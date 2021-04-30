Güne Başlarken | 30 Nisan 2021

Sen uyurken neler oldu?

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na patlayıcı koymaya çalışan şüphelilere ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Gözaltındaki 3 şüphelinin, sabah saatlerinde otogarda keşif yaptıkları, Y.S.'nin patlayıcıyı getirdiği belirlendi. İ.Z., ve R.A.'nın, öğleden sonra Otogarı'n 4 ayrı noktasında bombaları patlatmayı ve ardından olay yerine gelen polis ekiplerine zaman ayarlı bombayla saldırı yapmayı planlandıkları ortaya çıktı.

Almanya'da salgın hastalıklarla mücadeleden sorumlu Robert Koch Enstitüsü (RKI) Başkanı Lothar Wieler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının 2022 sonuna kadar süreceği değerlendirmesinde bulundu.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Mehmet Ceyhan CNN TÜRK’e konuk oldu. Ceyhan, tam kapanma öncesi yaşanan iller arası seyahat yoğunluğu nedeniyle tatil yörelerinde vakaların artacağını söyledi. 17 gün sonraki geri dönüşler için de uyardı: Dönüşler kademeli olmalı, yoksa kapanma bir işe yaramaz.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, esnafa ve sanatkara destek paketine başvuruların 31 Mayıs saat 23.59'a kadar e-devlet üzerinden yapılabileceğini bildirdi.

Son dakika haberine göre; Thodex soruşturmasında hakimliğe tutuklama talebiyle sevk edilen 13 şüpheliden aralarında şirketin firari CEO’su Faruk Fatih Özer’in kardeşleri Güven Özer ve Serap Özer’in de bulunduğu 6 şüpheli tutuklandı.

Güne Dair Notlar

30 Nisan günü saat 7.40'ta dolar 8,21 TL euro ise 9,96 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 11°C, 21°C Parçalı bulutlu Antalya, 18°C, 28°C Parçalı ve az bulutlu Ankara, 15°C, 24°C Sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı Trabzon, 13°C, 19°C Yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı Diyarbakır, 15°C, 29°C Parçalı ve çok bulutlu

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

Birçok insan yaşadığı şehirden memleketine gitti. Ekonomik imkânları uygun olanlar ise kıyı şeridine. Özellikle büyük şehirlerden tatil yörelerine akın yaşandı şu son üç günde. Balıkesir’in Ayvalık ilçesi de o merkezlerden biri. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’e “Durum nedir” diye sordum dün telefonda. Alınan önlemleri ve başkanın vatandaşlardan beklentilerini de… Murat Çelik'in yazısı...

Günün kitabı

Camdaki Kız - Gülseren Budayıcıoğlu

“Küçükken çekilen acıların ateşi kolay sönmüyor, kolay unutulmuyor ve izlerini hayatımız boyunca üstümüzde taşıyoruz.” Aşk yakıyor Ayrılık kavuruyor Aldatılmaksa hep çok acıtıyor… Bize çocukluk acılarını tekrar yaşatacak kişileri gözünden tanır, başkasına değil, ona âşık oluruz. Hayat onu kendi ellerimizle buldurur bize. Kaderimiz aslında doğduğumuz evlerde yazılır. Yine o evlerde yaralanır, o yaralarla büyür, sonunda o yaraların bizi götürdüğü yere gideriz. Ancak mutluluk her zaman o yolda değildir…

30 Nisan günlük burç yorumları