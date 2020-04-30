Güne Başlarken | 30 Nisan 2020

Sen uyurken neler oldu?

Güney Afrika'nın Kovid-19'la mücadelesine katkı sağlayacak tıbbi malzemeyi taşıyan TSK'ya ait uçak, Kayseri Erkilet Havaaalanı'ndan hareket etti.

Yeni tip corona virüs (Kovid-19) vaka sayısı dünya genelinde 3 milyon 200 bini geçti.

PTT, ATM'lerinden günlük ücretsiz para çekme limitinin 3 bin liradan 5 bin liraya çıkardığını bildirdi.

Güne Dair Notlar

30 Nisan günü saat 7.42'de dolar 6,96 TL, euro ise 7,55 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 12°C, 21°C Güney kesimleri hafif sağanak yağışlı Antalya, 16°C, 20°C Gök gürültülü sağanak yağışlı Ankara, 11°C, 20°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Trabzon, 11°C, 19°C Parçalı ve az bulutlu zamanla parçalı çok bulutlu Diyarbakır, 7°C, 23°C Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji

Ramazan ayı nasıl sağlıklı geçirilir?

Sağlıklı Ramazan sofraları için 10 öneri

Kemik suyuyla yapılan sebze ve mercimek çorbaları tercih edin, ilk etapta çorbanızı salatayla birlikte tüketin.

Çok çay içerseniz gündüz çok susarsınız. Çünkü çay diüretiktir, yani vücuttan su atılmasına neden olur. Eğer mutlaka içecekseniz, susuz kalmamak için her çayın yanında bir bardak su için.

Oruç tutarken yapılan en büyük hatalardan biri bir defada çok fazla su içmektir, çünkü içtiğiniz su anında vücuttan atılır. İftardan imsak vaktine kadar her yarım saatte bir, büyük bir bardak su içmeye çalışın.

Sahurda yumurtayı eksik etmeyin. Bol tereyağında pişirin. Bu kombinasyon saatlerce tok tutar, açlık ataklarını önler.

Orucumuzu bir hurma ya da birkaç tane zeytinle açın

Kan şekerinizin aniden yükselmemesi ve kalp, damar problemleri yaşamamak için çorbadan sonra mutlaka 20 dakika ara verip daha sonra diğer yemeklere geçin.

Sofranızda en az bir tane fermente edilmiş yani mayalanmış gıdanız olsun.

İftarda çorba ve salatadan sonra et ya da sebze yemeği tercih edin.

Abartılı iftar sofralarından kaçının. Çünkü iftarda ağır yemekler tüketildiğinde kan şekeri dengesizlikleri yaşanır ve bu da ciddi sıkıntılara yol açar.

Ramazan ayıyla özdeşleşen şerbetli tatlılardan uzak durun. Tatlı ihtiyacınızı taze ve kuru meyvelerle gidermeyi deneyin!

Akşam evde n'apsak?

Televizyonda ne var?: Cehennem Melekleri 2 (Kanal D), Berlin Kaplanı (Star TV), Mucize Doktor- Tekrar (FOX)

Dizi önerisi: Tutunamayanlar

Film önerisi: Incredible Family

Kitap önerisi: Somer Sivrioğlu & David Dale - Türk Mutfağında Bir Macera Anadolu

Oyun önerisi: Stranded Deep

Günlük burç yorumları (30 Nisan 2020)

KOÇ: Bazı dengelerin bozulması söz konusu. Bugün, sorumluluk duygusu içinde hareket ediyor ve değer yargılarınızı gözden geçirmek istiyorsunuz. Atılımlarınız ve hedefleriniz konusunda isabetli davranışlar içindesiniz.

Bazı dengelerin bozulması söz konusu. Bugün, sorumluluk duygusu içinde hareket ediyor ve değer yargılarınızı gözden geçirmek istiyorsunuz. Atılımlarınız ve hedefleriniz konusunda isabetli davranışlar içindesiniz. BOĞA: Bugün düşüncelerinizi değiştirmek istemiyorsunuz. Duygusal yaşantınızla ilgili mantıklı kararlar alıyorsunuz. Planladığınız aktiviteleri hayata geçirmelisiniz. Disiplinli davranışlarınız karşı tarafı olumlu etkiliyor.

Bugün düşüncelerinizi değiştirmek istemiyorsunuz. Duygusal yaşantınızla ilgili mantıklı kararlar alıyorsunuz. Planladığınız aktiviteleri hayata geçirmelisiniz. Disiplinli davranışlarınız karşı tarafı olumlu etkiliyor. İKİZLER: Mantık karmaşası yaşıyorsunuz. Çalışkan yapınıza uygun davranışlar içindesiniz. Sabırla yaklaştığınızda başarınızı perçinliyorsunuz. İşin içine duygular girince aklınız karışıyor. Olaylara farklı bakabiliyorsunuz.

Mantık karmaşası yaşıyorsunuz. Çalışkan yapınıza uygun davranışlar içindesiniz. Sabırla yaklaştığınızda başarınızı perçinliyorsunuz. İşin içine duygular girince aklınız karışıyor. Olaylara farklı bakabiliyorsunuz. YENGEÇ: Yatırımlar konusunda aklınız karışık. Bazı sorunlarınızı gözden geçirecek ve bütçenizi ayarlamak isteyeceksiniz. Harcamaları kısıtlamak zorundasınız. Başkalarının işinize karışmasından hoşlanmadığınız bir gün.

Yatırımlar konusunda aklınız karışık. Bazı sorunlarınızı gözden geçirecek ve bütçenizi ayarlamak isteyeceksiniz. Harcamaları kısıtlamak zorundasınız. Başkalarının işinize karışmasından hoşlanmadığınız bir gün. ASLAN: Bugün işle ilgili bazı pürüzler yaşayabilirsiniz. Bulunduğunuz ortamlarda hoşnutsuz durumlar söz konusu olabilir. Atılımlarınız için gerekli sorumluluk duygusuna sahip olmanıza rağmen zorluk yaşıyorsunuz.

Bugün işle ilgili bazı pürüzler yaşayabilirsiniz. Bulunduğunuz ortamlarda hoşnutsuz durumlar söz konusu olabilir. Atılımlarınız için gerekli sorumluluk duygusuna sahip olmanıza rağmen zorluk yaşıyorsunuz. BAŞAK : Bugün, ele aldığınız konuların en küçük detayları bile gözünüzden kaçmayacak. Dikkatli yönlerinizi işinize ve özel ilişkilerinize yansıtacaksınız. Partnerinizin duygusal yaklaşımı kafanızın karışmasına neden olacak.

: Bugün, ele aldığınız konuların en küçük detayları bile gözünüzden kaçmayacak. Dikkatli yönlerinizi işinize ve özel ilişkilerinize yansıtacaksınız. Partnerinizin duygusal yaklaşımı kafanızın karışmasına neden olacak. TERAZİ: Bugün, ailenizle ilgili konulara yoğunlaşmak isteyeceksiniz. Evinizle ilgili değişiklik yapmak istiyorsanız atılımlarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Aile büyüklerinizi ziyaret edecek ve yaşlı akrabalarınıza yardım edeceksiniz.

Bugün, ailenizle ilgili konulara yoğunlaşmak isteyeceksiniz. Evinizle ilgili değişiklik yapmak istiyorsanız atılımlarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Aile büyüklerinizi ziyaret edecek ve yaşlı akrabalarınıza yardım edeceksiniz. AKREP : Aklınızda sürekli kendinizi aşma ve mantıklı yönlerinizi kullanma konusu var. Ailenizle iletişim yoğunluğu yaşayacağınız bir gün. Görüşmek istediğiniz kişilere ulaşacak ve onlarla kısa vadeli planlar yapacaksınız.

: Aklınızda sürekli kendinizi aşma ve mantıklı yönlerinizi kullanma konusu var. Ailenizle iletişim yoğunluğu yaşayacağınız bir gün. Görüşmek istediğiniz kişilere ulaşacak ve onlarla kısa vadeli planlar yapacaksınız. YAY: Duygusal yönleriniz ortaya çıkıyor, ilişkilerinize ruhani yaklaşıyorsunuz. Düşüncelerinizde karamsar davranışlar içinde olabilir ve kendinizi gereksiz üzebilirsiniz. Kinci tarafınızı ön plana çıkarmak isteyebilirsiniz.

Duygusal yönleriniz ortaya çıkıyor, ilişkilerinize ruhani yaklaşıyorsunuz. Düşüncelerinizde karamsar davranışlar içinde olabilir ve kendinizi gereksiz üzebilirsiniz. Kinci tarafınızı ön plana çıkarmak isteyebilirsiniz. OĞLAK : Bilgilerinizi sergileme konusunda çok başarılısınız. Maddi konularda atılım yapmalısınız. Düşündüğünüz olumsuz konular yüzünden kafanız karışıyor. Değişiminizi karşı tarafa yanlış yansıtıyorsunuz.

: Bilgilerinizi sergileme konusunda çok başarılısınız. Maddi konularda atılım yapmalısınız. Düşündüğünüz olumsuz konular yüzünden kafanız karışıyor. Değişiminizi karşı tarafa yanlış yansıtıyorsunuz. KOVA : Bugün yalnızlık duygunuz çok güçlü ve olaylara duygusal yaklaşıyorsunuz. Anlaşılmadığınızı zannederek arkadaşlarınızın kalbini kırabilirsiniz. Ayrıca çevrenizle ilgili yardımlaşma duygunuzun yoğun olduğu bir gün.

: Bugün yalnızlık duygunuz çok güçlü ve olaylara duygusal yaklaşıyorsunuz. Anlaşılmadığınızı zannederek arkadaşlarınızın kalbini kırabilirsiniz. Ayrıca çevrenizle ilgili yardımlaşma duygunuzun yoğun olduğu bir gün. BALIK: Bugün, yalnız kalma ihtiyacı içindesiniz. Daha çok düşünmek istiyorsunuz. Özgüveninizin yüksek ve yakın dostlarınızın güçlü desteği sayesinde kendinizi hak ettiğiniz yerlerde göreceksiniz. Sağlığınıza dikkat.

30 Nisan gününe damga vuran olaylar