Güne Başlarken | 30 Nisan 2021
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
30 Nisan 2021, Cuma 07:22 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na patlayıcı koymaya çalışan şüphelilere ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Gözaltındaki 3 şüphelinin, sabah saatlerinde otogarda keşif yaptıkları, Y.S.'nin patlayıcıyı getirdiği belirlendi. İ.Z., ve R.A.'nın, öğleden sonra Otogarı'n 4 ayrı noktasında bombaları patlatmayı ve ardından olay yerine gelen polis ekiplerine zaman ayarlı bombayla saldırı yapmayı planlandıkları ortaya çıktı.
Almanya'da salgın hastalıklarla mücadeleden sorumlu Robert Koch Enstitüsü (RKI) Başkanı Lothar Wieler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının 2022 sonuna kadar süreceği değerlendirmesinde bulundu.
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Mehmet Ceyhan CNN TÜRK’e konuk oldu. Ceyhan, tam kapanma öncesi yaşanan iller arası seyahat yoğunluğu nedeniyle tatil yörelerinde vakaların artacağını söyledi. 17 gün sonraki geri dönüşler için de uyardı: Dönüşler kademeli olmalı, yoksa kapanma bir işe yaramaz.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, esnafa ve sanatkara destek paketine başvuruların 31 Mayıs saat 23.59'a kadar e-devlet üzerinden yapılabileceğini bildirdi.
Son dakika haberine göre; Thodex soruşturmasında hakimliğe tutuklama talebiyle sevk edilen 13 şüpheliden aralarında şirketin firari CEO’su Faruk Fatih Özer’in kardeşleri Güven Özer ve Serap Özer’in de bulunduğu 6 şüpheli tutuklandı.
Güne Dair Notlar
- 30 Nisan günü saat 7.40'ta dolar 8,21 TL euro ise 9,96 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 11°C, 21°C Parçalı bulutlu Antalya, 18°C, 28°C Parçalı ve az bulutlu Ankara, 15°C, 24°C Sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı Trabzon, 13°C, 19°C Yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı Diyarbakır, 15°C, 29°C Parçalı ve çok bulutlu
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Günün köşe yazısı
Birçok insan yaşadığı şehirden memleketine gitti. Ekonomik imkânları uygun olanlar ise kıyı şeridine. Özellikle büyük şehirlerden tatil yörelerine akın yaşandı şu son üç günde. Balıkesir’in Ayvalık ilçesi de o merkezlerden biri. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’e “Durum nedir” diye sordum dün telefonda. Alınan önlemleri ve başkanın vatandaşlardan beklentilerini de… Murat Çelik'in yazısı...
Günün kitabı
Camdaki Kız - Gülseren Budayıcıoğlu
“Küçükken çekilen acıların ateşi kolay sönmüyor, kolay unutulmuyor ve izlerini hayatımız boyunca üstümüzde taşıyoruz.” Aşk yakıyor Ayrılık kavuruyor Aldatılmaksa hep çok acıtıyor… Bize çocukluk acılarını tekrar yaşatacak kişileri gözünden tanır, başkasına değil, ona âşık oluruz. Hayat onu kendi ellerimizle buldurur bize. Kaderimiz aslında doğduğumuz evlerde yazılır. Yine o evlerde yaralanır, o yaralarla büyür, sonunda o yaraların bizi götürdüğü yere gideriz. Ancak mutluluk her zaman o yolda değildir…
30 Nisan günlük burç yorumları
- KOÇ: Elinizdeki olanaklarla yetinmek istemiyorsunuz. Araştırmacı yapınızı kişisel ilişkilerinizde daha da ön plana çıkarıyorsunuz. Maddi konularda rahatlamak istiyorsanız, iş yaşantınıza yeni kazançlar eklemelisiniz.
- BOĞA: Mantığınızın sizi yanıltmasına izin vermek istememeniz bazen olumlu olmayabilir. Derin düşünen ve olayları ayrıntıları ile inceleyen kişiler de hata yapabilir. Bugün araştırmaya yönelik çalışmalı, doğru yolu bulmalısınız.
- İKİZLER: İşinizle ilgili çalışmalarda güçlü bir motivasyona ihtiyacınız var. Kalabalık ortamlarda bile çevrenizden kopabilir, birçok arkadaşınızın sizi uzaktan izlemesine neden olabilirsiniz. Çekiciliğiniz mükemmel.
- YENGEÇ: Ailenizin tepki vermesini istemiyorsanız, onların fikirlerini önemseyin. Bireysel davranmak isteyebilirsiniz. Özgürlüğünüz kısıtlandığında istediklerinizi yaşama geçiremiyorsunuz, bu da sizi üzüyor.
- ASLAN: Bugün, maddi konularla ilgili araştırmalarınızı yönlendirmek isteyeceksiniz. Yakın ilişkide olduğunuz kişilerle fikir alışverişi yapıyor, son sözü siz söylemek istiyor ve kendinizi yoruyorsunuz.
- BAŞAK: Köklü düşüncelerinizin sizi yönlendireceği konularda başarılı çalışmalar yapmak istemenize rağmen, işi baş edebileceğinizden fazla zorluyor sonra da gerçeklerden kaçıyorsunuz. Yetenekleriniz ortada.
- TERAZİ: İş yerinizde kişileri çok çabuk ikna etme gücüne sahipsiniz. Fakat, onların sizi etkilemeleri güç. Bugün, farklı görüşlerin oluştuğu ortamlarda duygusal davranmak yerine kendinizi ifade etmenin yollarını bulmalısınız.
- AKREP: Maddi konularda yaşadığınız sıkıntıların bir müddet daha devam etme olasılığına rağmen, sınırlarınızı zorluyorsunuz. Karşı cinsle ilişkide şüphecisiniz. Geçmişte yaşadığınız olumsuzlukları unutmalısınız.
- YAY: Siz tatmin sağlayacak işlerden hoşlanmanıza rağmen, olaylara hareket kazandırmak için zamana ihtiyacınız var. Güneş, finans evinizde ilerlerken çıkacak sorunları en ince ayrıntısına kadar düşünmelisiniz.
- OĞLAK: Sıra dışı konular ilginizi çekecek fakat sınırlarınızı öyle güzel çizeceksiniz ki kimsenin size zarar vermesine izin vermeyeceksiniz. Duygularınız atakta fakat sakinsiniz. Elinizden istemediğiniz bir para çıkabilir.
- KOVA: Alışkanlıklarınız konusunda ısrarcı bir tavır takınmanız sayesinde bazı meseleleri kökten çözümleyebilirsiniz. Aklınıza gelmeyen masraflar çıkabilir. Özel bazı fedakarlıklar yapmak sizi rahatlatacak.
- BALIK: Yaratıcılığınıza çok güveniyorsunuz. Çevrenin sizi olumsuz etkilemesine izin vermemelisiniz. Bugün yapmak istediğiniz birçok işin listesini yapın. Taviz konusunda daima temkinli davranıyorsunuz.