı taslakta, Cumhurbaşkanlığı görev süresi 6 yıl. Eh, fena sayılmaz. 7 yıl değil, 5 yıl da değil. 6 yıl... Kim itiraz edebilir?

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Lakin... İkinci defa seçilemiyorsun. Mesela... 40 yaşında cumhurbaşkanı olduysan, 46 yaşında süre bitiyor... Tıpış tıpış eve döneceksin. Eski bir cumhurbaşkanı olarak senin iş bulman kolay değildir. Buyur... 46 yaşında emeklisin. Yazık değil mi? Rauf Tamer'in köşe yazısı...

Günün kitabı

Victor Hugo- Bir İdam Mahkumunun Son Günü

Victor Hugo (1802-1885): Fransız edebiyatının en ünlü yazarlarından biri olan sanatçı, edebi ününü şiirleri ve oyunları ile kazandı. Romantik akımın en tanınmış adları arasında yer aldı. Toplumsal sorunlar ve politikayla yakından ilgilendi, 1848 ayaklanmalarının ardından Kurucu Meclis’e katıldı, daha sonra milletvekilliği yaptı, l’Evénement adlı bir gazete çıkardı. 1852’de Louis Bonaparte’ın imparatorluğunu ilan ettiği hükümet darbesine karşı çıktığı için sürgün edildi.

Cezası 1859’da sona erdi, fakat imparatorluk yıkılana kadar gönüllü olarak sürgünde kaldı, 1870’de Fransa’ya döndü. 1871’de Paris Komünü’nü desteklemese de komüncüleri savundu. Victor Hugo 1829 yılında yayımladığı Bir İdam Mahkûmunun Son Günü adlı romanıyla idam cezasına taviz vermez bir tavırla karşı çıktı. Klasik edebiyatın şaheserleri arasında yer alan Notre-Dame’ın Kamburu ve Sefiller adlı romanlarıyla dünya edebiyat tarihine geçti.

30 Mayıs günlük burç yorumları

KOÇ: Sevdiğiniz işleri yapmak için kolları sıvayacak ve soyunacağınız işler için sevdiğiniz kişilerle birlikte olmak isteyeceksiniz. Ama fikir birliği içinde olduğunuz kişilerle gereksiz bir tartışma ortamı yaratmamalısınız.

BOĞA: Duygusal anlamda çabuk etkileniyor ve hızlı kararlar alıyorsunuz. Enerjinizi isteklerinizle mükemmel birleştiriyor ve güçlü iletişim kuracağınız kişileri arıyorsunuz. Planlarınızı yaparken uzun vadeli düşünmelisiniz.

İKİZLER: Kendinize özgün davranışlarınızı sergilerken hiç kimseyi etkilemeyi düşünmüyorsunuz. Olaylara iyi niyetli yaklaşımınızın farklı algılanması sizi üzebilir. İlişkinizde fikir birlikteliğinin önemli olduğunu biliyorsunuz.

YENGEÇ: Yanınızda çalışan kişilerin fikir değiştirmeleri yüzünden zor anlar yaşayabilirsiniz. İş başarısının duygusal motivasyonunuzla eş değerde olduğu bir gün. Paylaşımın daima önemli olduğunu biliyorsunuz.

ASLAN: Üstün nitelikli kişilerden hoşlandığınız için, bugün görüştüğünüz kişilerin farklı yönleri dikkatinizi çekecek. Yakın dostlarınızla yapacağınız telefon konuşmaları sayesinde enerjiniz daha da olumlu etkilenecek.

BAŞAK: Çevre ilişkilerini en iyi kullananlardan birisiniz ama sizi anlamak her zaman mümkün değil. Derin duygularınızla olarak bazen olaylara fazla kafaya takıyorsunuz. Her kelimenin altında farklı bir anlam aramanız hata.

TERAZİ: Bugün karışık düşünceler içindesiniz ve daha sabit olmak konusunda kararsızlıklar yaşıyorsunuz. Olaylara sakin bakıyor ve huzurunuzu bozmak istemiyorsunuz. Ertelediğiniz işler konusunda daha sıkı çalışmalısınız.

AKREP: Bugün enerjinizin sınırlarını kendiniz çizmelisiniz. Duygularınızı paylaşırken dikkatli olmalı ve çevrenizin sizi etkilemesine izin vermemelisiniz. Bazı dostlarınız ilişkilerinizi renkli tutmak için size yardım ediyor.

YAY: Bugün maddi konular önem kazanıyor. Ortaklarınızla veya çalışma içinde bulunacağınız arkadaşlarınızla olumlu kararlar alabileceksiniz. Sosyal ve toplumsal yaşantınızla ilgili planlarınızı sakince uygulayın.

OĞLAK: Duygusal geriliminiz çok fazla. Kişisel ilişkilerinizde karşı tarafın istekleri baskın olduğu zaman kendinizi kıskaç içinde hissediyorsunuz. Sezgilerinizi önemli ölçüde kullanıyor ve farklı yöntemlerle çalışıyorsunuz.

KOVA: Aykırı düşüncelerinizle ön plana çıkmanız gerekmiyor. Konu ne olursa olsun, farklı konuşmayı adet haline getirdiniz. Aşkınızı sıra dışı yaşamak istiyorsunuz. Durum böyle olunca arkanızdan konuşuyorlar.

BALIK: Olayları abartmadan önce iç sesinizin sizi yönlendirmesine izin vermelisiniz. Sezgilerinizin sizi yanıltılabileceğinizi düşünerek, her zamanki temkinli ve sistemli yapınızı bozmamalısınız.